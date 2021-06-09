«Если это кому-то и выгодно, то только самой Украине»: европейские эксперты комментируют заявление Авакова о возможных диверсиях на газопроводе

В европейской прессе продолжают комментировать информацию о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток-2» и об отказе администрации Байдена вводить против СП-2 санкции. Одной из тем для обсуждения в среде европейских экспертов стало заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Ранее «Военное обозрение» сообщало о том, что Аваков заявил о «возможных диверсиях и терактах на газопроводе, идущем через Украину». При этом, по словам главы украинского МВД, «это будет выгодно российскому агрессору, который скажет: вот видите, а мы вас предупреждали, поэтому надо пустить весь газ через СП-2».В европейском медиапространстве отмечается, что «диверсия» на ГТС Украины если кому-то и может оказаться выгодной, то только самой Украине. При этом указано на то, что под «крылом» Авакова, который в украинском кабинете министров является политическим «долгожителем», находятся многочисленные нацбатальоны. И среди этих нацбатов есть те, которые отличаются радикализмом.Другими словами, уже и в Европе понимают, что теракт на украинском газопроводе могут совершить сами люди Авакова, чтобы потом объявить о «вторжении России» с целью не только привлечь внимание, но и запросить компенсаций на восстановлении всей газотранспортной системы. А украинская ГТС давно нуждается в модернизации, но только из казны на это средств не выделяется. В случае диверсии, Европе, заявляющей о поддержке, придётся такие средства Украине выделить.Эксперт Джонатан Брансон, специализирующийся на российско-украинской тематике, задаётся вопросом: «Справедливо ли для России фактически финансировать украинскую армию посредством прокачки газа через ГТС Украины в Европу?» Он отмечает, что Россия в любом случае будет делать ставку на «СП-2», так как в этом случае у Украины будет всё меньше доходов от газового транзита, а, соответственно, меньше средств может пойти на военные нужды.При этом в Европе отмечают, что сама Россия от украинского транзита полностью всё же не откажется, чтобы «не заводить отношения с Западом в тупик».