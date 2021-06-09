ВМС США планируют уничтожать китайские субмарины с помощью мин и подводных беспилотников

Военный флот Китая располагает большим количеством подводных лодок. По данным Управления военно-морской-разведки США, ВМС КНР в 2015 году эксплуатировали 57 дизель-электрических подлодок и пять атомных ударных субмарин. Подводный флот Пекина к 2030 году может увеличиться до 16 дизель-электрических и не менее 16 атомных субмарин.
Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на военное ведомство США.
Тем временем ВМС США располагают 56 ударными подлодками класса Los Angeles, Seawolf и Virginia, оснащенных крылатыми ракетами. Согласно последним данным, их количество к 2026 году сократится до 52 единиц, а затем снова вернется к прежнему показателю примерно в 2030 году. При этом только чуть более половины субмарин относятся к Тихоокеанскому флоту США.
Таким образом, у Китая больше ударных подлодок, чем у его возможных противников, даже если учесть некоторое количество подлодок Тайваня и Австралии. Соединенные Штаты могут оказаться в численно невыгодном положении в предполагаемой подводной битве.
Ключевой задачей американцев и их союзников в возможной войне с Китаем является предотвращение прорыва подлодок КНР на просторы Филиппинского моря. ВМС США при таком развитии ситуации планируют уничтожать китайские субмарины с помощью мин и подводных беспилотников. Такие заявление делают американские адмиралы на слушаниях в конгрессе.
Поэтому Военно-морской флот США заказал у компании Boeing пять подлодок Echo Voyager, не нуждающихся в экипаже. Это сверхбольшие беспилотные подводные аппараты XLUUV. Американские военные намерены в течение этого десятилетия приобрести не менее 24 таких дронов, первый из которых должен поступить на вооружение уже в 2022 году.
Главная их задача – это минная война. Беспилотный аппарат будет нести на борту до 12 торпедных мин Hammerhead. Устройство представляет собой торпеду, размещенную в контейнере и снабженную гидролокатором и радио. Hammerhead размещают на морском дне, где он прослушивает акваторию. Когда к нему приближается подлодка противника, он запускает по ней торпеду, способную поразить цель на расстоянии до 11 километров.
В Китае на такого рода заявления адмиралов ВМС США пока не отреагировали.