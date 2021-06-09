ВВС Израиля нанесли удар сразу по 4-м провинциям Сирии, включая Латакию

Активная фаза противостояние с ХАМАС завершилась, ракеты из сектора Газа перестали разрываться на израильской территории, и израильские власти вновь переключили своё внимание на Сирийскую Арабскую Республику. Появились новые сводки о том, что ВВС ЦАХАЛ нанесли авиаудар по столичной сирийской провинции – Дамаск.Жители Дамаска отмечают, что были слышны звуки взрывов.Сирийская пресса сообщает о задействовании комплексов противовоздушной обороны для перехвата выпущенных израильских ракет. Непосредственно по самолётам ВВС Израиля удары не наносились, так как те в очередной раз использовали для ракетной атаки воздушное пространство соседнего Ливана.По последним сведениям, израильские самолёты, что зафиксировано средствами объективного контроля, нанесли удар по сирийской территории, находясь к северо-востоку от ливанского населённого пункта Рашайя – над горной местностью.Информационная служба SANA сообщает, что в результате израильской атаки был нанесён ущерб сирийской инфраструктуре в районе Дамаска.По последним данным, Израиль использовал для ракетного удара по территории соседней страны боевые самолёты F-16I. Несколько ракет разорвались в районе международного аэропорта Дамаска. Отмечается, что таким образом Израиль в очередной раз подверг опасности гражданские воздушные перелёты в небе не только над Сирией, но и над Ливаном.Также в сообщениях ближневосточных СМИ говорится о том, что израильские ракеты были нацелены не только на провинцию Дамаск, но также на объекты в других провинциях Сирии – Хама, Хомс и Латакия. Напомним, что в Латакии находятся российская авиабаза «Хмеймим». В этих провинциях (мухафазах) также были слышны разрывы израильских ракет.Отмечается, что израильский авиаудар по Сирии стал наиболее массированным за последние несколько месяцев. Под ракетным обстрелом с воздуха оказались территории сразу 4-х сирийских провинций.Командование Израиля авиаудары по независимому государству традиционно оставляет без комментариев.