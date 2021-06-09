Австралийская пресса: Истребители F-35A ВВС Австралии в ходе учений применили «неустановленное вооружение»

Мы отработали задачу по применению всей боевой нагрузки, которую способны нести F-35. Возможность применения вооружений в внешних подвесок и из внутренних отсеков позволяет лётчикам осуществлять выбор наиболее оптимального варианта нанесения ракетно-бомбовых ударов.

ВВС Австралии впервые использовали истребители пятого поколения F-35 с полным комплектом вооружений на борту для проведения учения с осуществлением ракетно-бомбовых ударов. Австралийское военное командование сообщает, что F-35A были переброшены с авиабазы Уильямтаун на базу Дарвин для участия в маневрах «Arnhem Thunder 2021».В сообщениях указывается на то, что самолёты несли на своём борту по четыре управляемых авиационных бомбы GBU-12 с лазерным наведением. Это авиабомбы американского производства, первые варианты которых были приняты на вооружение в самих США ещё в 1970-е годы. С тех пор эти авиабомбы претерпели серьёзные изменения. В первую очередь эти изменения касаются точности и эффективности поражения целей.Бомбы GBU-12 австралийские лётчики сбросили над полигоном Деламер. В общей сложности, как сообщает австралийское Минобороны, с бортов F-35A были сброшены свыше полусотни таких управляемых авиационных боеприпасов. С их помощью были уничтожены коммуникации, позиции и техника условного противника.При этом австралийская пресса сообщает, что помимо авиабомб GBU-12 истребители F-35A ВВС Австралии применили «неустановленное вооружение, находившееся во внутренних отсеках». О каком именно «неустановленном вооружении» может идти речь, австралийское военное командование не сообщает, говоря лишь о том, что в ходе учений все цели были успешны поражены.В прессе высказано предположение. Предполагается, что этими вооружениями могли быть последние модификации крылатых ракет AGM-158 JASSM. Ранее версии таких ракет поставлялись из США в Австралию в рамках контракта.Командир 38-й эскадрильи «стелс»-истребителей F-35A Мэтью Харпер:Из этих заявлений можно сделать вывод о том, что в ходе учений ВВС Австралии использовали F-35 в первую очередь как бомбардировщики и штурмовики, атакуя именно наземные цели.