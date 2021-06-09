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США пообещали Украине возместить потери от запуска «Северного потока - 2»

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Соединенные Штаты готовы "возместить" Украине возможные потери трансферных платежей из-за запуска российского газопровода "Северный поток – 2" и пообещали "заставить" Россию не использовать газопровод в качестве инструмента давления. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен, выступая в Сенате.


Выступая перед сенаторами, Блинкен заявил, что Вашингтон не намерен отступать от своих позиций и по-прежнему выступает против начала эксплуатации газопровода. Он подчеркнул, что достройка и эксплуатация - это разные вещи, об этом США будет вести "предметный разговор" с Германией.

Не забыл госсекретарь США и про Украину, пообещав возместить Киеву возможные потери трансферных платежей, но не за счет Соединенных Штатов, а за счет Германии, как основного выгодополучателя от введения в строй газопровода "Северный поток-2".

Также США намерены ограничить способность Москвы воздействовать на Киев посредством "газового принуждения". Этот вопрос тоже будет обсуждаться с Германией, чтобы добиться от нее "автоматических мер" против последствий "Северного потока-2".

Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими

- заявил Блинкен.

Напомним, что США и Германия начали переговоры по российскому газопроводу. С одной стороны США по-прежнему выступают против "Северного потока-2", с другой - не хотят окончательно портить отношения с Берлином.
Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua/
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50 комментариев
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  1. Don Karleone
    Don Karleone Сегодня, 08:12
    +9
    Пообещать , не значит жениться
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:18
      +9
      Цитата: Don Karleone
      Пообещать , не значит жениться

      Ой! Вот это они зря пообещали! Чтоб Германия возмещала Украине потери от ее глупости? Да пошлют на три веселых буквы и Украину, и США. Тем более, что Германии есть что предъявить Украине и назначить и свои санкции.
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 08:22
        +5
        США пообещали Украине возместить потери от запуска «Северного потока - 2»

        Как возместят , чем компенсируют ?
        Соску им сунут больше той , что сейчас ?

        Представляю какую... yes

        P.S: Разевай зев шире , Украина...
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 08:30
          +5
          Соединенные Штаты готовы "возместить" Украине возможные потери трансферных платежей из-за запуска российского газопровода "Северный поток – 2" и пообещали "заставить" Россию не использовать газопровод в качестве инструмента давления.

          Россия и так не собирается использовать "СП-2" в качестве инструмента "ДАВЛЕНИЯ" на Украину.
          Россия просто вынуждена была сбежать подальше от больной на голову и бандеро-буйной русофобской Украины. Причём буйной по наущению того госдепа США.
          Так что газотранспортный проигрыш в этом плане у Украины и США совместный!

          Украина сама по себе не тех кураторов себе в компаньоны выбрала - и публично села в геополитическую лужу и намерена под руководством США продолжать в ней сидеть.

          В этом плане США, конечно же, по мере сил сделают вид, что они Украине помогут. Но национальные интересы США стоят в Вашингтоне на 1-ом месте.
          В общем, США развели Украину, как волки котят в лесу.
          1. Например
            Например Сегодня, 08:38
            +8
            Украина не государство.
            Украина - инструмент.

            Компенсировать лопате её истирание во время копки земли?
            Именно такую хрень сказал блинкин вслух.

            Сломанную лопату выкидывают нахрен.

            Речь эта для дятлов украинских.
            Вас, украинцы, блинкин держит за идиотов.
            Вы современные негры, которых англосаксы используют.

            Украинцы, вы радуетесь факту работы на плантациях в Польше.
            Плинтус ниже которого вы упали находится так высоко, что вы уже забыли как он выглядит.

            Вас не жалко никому.
            Англоговорящие вас ни когда за людей не считали, а своей истерией и массовым отказом от своих русских корней вы вызвали брезгливое отношение к вам всех русских.
          2. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 10:00
            +1
            Так что газотранспортный проигрыш в этом плане у Украины и США совместный!
            Хорошо сказано, в точку good
          3. Владимир Машков
            Владимир Машков Сегодня, 11:17
            0
            Цитата: Татьяна
            США, конечно же, по мере сил сделают вид, что они Украине помогут.

            Вы, безусловно, правы: и освободиться от украинской зависимости Россия хочет, и в проигрыше от окончания строительства и пуска СП-2 больше всех - США с Украиной.

            Что касается обещаний США, то абсолютно прав "Дон Карлеоне", сказав "Пообещать , не значит жениться". Полагаю, что, зная "верность" своим обещаниям США, это было первое, что пришло в голову многим после прочтения статьи. И - да! - интересы для США всегда на первом месте. И ради них они кого угодно сдадут, продадут, предадут и бросят. "Америка, Америка превыше всего!"

            И "возмещение" Америкой Украине потерь тоже вполне обычное для наглых США: вынудить, заставить платить кого-то другого. Вопрос в том насколько нагло США будут принуждать Германию содержать Украину и согласится ли Германия. Судя по последним немецким выступлением, то немцы вполне согласны и не против, чтобы Европа lol содержала Украину. А вот согласны ли они сами платить - вопрос открытый. laughing
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:30
        +2
        Цитата: Егоза
        Ой! Вот это они зря пообещали! Чтоб Германия возмещала Украине потери от ее глупости?

        Скорее всего это обычная отмазка для "гульфикфюрера". Главное чтобы на данном этапе не лез целоваться к Байдену, вот и успокаивают поцкана.
      3. v.tochenn
        v.tochenn Сегодня, 08:54
        +2
        Цитата: Егоза
        Цитата: Don Karleone
        Пообещать , не значит жениться

        Ой! Вот это они зря пообещали! Чтоб Германия возмещала Украине потери от ее глупости? Да пошлют на три веселых буквы и Украину, и США. Тем более, что Германии есть что предъявить Украине и назначить и свои санкции.

        Окраинским недоумкам нужно прислушаться к мнению политолога из Германии:«Я не знаю, что Украина продает или дает Германии кроме российского газа, который идет через ее территорию. Поэтому санкциями нам лучше не угрожать. Только хуже себе сделают»-
      4. Бородач
        Бородач Сегодня, 09:04
        +3
        Какое на фиг ВТО, рыночная экономика, конкуренция, свободный рынок? Сплошной ганстеризм и рэкет. Украина искренне считает, что вражеская Россия обязана её кормить. Брюссель выступает за конкуренцию поставщиков энергоносителей, вводя энергопакеты. А как на счёт конкуренции транзитеров и диверсификации поставок?
        Вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте.
    2. Комментарий был удален.
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 08:32
        +1
        Зеленский - "гульфикфюрер" ?

        Да yes И ещё какой yes

        1. Например
          Например Сегодня, 08:40
          +9
          Это педераст танцующий.
          И он сейчас главный на украине.

          Начали с педераста который назвал себя сердючкой.
          Дошли до выбора педераста в президенты.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:28
      +1
      Не забыл госсекретарь США и про Украину, пообещав возместить Киеву возможные потери трансферных платежей, но не за счет Соединенных Штатов, а за счет Германии

      Спасибо, Энтони, одним своим заявлением ты сделал годовую работу департамента нашего МИДа по разобщению вышеуказанных партнеров winked
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:33
      0
      Цитата: Don Karleone
      Пообещать , не значит жениться

      А сколько таких "брошенных" жён бродят п миру и ждут исполнения обещаний от несостоявшихся мужей. Вон одну "обманутую жену" только в Чехии признали, и то не деюре.
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 08:44
      0
      -в качестве инструмента давления.
      Давить позволено только янкесам.
      Что касается "возмещения" как такового от Запада, повторюсь :
      Мальчик,зашедший колядовать в еврейскую семью,остался ей еще должен.
    6. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 08:58
      +1
      Блинкин Зеленскому))
      Я тебе обещаю и обещаю обещать, а ты стой смирно, когда с тобой старшие по званию разговаривают))
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:14
    +4
    Ай молодца, хотят повесить содержание Украины на Германию и тем самым вынудить Берлин отказаться от СП-2,детская хитрость, но думается что поток заработает, пусть и не на всю катушку но кусок из бюджета Киева вырвет.
  3. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 08:17
    +3
    возместить Киеву возможные потери трансферных платежей, но не за счет Соединенных Штатов, а за счет Германии

    laughing
    В доме престарелых совсем края потеряли. Они точно хотят чтоб Германия с Францией вышли из НАТО
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 08:17
    +5
    Узнаю полосатоухих!!!
    Не забыл госсекретарь США и про Украину, пообещав возместить Киеву возможные потери трансферных платежей, но не за счет Соединенных Штатов, а за счет Германии, как основного выгодополучателя от введения в строй газопровода "Северный поток-2

    Мы конечно, все ваши потери компенсируем! Вот, они заплатят! laughing
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:26
      +2
      Цитата: Горный стрелок
      Мы конечно, все ваши потери компенсируем! Вот, они заплатят!

      Интересно, а немцы знают, что им придётся Украине платить. Или как всегда штатовское "Может кто то, когда то заплатит, но конечно не мы."
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:18
    +5
    – Это мой зуб.
    – Слыхали?! Какой глупый! Он не твой и даже не мой, он ихний! (c)
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 08:37
      +3
      Цитата: Tagan
      – Это мой зуб.
      – Слыхали?! Какой глупый! Он не твой и даже не мой, он ихний! (c)


      Так и американцы говорят Киеву - "Не бойся , я с тобой".
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:22
    +1
    Оладушкин: немцы заплатят, шо, не заплатят, ну значит не заплатят. Тоды ой.
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:23
    +1
    Не забыл госсекретарь США и про Украину, пообещав возместить Киеву возможные потери трансферных платежей, но не за счет Соединенных Штатов, а за счет Германии,
    Ну у Блинкина (как и у всех янки) кто то должен платить, но не мы - как говорят "ЧУЖОЙ попой, голого ежа всегда давить легче."
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:26
    +2
    Да оставят газ украине,только столько сколько надо на содержание и на прокачку.Украина со временем сама газопровод угробит.Трубы и компрессорные станции не вечные.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:49
      0
      По любому , нам их труба необходима , только надо их в ценах на транзит опустить до европейского уровня , а то они впереди планеты всей...
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 09:15
        +1
        Цитата: cniza
        По любому , нам их труба необходима , только надо их в ценах на транзит опустить до европейского уровня , а то они впереди планеты всей...

        Да. Экономическая целесообразность и технологическая безопасность.

        hi
        1. cniza
          cniza Сегодня, 09:22
          0
          hi

          Именно так и плюс надо учитывать рост потребления газа Европой...
          1. Ясная
            Ясная Сегодня, 10:27
            0
            Цитата: cniza
            hi

            Именно так и плюс надо учитывать рост потребления газа Европой...

            Рост такой, что со временем труба будет работать на полной мощности.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:52
        +1
        Немцы уже потролили.Главный немец по СП2.Украина хочешь газ,сделай конкурентноспособное предложнние по сравнению с СП1 и СП2!!!Отсюда и визг с их стороны,а немцев железная отмаза
        1. cniza
          cniza Сегодня, 09:56
          +2
          Нам предстоит увидеть очень интересные телодвижения США и Украины...
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 10:03
            +1
            Жду 16,тоже хочется посмотреть на ломбаду мухамора,а потом всех остальных.
            1. cniza
              cniza Сегодня, 10:14
              +2
              До 16 - го тоже будут пляски и всякие провокации...
              1. Ясная
                Ясная Сегодня, 10:26
                0
                Цитата: cniza
                До 16 - го тоже будут пляски и всякие провокации...

                Тоже так думаю. 16-го это уже результат "плясок и провокаций". Вот почему, из-за нехватки времени, враги России из кожи лезут.
              2. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 10:37
                0
                Зеля отмочил,теперь Дуда до тела мухамора хочет добраться,до 16 июня.
  9. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 08:27
    +2
    А место в книге обещаний сша ещё осталось? laughing
  10. Machete
    Machete Сегодня, 08:28
    0
    Никто его как средство давления использовать не будет. Просто на него переведут весь газ и всё.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:38
    +1
    возместить Киеву возможные потери трансферных платежей, но не за счет Соединенных Штатов, а за счет Германии,

    Ключевая фраза.Повесить в финансовом плане Украину на немцев ,а управлять ими все равно будут американцы.Как управляют неуравновешенными поляками и прибалтами
  12. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 08:40
    +2
    Я недопонимаю чего то... Это Россия потеряла Украину или Украина Россию?
    Чет мне кажется, что второй вариант правдоподобнее. Небратьям совсем кисло стало. Предприятия работавшие по большому счету на Россию встали колом, транзит газа под угрозой...
    Зато гидности и незалежности полные шаровары.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:48
      +3
      Шаровары после гидности и незалежности надо стирать.
    2. Викторио
      Викторио Сегодня, 09:33
      0
      Цитата: Алексей Александрович
      Я недопонимаю чего то... Это Россия потеряла Украину или Украина Россию?
      Чет мне кажется, что второй вариант правдоподобнее. Небратьям совсем кисло стало. Предприятия работавшие по большому счету на Россию встали колом, транзит газа под угрозой...
      Зато гидности и незалежности полные шаровары.

      ===
      конечно можно и нужно надеяться на лучшее, но пока все идет к формированию второй польши под брюхом россии
  13. cniza
    cniza Сегодня, 08:47
    +1
    Не забыл госсекретарь США и про Украину, пообещав возместить Киеву возможные потери трансферных платежей, но не за счет Соединенных Штатов, а за счет Германии, как основного выгодополучателя от введения в строй газопровода "Северный поток-2".


    Становится все интересней , немцы очень "рады"...
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:29
      0
      Цитата: cniza
      Не забыл госсекретарь США и про Украину, пообещав возместить Киеву возможные потери трансферных платежей, но не за счет Соединенных Штатов, а за счет Германии, как основного выгодополучателя от введения в строй газопровода "Северный поток-2".


      Становится все интересней , немцы очень "рады"...

      Тоже мне - немцы. Где то они ведущий локомотив Европы, а где то им может тыкать неадекватный украинский посол. И молчок.
  14. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:48
    +3
    ..."и пообещали "заставить" Россию"...
    Ну куда деваться ! Я фигею от того на сколько Гегемоны уже "берега попутали".
    Много таких в истлрии было , которые приходили "заставлять" Россию , все озвездюдились и сидят теперь на попе ровно . angry
  15. v.tochenn
    v.tochenn Сегодня, 08:48
    +2
    Лохотрон в действии:
    кулачки зажаты,- угадайка.
  16. Перейра
    Перейра Сегодня, 08:58
    +2
    Ну вот, а бандерлоги боялись. Дадут им грошей. Можно прекращать визг.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: Перейра
      Ну вот, а бандерлоги боялись. Дадут им грошей. Можно прекращать визг.

      Это не Россия. За эти гроши бандерлогов отчитываться заставят и по полной.
  17. fuffi
    fuffi Сегодня, 09:05
    0
    Цитата: ПиК


    Как возместят , чем компенсируют ?


    P.S: Разевай зев шире , Украина...

    как всегда трусов кружевных побольше да покружеватее завезти. но за это надо будет булки еще пошире раздвинуть
  18. ЗемлеПроходец
    ЗемлеПроходец Сегодня, 09:56
    0
    Обещанного, как говорится, 3 года ждут laughing А там может и забудется уже. Ну или какой-нибудь кредит выдадут))
  19. Denis812
    Denis812 Сегодня, 10:48
    0
    Хм... интересная какая практика.
    Я правильно понимаю, что немцы в свою очередь тоже должны ожидать от Украины компенсации за десятки лет работы газопровода, который через Украину идёт?
    Это было бы вполне в логике Блинкена.
    Кстати, у меня в Питере в доме закрылся магазинчик внизу. Потому что недалеко открылась "Пятёрочка".
    Должно быть владелец этого магазинчика может пойти к директору Пятёрочки и потребовать компенсации. Как у "основного выгодополучателя".
    Я начинаю понимать почему у ов столько нобелевок за экономику. Прямо вот на ходу придумывают то, что в нормальную логику просто не может уложиться :)