Пожар в клинике Рязани, есть погибшие

Из Рязани приходят сообщения о трагедии, разыгравшейся в одной из больниц города. По последним сведениям, речь идёт о пожаре в реанимационном отделении клиники имени Семашко. По данным оперативной группы Рязанского регионального правительства, на эту минуту известно о трёх жертвах возгорания.Информация на пульт дежурного МЧС в Рязани поступила около половины четвёртого утра.К больнице выехали несколько пожарных расчётов. Из здания были эвакуированы свыше 40 человек. Примечательно, что в сообщениях местных источников заявлено, что 34 эвакуированных находились в клинике, проходя курс лечения от коронавирусной инфекции.Сообщается также о пострадавших. По некоторым данным, их не менее десяти. Как минимум трое из них доставлены в другую клинику с сильными ожогами.Рязанская больница имени Семашко дополнительно является основной базой для трёх кафедр Рязанского государственного медуниверситета, включая кафедру инфекционных заболеваний.По последним сведениям, огонь сначала локализовали на относительно небольшой площади – около 15 кв.м. Через некоторое время он был полностью потушен. Причины возгорания выясняются. Также выясняется то, что помешало своевременной эвакуации больных из зоны пожара.