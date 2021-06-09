Военное обозрение
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ВВС Израиля нанесли удар сразу по 4-м провинциям Сирии, включая Латакию

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Активная фаза противостояние с ХАМАС завершилась, ракеты из сектора Газа перестали разрываться на израильской территории, и израильские власти вновь переключили своё внимание на Сирийскую Арабскую Республику. Появились новые сводки о том, что ВВС ЦАХАЛ нанесли авиаудар по столичной сирийской провинции – Дамаск.


Жители Дамаска отмечают, что были слышны звуки взрывов.

Сирийская пресса сообщает о задействовании комплексов противовоздушной обороны для перехвата выпущенных израильских ракет. Непосредственно по самолётам ВВС Израиля удары не наносились, так как те в очередной раз использовали для ракетной атаки воздушное пространство соседнего Ливана.



По последним сведениям, израильские самолёты, что зафиксировано средствами объективного контроля, нанесли удар по сирийской территории, находясь к северо-востоку от ливанского населённого пункта Рашайя – над горной местностью.

Информационная служба SANA сообщает, что в результате израильской атаки был нанесён ущерб сирийской инфраструктуре в районе Дамаска.

По последним данным, Израиль использовал для ракетного удара по территории соседней страны боевые самолёты F-16I. Несколько ракет разорвались в районе международного аэропорта Дамаска. Отмечается, что таким образом Израиль в очередной раз подверг опасности гражданские воздушные перелёты в небе не только над Сирией, но и над Ливаном.

Также в сообщениях ближневосточных СМИ говорится о том, что израильские ракеты были нацелены не только на провинцию Дамаск, но также на объекты в других провинциях Сирии – Хама, Хомс и Латакия. Напомним, что в Латакии находятся российская авиабаза «Хмеймим». В этих провинциях (мухафазах) также были слышны разрывы израильских ракет.

Отмечается, что израильский авиаудар по Сирии стал наиболее массированным за последние несколько месяцев. Под ракетным обстрелом с воздуха оказались территории сразу 4-х сирийских провинций.

Командование Израиля авиаудары по независимому государству традиционно оставляет без комментариев.
Использованы фотографии:
Фейсбук/ВВС Израиля
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80 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 07:13
    +7
    Активная фаза противостояние с ХАМАС завершилась, ракеты из сектора Газа перестали разрываться на израильской территории, и израильские власти вновь переключили своё внимание на Сирийскую Арабскую Республику.
    Кто бы сомневался.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 07:35
      +3
      Надо Сирии получить у Ливана официальное разрешение сбивать израильские самолёты над его территорией.
      Даже если никого не собьют, Ливан не упустит дать такую пощёчину Израилю официальным разрешением. Ибо нефиг лезть в небо соседей.
      1. Marachuh
        Marachuh Сегодня, 08:25
        +13
        Ливан не согласится. Ему проблемы с Израилем не нужны. Они за ракеты палестинцев и то извинились 100 раз.
      2. zlinn
        zlinn Сегодня, 08:25
        -1
        Сирия 30 лет окупировала ливан, Вы думаете Сирии нужно ливанское разрешение?
      3. APASUS
        APASUS Сегодня, 08:44
        0
        Цитата: Shurik70
        Надо Сирии получить у Ливана официальное разрешение сбивать израильские самолёты над его территорией.

        В Ливане ,там такой винегрет у власти ,что давать разрешение по сути не кому.
      4. sidoroff
        sidoroff Сегодня, 08:47
        -4
        интересно бы посмотреть , как шейх Насралла подаёт в правительство Ливана официальную заявку на атаки Хизбаллы против Израиля. а нет - не подаёт . ведь Хизбалла
        и есть подлинное правительства Ливана.
      5. Stas157
        Stas157 Сегодня, 10:08
        -1
        Цитата: Shurik70
        Надо Сирии получить у Ливана официальное разрешение сбивать израильские самолёты над его территорией.

        Если разрешат думаете результат изменится?

        Из статьи:
        Непосредственно по самолётам ВВС Израиля удары не наносились, так как те в очередной раз использовали для ракетной атаки воздушное пространство соседнего Ливана.

        Ливан это такое место волшебное откуда можно безнаказанно бить по любой стране? Для всех что там железное табу наложено на ответку?
      6. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 10:11
        0
        Я думаю проблема не в том есть ли разрешение от Ливана или нет. Вы думаете Израиль его спрашивает?
        Чтобы сбивать израильские самолёты нужно организовать постоянное патрулирование . И для этого тех истребителей которые есть у Сирии их будет мало и они будут не эффективны. Нужны воздушные командные пункты,самолёты РТР и хотя бы пару эскадрилий более менее современных самолётов. Этого нет.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:14
    +12
    Командование Израиля авиаудары по независимому государству традиционно оставляет без комментариев.
    Наглые...
    Ну хоть бы на Иран напали, что ли...
    Может персы им рога обломают?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:08
      +2
      Цитата: Victor_B
      Наглые...
      Ну хоть бы на Иран напали, что ли.

      Как сказано про них в песне Высоцкого "Агрессивный бестия, чистый фараон ...."
      Учителя у них были хорошие.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 08:57
      +1
      Цитата: Victor_B
      ...
      Ну хоть бы на Иран напали, что ли...
      Может персы им рога обломают?

      Ты в Торонто на демонстрацию ходил?
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 09:41
        0
        Цитата: Арон Заави
        Ты в Торонто на демонстрацию ходил?

        Да!
        На Бессмертный полк!
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 09:44
          -1
          Цитата: Victor_B
          Цитата: Арон Заави
          Ты в Торонто на демонстрацию ходил?

          Да!
          На Бессмертный полк!

          Слабак. Там такой юдофобский шабаш был. wink Вот где тебя нехватило.
          1. Flashpoint
            Flashpoint Сегодня, 09:50
            +1
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: Victor_B
            Цитата: Арон Заави
            Ты в Торонто на демонстрацию ходил?

            Да!
            На Бессмертный полк!

            Слабак. Там такой юдофобский шабаш был. wink Вот где тебя нехватило.

            Подробности есть?
          2. Victor_B
            Victor_B Сегодня, 10:05
            0
            Цитата: Арон Заави
            Слабак. Там такой юдофобский шабаш был. Вот где тебя нехватило.

            Ви-таки бредите!
            Это вообще-то еврейский район!
            Но почему-то называют русским...
            Так что на Бессмертный полк, в большинстве, евреи и выходили!
            1. Арон Заави
              Арон Заави Сегодня, 11:05
              0
              Цитата: Victor_B
              Цитата: Арон Заави
              Слабак. Там такой юдофобский шабаш был. Вот где тебя нехватило.

              Ви-таки бредите!
              Это вообще-то еврейский район!
              Но почему-то называют русским...
              Так что на Бессмертный полк, в большинстве, евреи и выходили!

              Я не про район , а про центр Торонто во время конфликта в Газе. Там местные BLM и местные мусульмане буйствовали. Ты мог бы присоединится.
    3. 30 вис
      30 вис Сегодня, 11:05
      0
      "по самолётам ВВС Израиля удары не наносились, так как те в очередной раз использовали для ракетной атаки воздушное пространство соседнего Ливана." Они , подобны гопнику выскочить из под женской юбки , и спрятаться под бабскую юбку ... И называют это военной хитростью ....
  3. Комментарий был удален.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:18
    +6
    А , как всегда "гуманитарные бомбордировки "!Нужно из Сирии С400 вывести, ибо какой толк их не применять на практике? Только по звонку из кремля, а бомбят то не кремль, а мирное сирийское население. Сейчас стада "правдоборцев цехалистых " начнут нам сказками мозги выносить! Побомбил бы кто их земли, желательно, сразу ковровыми бомбордировками, да нету такой страны в регионе. И , после таких подлых бомбежек, как не согласиться с мнением персов о том что на самом деле из себя представляет израиль в их понимании. ...
    1. vl903
      vl903 Сегодня, 07:30
      -1
      израиль-хозяин паразит США. поэтому обычными методами с ним не справиться пока сильны США и те страны на которых определенная элита будет паразитировать в будующем. самый простой способ и действенный- передать ирану атомное оружие как сша израилю. но наша элита на это не пойдет, она сама под влиянием. а простой народ и израиля и ирана и сирии жалко ибо кончится это все только хорошей атомной войной.
  5. Михалыч
    Михалыч Сегодня, 07:22
    +5
    Непосредственно по самолётам ВВС Израиля удары не наносились, так как те в очередной раз использовали для ракетной атаки воздушное пространство соседнего Ливана.

    Не понял! А почему бы благородным донам не сбить евреев в небе Ливана?
    winked
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:28
      +7
      Михалыч -понятие такое договорняк слышали? Самоизбравшиеся от имени бога навязали кремлю свои хотелки, и бомбят кого, когда и где хотят, а их сбивать ни ни!
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 07:40
        -1
        Как их от злобы крутит, минусуют по полной! am Жаль, у ХАМАСА ракеты кончились, мало они вас гоняли, теперь на разрушенной гражданской войной Сирии решили отыграться? Я бы отдал приказ на приминение С400, и нашей боевой авиации, а то выходит некрасиво -в наличии есть все, а толку никакого! !!
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 07:50
          -1

          Бережливый
          Сегодня, 07:40
          НОВЫЙ

          +1
          Как их от злобы крутит, минусуют по полной! am ...
          Точно. Пока втихаря. Сейчас методички распечатают, и начнут тут распевать! wink
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 08:13
            -1
            Цитата: a.s.zzz888
            Точно. Пока втихаря. Сейчас методички распечатают, и начнут тут распевать!

            Сейчас проснуться, посоветуются с госдепом и начнут в открытую "втюхивать", какие они благородные, а сирийцы это люди злые и коварные. Противно !
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 08:10
          +1
          Цитата: Бережливый
          Как их от злобы крутит, минусуют по полной!

          Значит "правда матка" в лицо колет !
      2. ПиК
        ПиК Сегодня, 07:41
        -1
        Цитата: Бережливый
        понятие такое договорняк слышали?

        Как в спорте ,в частности - футболе ?
        Но там , в случае выявления таких фактов , клубы , команды - штрафуют , отстраняют от игр , а тренеров или перекупленных игроков , с позором дисквалифицируют.

        А в политике...
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:09
        +1
        Цитата: Бережливый
        Самоизбравшиеся от имени бога навязали кремлю свои хотелки

        А кому они их не навязали ? Наверное таких и нет.
    2. mikstepanenko
      mikstepanenko Сегодня, 07:32
      +6
      Благородные евреи прикрываются не только чужим воздушным пространством, но и чужими гражданскими. Не забыли ещё историю с ИЛ-20?
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 07:47
        0
        mikstepanenko
        mikstepanenko (Михаил Степаненко)
        Сегодня, 07:32
        НОВЫЙ

        +2
        Благородные евреи прикрываются не только чужим воздушным пространством, но и чужими гражданскими. Не забыли ещё историю с ИЛ-20?
        потому как хитро выструганные. Но когда то всё заканчивается, в том числе и лафа по Ливану.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 08:14
          -2
          Цитата: a.s.zzz888
          Но когда то всё заканчивается, в том числе и лафа по Ливану.

          Исходя из истории, то да.
          1. a.s.zzz888
            a.s.zzz888 Сегодня, 08:17
            0

            tihonmarine (Влад)
            Сегодня, 08:14

            +1
            Цитата: a.s.zzz888
            Но когда то всё заканчивается, в том числе и лафа по Ливану.

            Исходя из истории, то да.
            Допрыгаются, долетаются....
      2. sidoroff
        sidoroff Сегодня, 09:00
        0
        а когда это экипаж Ил успели уволить из армии , а сам борт передать в народное
        хозяйство , что он стал гражданским ? спросите у командования в Сирии , чего вдруг
        погнали свой самолёт туда , где вовсю во все стороны пуляет ПВО Сирии . и не
        завалили ли сирийцы самолёт " союзника" намеренно , чтобы правила игры поменять .
        теперь у них ещё и С-300 на балансе имеется . но так как кривизна Земли танцорам мешает - на все
        случаи имеется отмазка - " из воздушного пространства Ливана ".
      3. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 09:30
        +1
        Не забыли ещё историю с ИЛ-20?
        Видимо для предотвращения подобных инцидентов в будущем нужно хорошенько прокачать ХАМАС, что бы у евреев сирена не выключалась совсем.
      4. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 11:06
        0
        Цитата: mikstepanenko
        но и чужими гражданскими. Не забыли ещё историю с ИЛ-20?

        Ил-20 не гражданский.
      5. 30 вис
        30 вис Сегодня, 11:10
        0
        Цитата: mikstepanenko
        Благородные евреи

        "Благородные евреи " необходимо брать в кавычки .. Так , как евреев благородных нет !
  6. knn54
    knn54 Сегодня, 07:27
    +8
    С ХАМАС перемирие,миллиардную помощь от янкесов получили.
    Оппозиция не Беню давит по полной.
    Надо очки зарабатывать.
    Согласно "традиции"-Ливан или Сирия.
    Не ИГ же бомбить.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:31
      0
      Не ИГ же бомбить.
      Естественно, столько сил и денег на них потратили, жизнями рисковали, вывозили на лечение и обучение ...
  7. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 07:38
    +3
    Вообще-то ХАМАС показал уязвимое место Израиловки. Просто бомбардировка копеечными трубами - и за пару недель вся экономика Азраиловке поплывет по волнам канализации. Вот так их и отучить лезть на чужую территорию.
    ПиСи: 11 дней бомбардировок привели не просто к полному параличу авиасообщения и практически парализованой экономике - но и разорили бюджет пусками Дырявого Кумпола так, что пришлось бежать в США и клянчить деньги. Сирия эти трубы может клепать десятками тысяч
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:45
      +4

      Cowbra
      Сегодня, 07:38
      НОВЫЙ
      +1
      Вообще-то ХАМАС показал уязвимое место Израиловки. Просто бомбардировка копеечными трубами - и за пару недель вся экономика Азраиловке поплывет по волнам канализации. Вот так их и отучить лезть на чужую территорию.
      сейчас эхсперды из оттуда начнут прессование - у них расклад совсем другой, иврейский. wink
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:42
    0
    Непосредственно по самолётам ВВС Израиля удары не наносились, так как те в очередной раз использовали для ракетной атаки воздушное пространство соседнего Ливана.
    как всегда по шакальи. сцЫкотно с территории Сирии, потому как могут и получить по кипам! angry
    1. agond
      agond Сегодня, 07:54
      0
      Цитата: Cowbra
      Просто бомбардировка копеечными трубами

      А если бы не копеечными , например углепластиковыми.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:48
    +3
    Удары евреев по Сирии стали уже практически обыденным делом. Предлог всегда один - террористы угрожающие нацбезопасности Израиля. Так и действия этой страны (Израиля) по отношению к другим государствам часто полностью совпадают с террористическими.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:16
      0
      Цитата: rotmistr60
      Так и действия этой страны (Израиля) по отношению к другим государствам часто полностью совпадают с террористическими.

      Ох как Ваши слова не нравятся "избранникам".
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 10:38
        +2
        Не привыкать Это еще Профессор с Приваловым и Аталефом не подтянулись, наверное сегодня засадным полком назначены.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 11:28
          0
          Цитата: rotmistr60
          Не привыкать Это еще Профессор с Приваловым и Аталефом не подтянулись, наверное сегодня засадным полком назначены.

          Наверное в отпуске.
  10. Avior
    Avior Сегодня, 07:54
    0
    использовали для ракетной атаки воздушное пространство соседнего Ливана.

    Читаешь эти сообщения - так выглядит, что Сирия протянулась узкой полосой вдоль Ливана.
    А иранцы отвести свои склады от Ливана не могут?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:00
      -3

      Avior (Сергей)
      Сегодня, 07:54
      0
      использовали для ракетной атаки воздушное пространство соседнего Ливана.

      Читаешь эти сообщения - так выглядит, что Сирия протянулась узкой полосой вдоль Ливана.
      А иранцы отвести свои склады от Ливана не могут?
      А Вы уверены, что исравиль бомбит только иранцев, и только их склады? и какая международная комиссия поедет в Сирию уличать исравиль в содеянном? Конечно никто и ни когда, пока их крышуют мерикатосы.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 08:02
        0
        Пусть и остальные склады отведут от Ливана, я ж не против
        А то читаешь- нанесли удар по 4 провинциям с территории Ливана, получается
        Вся Сирия прилепилась к этому Ливану, что ли?
        1. Шимшон
          Шимшон Сегодня, 08:27
          +2
          . А то читаешь- нанесли удар по 4 провинциям с территории Ливана, получается
          Вся Сирия прилепилась к этому Ливану, что ли?

          Вашим сарказмом можно проверять IQ всех обличающих и порицающих.
          Хотя....тут у некоторых ,как у собаки Иван Петровича Павлова,на слове Израиль начинается обильное слюноотделение.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 10:22
            0
            Люди верят в то, что им хочется верить.
            Из шутки о том , что навряд ли Израиль смог бы наносить удары по всей большой Сирии с территории крошечного Ливана, я вдруг стал гражданином Израиля и всего, что к этому прилагается
            1. А. Привалов
              А. Привалов Сегодня, 11:23
              0
              Цитата: Avior
              я вдруг стал гражданином Израиля и всего, что к этому прилагается

              Единственное, что вас может быть утешит, вы в хорошей компании. drinks
        2. Cowbra
          Cowbra Сегодня, 08:47
          0
          Где хоть одно доказательство, что склады - иранские?
          Где основания, даже если это иранские склады - бомбить чужое государство?
          Где основания нарушать воздушное пространство не Ирана и не Сирии и вести там боевые действия, подставляя Ливан под потенциальный ответный удар?
          Все, что вы сказали - обыкновенный фашизм, основание - потому что вы - уберменши, вам можно.
          Были фашистами и родоначальниками терроризма(первые террористы - евреи, сикарии), ими же и остались. Один раз вас Рим уничтожил - скоро террористов уничтожат еще раз, папка-то ваш, США - все, кончился, выпнули его с Ближнего Востока. Чемоданы собирайте, впереди еще пару тысячелетий в бомжах
          1. Avior
            Avior Сегодня, 08:57
            -1
            вы меня таки озадачили
            Все, что вы сказали - обыкновенный фашизм

            вы не могли бы указать, что конкретно в моих постах вы считаете фашизмом, да еще и обыкновенным?
            Я, четно сказать, даже необыкновенного в них не нашел.
            1. Cowbra
              Cowbra Сегодня, 09:02
              +1
              Цитата: Avior
              ь, что конкретно в моих постах вы считаете фашизмом, да еще и обыкновенным?

              Цитата: Avior
              Пусть и остальные склады отведут от Ливана, я ж не против

              Цитата: Avior
              А иранцы отвести свои склады от Ливана не могут?

              все остальное - посте выше.
              1. Avior
                Avior Сегодня, 09:07
                -2
                чем дальше, тем более интригующе
                А что фашистского вы в этих фразах нашли?
                1. Cowbra
                  Cowbra Сегодня, 09:17
                  +1
                  Цитата: Avior
                  А что фашистского вы в этих фразах нашли

                  Фашисту невозможно доказать что он фашист. Потому что он себя считает уберменшем, а всех остальных - дегенератами. Посему не читает, что ему пишут
                  Цитата: Cowbra
                  Где хоть одно доказательство, что склады - иранские?
                  Где основания, даже если это иранские склады - бомбить чужое государство?
                  Где основания нарушать воздушное пространство не Ирана и не Сирии и вести там боевые действия, подставляя Ливан под потенциальный ответный удар?
                  Все, что вы сказали - обыкновенный фашизм, основание - потому что вы - уберменши, вам можно.
                  1. Avior
                    Avior Сегодня, 09:21
                    0
                    я написал, пусть и другие свои склады от Ливана отведут, и что в этом фашистского?
                    Я же не призывал никого бомбить
                  2. Абзац Эпитафьевич Ы.
                    Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 11:12
                    +1
                    Цитата: Cowbra
                    Фашисту невозможно доказать что он фашист. Потому что он себя считает уберменшем, а всех остальных - дегенератами.

                    Очень правильно. Это можно ставить эпиграфом к комментариям в любой ветке про Украину, например. laughing
            2. Околоточный
              Околоточный Сегодня, 09:14
              +6
              А вы разъясните, если склады иранские, то можно бомбить наплевав на все нормы международного права? Ну тогда пусть помолчит ваш "Профессор", обеспокоенный "судьбой Георгии в 2008г". А то, как Россию обвинять, так "умники и умницы", как перенести кальку на действия своего правительства, так "ничего не вижу, ничего не слышу". Если так действуете, то все ваши форумчане (вы в том числе за вчерашние посты по ситуации в Белоруссии) должны молчать и слушать, слушать и молчать.
              1. Avior
                Avior Сегодня, 09:28
                -2
                пусть помолчит ваш "Профессор"

                с чего вы взяли, что он мой?
                У меня есть несколько знакомых профессоров, но они обычно пишут не здесь, а в Элсейвере.
              2. Trapp1st
                Trapp1st Сегодня, 09:36
                +3
                А то, как Россию обвинять, так "умники и умницы"
                Вы не понимаете "этодругое"
          2. Абзац Эпитафьевич Ы.
            Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 11:23
            0
            Цитата: Cowbra
            Где...где...где

            Правильно, евреям надо утереться и оставить персов в Сирии в покое - пусть занимаются своим делом! Кстати - а каково содержание этого "дела"? Сантехники из КСИРа помогают арабам восстанавливать канализацию? Или строят ковродельные фабрики?
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:18
        -4
        Цитата: a.s.zzz888
        и какая международная комиссия поедет в Сирию уличать исравиль в содеянном?

        Такая же как и на окраину - безглазая, безухая, безязыкая и безрукая. "Смотри слепой, сказал немой, как побежит безногий !"
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 09:42
          0

          tihonmarine (Влад)
          Сегодня, 08:18
          НОВЫЙ

          -2
          Цитата: a.s.zzz888
          и какая международная комиссия поедет в Сирию уличать исравиль в содеянном?

          Такая же как и на окраину - безглазая, безухая, безязыкая и безрукая. "Смотри слепой, сказал немой, как побежит безногий !"
          Полностью с Вами согласен. Минусуют, которые из оттуда, аж ручёнки вспотели! wink
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 09:56
            -1
            Цитата: a.s.zzz888
            Полностью с Вами согласен. Минусуют, которые из оттуда, аж ручёнки вспотели!

            Да эти ручонки и не просыхали, они всегда потные.
    2. vl903
      vl903 Сегодня, 08:05
      -4
      а что это даст? определенным силам нужно что б израиль всегда чувствовал себя изгоем. тогда он полезен и управляем. поэтому повод бомбить соседей будет всегда. и Хамас больше всего и нужен силам которые рулят израилем и сша. они сами сейчас еще денег отсыпят обоим сторонам.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:40
        0
        Цитата: vl903
        определенным силам нужно что б израиль всегда чувствовал себя изгоем.

        Что то такого не замечал, а скорее наоборот.
        1. vl903
          vl903 Сегодня, 09:36
          -3
          если б израиль имел достаточно независимую и сильную экономику и политические элиты он бы нашел способ мирного сосуществования. но хозяева ему не дадут этого
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 09:53
            -4
            Цитата: vl903
            если б израиль имел достаточно независимую и сильную экономику и политические элиты он бы нашел способ мирного сосуществования. но хозяева ему не дадут этого

            Интересно, а кто хозяева, это не те ли евреи, которые сидят в США ?
            1. vl903
              vl903 Сегодня, 10:02
              -2
              а кто знает евреи ли они воабще, кто их видел? но признаки того, что силы которые рулят и доят и США и Израиль да и Россию есть.
  11. К-50
    К-50 Сегодня, 08:45
    +1
    ВВС Израиля нанесли удар сразу по 4-м провинциям Сирии, включая Латакию

    Я так понял, что евреям жизнь без войнушки не мила. Только у самих под боком успокоилось, как опять на соседей потянуло!
    Непосредственно по самолётам ВВС Израиля удары не наносились, так как те в очередной раз использовали для ракетной атаки воздушное пространство соседнего Ливана.

    Как это по-еврейски. из-за забора другого соседа, дабы в рыло не получить! fellow
    Мерзость! negative negative
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:56
      +2
      Цитата: К-50
      ВВС Израиля нанесли удар сразу по 4-м провинциям Сирии, включая Латакию

      Я так понял, что евреям жизнь без войнушки не мила. Только у самих под боком успокоилось, как опять на соседей потянуло!
      Непосредственно по самолётам ВВС Израиля удары не наносились, так как те в очередной раз использовали для ракетной атаки воздушное пространство соседнего Ливана.

      Как это по-еврейски. из-за забора другого соседа, дабы в рыло не получить! fellow
      Мерзость! negative negative

      Да. Это, из той же "песни" - вовремя предать значит предвидеть.
  12. tTшка
    tTшка Сегодня, 08:53
    -2
    Жаль, очень жаль, что "трубы" больше не летают ...
  13. Прочее
    Прочее Сегодня, 09:02
    -2
    Главное, что в результате авиаудара ВВС ЦАХАЛ комплексы С400 и Панцирь-С1M - не пострадали. Остальное - не важно.
    1. профессор
      профессор Сегодня, 10:07
      -2
      Цитата: Прочее
      Главное, что в результате авиаудара ВВС ЦАХАЛ комплексы С400 и Панцирь-С1M - не пострадали. Остальное - не важно.

      Абсолютно с вами согласен по поводу ПВО, но не согласен с утверждением, что Военно Межгалактические Силы Израиля причастны к ночному фейерверку. Здесь скорее всего отметились ВВС Лихтенштейна. Их почерк. hi

      PS
      Попытки обвинить Биби в прощальном аккорде (он в воскресенье будет бывшим ПМ) выглядят смешно. request
  14. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 10:49
    -3
    А в этот день 54 года назад во всю шла война.
    Ещё никто в мире не знал, что очень скоро её назовут Шестидневной.

    Никто не сомневался, что огромные арабские государства в два счета сомнут и раздавят крошечную страну --- 17 километриков в самом узком месте -- ха-ха! --- к тому же населенную кем? Смешно сказать! -- теми, что только на скрипочках умеют пиликать да денюжки считать пухлыми жадными трусливыми пальчиками...

    Именно такими их изображали арабские газеты изо дня в день. На некоторых зданиях Каира даже появились повешенные как бы на виселицах куклы -- один к одному "юден" из гитлеровской прессы.
    Напомню, что на тот момент так называемые "оккупированные территории" - историческая Иудея, историческая Самария, исторический (восточный) Иерусалим и сектор Газа - были оккупированы соответственно Иорданией и Египтом. Эти страны ни на минуту не заморачивались идеей "палестинского государства" и не подозревали о существовании "великого палестинского народа", их интересовала исключительно ликвидация Израиля с последующей дележкой трофеев...
    Незадолго до этого Насер в нарушение международного законодательства закрыл Израилю выход в залив Акаба (в Красном Море, возле Эйлата) - единственный путь, по которому Израиль мог получать нефть от Ирана (в то время шахиншахский Иран дружил и с Израилем, и с СССР, и с Америкой).
    Кроме того, по требованию Насера с Синая ушли миротворческие силы ООН.

    Советская пресса освещала происходящее на Ближнем Востоке сдержанно, но на еженедельных политинформациях в "трудовых коллективах" пропагандисты из общества "Знание" упоенно предвещали, что "наши арабские друзья" ворвутся в Израиль, как "нож в масло".
    Однако эти летние деньки 1967 года запомнилось арабам и их советской "крыше" совсем не так, как они предполагали...
    1. vl903
      vl903 Сегодня, 11:27
      0
      американская крыша просто решила больше вложиться в Израиль чем во Вьетнам. а СССР наоборот. Израиль самолеты СССР ДДТ обрабатывали? или ковровые бомбандировки СССР на нем обкатывал? выстоял бы народ Израиля после того что было во Вьетнаме?
  15. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 10:52
    -2
    Пока Сирии не дадут мощного вооружения и она не поставит на место израильскую гопоту, так и будут наглеть.
    1. А. Привалов
      А. Привалов Сегодня, 11:19
      0
      Цитата: Incvizitor
      Пока Сирии не дадут мощного вооружения и она не поставит на место израильскую гопоту, так и будут наглеть.

      Напрасные хлопоты.
      У Сирии уже было всё, и мощное вооружение и мощная поддержка. Чем это им помогло?
      Вы сами прекрасно знаете, что они снова всё прогадят, а что не поломают, то потеряют. hi
  16. eco
    eco Сегодня, 11:22
    +1
    чего еще ожидать от этих сионацистов, которые ведут Палестину как настоящее государство апартеида, пришло время очистить этих сионистских крыс, как они сделали с фашистами в Нюрнберге, повесить их высоко и сухо, а затем на 6 футов под землей в качестве удобрения, по крайней мере, одна положительная вещь, которую они могут использовать