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ВМС США планируют уничтожать китайские субмарины с помощью мин и подводных беспилотников

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Военный флот Китая располагает большим количеством подводных лодок. По данным Управления военно-морской-разведки США, ВМС КНР в 2015 году эксплуатировали 57 дизель-электрических подлодок и пять атомных ударных субмарин. Подводный флот Пекина к 2030 году может увеличиться до 16 дизель-электрических и не менее 16 атомных субмарин.


Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на военное ведомство США.

Тем временем ВМС США располагают 56 ударными подлодками класса Los Angeles, Seawolf и Virginia, оснащенных крылатыми ракетами. Согласно последним данным, их количество к 2026 году сократится до 52 единиц, а затем снова вернется к прежнему показателю примерно в 2030 году. При этом только чуть более половины субмарин относятся к Тихоокеанскому флоту США.

Таким образом, у Китая больше ударных подлодок, чем у его возможных противников, даже если учесть некоторое количество подлодок Тайваня и Австралии. Соединенные Штаты могут оказаться в численно невыгодном положении в предполагаемой подводной битве.

Ключевой задачей американцев и их союзников в возможной войне с Китаем является предотвращение прорыва подлодок КНР на просторы Филиппинского моря. ВМС США при таком развитии ситуации планируют уничтожать китайские субмарины с помощью мин и подводных беспилотников. Такие заявление делают американские адмиралы на слушаниях в конгрессе.

Поэтому Военно-морской флот США заказал у компании Boeing пять подлодок Echo Voyager, не нуждающихся в экипаже. Это сверхбольшие беспилотные подводные аппараты XLUUV. Американские военные намерены в течение этого десятилетия приобрести не менее 24 таких дронов, первый из которых должен поступить на вооружение уже в 2022 году.

Главная их задача – это минная война. Беспилотный аппарат будет нести на борту до 12 торпедных мин Hammerhead. Устройство представляет собой торпеду, размещенную в контейнере и снабженную гидролокатором и радио. Hammerhead размещают на морском дне, где он прослушивает акваторию. Когда к нему приближается подлодка противника, он запускает по ней торпеду, способную поразить цель на расстоянии до 11 километров.

В Китае на такого рода заявления адмиралов ВМС США пока не отреагировали.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/, Минобороны США
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15 комментариев
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  1. Прочее
    Прочее Сегодня, 10:23
    -4
    Можно было бы как ВМС США - уничтожать субмарины с помощью мин и подводных беспилотников. Но нет сырья и кадров.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:46
      0
      ВМС США планируют уничтожать китайские субмарины с помощью мин и подводных беспилотников

      Опоздали request Китай запланировал вас уничтожить раньше yes
  2. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 10:40
    +3
    Скрытый смысл статьи - США признали, что НЕ доминируют больше на море. И пресловутые 11 авианосцев - нифига не преимущество wink
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 11:20
      +1
      Цитата: Cowbra
      Скрытый смысл статьи - США признали, что НЕ доминируют больше на море. И пресловутые 11 авианосцев - нифига не преимущество

      А ещё они не знают фразы "А нас то за что?", ведь похоже воображают что мины ставить только им можно.
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 10:41
    +1
    В Китае на такого рода заявления адмиралов ВМС США пока не отреагировали

    Но начали экстренно изобретать средста обнаружения и эвакуации подобных контейнеров... )))
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 10:59
      0
      За чем эвакуировать, систему "свой -чужой" отключить и местоположение на карту нанести, что бы свои там не шастали , и пусть стоит. :))
  4. Сонмастер
    Сонмастер Сегодня, 10:44
    +1
    "ВМС КНР в 2015 году эксплуатировали 57 дизель-электрических подлодок и пять атомных ударных субмарин. Подводный флот Пекина к 2030 году может увеличиться до 16 дизель-электрических и не менее 16 атомных субмарин."
    Это как???
    Увеличится с 57 до 16и???
    Трудности перевода???
    Воды - вода... клюёшь мозга...
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:12
      0
      Цитата: Сонмастер
      Увеличится с 57 до 16и???
      Трудности перевода???

      Это значит 57 +16 ДЭПЛ и 5+16 АПЛ
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:45
    0
    ВМС США планируют уничтожать китайские субмарины с помощью мин и подводных беспилотников
    . Я понимаю, что производители мин и беспилотников ручонки ПОТИРАЮТ в предвкушении!!!
    Вот только это дурь НИ ОТ ЧЕГО полосатию не спасет, если что случится!!!
    1. Прочее
      Прочее Сегодня, 11:03
      0
      Так вот какой ты - ОРГАЗМ!

  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:47
    0
    ВМС США при таком развитии ситуации планируют уничтожать китайские субмарины с помощью мин и подводных беспилотников
    У американских адмиралов да и генералов резьбу полностью сорвало - угрожают открыто отбросив всякую дипломатию. Китай пока не отреагировал на такие заявления, но отреагирует обязательно. А с учетом того как разговаривали с Блинкиным в ответ на его хамство, а затем по поводу происхождения ковида, то ответят жестко. Вот только американцев словами не проймешь.
  7. prior
    prior Сегодня, 10:50
    0
    Воевать с Китаем ?! fool
    А пыль радиоактивную не замучитесь глотать ?! am
  8. Сонмастер
    Сонмастер Сегодня, 10:51
    -2
    А Boeing молодцы, просто подмётки рвут... и X-37B Orbital Test Vehicle, и Echo Voyager XLUUV ваяют, Рогозина им не хватает.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:07
    0
    Китайцы хоть и медленно, но совершенствуют свои атомные субмарины. Как бы не пришлось со временем янки с ужасом признать китайское сначало количественное, а потом и качественное превосходство китайских субмарин перед лодками янки. ...
  10. Skay
    Skay Сегодня, 11:23
    0
    Hammerhead размещают на морском дне, где он прослушивает акваторию. Когда к нему приближается подлодка противника, он запускает по ней торпеду, способную поразить цель на расстоянии до 11 километров.

    А Китай имитаторы подводной лодки вперед пустит. Или у Китая их нет?...