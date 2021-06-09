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Турция заявила о готовности остаться в Кабуле после вывода сил США и НАТО из Афганистана

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Охрану и управление аэропортом Кабула после вывода из Афганистана американского военного контингента готова взять на себя Турция.


Об этом пишет агентств Reuters со ссылкой на заявления турецких чиновников.

По данным издания, Анкара еще в мае этого года на встрече НАТО в Брюсселе предложила взять под контроль турецких военных столичный аэропорт Афганистана после того, как из страны будут окончательно выведены силы США и НАТО. В настояще время этот вопрос еще не решен, стороны ведут переговоры.

Министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил намерение остаться в Афганистане после вывода оттуда американского военного контингента, но только на определенных условиях. По его словам, США должны оказать остающимся в стране турецким военным всестороннюю поддержку, включая финансовую и материально-техническую, а также не забыть о политической составляющей.

Говоря про сроки нахождения в Афганистане, Акар заявил, что это будет зависеть от "решения братского афганского народа, который нуждается в помощи".

Между тем, хотя в США и приветствуют готовность Турции остаться в Кабуле, но обращают внимание на завышенные требования турок, которые требует "слишком много". Также вопросы вызывает "надежность" Турции в свете разногласий с США. В то же время в Вашингтоне не исключают, что в итоге придут к решению, устраивающему все стороны.
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53 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 07:44
    +6
    Турция заявила о готовности остаться в Кабуле
    Что-то Турции везде стало много ! am
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 07:49
      +6
      Цитата: Uncle Lee
      Что-то Турции везде стало много !

      Просто никто не противодействует реализации Турцией её генеральной стратегии "Пантюркизма".

      Нет нынче А.В.Суворова при императрице Екатерине Великой , нет Г.А Потёмкина , Ф.Ф.Ушакова , которые могли не боясь ничего , доходчиво чертить для османов "красные линии".
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 07:54
        +3
        Цитата: ПиК
        Нет нынче А.В.Суворова

        Кутузова, Потемкина, Румянцева, Ушакова...
        1. ПиК
          ПиК Сегодня, 07:56
          +3
          Цитата: Uncle Lee
          Кутузова, Потемкина, Румянцева, Ушакова...

          Все выдающиеся личности "Екатерининской эпохи" , "Золотого Века России" и не перечислить вот так сразу.
          Комментарий, тот что выше , я дополнил yes


          Но не в том беда наша сейчас , что людей масштаба Кутузова,Потёмкина,Румянцева, Ушакова у нас нет , а в том , что мы при всей нашей мощи и величии , втягиваем голову в плечи...
          1. Например
            Например Сегодня, 08:57
            0
            Цитата: Uncle Lee
            Что-то Турции везде стало много !

            Цитата: ПиК
            Просто никто не противодействует...

            Тут вчера так радовались, что турки будут строить док для России.
            Разглагольствовали, что туркам тяжело, туристов нет, бабла нет.

            "Экономисты" обосновали выгоду от превода бабла туркам.

            Нужно быть последовательными.

            Сеньоры, ждущие ждущие сухой док от турок, возрадуйтесь вновь.

            Память у людей действительно короткая.

            Или это "не то"? laughing
        2. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 08:08
          +2
          Цитата: Uncle Lee
          Кутузова, Потемкина, Румянцева, Ушакова...

          Турки в Афгане как самостоятельная военная сила? Только если они слова поперёк талибам не скажут.
          1. Егоза
            Егоза Сегодня, 08:20
            +1
            Цитата: Владимир_2У
            Только если они слова поперёк талибам не скажут.

            А они и не скажут. Они договорятся! )))
            1. Например
              Например Сегодня, 09:05
              +1
              Цитата: Владимир_2У
              Турки в Афгане как самостоятельная военная сила?

              Турки в афгане.
              Дале всякая чушь, что они не самостоятельные....

              Не афганцы в Турции, а Турки в Афгане.

              Турки в Азербайджане, турки на Украине, турки в России...

              Есть русские школы в Турции?
              (Русских школ нет уже на украине. Там где живут русские. Миллионы русских.)
              Есть турецкие туристы в России? ( или кто-то думает, что в России нет красивых мест?)

              Турки делают СВОЁ дело.

              Турки сбили русский самолёт.
              Турки послали нахрен США и купили С-400 у русских.
              Турки забили болт на ООН и вошли в Сирию.

              Турки помнят, что у мужика есть фаберже.


              Вот на секунду представьте, что в Донбассе не русские люди страдают от войны 7 лет, а турки.
              Что сделают турки в этом случае?

              Кипр вспомните.
              1. Владимир_2У
                Владимир_2У Сегодня, 09:24
                -1
                Цитата: Например
                Турки в Афгане как самостоятельная военная сила?

                Турки в афгане.
                Дале всякая чушь, что они не самостоятельные....

                Не афганцы в Турции, а Турки в Афгане.

                Турки в Азербайджане, турки на Украине, турки в России...

                Есть русские школы в Турции?
                Есть турецкие туристы в России? ( или кто-то думает, что в России нет красивых мест?)

                Турки делают СВОЁ дело.

                Турки сбили русский самолёт.
                Турки послали нахрен США и купили С-400 у русских.
                Турки забили болт на ООН и вошли в Сирию.


                Слабо лизнули туркам считаю, забыли про Луну и ночную сторону Солнца.
                Ещё забыли про закрытие большинства турецких школ в России и замену препод.состава в оставшихся.
                Ещё забыли список стран в которых присутствует Россия.
                Ещё забыли про изворачивания Турции по поводу Ф-35.
                Ещё забыли что военную логистику, которую осуществляли и прикрывали в основном американцы.
                1. Например
                  Например Сегодня, 09:50
                  +2
                  ВключиТе голову. Откройте глаза и уши.
                  У вас, судя по репликам, всё заходит исключительно через рот.

                  Всё, что Вы написали есть эмоции.

                  Ни какой конкретики.

                  А реалии таковы, что турки увеличивают свое влияние в регионе.

                  А регион огромен - территория Оттоманской Империи (Османской).

                  А Вы, сеньор, продолжайте шапки в верх подбрасывать.
                  1. Владимир_2У
                    Владимир_2У Сегодня, 10:04
                    0
                    Цитата: Например
                    ВключиТе голову. Откройте глаза и уши.
                    У вас, судя по репликам, всё заходит исключительно через рот.

                    Всё, что Вы написали есть эмоции.


                    Вы даже про снабжение турецкого контингента не подумали, а что то про эмоции пишете. Ну и лизнули явно не под влиянием головы, а сугубо ртом.

                    Цитата: Например
                    А реалии таковы, что турки увеличивают свое влияние в регионе.
                    Чтоб не падать при ходьбе, бери ношу по себе.
                    1. Patigorsk2020
                      Patigorsk2020 Сегодня, 10:33
                      0
                      Цитата: Владимир_2У
                      Вы даже про снабжение турецкого контингента не подумали, а что то про эмоции пишете.

                      Вы на самом деле думаете что, Турция не потянет свою логистику в Афганистане перелетев всего 1 страну (Иран)? Логистику турецкого и азербайджанского контенгента в Афганистане ведёт операторы СилкВуей Азербайджана

                      Цитата: Владимир_2У
                      Чтоб не падать при ходьбе, бери ношу по себе.

                      не расскажете с момента прихода Эрдогана где они упали от большой ноши?
                      1. Владимир_2У
                        Владимир_2У Сегодня, 11:01
                        0
                        Цитата: Patigorsk2020
                        Вы на самом деле думаете что, Турция не потянет свою логистику в Афганистане перелетев всего 1 страну (Иран)?
                        С каких это пор Иран стал партнёром Турции? И с каких пор снабжение авиацией стало основным способом снабжения, даже если туркам разрешит Иран?


                        Цитата: Patigorsk2020
                        Логистику турецкого и азербайджанского контенгента в Афганистане ведёт операторы СилкВуей Азербайджана
                        Даа, и они формируют и защищают конвои с ГСМ и МТО? Хахаха.

                        Цитата: Patigorsk2020
                        не расскажете с момента прихода Эрдогана где они упали от большой ноши?
                        А что, уже время подведения итогов? Эрдоган то 7 лет всего у власти, да Турция с амерцами всего 4 года как не ладят, да в Афгане только сейчас в самостоятельное плавание собрались. Так что не вечер.
          2. Бородач
            Бородач Сегодня, 09:09
            0
            Я поддерживаю Эрдогана в его стремлении оккупировать Афганистан. Пусть попробует сделать то, с чем не смогли справиться британская империя, Россия и США. Турки надорвутся в Афганистане и на Великом Туране будет поставлен массивный крест.
            1. Patigorsk2020
              Patigorsk2020 Сегодня, 10:37
              0
              Цитата: Бородач
              Пусть попробует сделать то, с чем не смогли справиться британская империя, Россия и США.

              Туркам будет очень легко справится с Афганистаном. Не у Британии и его союзников, не у России не у США нет того что есть у турков. Религия. Мусульмане. А договариваться они могут. Да и сил на тех кто попрёт против, у них тоже есть. Талибы или кто-то начнут с ними партизанскую войну? Знаете сколько у турков в запасе таких партизан? Мало Афганистану не покажется. От Морокко - до Киргии. Для афганистана хватит и резервистов из Пакистана.
              1. Бородач
                Бородач Сегодня, 10:54
                +1
                Афганцы воюют последние сорок лет. Там любому мало не покажется. Если конечно он не будет применять методы Гитлера для удержания территории.
          3. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 10:12
            0
            Цитата: Владимир_2У
            Цитата: Uncle Lee
            Кутузова, Потемкина, Румянцева, Ушакова...

            Турки в Афгане как самостоятельная военная сила? Только если они слова поперёк талибам не скажут.

            Талибанцам всё равно кого там в "горизонтальное положение" переводить, американцев, турок, прибалтов, или игилоидов с представителями ВС Афганистана. То что турки заручились поддержкой со стороны кабулистанцев совсем не значит, что талибанцы будут относиться к ним благосклонно, поскольку любые посредники между ними и официальным Кабулом воспринимаются ими как помеха к обеспечению монополии на власть в Афганистане. Попытка Анкары закрепиться в регионе играя в пользу Кабула приведёт лишь к тому, что её так же как и матрасов последовательно выдавят из Афганистана без возможности войти туда в политическом или экономическом плане в будущем, которое судя по всему будет за Китаем и Пакистаном.
            1. Patigorsk2020
              Patigorsk2020 Сегодня, 10:41
              -1
              Цитата: Ныробский
              То что турки заручились поддержкой со стороны кабулистанцев совсем не значит, что талибанцы будут относиться к ним благосклонно

              Будут. Они договорятся с талибами. А если не договорятся, то заставят договорится. Там даже далеко ходить не надо, у Турции ближайщий союзник почти за дверью, Пакистан. А если решат партизанскую войну против Турции, поверь Турция поставит на против в 100 раз больше партизан. Многие тут пишут про логистику базы, по моему они не знаю что Азербайджанский СилкВуей аэролайн занимается логистикой турецких и азербайджанский солдат в Афганистане.

              Цитата: Ныробский
              без возможности войти туда в политическом или экономическом плане в будущем, которое судя по всему будет за Китаем и Пакистаном.

              Пакистан один из ближайщих союзников Турции вы это знаете?) или лиж бы что нибудь написать?)))))))
              1. Ныробский
                Ныробский Сегодня, 10:49
                0
                Цитата: Patigorsk2020
                Пакистан один из ближайщих союзников Турции вы это знаете?)

                И что? До недавнего времени у Пакистана и с матрасами были хорошие отношения, а нынче Пакистан отказал США в выводе войск через свою территорию.
                Если Анкара дует за официальный Кабул, то для Талибана это противовес, а посему решать то, кому работать под талибанским солнцем будет не Исламабад, а Талибан. Ваша версия развития событий в будущем имела бы место быть, но в том случае если бы турки впряглись на их стороне, или придерживались нейтрального статуса.
        3. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 09:03
          +1
          Цитата: Uncle Lee
          Кутузова, Потемкина, Румянцева, Ушакова...

          И русского солдата.
    2. Злой543
      Злой543 Сегодня, 07:54
      +6
      Готовы взять наркотрафик под свой контроль? С нефтью не сростается?
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:19
      +4
      Цитата: Uncle Lee
      Что-то Турции везде стало много !

      Аппетиты растут с каждым днем!
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 08:37
      0
      Вот и понятна одна из тем ( явно не второстепенная) переговоров Байдена и Эрдогана.
      И позволю разгуляться своей фантазии.
      Талибов ожидают беспилотники и "закаленные" в Сирии и Ливии боевики.
      Не позавидуешь и среднеазиатским республикам-появятся "бармалеи",среди которых будет немало и тюрков.
      При этом Турция "по родственному" вполне может предложить помощь/защиту.
      По сути выполняя роль "Троянского коня" для янкесов.В плане военных баз.
      И т.д и т.п
      Может и поэтому "завышенные" требования османов.
      Хотелось бы ошибиться...
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 10:09
        0
        Цитата: knn54
        Талибов ожидают беспилотники и "закаленные" в Сирии и Ливии боевики.

        Беспилотниками, причём намного более продвинутыми, и американе талибов баловали, а боевики закалённые именно что в кавычках. Не сомневаюсь что турки намного жиже в коленях по части снабжения чем американе, через то и примут карачун, если конечно против афгана попрут.
    5. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:41
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      Турция заявила о готовности остаться в Кабуле
      Что-то Турции везде стало много ! am

      Турция пытается занять пустующие места .Другое дело что ее финансовые возможности не соответствуют амбициям
    6. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 08:47
      +2
      Ну все и так понятно) сейчас через азербайджанскую мафию с турецким прикрытием идет перевалка наркоты в страны СНГ )
      И сейчас мелкобриты с матрасней хотят опять уйти в тень и выставить Турцию флагманом в наркотизации России)
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 09:12
        -2
        Цитата: Анахорет
        И сейчас мелкобриты с матрасней хотят опять уйти в тень и выставить Турцию флагманом в наркотизации России)

        Может хватит в своих проблемах обвинять кого то другого? Кстати, в тех же США потребление наркотиков существенно выше. Кое кто с большими погонами с наркоты кормиться перестанут, тогда и будут реальные успехи в борьбе с наркотой. Да и потом, наркота - это больше социальная болезнь.
        1. Шалтай
          Шалтай Сегодня, 09:31
          +1
          Цитата: aleksejkabanets
          Может хватит в своих проблемах обвинять кого то другого? Кстати, в тех же США потребление наркотиков существенно выше. Кое кто с большими погонами с наркоты кормиться перестанут, тогда и будут реальные успехи в борьбе с наркотой. Да и потом, наркота - это больше социальная болезнь.

          Т.е Вы не опровергаете, что азербайджанских преступников, занимающихся наркотой в России(и не только в России, кстати) курируют турецкие спецслужбы. Но при этом стараетесь заболтать и вывести разговор к социальным проблемам и коррупции.
          1. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Сегодня, 09:40
            -3
            Цитата: Шалтай
            Т.е Вы не опровергаете, что азербайджанских преступников, занимающихся наркотой в России(и не только в России, кстати) курируют турецкие спецслужбы. Но при этом стараетесь заболтать и вывести разговор к социальным проблемам и коррупции.

            А чьи спецслужбы курируют цыганских преступников? А армянских? А русских? У преступлений по этническому признаку совсем иные причины. Вы отрицаете то, что у употребления наркотиков социальные причины (алкоголизм, частный случай наркомании)?
            1. Шалтай
              Шалтай Сегодня, 10:02
              +1
              Цитата: aleksejkabanets
              А чьи спецслужбы курируют цыганских преступников? А армянских? А русских? У преступлений по этническому признаку совсем иные причины

              Понял. Не отрицаете. И я считаю что дело далеко не только в турках и азербайджанцах криминального и агентурного характера. Новосибирск как яркий тому пример.
              Цитата: aleksejkabanets
              Вы отрицаете то, что у употребления наркотиков социальные причины (алкоголизм, частный случай наркомании)?

              Социальный фактор присутствует, но гены скорее всего больше рулят.
              Алкоголизм (и табакокурение) частным случаем наркомании и правда не считаю. И в этом вопросе полагаюсь на мнение одного из опытнейших в вопросе лечения алкоголизма человека.
    7. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 11:01
      0
      Безнаказанность порождает вседозволенность.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:53
    +3
    Между тем, хотя в США и приветствуют готовность Турции остаться в Кабуле, но обращают внимание на завышенные требования турок, которые требует "слишком много".
    Бизнес. А турки и тут поспели. Штаны не репнут? laughing
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 08:06
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      Бизнес. А турки и тут поспели. Штаны не репнут?

      Они считают , что их шаровары достаточно просторны и прочны , чтобы обеспечить им свободу действий в такой геостратегической "раскоряке".

      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:08
        +1
        ПиК
        Сегодня, 08:06
        Таки да, имперские замашки эрдогаша не собирается бросать.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:54
    +5
    Турция заявила о готовности остаться в Кабуле
    Такое ощущение, что турецкие шаровары скоро треснут от избыточного растяжения. Эрдоган хочет быть везде и в одно время. Это Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан, Азербайджан, Аджария, Ср.Азия и конечно желательно Крым. Не многовато ли будет?
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 07:56
      0
      Посмотрим где лопнет. Будем ждать.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:07
        0
        Лопнет скорее всего в экономике.
  4. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 07:59
    +3
    Ахаха... Таракан молодец... Прибрать к себе Афган, и еще чтоб матрасы за это платили, так еще и
    не забыть о политической составляющей

    Ну и дорожка к Пакистану, с которым вась-вась и пантюркизм все ближе
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:07
      0
      Прибрать Афганистан???? Чего то пока ни у кого толком не вышло, почему у турок должно?
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 08:22
        0
        Свои люди, муслимы...
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:05
    0
    Я думал что следующий в Афган строить "светлое будущее" пойдёт Китай а оно вона как Турция хочет расшириться за счёт Кабула? Ну-ну.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:09
    +1
    Эрдоган зря в Афганистан лезет,в случае проигрыша,а он будет по любому!Слетит с трона в Турции,на раз два.Проигрыш ему не простят.Лучше бы канал копал.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:54
      +1
      Да , это его может легко похоронить , не учит историю...
  7. Xlor
    Xlor Сегодня, 08:14
    +3
    Цитата: ПиК

    Просто никто не противодействует реализации Турцией её генеральной стратегии "Пантюркизма".

    В Афганистане к тюркскому населению можно отнести только узбеков, но их там всего что-то около жалких 10% или даже немного меньше...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: Xlor
      В Афганистане к тюркскому населению можно отнести только узбеков,

      Да и афганским узбекам турки тоже, как кость в горле.
  8. Nurdom
    Nurdom Сегодня, 08:17
    +2
    Эрдоган и в Афгане отметиться решил. Ой не к добру это...
  9. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 08:26
    0
    Султан шаровары не порвёт? А то уже везде влез.
  10. salat
    salat Сегодня, 08:45
    0
    Что там всем надо? Вообще не пойму.
  11. cniza
    cniza Сегодня, 08:53
    0
    По его словам, США должны оказать остающимся в стране турецким военным всестороннюю поддержку, включая финансовую и материально-техническую, а также не забыть о политической составляющей.


    Красавец Эрдоган , но США тоже не дураки...
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:54
    +1
    Говоря про сроки нахождения в Афганистане, Акар заявил, что это будет зависеть от "решения братского афганского народа, который нуждается в помощи".

    Интересно, а "братья афганцы" хотя иметь у себя непрошенных гостей и "братьев турок" ???
  13. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 09:12
    0
    Да к наркотрафику они хотят покрепче зацепиться. Ещё чтобы им за это приплачивали. Недавняя вакханалия в Новосибирске только подтверждает "мое, сугубо личное" предположение. Ещё в Ср.Аз. зацепиться с военной базой, используя местных прикормленных руководителей.
    Между тем, талибы призвали таджиков и киргизов как свои братские народы решать пограничные вопросы исключительно мирным путём.
  14. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:54
    0
    ***
    Турки встали в очередь на грабли...
    ***
  15. V1er
    V1er Сегодня, 10:04
    0
    Тут уже мечты не о Туране, а кое-чём покруче. Главное, чтобы шовчик не лопнул от амбиций.