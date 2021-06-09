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Австралийская пресса: Истребители F-35A ВВС Австралии в ходе учений применили «неустановленное вооружение»

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ВВС Австралии впервые использовали истребители пятого поколения F-35 с полным комплектом вооружений на борту для проведения учения с осуществлением ракетно-бомбовых ударов. Австралийское военное командование сообщает, что F-35A были переброшены с авиабазы Уильямтаун на базу Дарвин для участия в маневрах «Arnhem Thunder 2021».


В сообщениях указывается на то, что самолёты несли на своём борту по четыре управляемых авиационных бомбы GBU-12 с лазерным наведением. Это авиабомбы американского производства, первые варианты которых были приняты на вооружение в самих США ещё в 1970-е годы. С тех пор эти авиабомбы претерпели серьёзные изменения. В первую очередь эти изменения касаются точности и эффективности поражения целей.

Бомбы GBU-12 австралийские лётчики сбросили над полигоном Деламер. В общей сложности, как сообщает австралийское Минобороны, с бортов F-35A были сброшены свыше полусотни таких управляемых авиационных боеприпасов. С их помощью были уничтожены коммуникации, позиции и техника условного противника.



При этом австралийская пресса сообщает, что помимо авиабомб GBU-12 истребители F-35A ВВС Австралии применили «неустановленное вооружение, находившееся во внутренних отсеках». О каком именно «неустановленном вооружении» может идти речь, австралийское военное командование не сообщает, говоря лишь о том, что в ходе учений все цели были успешны поражены.

В прессе высказано предположение. Предполагается, что этими вооружениями могли быть последние модификации крылатых ракет AGM-158 JASSM. Ранее версии таких ракет поставлялись из США в Австралию в рамках контракта.

Командир 38-й эскадрильи «стелс»-истребителей F-35A Мэтью Харпер:

Мы отработали задачу по применению всей боевой нагрузки, которую способны нести F-35. Возможность применения вооружений в внешних подвесок и из внутренних отсеков позволяет лётчикам осуществлять выбор наиболее оптимального варианта нанесения ракетно-бомбовых ударов.

Из этих заявлений можно сделать вывод о том, что в ходе учений ВВС Австралии использовали F-35 в первую очередь как бомбардировщики и штурмовики, атакуя именно наземные цели.

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21 комментарий
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  1. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Сегодня, 08:31
    -9
    Памперсы обгаженые сбрасывали?
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:35
    +4
    Австралию усиленно готовят к противостоянию с Китаем ? Сами то австралийцы не пытаются на кого то напасть ,у них своей территории не знают как освоить
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 08:49
      +7
      Цитата: APASUS
      Австралию усиленно готовят к противостоянию с Китаем ? Сами то австралийцы не пытаются на кого то напасть ,у них своей территории не знают как освоить

      Лиза вторая прикажет, пойдут на убой как миленькие.
      1. Анахорет
        Анахорет Сегодня, 09:03
        0
        Вот-вот) верховный главнокомандующий австралийской армией это лиза и ей клятву верности приносят военные )
        1. neri73-r
          neri73-r Сегодня, 09:11
          +2
          Цитата: Анахорет
          Вот-вот) верховный главнокомандующий австралийской армией это лиза и ей клятву верности приносят военные )

          И ещё она у них премьер министров назначает!!!! (да, и лишь ПО ТРАДИЦИИ из партии победившей на выборах)
  3. salat
    salat Сегодня, 08:50
    -1
    Боевые кенгуру обмотанные тротилом и облитые напалмом, для ошеломительного результата
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 08:51
    +2
    Лучшие друзья японцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе усиленно вооружаются.
    Янкесы явно хотят превратить регион в военный блок.
  5. Прочее
    Прочее Сегодня, 08:53
    -3
    Это они ещё пока не знают сколько нового оружия неустановлено на Су-57!
    1. parma
      parma Сегодня, 09:10
      +4
      Цитата: Прочее
      Это они ещё пока не знают сколько нового оружия неустановлено на Су-57!

      А там пока никакого нет.. хватит с Су-57 носиться, его нет в частях, он не доработан (двигатель не тот), но зато уже усех победил...
      1. Володин
        Володин Сегодня, 09:15
        -7
        Цитата: parma
        хватит с Су-57 носиться, его нет в частях,

        Не хотелось бы вмешиваться в ваши стереотипы, но... истребители Су-57 поставляются в ВКС РФ с 2020 года...
        1. val43
          val43 Сегодня, 09:29
          +3
          Не хотелось бы вмешиваться в ваши стереотипы, но... сколько уже поставлено?
        2. parma
          parma Сегодня, 09:49
          +2
          Цитата: Володин
          Цитата: parma
          хватит с Су-57 носиться, его нет в частях,

          Не хотелось бы вмешиваться в ваши стереотипы, но... истребители Су-57 поставляются в ВКС РФ с 2020 года...

          Стереотипы у Вас, а не у меня... на сегодня есть одна машина (передана 25 декабря 2020, считай что в 2021 году) в ГЛИЦ, информации о других машинах не видел... ГЛИЦ ни разу не строевая часть, построенная машина имеет двигатель первого этапа, те не завершённая версия, да и используется сугубо в учебных целях (как для пилотов так и техников), в чем я «стереотиплю»? Более того, с учетом видов и числа машин- основные рабочие лошадки ВКС это Су-30 и МиГ-29 (с последним вообще печально)... в течении ближайших лет это будут Су-30 и Су-35(надеюсь), планов по Су-57 на ближайшие 10 лет не много...
          1. фигвам
            фигвам Сегодня, 11:16
            0
            Цитата: parma
            основные рабочие лошадки ВКС это Су-30 и МиГ-29

            Миг-29 давно уже не основной, полсотни машин , это почти ничего.
        3. mvg
          mvg Сегодня, 11:16
          0
          Много поставилось? С каким СУО? Единственный серийный в учебном центре, в боевых частях ничего нет. Ни оборудования ни опытных техников. Но вы продолжайте "не вмешиваться в стереотипы".
  6. tTшка
    tTшка Сегодня, 09:14
    +1
    Мы точно не знаем, но нам так кажется, и мы хотели бы об этом заявить...
  7. oi.y7
    oi.y7 Сегодня, 09:14
    +4
    Цитата: nPuBaTuP
    Памперсы обгаженые сбрасывали?

    Там памперсы потребуются тому, куда куда эти ракеты долетят
  8. FreeDIM
    FreeDIM Сегодня, 09:17
    0
    А тем временем в Австралии снова бушуют сильные лесные пожары. Пламя охватило и крупнейший город — Перт. Дома превращаются в пепелище, сгорают десятки тысяч гектаров растительности. Выжженная земля и трупы животных.
    Мало им, что весь запад полыхает, решили с севера поджечь.. А что?.. Встречный пал.. через всю территорию Австралии :)
  9. Shahno
    Shahno Сегодня, 09:28
    0
    Цитата: Володин
    Цитата: parma
    хватит с Су-57 носиться, его нет в частях,

    Не хотелось бы вмешиваться в ваши стереотипы, но... истребители Су-57 поставляются в ВКС РФ с 2020 года...

    Не истребители, а истребитель(1),если ничего не поменялось.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:28
    +2
    применили «неустановленное вооружение, находившееся во внутренних отсеках»
    Теперь я за австралийских кенгуру спокоен. Есть чем их и др. сумчатых защитить.
  11. дед_Костя
    дед_Костя Сегодня, 09:41
    0
    применили «неустановленное вооружение

    Двусмысленная формулировка режет слух, как "убили зайца из не взятого на охоту ружья".
  12. Крабонг
    Крабонг Сегодня, 10:19
    0
    Что за бред, AGM-158 не влезет во внутренние отсеки F-35…