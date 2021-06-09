На наземном испытательном комплексе для палубной авиации в городе Ухань замечен «стелс»-истребитель J-31

В одном из репортажей китайского телевидения, где рассказывалось о наземном испытательном комплексе для палубной авиации, появилась информация о появлении на этой авиабазе новейшего истребителя. Речь идёт об истребителе J-31, который в течение весьма длительного времени разрабатывается и «доводится до ума» в КНР.
Это «стелс»-истребитель, который в Китае позиционируется в качестве будущей основы палубной авиации ВМС НОАК. Он должен в итоге стать основным истребителем, используемым на строящихся китайских авианосцах с плоской палубой (без трамплина).
В репортажах китайского ТВ не акцентировали внимания на истребителе J-31 (Shenyang FC-31) на наземном тренировочном комплексе в городе Ухань, что даёт повод говорить о неготовности истребителя и продолжающихся работах.
В микроблоге RupprechtDeino при этом указывается на то, что съёмки могли быть осуществлены не в 2021 году. При этом добавляется, что наземный тренировочный комплекс представляет собой фактический макет авианосца, который относится к новому поколению китайских авианесущих кораблей – начиная с Type 003.
На территории тренировочного комплекса также размещены вертолёты Z-18 и истребители J-15. Последние используются на авианосце «Шаньдун», который относительно недавно вошёл в состав ВМС НОАК.
Стоит отметить, что на китайском ТВ давно нет репортажей об испытательных полётах истребителей J-31. Это даёт лишний повод говорить о том, что самолёт – «сырой», требующий существенных доработок. Одна из самых главных проблем в этом плане – отсутствие у Китая собственных подходящих по характеристикам двигателей для палубного «стелс»-истребителя Shenyang FC-31.