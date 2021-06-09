Военное обозрение
Войти Регистрация

Названа причина преждевременного возврата индийскими ВМС арендованной АПЛ К-152 «Нерпа» проекта 971

43

Взрыв на борту и повреждение корпуса субмарины стал причиной преждевременного возвращения индийскими ВМС арендованной у России подводной лодки К-152 "Нерпа" проекта 971. Об этом сообщил источник в российском ОПК.


Согласно данным, весной прошлого года на борту субмарины произошел взрыв, повредивший оба корпуса подлодки. По словам источника, взорвался баллон воздуха высокого давления, находившийся между легким и прочным корпусами. В это время подлодка, получившая в индийских ВМС название S72 Chakra, находилась в море.

В результате взрыва корпуса получили серьезные повреждения. Пострадали также радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование

- приводит ТАСС слова источника.

Ремонт корпуса субмарины был проведен индийскими специалистами, после чего было принято решение отправить подлодку в Россию, тем более что подходит срок окончания аренды. В то же время по данным индийских СМИ, подлодку возвратили из-за проблем с ее содержанием, в том числе силовой установки. В прочем, в эту формулировку можно уместить и полученные повреждения, после которых подводная лодка утратила часть своих боевых возможностей.

Подлодку с индийским экипажем в Сингапуре встретил отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК "Адмирал Трибуц" и морского буксира "Калар", которые сопроводят "Нерпу" во Владивосток.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
43 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:02
    +5
    Если взорвался баллон с воздухом то это либо критически превышено давление закачки воздуха, либо дефект корпуса баллона, возможно прорвало где нибудь соединение магистрали с баллона.
    Посмотрим что спецы скажут. what
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 07:05
      +1
      Какая разница по какой причине взорвался?
      Не должен он был взрываться...
      Ну, а по какой (реальной или надуманной) причине не продлили аренду?.. Да хрен их, индусов, знает!
      Может для танцев места мало оказалось. laughing
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 08:57
        +5
        Уважаемые форумчане.
        ИНТЕНСИВНОЕ использование оборудование в теплом море, 100 % влажностью воздуха с игнорированием инструкций/ТО может привести к чему угодно,в частности, коррозии того же баллона.
    2. Алекс_1973
      Алекс_1973 Сегодня, 07:09
      -5
      Леха с Андроида. (Леха с Андроида)
      Если взорвался баллон с воздухом то это либо критически превышено давление
      А чего вы от индусов хотите? Танцевать и петь они хорошо умеют, а вот обращаться с техникой, вот тут проблема. Всё таки индусы никогда за всю историю настоящими воинами не были, да и видимо не будут.
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 07:24
        +11
        Цитата: Алекс_1973
        Всё таки индусы никогда за всю историю настоящими воинами не были, да и видимо не будут.

        Вы несправедливы. Индия большая. Были там и раджпуты ( кавалеристы), и сикхи. Правда, большинство населения - совсем не бойцы, это да.
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 07:41
          -3
          Отремонтировать - ввести в ТОФ.
      2. Злой543
        Злой543 Сегодня, 07:50
        +6
        Да и подлодка сейчас будет как машина из каршеринга, покоцанная. Не свое не жалко. Этож цыгане.
        1. Kurare
          Kurare Сегодня, 10:49
          0
          Цитата: Злой543
          Да и подлодка сейчас будет как машина из каршеринга, покоцанная. Не свое не жалко. Этож цыгане.

          Машину из каршеринга, если её покоцать, можно остановить и припарковать где-то на обочине. С подводной лодкой такое отношение черевато и фатально, когда опускаешься на глубину.

          Во всех армиях/флотах подводники - элита. А тут ещё и на АПЛ. Туда наверняка лучших из лучших собрали.
      3. Волк
        Волк Сегодня, 08:28
        0
        Сике считают одним од лучших воинов .
        1. Paranoid50
          Paranoid50 Сегодня, 11:10
          0
          Цитата: Волк
          Сике считают одним од лучших воинов .

          Не тот случай. yes hi
    3. Дмитрий Владимирович
      Дмитрий Владимирович Сегодня, 08:19
      +4
      Цитата: Леха с Андроида.
      Если взорвался баллон с воздухом то это либо критически превышено давление закачки воздуха, либо дефект корпуса баллона, возможно прорвало где нибудь соединение магистрали с баллона.
      Посмотрим что спецы скажут.


      Если бы баллон высокого давления (ВД) имел изначально дефект - это проявилось бы еще на стадии испытаний,а не эксплуатации.
      А тут сколько времени прошло - десятки погружений.
      Скорее превышение давления, а вот причина, почему это произошло - вина автоматики или человеческий фактор, разберутся.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 08:53
        +1
        Тема повреждения взорвавшимся баллоном прочного корпуса АПЛ вызывает вопросы. Такое возможно?
    4. bars876
      bars876 Сегодня, 09:31
      +4
      Да ни чего у них не взрывалось,долбанули они лодку очень хорошо носом на учениях и ремонтом наши спецы все десять лет занимаються...Строил эту лодку,а знакомые в командировках на обслуживание гоняют,откуда и знаю...Там уже все пора давно ремонтировать,вот на наш завод и возвращается...Отремонтируют и продлят аренду...
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 10:35
        0
        Цитата: bars876
        Отремонтируют и продлят аренду...

        Индусы другую просят. Видимо ту лодку они основательно покоцали.
        1. bars876
          bars876 Сегодня, 11:01
          0
          Если хотят,то так же купят,как эту покупали...Аренда,это только одно название,нельзя по международным законам продавать военный атом,вот и обзывают арендой...А бахнули сильно,подробности не рассказывали,нельзя,но вроде как штока на торпедных аппаратах погнули или что то с гидроакустикой...А вообще там море теплое,все затворки проржавели и резина отваливается...ремонт серьезный будет...
    5. barclay
      barclay Сегодня, 10:28
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Если взорвался баллон с воздухом то это либо критически превышено давление закачки воздуха,...

      А что, защиты от дураков в конструкции баллона (как потенциально опасного агрегата) нет?
  2. Башкирхан
    Башкирхан Сегодня, 07:05
    +5
    Раз в 10 лет нужно средний ремонт проводить. В отсутствии такого ремонта корабль должен быть выведен из эксплуатации.
  3. venik
    venik Сегодня, 07:05
    +12
    "...Ремонт корпуса субмарины был проведен индийскими специалистами, после чего было принято решение отправить подлодку в Россию, тем более что подходит срок окончания аренды. ..."
    ======
    Ну все правильно. Дали им на время игрушку. Они поигрались, сломали, попробовали починить - не вышло. Вот и вернули обратно, со словами : "На обратно! Уже не интересно...". Ну, прямо как детки криворукие: "Третий класс вторая четверть!"
    1. ANB
      ANB Сегодня, 07:12
      +2
      . сломали, попробовали починить - не вышло

      Что то нет информации, за чей счёт починка будет.
      1. venik
        venik Сегодня, 07:44
        +4
        Цитата: ANB
        Что то нет информации, за чей счёт починка будет.

        =======
        А будет ли? Лодка конечно новая (всего то 10 лет), да индусы её похоже полностью ухайдокали. К тому же в теплом Индийском океане почему-то АПЛ быстро изнашиваются...... В 80-х АПЛ 675МК - тоже быстро ресурс силовой установки исчерпали после длительных походов в Индийский океан. Уж не знаю, ЧЕМ это вызвано?
        Так что, есть вероятность того, что может и на слом пойти....
  4. Мини Мокик
    Мини Мокик Сегодня, 07:06
    +2
    Судя по тому как индусы вечно допиливают Винду, странно что у них до сих пор не случилось какой нить техногенной катастрофы. Цыгане Сэр.
    1. Jager
      Jager Сегодня, 07:24
      +4
      Бхопал уже забыли?
  5. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  6. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 07:17
    +2
    У этой чакры карма нехорошая вот индусы и решили вернуть лодку обратно все по индуизму надо полагать.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:21
    +1
    Я бы им сейчас иск на пару десятков миллиардов долларов вкатил! Руки растут из
    промежности, геростраты недоцевелизованные. ...
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:00
      0
      Тогда они Братск не возьмут.

      Чакру сдают взад.
      Братск через пару-тройку лет берут в аренду, как лодку отремонтируют.
  8. Комментарий был удален.
    1. venik
      venik Сегодня, 08:07
      +2
      Цитата: Cowbra
      Как в анекдоте. "Я же говорил - место проклятое. А вы все - руки из ж., да руки из ж."

      =========
      good lol Забытый уже анекдот про АвтоВАЗ - повеселил!!!
      ---------
      Цитата: Cowbra
      Баллон, любой, даже бытовой - просто так не взрывается.

      =========
      Вот! Почти 10 лет - нормально работал а тут вдруг "бах"! Может за техникой лучше следить нужно было? Проверять, вовремя ремонтировать?
      drinks
      1. 113262а
        113262а Сегодня, 08:40
        +1
        Знаменитое индийское-И ТАК ЗАЖАРИТСЯ!(Они и жмуров то сегодня по уставу не хоронят!)
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:41
    +1
    Мне интересно как бы индусы выкручивались если бы авария произошла не к концу срока аренды? Обвинили бы конструкторов ПЛ? А встречное расследование с российской стороны по поводу правил эксплуатации будет?
    1. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 08:13
      +1
      Так первая авария ещё в российском флоте была, вторая уже в индийском как раз в начале срока аренды.
  10. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:41
    0
    Во блин , сломали и теперь типа не надо ! wassat
  11. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:54
    0
    Согласно данным, весной прошлого года на борту субмарины произошел взрыв, повредивший оба корпуса подлодки.
    Лодка это ведь не слон. laughing
  12. U-58
    U-58 Сегодня, 08:03
    0
    На те Боже, что нам негоже...
    Граната оказалась не той системы
    1. agond
      agond Сегодня, 08:18
      0
      Межкорпусное пространство в лодках весьма большое и по нему редко когда лазиют, если только на заводе во время кап.ремонта , то есть если туда заложить какую закладку то не вдруг отыщешь , а после инцидента наверняка был вскрыт легкий корпус чего то убрали , подремонтировали, настоящую причину взрыва определить будет очень сложно.
  13. Макс ПВ
    Макс ПВ Сегодня, 08:10
    +2
    Баллон или сосуд ВД прошедший ГИ и находящийся в эксплуатации, может "взорваться" по причине:
    1. Превышения расчетного давления (для избежания чего надо ПСК переодически согласно Правилам проверять и иметь запасной, если старый садиться перестанет, манометры поверять и не эксплуатировать КУ с неработающей автоматикой, если она предусмотрена).
    2. Механического повреждения (ГИ, ТО и металлоскопия помогут)
    3. Коррозии корпуса (надо не отключать станции катодной защиты, если есть, красить баллон, проводить согласно Правилам ГИ и ТО и, при необходимости, металлоскопию.
    4. Разрушения трубопроводов и арматуры (то же самое что и в предыдущих пунктах, но касательно трубопроводов).
    Если баллон взорвался в работе (при наполнении, хранении) и не было непосредственного механического воздействия приведшего к разрушению (удара), вам любой инспектор скажет, что отвечать будет ответственный за данный сосуд и ещё, возможно, обслуживающий персонал, допустивший нарушение Правил. Так что однозначно косяк индусов.
  14. 113262а
    113262а Сегодня, 08:26
    +1
    Выход лодки в автономку-ТАБОР УХОДИТ В МОРЕ ! Запах сандала хлоркой вывести-и в строй!
  15. cniza
    cniza Сегодня, 08:40
    +1
    Ремонт корпуса субмарины был проведен индийскими специалистами, после чего было принято решение отправить подлодку в Россию, тем более что подходит срок окончания аренды. В то же время по данным индийских СМИ, подлодку возвратили из-за проблем с ее содержанием, в том числе силовой установки.


    Может потом мы и узнаем истинную причину , но индусы всегда были косорукими...
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:51
    0
    В каком состоянии лодка интересно? Не из-за того ее вернули ,что экономили на всем
  17. Роман81
    Роман81 Сегодня, 09:05
    +1
    Там все под аренду оборудование. Чувствую на иголки
  18. Абросимов Сергей Олегович
    Абросимов Сергей Олегович Сегодня, 09:06
    0
    Цитата: cniza
    Может потом мы и узнаем истинную причину , но индусы всегда были косорукими...

    Индусы может быть и криворукие... только если мне память не изменяет, у нас с этой лодкой тоже далеко не все слава Богу: история весьма темная, во время испытаний в море каким-то странным образом сработала система аварийного пожаротушения. Не то пульт управления оказался неисправен/не знаком экипажу не то матрос "решил позабавиться"... в системе пожаротушения оказалось какое-то токсичное вещество... в результате погибли люди, находившиеся в отсеке...
    Это у нас.

    Опять же, если мне память не изменяет, у индусов эта лодка "цапанула" грунт, индусы пустили на борт специалистов из США. Случился скандал - наши заявили, что американцы могли получить/получили доступ и могли осмотреть/изучить секретное оборудование...
  19. LTCNL
    LTCNL Сегодня, 09:22
    0
    Арендовали, сломали, вернули. Прямо каршеринг во всей красе.
  20. val43
    val43 Сегодня, 10:22
    0
    Цитата: venik
    Уж не знаю, ЧЕМ это вызвано?
    озможно тем, что первый контур - забортная вода?
  21. val43
    val43 Сегодня, 10:25
    -1
    Цитата: Бережливый
    недоцевелизованные
    удя по написанному, у вас с цИвИлизацией тоже... как бы помягче...
    С
  22. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Сегодня, 10:45
    +1
    Техника в руках индейцев, томагавк.