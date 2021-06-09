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«Если это кому-то и выгодно, то только самой Украине»: европейские эксперты комментируют заявление Авакова о возможных диверсиях на газопроводе

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В европейской прессе продолжают комментировать информацию о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток-2» и об отказе администрации Байдена вводить против СП-2 санкции. Одной из тем для обсуждения в среде европейских экспертов стало заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Ранее «Военное обозрение» сообщало о том, что Аваков заявил о «возможных диверсиях и терактах на газопроводе, идущем через Украину». При этом, по словам главы украинского МВД, «это будет выгодно российскому агрессору, который скажет: вот видите, а мы вас предупреждали, поэтому надо пустить весь газ через СП-2».


В европейском медиапространстве отмечается, что «диверсия» на ГТС Украины если кому-то и может оказаться выгодной, то только самой Украине. При этом указано на то, что под «крылом» Авакова, который в украинском кабинете министров является политическим «долгожителем», находятся многочисленные нацбатальоны. И среди этих нацбатов есть те, которые отличаются радикализмом.

Другими словами, уже и в Европе понимают, что теракт на украинском газопроводе могут совершить сами люди Авакова, чтобы потом объявить о «вторжении России» с целью не только привлечь внимание, но и запросить компенсаций на восстановлении всей газотранспортной системы. А украинская ГТС давно нуждается в модернизации, но только из казны на это средств не выделяется. В случае диверсии, Европе, заявляющей о поддержке, придётся такие средства Украине выделить.

Эксперт Джонатан Брансон, специализирующийся на российско-украинской тематике, задаётся вопросом: «Справедливо ли для России фактически финансировать украинскую армию посредством прокачки газа через ГТС Украины в Европу?» Он отмечает, что Россия в любом случае будет делать ставку на «СП-2», так как в этом случае у Украины будет всё меньше доходов от газового транзита, а, соответственно, меньше средств может пойти на военные нужды.

При этом в Европе отмечают, что сама Россия от украинского транзита полностью всё же не откажется, чтобы «не заводить отношения с Западом в тупик».
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24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 09:11
    +2
    Причем здесь политика? Запад все время обвиняет Россию в использовании энергетического оружия. Кто унюхал, тот и бздюхал. Это Запад использует энергетическую дубину по всему миру прессуя непокорных.
    Экономически России и Германии выгоднее поставки газа по СП. Почему остальные страны Запада не хотят работать себе в убыток? Почему они не хотят содержать нацистскую Украину?
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 09:16
      +2
      Цитата: Бородач
      Причем здесь политика?

      При том, что ломается парадигма Запада - „Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России.“ В данном случае выпадает элемент - "За счёт России", а значит рушится всё! Печалька.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 09:26
        +6
        Это уже не двойные стандарты, а десятерные. Международное право и договоры умерли. Осталось право сильного. Кто сильней, тот и прав. Свободный рынок, конкуренция, свобода слова, демократические выборы и ценности, да и сама демократия - это всё враньё, придуманное для грабежа населения. Демократия умерла, когда Иван Грозный перевез Вечевой колокол из Великого Новгорода в Москву. Да и была ли там демократия? Единственное место где было подобие демократии - это Спарта. Но и то там слабых детей бросали в пропасть. Демократия - ложь в красивой обёртке.
        1. Анахорет
          Анахорет Сегодня, 10:06
          +4
          Цитата: Бородач
          Единственное место где было подобие демократии - это Спарта.

          Не было в Спарте демократии, как это трактуется сейчас))
          Была олигополия, плутократия, называйте, как угодно ) но "достойные демократические" правители Спарты могли быть выдвинуты только (!) уважаемыми (читай, влиятельными) семьями)
          по сути, плутократия в обертке меритократии) с тонким намеком на демократию)
          Так что мифы о демократии в Древней Греции - всего лишь мифы)
          1. Бородач
            Бородач Сегодня, 10:51
            0
            Ну, вы подтверждаете мой тезис о том, что демократия всего лишь миф, красивая сказочка для плебса.
            1. Владимир Машков
              Владимир Машков Сегодня, 11:24
              0
              По теме статьи.
              Если дело касается интересов самой Европы, то ду-раков там нет. Все там великолепно понимают , что сообщение Авакова о возможных российских диверсиях на украинском газопроводе - украинская провокация, угроза и шантаж Европы, направленный против СП-2.
      2. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 09:34
        +2
        Цитата: neri73-r
        Запада - „Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России.“ В данном случае выпадает элемент - "За счёт России",

        Но они все равно надеются
        При этом в Европе отмечают, что сама Россия от украинского транзита полностью всё же не откажется, чтобы «не заводить отношения с Западом в тупик».

        А что заставит его продолжать?
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 10:01
      0
      -стало заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
      Странно,но ГРУ ВСУ и СБУ молчат.А это ИХ "епархия".
    3. Венд
      Венд Сегодня, 10:56
      0
      Странные они свидомые, не понимают, что подобными заявлениями они только отпугивают потенциальных покупателей. Ну кому нужен такой геморрой.
  2. Волк
    Волк Сегодня, 09:17
    +6
    За чем Петрову и Гаврилу делат диверсии на Украинском ГТС ? Ест юужни поток и ест СП2. Петров просто откроет по больше вентиля на одном и другом потоку а на Украинском закроет и все . Экологически и умно , а если Авгаян думает что Петров и Гаврило дураки он силно ошибается . Эту байку о подриве украинской ГТС могу поверить обезьяны и корове, льуди нет .
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 09:27
      +2
      Волк, простите, Гаврила это сбежавший кот Скрипалей?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:47
      +1
      Цитата: Волк
      Эту байку о подриве украинской ГТС могу поверить обезьяны и корове, льуди нет .

      Да и людей то сейчас много стало, на уровне обезьян и коров.
  3. Околоточный
    Околоточный Сегодня, 09:21
    +5
    До чего же докатилась Украина, бакинский беженец армянской национальности, ставший министром МВД в государстве, где приветствуют ярых нацистов угрожает диверсиями.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:46
      +2
      Цитата: Околоточный
      До чего же докатилась Украина, бакинский беженец армянской национальности, ставший министром МВД в государстве, где приветствуют ярых нацистов угрожает диверсиями.

      Выродилось же такое.
  4. cniza
    cniza Сегодня, 09:24
    +4
    В европейском медиапространстве отмечается, что «диверсия» на ГТС Украины если кому-то и может оказаться выгодной, то только самой Украине.


    Разоблачили за три секунды... lol
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:31
    +3
    «Если это кому-то и выгодно, то только самой Украине»
    Наконец-то и некоторые западные эксперты решились сказать правду об Украине и тех кто ею сегодня рулит по команде из Вашингтона. А после необоснованных претензий к Германии и практически оскорбления Меркель глядишь и немцы наконец заговорят откровенно.
    1. Вадим Ананьин
      Вадим Ананьин Сегодня, 09:39
      +1
      Сомнительно.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 09:41
        0
        Поэтому и написал "глядишь", т.е. в надежде, что разум практичных немцев наконец возобладает над политикой.
  6. LiSiCyn
    LiSiCyn Сегодня, 09:35
    +2
    Началось... belay
    Под Ивано-Франковском взорвался газопровод. Как-то странно это совпало с заявлением Авакова (5 июня) насчет террактов на ГТС.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:44
      0
      Цитата: LiSiCyn
      Как-то странно это совпало с заявлением Авакова (5 июня) насчет террактов на ГТС.

      Ну кто это сделал, тут даже без коментов ясно.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:55
      +2
      Цитата: LiSiCyn
      Началось... belay
      Под Ивано-Франковском взорвался газопровод. Как-то странно это совпало с заявлением Авакова (5 июня) насчет террактов на ГТС.

      Судя по всему, этот взрыв не ручного исполнения, а техногенного. Зачем взрывать трубу проложенную в земле, если буквально рядом она выходит на верх и проложена поверх земли? Сейчас начало лета, грунты слабые т.к. напитаны водой + изношенность коммуникаций, вот и рвануло. Но таки да, надо признать - совпало в тему yes
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:40
    0
    «Если это кому-то и выгодно, то только самой Украине»: европейские эксперты комментируют заявление Авакова о возможных диверсиях на газопроводе
    . Так там дела ворочают кадры отмороженные на всю голову, ничему удивляться не приходится.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:43
    0
    Эксперт Джонатан Брансон, специализирующийся на российско-украинской тематике, задаётся вопросом: «Справедливо ли для России фактически финансировать украинскую армию посредством прокачки газа через ГТС Украины в Европу?»

    Как в воду смотрит Брансон. Так зачем прокачивать газ через Украину.
  9. ё-моё
    ё-моё Сегодня, 10:06
    0
    Авакян отжигает ! Армянские диаспоры во всём мире от него уже одурели !