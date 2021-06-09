Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии пропал с экранов радаров во время учений над Чёрным морем

9 июня при выполнении тренировочного задания над морской акваторией Болгарии самолет МиГ-29 из состава ВВС страны потерял радиосвязь и в 00:45 пропал с радаров

Болгарские Военно-воздушные силы потеряли самолет. Как сообщает пресс-служба Минобороны страны, истребитель МиГ-29 пропал с экранов радаров над Черным морем во время военных учений.По имеющимся на данный момент сведениям, истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии выполнял тренировочный полет в ночное время над акваторией Черного моря. В 00:45 9 июня с самолетом пропала связь и он исчез с радаров. Истребитель участвовал в учениях "Шабла-21" с отработкой стрельбы по освещенным парашютным мишеням.- говорится на сайте болгарского Минобороны.На месте предполагаемого падения ведутся поиски пилота истребителя, к поисково-спасательной операции привлечены силы и средства Военно-морских сил Болгарии, Объединенного командования ССО, пограничной полиции и ВВС. В район падения самолета прибыли министр обороны Болгарии Георгий Панайотов и начальник штаба адмирал Эмиль Ефтимов.Подробности поисково-спасательной операции не приводятся, но в военном ведомстве пообещали сообщить при каких-либо изменениях.На данный момент причины крушения самолета неизвестны, будет создана специальная комиссия, которая займется выяснением всех обстоятельств случившегося.Начавшиеся 7 июня военные учения "Шабла 21" с участием болгарских и сербских пилотов прекращены.