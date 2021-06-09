Военное обозрение
Войти Регистрация

Польский обозреватель: Страны Балтии - слабое место НАТО

34

Западные аналитические центры вот уже на протяжении нескольких лет занимаются моделированием вооруженного конфликта с участием России и приходят к неутешительному выводу, что альянс проиграет первую фазу столкновения. Все дело в том, что у НАТО существует слабое место - это страны Балтии. К такому выводу пришел польский обозреватель Марек Будзиш в своей статье для wPolityce.


Автор рассуждает о возможном военном конфликте с Россией и заявляет, что несмотря на все приготовления НАТО к отражению "агрессии" России, силы альянса будут разгромлены. Случится это из-за стран Балтии Латвии, Литвы и Эстонии, которые являются "ахиллесовой пятой" НАТО.

В пример он приводит многочисленные моделирования всевозможных военных и аналитических западных центров, которые чуть ли не в один голос утверждают, что в случае нападения России на Прибалтику НАТО в первой фазе проиграет 100%.

Будзиш отмечает, что из-за своего расположения они представляют собой территорию, которую "сложно или невозможно" защищать имеющимися силами. По мнению аналитиков, в случае военного конфликта Россия ударит в направлении Вильнюса и Сувалкского коридора, тем самым отрезая Прибалтику от остальной Европы и захватывая ее.

На "завоевание" территории стран Балтии и полное уничтожение сил НАТО эксперты отводят не более двух недель. В то же время на сбор сил европейских армий, способных выбить русских из Прибалтики, аналитики отводят "не менее трех месяцев" и то, если к ним примкнут американцы. Без США и пытаться не стоит.

Подводя итог, автор подчеркивает, что страны Балтии, являющиеся слабым местом НАТО, самостоятельно и даже при участии имеющихся сил альянса против России не выстоят. Поэтому необходимо наращивать американское военное присутствие на территории Польши, а также выделять больше средств на польскую армию.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 09:16
    +2
    Прибалтику нельзя защитить в случае войны с Россией. Это невозможно в принципе. Любой человек маломальски разбирающийся в военных вопросах это понимает. Сколько линий Маннергейма ты не строй, современное вооружение уничтожит этот плацдарм в считанные дни, как это сделал Гитлер с Бельгией и Голландией.
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 09:47
      +1
      Польский обозреватель: Страны Балтии - слабое место НАТО

      Польский обозреватель просто не знает(не понимает ?) что для президента Польши Дуды , вокруг нет ни "стран Балтии" , ни Белоруссии...

      Всё , куда достаёт голодный и жадный польский взгляд , это - "Речь Посполитая"

      1. Например
        Например Сегодня, 10:11
        +2
        Цитата: ПиК
        Всё , куда достаёт голодный и жадный польский взгляд , это - "Речь Посполитая"


        Беда для поляка в том, что куда бы он не кинул взгляд, везде слышит РУССКУЮ РЕЧЬ.

        Вот с ней с Русской Речью они и воюют.
        1. ПиК
          ПиК Сегодня, 10:37
          0
          Цитата: Например
          Цитата: ПиК
          Всё , куда достаёт голодный и жадный польский взгляд , это - "Речь Посполитая"


          Беда для поляка в том, что куда бы он не кинул взгляд, везде слышит РУССКУЮ РЕЧЬ.

          Вот с ней с Русской Речью они и воюют.


          Так пора бы принять это как ДАННОСТЬ , а не воевать.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 10:50
        0
        Исторические фантомные боли не дают полякам спокойно спать. Однако, если копнуть поглубже в историю, то сразу выяснится, что граница между Русью и Польшей проходила возле Вислы, да и вся Польша была лишь незначительной частью Российской империи.
    2. Torins
      Torins Сегодня, 10:03
      0
      а также выделять больше средств на польскую армию.

      Я думаю именно в это фразе заключался весь пассаж этого человека lol
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 10:12
      0
      Самое главное из слабых звеньев в "защите нато" стран балтии) это то, что Россия сократила к минимуму дотации этих стран через экономическое сотрудничество)
      шпроты теперь свои в достаточных количествах и будет больше) транзит грузов через порты теперь тоже внутри страны (и дальше будет больше)
      прибалтийские тигры превращаются в чемодан без ручки)
      человеческий ресурс оттуда выбран британией и другими странами ЕС почти под завязку, экономически они не особо привлекательны) с них даже шерсти клок не получишь в силу ничтожности рынка) разве что арабов с неграми туда заселить пачками)
    4. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:38
      0
      несмотря на все приготовления НАТО к отражению "агрессии" России, силы альянса будут разгромлены. Случится это из-за стран Балтии Латвии, Литвы и Эстонии, которые являются "ахиллесовой пятой" НАТО.

      Продолжу... а, так же всех стран Европы, Англии и США с Канадой. Выстоит только остров Кинг-Уильям, потому, что он нафик России не нужен no .
  2. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 09:18
    +2
    ....а также выделять больше средств на польскую армию
    Вот в чем посыл статьи польского обозревателя.
    1. demo
      demo Сегодня, 09:45
      +1
      Правда обозреватель не стал акцентировать внимание своих читателей на том, что будет с теми, кто будет определен "поджигателем войны".
      А Польша твердо решила именно такой страной и стать.
      И последствия для таких действий очень даже хорошо освещены в решениях Нюрнбергского трибунала.
      Хоть Шпандау уже и нет, но подходящих мест найти не сложно.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:16
      0
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      ....а также выделять больше средств на польскую армию
      Вот в чем посыл статьи польского обозревателя.

      Это продолжение польского цикла, «Войско польско Берлин брало, а российско помогало». Вот как говорит бывший командующий сухопутными войсками польской армии генерал Вальдемар Скшипчак:
      «Россия на нас не нападет, потому что у нее нет на это ни причин, ни потенциала, чтобы продержаться в длительной войне с НАТО. Это стало бы падением империи Путина. Путин прекрасно знает, что с поляками лучше не связываться. Он предпочитает сосредоточиться на Грузии, Сирии – потому что там проще».
      А вот товарищ Сталин думал иначе - "Они поляки страшны в своей сущности, особенно в бегстве. Польское правительство на семнадцатый день войны 1939 года сбежало в Румыния, ибо они страшны..".
  3. cniza
    cniza Сегодня, 09:27
    +1
    В то же время на сбор сил европейских армий, способных выбить русских из Прибалтики, аналитики отводят "не менее трех месяцев" и то, если к ним примкнут американцы. Без США и пытаться не стоит.


    Хорошее если , но зачем России Прибалтика и зачем её завоёвывать , что бы опять кормить?...
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 09:38
      +2
      Витя прЮвет! Всё дело в дотациях, то бишь в халяве. Если перевести с польского на русский, то это будет звучать примерно так:
      "Уважаемый райсобес, у меня сосед сидит без работы, дети с голоду пухнут. Пожалуйста, помогите материально мне." wink
      1. cniza
        cniza Сегодня, 09:46
        +1
        hi

        Да , все как всегда упирается в деньги...
    2. ПиК
      ПиК Сегодня, 10:38
      -1
      Цитата: cniza
      зачем России Прибалтика и зачем её завоёвывать , что бы опять кормить

      В своё время мы просто купили шведскую колонию у Швеции...
      1. Silver bullet
        Silver bullet Сегодня, 11:09
        0
        Как говорили наши ветераны про "прибалтийских тигров": "Спички шведские, головки немецкие, полчаса трём, два часа ждём, дым вонь и через три часа огонь." Вот такая силища нас сдерживает ну и пшеки-понторезы, куда же без них.
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:42
      0
      Цитата: cniza
      В то же время на сбор сил европейских армий, способных выбить русских из Прибалтики, аналитики отводят "не менее трех месяцев" и то, если к ним примкнут американцы. Без США и пытаться не стоит.


      Хорошее если , но зачем России Прибалтика и зачем её завоёвывать , что бы опять кормить?...

      А, у них как всегда, кто сильнее с тем они "братья на века!" fellow
      Как бы потом России проблем не было с их незаконной миграцией.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:37
    +2
    Польский обозреватель: Страны Балтии - слабое место НАТО
    . Из пустого в порожнее, не интересно ...
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:45
      +2
      Нам да , а им хочется денег получить...
      Приветствую! hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:53
        +1
        Приветствую soldier
        Деньги это да, это тема, да ещё и подачки от босса выцыганить, это да, желанное, хотелки сплошные.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 10:13
          +2
          Поляки не были бы поляками , если бы не воспользовались такой возможностью...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 10:33
            0
            Клянчат, но ведь времена уже другие, так так что б очень дают .....
  5. Прочее
    Прочее Сегодня, 09:38
    -1
    Неутешительный вывод - это то, что страны Балтии - в НАТО, Украина и Грузия - на подходе. А всё остальное - технический вопрос, который решается.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 09:46
      0
      Украина и Грузия это современная интерпретация притчи о Сизифе.
  6. knn54
    knn54 Сегодня, 09:38
    0
    Вспомнил,когда в ПМВ Румыния решила примкнуть к Антанте. За пару недель они потеряли треть (250000 чел.) от своих ВС.
    РИ вынуждена направить почти миллион солдат,что бы остановить немцев и австрийцев.
    Для разгрома Румынии,у которой была до войны договоренность с немцами(!) понадобилось бы явно меньше сил.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:39
    0
    Страны Балтии - слабое место НАТО
    Не только НАТО, но и нахлебники ЕС, возмутители спокойствия в этом болоте наравне с Польшей. Являясь "слабым местом" громче всех орут и тычут пальцем в сторону России провоцируя конфликт НАТО с Россией. Если эксперты отводят не более 2-х недель на захват Прибалтики и уничтожение там своих сил, то зачем же всеми силами стремиться к этому? Больше в плен брать не будем, лишние нахлебники в современном мире ни к чему.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:52
    0
    Случится это из-за стран Балтии Латвии, Литвы и Эстонии, которые являются "ахиллесовой пятой" НАТО.

    Эти страны, так же как и Грузия очень далеки от США, и они должны помнить что случилось с Грузией в 2008 году. Са мое разумное решение, это жить тихо и мирно, и молчать в строну России. Учитесь лимитрофы у Финляндии.
  9. 1536
    1536 Сегодня, 09:56
    0
    Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
  10. Denis812
    Denis812 Сегодня, 10:38
    0
    Слабое место НАТО это не страны Балтии.
    Слабое место НАТО - это аналитика.
    Зачем России захватывать Прибалтику?

    С зелёными человечками в Крыму всё ясно, действительно, если бы не вернули Крым, сейчас бы там Шестой флот США базировался бы, никакой Сирии и прочего не было бы.

    А вот зачем нам Балтия? Граждане там явно недружелюбно настроены. Если территория и может пригодится, то вот с населением что делать? Аннигилировать в печках? Но это вроде западный метод, а не наш. А просто захватить с тем, чтобы потом пришлось постоянно там держать полмиллиона войск и иметь вечные теракты? Зачем?
  11. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Сегодня, 10:41
    0
    Прям, Америку открыл.
  12. Ясная
    Ясная Сегодня, 10:45
    0
    В то же время на сбор сил европейских армий, способных выбить русских из Прибалтики, аналитики отводят "не менее трех месяцев" и то, если к ним примкнут американцы. Без США и пытаться не стоит.

    А еще - инопланетяне, зомби, гей-активисты и... Брюс Уиллис с битой crying
  13. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 10:47
    0
    А Польша сильное? По сути такое же жалкое зрелище, хоть как то выезжали за счёт огромных дотаций без них полный ноль.
  14. borys
    borys Сегодня, 10:48
    0
    Не надо было этих прибалтов принимать в НАТО, вот и
    не было бы этого слабого места.
  15. HAM
    HAM Сегодня, 11:09
    0
    Ну,конечно же,Польша это сильное звено наты.....интересно,немцы тоже так считают?Вообще то поляки там в качестве "подай","принеси","пшёл вон"!