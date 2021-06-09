Названа причина преждевременного возврата индийскими ВМС арендованной АПЛ К-152 «Нерпа» проекта 971

В результате взрыва корпуса получили серьезные повреждения. Пострадали также радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование

Взрыв на борту и повреждение корпуса субмарины стал причиной преждевременного возвращения индийскими ВМС арендованной у России подводной лодки К-152 "Нерпа" проекта 971. Об этом сообщил источник в российском ОПК.Согласно данным, весной прошлого года на борту субмарины произошел взрыв, повредивший оба корпуса подлодки. По словам источника, взорвался баллон воздуха высокого давления, находившийся между легким и прочным корпусами. В это время подлодка, получившая в индийских ВМС название S72 Chakra, находилась в море.- приводит ТАСС слова источника.Ремонт корпуса субмарины был проведен индийскими специалистами, после чего было принято решение отправить подлодку в Россию, тем более что подходит срок окончания аренды. В то же время по данным индийских СМИ, подлодку возвратили из-за проблем с ее содержанием, в том числе силовой установки. В прочем, в эту формулировку можно уместить и полученные повреждения, после которых подводная лодка утратила часть своих боевых возможностей.Подлодку с индийским экипажем в Сингапуре встретил отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК "Адмирал Трибуц" и морского буксира "Калар", которые сопроводят "Нерпу" во Владивосток.