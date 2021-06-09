США пообещали Украине возместить потери от запуска «Северного потока - 2»

Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими

Соединенные Штаты готовы "возместить" Украине возможные потери трансферных платежей из-за запуска российского газопровода "Северный поток – 2" и пообещали "заставить" Россию не использовать газопровод в качестве инструмента давления. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен, выступая в Сенате.Выступая перед сенаторами, Блинкен заявил, что Вашингтон не намерен отступать от своих позиций и по-прежнему выступает против начала эксплуатации газопровода. Он подчеркнул, что достройка и эксплуатация - это разные вещи, об этом США будет вести "предметный разговор" с Германией.Не забыл госсекретарь США и про Украину, пообещав возместить Киеву возможные потери трансферных платежей, но не за счет Соединенных Штатов, а за счет Германии, как основного выгодополучателя от введения в строй газопровода "Северный поток-2".Также США намерены ограничить способность Москвы воздействовать на Киев посредством "газового принуждения". Этот вопрос тоже будет обсуждаться с Германией, чтобы добиться от нее "автоматических мер" против последствий "Северного потока-2".- заявил Блинкен.Напомним, что США и Германия начали переговоры по российскому газопроводу. С одной стороны США по-прежнему выступают против "Северного потока-2", с другой - не хотят окончательно портить отношения с Берлином.