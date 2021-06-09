Турция заявила о готовности остаться в Кабуле после вывода сил США и НАТО из Афганистана

Охрану и управление аэропортом Кабула после вывода из Афганистана американского военного контингента готова взять на себя Турция.
Об этом пишет агентств Reuters со ссылкой на заявления турецких чиновников.
По данным издания, Анкара еще в мае этого года на встрече НАТО в Брюсселе предложила взять под контроль турецких военных столичный аэропорт Афганистана после того, как из страны будут окончательно выведены силы США и НАТО. В настояще время этот вопрос еще не решен, стороны ведут переговоры.
Министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил намерение остаться в Афганистане после вывода оттуда американского военного контингента, но только на определенных условиях. По его словам, США должны оказать остающимся в стране турецким военным всестороннюю поддержку, включая финансовую и материально-техническую, а также не забыть о политической составляющей.
Говоря про сроки нахождения в Афганистане, Акар заявил, что это будет зависеть от "решения братского афганского народа, который нуждается в помощи".
Между тем, хотя в США и приветствуют готовность Турции остаться в Кабуле, но обращают внимание на завышенные требования турок, которые требует "слишком много". Также вопросы вызывает "надежность" Турции в свете разногласий с США. В то же время в Вашингтоне не исключают, что в итоге придут к решению, устраивающему все стороны.