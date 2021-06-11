Банк России: ставки будут сделаны и делаются уже

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Денег нет, но... деньги есть

«В прошлом году Банк России занизил ключевую ставку, что вызвало падение рубля и, как следствие, взлет инфляции».

«заниженная процентная ставка – это инфляция, слабая валюта и отток капитала. Особенно негативна заниженная ключевая ставка в период санкционного давления, когда инвесторы требуют дополнительную премию по доходности за риск инвестирования в Россию».