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Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии пропал с экранов радаров во время учений над Чёрным морем

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Болгарские Военно-воздушные силы потеряли самолет. Как сообщает пресс-служба Минобороны страны, истребитель МиГ-29 пропал с экранов радаров над Черным морем во время военных учений.


По имеющимся на данный момент сведениям, истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии выполнял тренировочный полет в ночное время над акваторией Черного моря. В 00:45 9 июня с самолетом пропала связь и он исчез с радаров. Истребитель участвовал в учениях "Шабла-21" с отработкой стрельбы по освещенным парашютным мишеням.

9 июня при выполнении тренировочного задания над морской акваторией Болгарии самолет МиГ-29 из состава ВВС страны потерял радиосвязь и в 00:45 пропал с радаров

- говорится на сайте болгарского Минобороны.

На месте предполагаемого падения ведутся поиски пилота истребителя, к поисково-спасательной операции привлечены силы и средства Военно-морских сил Болгарии, Объединенного командования ССО, пограничной полиции и ВВС. В район падения самолета прибыли министр обороны Болгарии Георгий Панайотов и начальник штаба адмирал Эмиль Ефтимов.

Подробности поисково-спасательной операции не приводятся, но в военном ведомстве пообещали сообщить при каких-либо изменениях.

На данный момент причины крушения самолета неизвестны, будет создана специальная комиссия, которая займется выяснением всех обстоятельств случившегося.

Начавшиеся 7 июня военные учения "Шабла 21" с участием болгарских и сербских пилотов прекращены.
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53 комментария
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  1. Злой543
    Злой543 Сегодня, 09:45
    +3
    Сто пудово Россия виновата.
    1. stalkerwalker
      stalkerwalker Сегодня, 09:48
      +5
      Я даже знаю пофамильно - кто приволок берёзу из под Смоленска, и размахивал ею стоя на шлюпке в районе полётов.
      1. Например
        Например Сегодня, 09:54
        0
        Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии пропал с экранов радаров

        "Невидимка" - подумал Штирлиц. winked
        1. Например
          Например Сегодня, 09:57
          +1
          Начавшиеся 7 июня военные учения "Шабла 21" с участием болгарских и сербских пилотов прекращены.

          Начавшиеся было учения прекращены.
          Научились всему.

          Вот так они и гитлеру сдавались после первого немецкого выстрела.
        2. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 10:04
          0
          Роль Петрова и Баширова в прекращении военных учений в Болгарии не раскрыта.
      2. Злой543
        Злой543 Сегодня, 09:56
        +2
        Береза это польское народное
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 09:46
    +5
    учения "Шабла 21"
    Учения Шобла 21 !
    Пилоту катапультироваться и быстренько найтись !
    1. Сонмастер
      Сонмастер Сегодня, 09:50
      0
      На вскидку сразу перспективные названия для учений: Шабла, Шобла, Швабра, Вобла, Вобля, Ктобля, Гапотабля... wassat
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 09:59
        0
        А ещё Гадя (Петрович Иванова). wink
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 10:19
        +1
        Цитата: Сонмастер
        На вскидку сразу перспективные названия для учений: Шабла, Шобла, Швабра, Вобла, Вобля, Ктобля, Гапотабля... wassat

        Как вы учения назовете, так они и пройдут.
      3. Комментарий был удален.
    2. ivselim
      ivselim Сегодня, 09:55
      -1
      Цитата: Uncle Lee
      Учения Шобла 21 !

      С языка сняли laughing
  3. tTшка
    tTшка Сегодня, 09:51
    +14
    Еще бы Киркоров с экранов пропал
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:06
      +3
      Цитата: tTшка
      Киркоров с экранов пропал

      Вам огласить весь список желаемых пропасть с экранов ? lol
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:29
        0
        Володя hi они хитрые, в стрельбах не участвуют
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 11:03
          0
          Рома hi
          Цитата: роман66
          в стрельбах не участвуют

          Они калечат наш слух, наши души, представление о прекрасном и нравственном ! am
      2. Комментарий был удален.
      3. tTшка
        tTшка Сегодня, 10:52
        +1
        Да всех их к "ногтю" )
      4. Чарик
        Чарик Сегодня, 10:52
        0
        сам экран,а так то начиная с первой кнопки-через одного можно вписывать
    2. gurzuf
      gurzuf Сегодня, 10:19
      0
      ...и не он один
    3. Пленник
      Пленник Сегодня, 10:38
      0
      laughing Это точно! good Может его тоже на учения?
    4. Чарик
      Чарик Сегодня, 10:51
      0
      это даже лучше во сто раз
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 09:51
    0
    -отработкой стрельбы по освещенным парашютным мишеням.
    Кто то вырубил "освещение"?
  5. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 09:52
    -1
    Хрен его знает. Истребитель явно старенький, ремонтировали, если ремонтировали, скорей всего лохлы... То есть летал на честном слове
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 09:54
      0
      Может с потухшей мишенью столкнулся, может на пикировании под воду ушел... request
    2. sabakina
      sabakina Сегодня, 09:56
      +1
      Насколько я помню, ремонтом занимаются белорусы или мы.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 10:09
        0
        А я думаю на волне проишествий с Мигами, они могут попробовать от них отказаться...
        1. sabakina
          sabakina Сегодня, 10:11
          0
          Не думаю. 2 двигла всё же надёжнее. Что им светит? б/у Ф-16 из наличия ВВС США?
          1. Canecat
            Canecat Сегодня, 10:22
            +1
            А Миги они получают прямо новые? Прогиб под гегемона будет засчитан.
      2. Keyser Soze
        Keyser Soze Сегодня, 10:43
        +2
        Насколько я помню, ремонтом занимаются белорусы или мы.


        Белорусы ремонтировали Су 25, а вы - Миг 29. Но неисправность не причина падения. Самое вероятное, что пилотская ошибка.
  6. Сонмастер
    Сонмастер Сегодня, 09:53
    +6
    Самолёт пропал - пёс с ним, главное шоб пилот выжил.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:53
    +1
    От авиационных происшествий и катастроф ни кто не застрахован. Но с учетом поведения Болгарии не исключено, что начнут перетирать тему "старых российских самолетов", на которых приходится летать славным болгарским летчикам в составе НАТО.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:30
      0
      могут и не летать...толку-то
    2. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 10:45
      +1
      что начнут перетирать тему "старых российских самолетов"


      А что, Миг 29, 9-12А новый? Или модерный?

      Ето славный и красивый самолет, но его время ушло.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 10:52
        0
        его время ушло
        А вам кто-то запрещает купить другой более "модерный" или еще лучше создать? Или с денежкой проблемы, а от создания чего-то своего далеки?
  8. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 09:53
    +2
    Вот что интересно: вроде болгары - братушки, Россия их в свое время от турецкого ига освободила, а во время Первой и Второй мировых войн они воевали против нас, и в НАТО прыгнули, как только возможность появилась и с "Болгарским потоком" нас кинули. И вот вроде бы трагедия - авиакатастрофа, а выражать соболезнование как-то не хочется (и не только мне).
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 09:58
      0
      Павел Яговкин, бобрее надо быть. Всё таки родня, хоть и очень дальняя.
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 10:40
        +2
        Ага. А в семье не без урода. what
      2. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 11:08
        0
        Так и про бандерву можно сказать.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:00
      +1
      Внимательно читали,учения совместно с Сербами.От кого отбиваются по легенде учений не понятно.Может от турков ,а модет и от нас? hi
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 10:06
        0
        Да, из статьи не понятно. Но, если рассуждать логически...У Сербии нет выхода к морю, вот и замутили с болгарами обучение с учением...
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 10:28
          +2
          Но, если рассуждать логически...


          Сербы и американцы участвуют в учениях Шабла каждый год. Наверное уже десятый подряд.

          Что касается падения истребителя.... ну, везде случается. Ночной полет над морем опасная штука. Мы редко теряем самолеты, но бывает. Жаль пилота, но професия такая....
  9. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 10:03
    +7
    С болгарами все ясно, те ещё...
    Но по поводу лётного происшествия лучше не злословить, убеждён.
  10. Мак-Сим
    Мак-Сим Сегодня, 10:10
    0
    Не, ну вы точно больные на голову. А может нормальное человеческое сочувствие показать о том что может пилот погиб? Великорусская спесь сыграет с вами плохую шутку. И когда опять придет к вам северный зверек не спрашивайте почему так одиноки оказались.
    1. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Сегодня, 10:22
      +3
      Цитата: Мак-Сим
      А может нормальное человеческое сочувствие показать

      Ну да, всех жалко. Немецких пилотов, сбитых в время Отечественной войны тоже жалко - у них же семьи, дети (некорректное сравнение, да?). А может есть вероятность, что в случае чего (надеюсь, что этого не будет) в строю амерских Ф-35 полетит и этот летчик на МиГе в сторону России?
      Цитата: Мак-Сим
      не спрашивайте почему так одиноки оказались.

      С такими друзьями никаких врагов не надо. Как-нибудь справимся.
    2. stalkerwalker
      stalkerwalker Сегодня, 10:29
      +2
      Цитата: Мак-Сим
      А может нормальное человеческое сочувствие показать о том что может пилот погиб?

      Учимся у "блохера" Грозева и страдальца Гебрева. Те, пАнимАш, у вас перши хлопцы на селе.
      Цитата: Мак-Сим
      Великорусская спесь сыграет с вами плохую шутку.

      И чем такая заява лучше комментариев на сайте?
    3. Пленник
      Пленник Сегодня, 10:43
      0
      what Покажите пример. Этот пост не годится. Сочувствия нет, одно раздражение и злость.
  11. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:23
    -1
    ***
    Он уже в гараже под Одессой с перебитыми номерами...
    ***
  12. Чарик
    Чарик Сегодня, 10:47
    -1
    Перешёл в режим Стелс
  13. Чарик
    Чарик Сегодня, 10:49
    0
    Во как-пропал самолёт,аж высшее командование приехало
  14. Чарик
    Чарик Сегодня, 10:50
    0
    давайте ПиБ сюда вплетайте
  15. максим1987
    максим1987 Сегодня, 10:54
    +1
    Что- то не пойму всеобщего веселья на форуме. Болгары и К в очередной раз ткнут нас (мол вы так свои МиГи хреново ремонтируете, что они падают).
  16. val43
    val43 Сегодня, 11:00
    +1
    Цитата: Сонмастер
    На вскидку сразу перспективные названия для учений: Шабла, Шобла, Швабра, Вобла, Вобля, Ктобля, Гапотабля...
    Какой вы умный... Аж страшно...
  17. Комментарий был удален.
    1. dauria
      dauria Сегодня, 11:25
      0
      Значимость страны - в ее союзниках.


      Не говорите ерунду. Союзник - это которого либо палкой сильный гонит на войну , либо сам сильный и за свои шкурные интересы ввязался . А дружбу народов проходили, довольно. Член НАТО - потенциальный противник, значит враг и мишень . Вот и весь разговор.
  18. Братушка_Bg
    Братушка_Bg Сегодня, 11:06
    +1
    Шабла - город в Болгарии
    Киркоров - армянин
    .