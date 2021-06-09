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Пожар в клинике Рязани, есть погибшие

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Пожар в клинике Рязани, есть погибшие

Из Рязани приходят сообщения о трагедии, разыгравшейся в одной из больниц города. По последним сведениям, речь идёт о пожаре в реанимационном отделении клиники имени Семашко. По данным оперативной группы Рязанского регионального правительства, на эту минуту известно о трёх жертвах возгорания.

Информация на пульт дежурного МЧС в Рязани поступила около половины четвёртого утра.

К больнице выехали несколько пожарных расчётов. Из здания были эвакуированы свыше 40 человек. Примечательно, что в сообщениях местных источников заявлено, что 34 эвакуированных находились в клинике, проходя курс лечения от коронавирусной инфекции.

Сообщается также о пострадавших. По некоторым данным, их не менее десяти. Как минимум трое из них доставлены в другую клинику с сильными ожогами.

Рязанская больница имени Семашко дополнительно является основной базой для трёх кафедр Рязанского государственного медуниверситета, включая кафедру инфекционных заболеваний.

По последним сведениям, огонь сначала локализовали на относительно небольшой площади – около 15 кв.м. Через некоторое время он был полностью потушен. Причины возгорания выясняются. Также выясняется то, что помешало своевременной эвакуации больных из зоны пожара.
Использованы фотографии:
МЧС РФ
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16 комментариев
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  1. Don Karleone
    Don Karleone Сегодня, 06:04
    +2
    Ужас. Мои соболезнования. Пострадавшим выздоровления
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:08
      +1
      небольшой площади – около 15 кв.м.
      Всего-то....И столько пострадавших ! Пострадавшим выздоровления.... По погибшим соболезнования
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 06:17
        +8
        Цитата: Uncle Lee
        Всего-то....И столько пострадавших !

        Дорогой! Это реанимация!!! Там не просто не ходячие, они чаще всего и без сознания!!! Еще и вытащить пациента, если он подключен к ИВЛ или гемодиализу - можно только вместе с аппаратом, а это том еще шкаф
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 06:21
          +1
          Цитата: Cowbra
          Это реанимация!!!

          Понятно это....15 метров - это практически одна палата. Возможно ИВЛ - причина...
          1. Cowbra
            Cowbra Сегодня, 06:27
            -4
            Там вообще-то иногда даже курить разрешают. Просто тяжелому пациенту запретить курить - стресс. Вполне хватит, чтоб "отъехал". Могли например не уследить.
          2. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 07:36
            0
            Цитата: Uncle Lee
            Цитата: Cowbra
            Это реанимация!!!

            Понятно это....15 метров - это практически одна палата. Возможно ИВЛ - причина...
            год назад был пожар в корона вирусной клинике СПБ. Погибли 5 человек
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 06:11
      0
      К сожалению такое случается. Ночью, под утро-скорее всего проблема с перегрузкой эл. сети, неисправность оборудования. Хотя следствие расстановки все по местам.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:25
      0
      Хочется, чтобы нашли и наказали именно виновных, а не "крайних "...Соболезную семьям погибших. ..
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:08
    0
    Как плохо, реанимация это совершенно беспомощные люди да ещё и подвод кислорода... Соболезнования родным!
  3. Torins
    Torins Сегодня, 06:10
    +1
    Соболезную пострадавшим и их семьям sad
  4. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 06:13
    +1
    Жуткая трагедия.R.I.P.
  5. TerraSandera
    TerraSandera Сегодня, 06:35
    +1
    Печально. Мои соболезнования
  6. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 06:47
    -5
    выясняется то, что помешало своевременной эвакуации больных из зоны пожара

    Захламление пожарных выходов и проходов в коридорах, а также припаркованные к больнице машины...
    Соболезнования всем, три года в командировки в Рязань ездил, как родная стала...
    Сейчас проверки начнутся....
    1. urik62
      urik62 Сегодня, 07:41
      0
      Откуда такие выводы сделали?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:31
    0
    К сожалению трагедии случаются с завидной периодичностью и часто по вине человека. Соболезнования родственникам погибших и пожелания выздоровления пострадавшим.
    Почему-то вспомнился недавний пожар в больнице Благовещенска когда врачи, чтобы спасти пациента не прекратили операцию, а продолжали работать не смотря на пожар.
  8. Machete
    Machete Сегодня, 07:53
    0
    Если лечили от короны, то кислород рванул. Тут всё слишком быстро происходит.