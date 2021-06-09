Турция заявила о готовности остаться в Кабуле после вывода сил США и НАТО из Афганистана

Охрану и управление аэропортом Кабула после вывода из Афганистана американского военного контингента готова взять на себя Турция.Об этом пишет агентств Reuters со ссылкой на заявления турецких чиновников.По данным издания, Анкара еще в мае этого года на встрече НАТО в Брюсселе предложила взять под контроль турецких военных столичный аэропорт Афганистана после того, как из страны будут окончательно выведены силы США и НАТО. В настояще время этот вопрос еще не решен, стороны ведут переговоры.Министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил намерение остаться в Афганистане после вывода оттуда американского военного контингента, но только на определенных условиях. По его словам, США должны оказать остающимся в стране турецким военным всестороннюю поддержку, включая финансовую и материально-техническую, а также не забыть о политической составляющей.Говоря про сроки нахождения в Афганистане, Акар заявил, что это будет зависеть от "решения братского афганского народа, который нуждается в помощи".Между тем, хотя в США и приветствуют готовность Турции остаться в Кабуле, но обращают внимание на завышенные требования турок, которые требует "слишком много". Также вопросы вызывает "надежность" Турции в свете разногласий с США. В то же время в Вашингтоне не исключают, что в итоге придут к решению, устраивающему все стороны.