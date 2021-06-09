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На наземном испытательном комплексе для палубной авиации в городе Ухань замечен «стелс»-истребитель J-31

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В одном из репортажей китайского телевидения, где рассказывалось о наземном испытательном комплексе для палубной авиации, появилась информация о появлении на этой авиабазе новейшего истребителя. Речь идёт об истребителе J-31, который в течение весьма длительного времени разрабатывается и «доводится до ума» в КНР.


Это «стелс»-истребитель, который в Китае позиционируется в качестве будущей основы палубной авиации ВМС НОАК. Он должен в итоге стать основным истребителем, используемым на строящихся китайских авианосцах с плоской палубой (без трамплина).

В репортажах китайского ТВ не акцентировали внимания на истребителе J-31 (Shenyang FC-31) на наземном тренировочном комплексе в городе Ухань, что даёт повод говорить о неготовности истребителя и продолжающихся работах.

В микроблоге RupprechtDeino при этом указывается на то, что съёмки могли быть осуществлены не в 2021 году. При этом добавляется, что наземный тренировочный комплекс представляет собой фактический макет авианосца, который относится к новому поколению китайских авианесущих кораблей – начиная с Type 003.



На территории тренировочного комплекса также размещены вертолёты Z-18 и истребители J-15. Последние используются на авианосце «Шаньдун», который относительно недавно вошёл в состав ВМС НОАК.

Стоит отметить, что на китайском ТВ давно нет репортажей об испытательных полётах истребителей J-31. Это даёт лишний повод говорить о том, что самолёт – «сырой», требующий существенных доработок. Одна из самых главных проблем в этом плане – отсутствие у Китая собственных подходящих по характеристикам двигателей для палубного «стелс»-истребителя Shenyang FC-31.
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12 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:48
    -2
    Вообще-то симпатичная птичка!
    В одном ряду с Су-57 и Ф-22, а вот Пингвин... (ИМХО) ну не красив...
    1. Marachuh
      Marachuh Сегодня, 08:31
      +4
      Ну да. Наличие встроенного ТВ и 2й СИМ-карты не делает его равным. Опыт эксплуатации китайской техники показывает, что по надёжности им ещё очень много надо работать! С материаловедением у них пока не очень.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 09:01
        -1
        Ну спорно, машинок много и они неплохо ходят, уже точно получше новоВазов. Например, в крановом хозяйстве старенькие добренькие Ивановцы и Ко сейчас все списывают и не берут, даже по льготам. Зато китайские аналоги закупают только в путь. Многие предприятия уже под 100% перевооружились на продукцию XCMG. И крановщики довольны, можете на ютубе посмотреть сравнения с тем же Ивановцем.

        Электроника, так вообще. У меня например смартфон Доги (а это трешуровень фактически - по типу купил, попользовался - выкинул) за 100 долларов пережил два флагмана от японцев и корейцев wink . Или на работе уже год назад купили 15 ССДшек Кингспек - пока ни одна не померла, а вот Кингстон из магазина уже помер один внезапно.

        Разумеется косяков вагон, но вот чего у них не отнять, так это работу над ошибками. Очень быстро и исправляют недочеты.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 09:47
          0
          Ну спорно
          Что спорно? Двигателей для самолета 5 поколения нет...
        2. Marachuh
          Marachuh Сегодня, 10:37
          +2
          Так вы не путайте военную технику с гражданской. Я продавал сх технику, в т.ч. китайскую. Её берут на 3-5лет, за это время жёстко изнасилуют и на свалку. Старый "Ивановец" уже в 10 раз больше отбегал. Комфорт естественно не сравним, у китайца камеры вкруг, дисплеи, джойстики...но срок службы на порядок ниже! А теперь представим в бою 2 танка: один с кучей камер, удобными креслами, баром и девочками, но сломался. А второй - хардкор: рычаги, табуретка и "перископ", но рабочий и стреляет как новый. Вы в каком хотели бы оказаться в бою?
  2. venik
    venik Сегодня, 06:58
    +1
    "...В одном из репортажей китайского телевидения, где рассказывалось о наземном испытательном комплексе для палубной авиации, появилась информация о появлении на этой авиабазе новейшего истребителя. Речь идёт об истребителе J-31..."
    "...Стоит отметить, что на китайском ТВ давно нет репортажей об испытательных полётах истребителей J-31. Это даёт лишний повод говорить о том, что самолёт – «сырой», требующий существенных доработок. ...."
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    Собственно, не понял: а В ЧЁМ "новость" то??? В том, что истребитель заметили на авиабазе? Или в том, что он "сырой"?? what
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 07:09
      +2
      Что вижу - о том и пою!
      (Девиз этого автора)
    2. Троль
      Троль Сегодня, 07:25
      -1
      Собственно, не понял: а В ЧЁМ "новость" то??? В том, что истребитель заметили на авиабазе? Или в том, что он "сырой"?? 

      Да, в том что этот истребитель замечен на конкретно этой авиабазе и есть новость.

      Когда/если СУ - 57 заметят, к примеру, на крымском Бельбеке, это тоже будет новостью обсасываемой на всяческих форумах. И особенно на Украинских.
      1. venik
        venik Сегодня, 07:51
        +1
        Цитата: Троль
        Да, в том что этот истребитель замечен на конкретно этой авиабазе.

        =======
        А ЧЕМ появление на "конкретно этой" авиабазе так примечательно? Имитация палубы авианосца? Так китаёзы никогда и не скрывали, что эта машина для палубной авиации!
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        Цитата: Троль
        Когда/если СУ - 57 заметят на к примеру крымском Бельбеке, это тоже будет новостью обсасываемой на всяческих форумах.

        =======
        Разве что на украинских (в смысле: "Россия готовится к агрессии!").....
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:23
    -3
    Квазистеллс, сборная солянка из пяти разных самолетов мира. Такое и летать будет вежливо говоря, неважно. ...
  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 07:29
    +1
    Двигатели там рд-93 стоят.Миг-29 к летает на аналогичных рд-33 и ему вполне подходит. Разве для Китая проблема закупить пару сотен движков?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:36
    +1
    даёт повод говорить о неготовности истребителя и продолжающихся работах.
    Если быть честным, то поводы говорить дают сами СМИ, которые могут преподнести информацию под необходимым им углом. Не вижу странного в том, что современный самолет 5 поколения испытывается и дорабатывается в процессе испытаний? За год-два такое изделие на крыло не поставишь.