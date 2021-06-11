Банк России: ставки будут сделаны и делаются уже

У нас особенная стать
Что нам даст очередное повышение ключевой ставки, уже фактически анонсированное под заседание совета директоров Банка России в пятницу? Рост цен или же финансовую стабильность за счёт сильного и последовательного снижения денежного предложения?
Скорее – последнее. Но это стабильность, очень похожая на кладбищенскую, даже с учётом «отчётливого разогрева экономики на выходе из пандемии». Именно в этом нас регулярно пытаются убедить с высоких трибун, но верится как-то с трудом.
Зато из самого ЦБ РФ нас не слишком торопятся убеждать в хороших перспективах. С российскими банкирами солидарно и большинство экспертов, как отечественных, так и зарубежных. Почти все отделываются общими фразами, но и за ними явно чувствуется тревога.
Мы, как обычно, идём своим путём, пренебрегаем советами МВФ и Всемирного банка, и гордо не желаем тушить финансовый пожар купюрами. Рублёвыми или долларовыми – не важно, хотя рубли в 2021 году уже потекли в казну не из-под печатного станка, а из налоговой и с таможни.
И рубли надо куда-то пристраивать, но об этом – ниже. На сколько же поднимут ставку, от которой уже давно мало что зависит, пока сказать непросто. Минимум – 0,25 процента, максимум – 0,75, но это уже почти беспредел. Хотя в прошлый раз – в конце апреля Центробанк огорошил буквально всего-то половиной процента.
Поэтому, а ещё потому, что с прошлого повышения времени прошло всего ничего – чуть больше месяца, большинство склоняется к 0,25 процента. Мы же выбираем середину – опять, как и в апреле, 0,5 процента. Что называется, не слишком страшно, но и не так, чтобы никто не заметил.
Денег нет, но... деньги есть
Единственный осмысленный аргумент в пользу более высоких ставок, то есть более дорогих денег – это повышение привлекательности рублёвых инструментов. Под санкциями это ещё и своеобразная плата инвесторам за риск.
Но в рубли-то инвесторам так или иначе надо приходить с валютой. Но наши регулировщики из того же ЦБ РФ за последние несколько лет сделали почти всё возможное, чтобы открыть свободный вывод валюты из страны, о чём мы не раз писали и писать будем регулярно (Уже в который раз – не сдавайте валюту, господа!).
И если кому-то и ограничили возможности для вывоза валюты за рубеж – так это рядовым туристам, которым вместо Турции и Египта почти насильно впаривают Крым и Сочи. И без того переполненные, да и с сервисом незавидным.
В иных условиях слегка придержать свободные средства – это было бы абсолютно правильно, но почему бы всё-таки не поддержать хотя бы первые признаки роста? Тем более что на данный момент нет никаких сомнений в том, что рубль продолжит укрепляться.
Ну, за последнее-то, разумеется, отдельное спасибо американской администрации, отменившей уже потерявшие всякий смысл санкции против «Северного потока-2». За счёт этого, конечно, и рубль укрепится, и наши резервы снова станут пополняться.
Впрочем, от последнего большинству российского населения ни тепло, ни холодно, им стабильные цены и тарифы ЖКХ куда важнее. А вообще-то в инфраструктуру лишние миллиарды сейчас вкладываются весьма активно.
Но если бы только в инфраструктуру. Не покидает ощущение, что и элитное жильё, вроде бы коммерческое и вроде бы – на продажу, тоже строят, хотя и отнюдь не по всей стране, во многом за счёт резервных средств. Государственных, то есть наших с Вами.
Очень жаль, что у нашего главного контролёра – Счётной палаты нет никаких реальных шансов проверить, на что же реально уходят излишки из резервов. Хотя рулит ею старый оппонент и прежних и нынешних руководителей ЦБ РФ Алексей Кудрин.
Неужели Алексей Леонидович, получивший от главы государства карт-бланш на зависть предшественникам – Сергею Степашину и Татьяне Голиковой, так и не сумеет обрести право заглянуть в закрома ЦБ РФ? Там, даже по косвенным признакам, можно откопать такое...
Не в связи с пандемией, а ближе к выходу из неё Центробанк фактически самоустранился от борьбы с инфляцией. Пресловутый таргет, то есть ориентир по инфляции, а значит – и по ставке в 4 % годовых, назначали не кому-то другому, а именно ЦБ РФ.
Однако по поводу 2020 года – пандемического, когда снижением ставок жар в экономике сбивали просто все, нашему Центробанку теперь пеняют за то же самое. Наверное, не только в России можно прочитать или услышать вот такое:
«В прошлом году Банк России занизил ключевую ставку, что вызвало падение рубля и, как следствие, взлет инфляции».
Это как же? Будьте любезны, объясните тем, кого и учили совсем другому, и многие годы убеждали как раз в обратном. Но монетаристы, осевшие в экономических ведомствах, упрямы и продолжают твердить, что
«заниженная процентная ставка – это инфляция, слабая валюта и отток капитала. Особенно негативна заниженная ключевая ставка в период санкционного давления, когда инвесторы требуют дополнительную премию по доходности за риск инвестирования в Россию».
Стоит ли в который раз напоминать, к чему привела нас в 90-е жизнь без санкций, с колоссальными вливаниями свободных денег по иностранным кредитам и завышенными до беспредела ставками. Самыми разными – и центробанковскими, и по госзаймам.
Но мы всё-таки напомним – к дефолту образца августа 1998 года. Из которого выбирались под руководством великой тройки – Примаков-Маслюков-Геращенко, последовательно сбивая ставки и жёстко регулируя приток и особенно отток валюты из страны.
Через десять лет после того финансового краха мы едва ещё раз не вляпались, потому что вкладывались в нечто «высоколиквидное, высокодоходное», но как оказалось – пустое. То есть в бумаги небезызвестных американских ипотечных фондов – Fannie Mae и Freddie Mac, оказавшихся самыми обычными пузырями.
Остаётся напомнить, что в тот раз от более тяжёлых последствий российскую казну спасали тогдашние председатель Центробанка Сергей Игнатьев и вице-премьер, министр финансов – Алексей Кудрин.