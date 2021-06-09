Польский обозреватель: Страны Балтии - слабое место НАТО

Западные аналитические центры вот уже на протяжении нескольких лет занимаются моделированием вооруженного конфликта с участием России и приходят к неутешительному выводу, что альянс проиграет первую фазу столкновения. Все дело в том, что у НАТО существует слабое место - это страны Балтии. К такому выводу пришел польский обозреватель Марек Будзиш в своей статье для wPolityce.Автор рассуждает о возможном военном конфликте с Россией и заявляет, что несмотря на все приготовления НАТО к отражению "агрессии" России, силы альянса будут разгромлены. Случится это из-за стран Балтии Латвии, Литвы и Эстонии, которые являются "ахиллесовой пятой" НАТО.В пример он приводит многочисленные моделирования всевозможных военных и аналитических западных центров, которые чуть ли не в один голос утверждают, что в случае нападения России на Прибалтику НАТО в первой фазе проиграет 100%.Будзиш отмечает, что из-за своего расположения они представляют собой территорию, которую "сложно или невозможно" защищать имеющимися силами. По мнению аналитиков, в случае военного конфликта Россия ударит в направлении Вильнюса и Сувалкского коридора, тем самым отрезая Прибалтику от остальной Европы и захватывая ее.На "завоевание" территории стран Балтии и полное уничтожение сил НАТО эксперты отводят не более двух недель. В то же время на сбор сил европейских армий, способных выбить русских из Прибалтики, аналитики отводят "не менее трех месяцев" и то, если к ним примкнут американцы. Без США и пытаться не стоит.Подводя итог, автор подчеркивает, что страны Балтии, являющиеся слабым местом НАТО, самостоятельно и даже при участии имеющихся сил альянса против России не выстоят. Поэтому необходимо наращивать американское военное присутствие на территории Польши, а также выделять больше средств на польскую армию.