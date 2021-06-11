Присоединение стран Восточной Европы к советскому блоку – неизбежная необходимость

Вина и покаяние
Начало XXI века вполне можно охарактеризовать как время покаяния, причём покаяния невиновных. Белые, которые никогда не были рабовладельцами, должны кланяться перед чернокожими, которые никогда не были рабами. Нормальные гетеросексуальные мужчины и женщины, создающие семьи, растящие детей, должны отдавать почести и рабочие места гомосексуалистам и трансгендерам, некоторые из которых уже и сами не понимают, к какому полу себя относят.
Характерно, что те, кто реально совершал бесчеловечные преступления, каяться в них вовсе не собираются. Соединённые штаты Америки не спешат признавать нелегитимность операции «Иракская свобода» и бомбёжек Югославии, равно как и огромного количества других военных преступлений, совершённых вооружёнными силами США в разных частях света. Япония не осудила действия отряда 731, проводившего бесчеловечные эксперименты на людях – многие его участники прожили долгую жизнь уважаемыми людьми – врачами и академиками, в том числе неоднократно посещая территорию США для обмена опытом.
Турция напрочь отвергает все обвинения в геноциде армян, а миролюбивая Бельгия так и не покаялась за преступления, совершённые в Конго. Лишь в 2020 году король Бельгии принёс извинения в письме, по случаю 60-летия освобождения Конго – дескать, что было, то прошло.
Пример европейской колониальной политики в Конго – за невыработку норм добычи каучука работникам и членам их семей, включая малолетних детей, отрубали руки
(Эта небольшая преамбула наглядно показывает, зачем нужны мощные и хорошо оснащённые вооружённые силы).
После развала СССР и значительного сокращения у его наследницы – Российской Федерации, военных, идеологических и экономических возможностей по отстаиванию собственных интересов, появилось множество желающих записать в виноватые россиян, в первую очередь русских.
Бывшие советские республики и страны советского блока, получившие долгожданную свободу, зачастую выражающуюся в возможности вернуться к феодальному строю, во весь голос стали требовать признания вины СССР в их оккупации, требовать покаяния и возмещения нанесённого ущерба. Особенно усердствовали и усердствуют в этом начинании Польша и страны Прибалтики – Латвия, Литва, Эстония. Да и другие страны Восточной Европы нет-нет да и вспомнят о «советской оккупации», принесшей им неисчислимые страдания.
На этом фоне всё чаще происходят попытки поставить на один уровень нацистскую Германию и СССР, что ещё 50 лет назад не могло никому представиться даже в страшном сне.
При всём при этом, население стран Восточной Европы, да и население большинства других республик СССР, зачастую жило куда лучше, чем население Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Уже в свете этого любые обвинения в «оккупации» звучат абсурдно – когда это колонии жили лучше, чем метрополия?
Существует множество статей и исследований, показывающих, какое огромное влияние оказал СССР на развитие бывших советских республик и стран советского блока, какие были осуществлены вложения в их промышленность и инфраструктуру. При этом усиленное экономическое развитие республик бывшего СССР не оправдывает в их глазах «оккупацию» – дескать будучи свободными они могли бы добиться большего – очевидно, подразумевается, что в этом случае их экономику строил бы не на СССР, а спонсировали бы США.
Впрочем, есть иные факторы, которые полностью оправдывают присоединение стран Восточной Европы к СССР (в виде советских республик или стран советского блока).
Пособники нацизма
Так уж получилось, что странам Восточной Европы не задалось стать великими державами. Ограниченный период истории на это звание претендовала Польша – Речь Посполитая, однако, она быстро растеряла своё влияние, входя частично или полностью в состав Австрии, Пруссии, Германии, Российской империи, а в дальнейшем и в СССР.
Не имея возможности самостоятельного расширения сферы своих жизненных интересов, страны Восточной Европы добровольно или добровольно-принудительно участвовали в военных конфликтах других держав. В частности, во время Второй мировой войны в состав стран «оси» вошли Венгрия, Румыния и Болгария.
В странах Прибалтики после оккупации, прошедшей быстро и почти бескровно, были сформированы добровольческие отряды, в том числе войск СС. Причём зачастую «прихвостни» действовали куда более жестоко, чем даже их немецкие покровители. После развала СССР во многих странах приспешники нацизма были реабилитированы, они охотно ходят на марши и делятся воспоминаниями о былом.
Латышский добровольческий легион СС – некоторые его представители ещё живы. В советское время они прятались по углам, а теперь получают «заслуженные», по их мнению, почести
Несмотря на то, что ожидания народов Прибалтийских республик не оправдались – для нацисткой Германии они всё равно были «низшей расой», антисоветские выступления продолжались до концы войны (да и после неё). Нельзя не отметить, что нацистский режим поддерживали далеко не все – существовало партизанское движение. Тем не менее можно утверждать, что националистические настроения в странах Прибалтики были доминирующими.
Допустим, что СССР не стал присоединять страны Прибалтики, Польшу, Венгрию, Румынию и Болгарию к советскому блоку. К чему бы это привело? Они мирно и счастливо жили бы независимыми странами, не входя ни в какие военные блоки, чем-то типа «восточноевропейской Швейцарии»?
Нет, ответ здесь будет однозначным – страны восточной Европы автоматически стали бы марионетками США и впоследствии членами Североатлантического альянса (НАТО).
Таким образом, первым фактором, оправдывающим присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к СССР, а Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии – к советскому блоку, является их гарантированный добровольный переход на сторону потенциального противника в лице США и их сателлитов.
Американская Восточная Европа
Всем участникам Второй мировой войны было понятно, что она лишь преамбула к последующему переделу мира. Накачавшие в ходе войны мускулы США и СССР неизбежно должны были вцепиться друг другу в глотку.
Рассмотрим «альтернативную историю», в которой страны Восточной Европы дружно отказались от военного союза с США, не стали размещать у себя аэродромы и военные базы НАТО. Пошли по пути мягкого социализма-капитализма – что-то среднее между Швецией и Югославией. Насколько долго могло бы сохраняться такое положение?
В начале холодной войны, в середине XX века, основной ударной силой противоборствующих сторон были танки и авиация – межконтинентальных баллистических ракет тогда ещё не было. Таким образом, наличие буфера из нейтральных государств в определённой ситуации было не выгодно ни США, ни СССР. При этом мотивация США и СССР была разной.
Наличие ядерного оружия предоставляло США возможность планирования превентивной войны против СССР, путём нанесения бомбардировочной авиацией массированных ударов по советским городам. Цель вооружённых сил Советского Союза была противоположной – в кратчайшие сроки захватить европейский континент наземными войсками, с целью максимально отодвинуть американские аэродромы от границ, снизив вероятность нанесения ядерных ударов по своей территории.
Позволили бы в этих условиях США существовать буферу из нейтральных государств?
Крайне маловероятно. В лучшем случае Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) организовало бы в этих странах государственные перевороты, а в случае оказания активного сопротивления (мы ведь говорим о несгибаемых, стойко желающих независимости странах Восточной Европы) – это было бы полномасштабное военное вмешательство.
Учитывая то, что СССР терял от появления в Восточной Европе аэродромов и военных баз США, вмешательство Советского Союза можно считать неизбежным, что привело бы к возникновению на территории Восточной Европы военного конфликта, сравнимого по масштабу с войнами в Корее и во Вьетнаме.
США никогда не церемонились с другими странами – «нам мало, что ты не против, нам надо чтобы ты был за!». Сверху по часовой стрелки – кадры из Кореи, Вьетнама, Югославии и Ирака
Таким образом, вторым фактором, оправдывающим присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к СССР, а Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии – к советскому блоку, является то, что, даже в случае их нежелания сотрудничать с США, их либо бы к этому принудили, либо их отказ присоединиться стал бы причиной полномасштабного конфликта между США и СССР.
Ядерный апокалипсис
В конце Второй мировой войны и в ходе холодной войны США разработали десятки планов по нанесению ядерных ударов. В частности, план «Peancer» от 14 декабря 1945 года предусматривал сброс 196 атомных бомб на 20 городов и промышленных центров Советского Союза. Разработанный в 1946 году план «Totality» предусматривал сброс 20–30 ядерных бомб на советские города – Москву, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казань, Ленинград, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Молотов, Тбилиси, Сталинск, Грозный, Иркутск и Ярославль.
Разработанный в 1949 году план «Dropshot» предусматривал сброс 300 атомных и 6 миллионов тонн обычных бомб на 100 советских городов. В результате атомной и обычной бомбардировки должно было быть уничтожено порядка 100 миллионов советских граждан. В дальнейшем количество атомных бомб, которые предполагалось сбросить на советские города, только росло.
Казалось бы, желание стран Восточной Европы не попасть в жернова вполне понятно – неважно, что будет с Советским Союзом, ведь лучше быть на стороне победителя, а кто это, как не США с атомной бомбой? В конце концов, успешный опыт оказания услуг гитлеровской Германии имеется, почему бы теперь не поработать на США? Может, потом и от советского наследства что-то достанется или в охрану концлагеря возьмут?
Однако по факту всё далеко не так просто.
В ожидании американской агрессии Советский Союз не сидел сложа руки. Ударными темпами строились истребители и перехватчики, разрабатывалось новое оружие – зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), способные остановить армады американских бомбардировщиков или максимально ослабить силу их удара. Танковый кулак СССР вполне мог выйти из-под ядерного удара и выбить США с европейского континента, лишив их возможности нанесения массированных бомбовых ударов по советской территории.
Логично, что наибольшую интенсивность боевые действия приобрели бы в самом начале войны. В случае если бы Восточная Европа относилась к советскому блоку, истребители и ЗРК СССР сбивали бы американские бомбардировщики над территорией Восточной Европы, американцы наносили бы ядерные удары по передовым советским базам и городам (в том числе и в Восточной Европе).
В случае если бы страны Восточной Европы примкнули бы к США и их союзникам, всё было бы примерно также – в случае атаки США или её реальной угрозы СССР нанёс бы мощные удары по базам США, в том числе по тем, где размещалось бы ядерное оружие. Американские бомбардировщики с более удалённых баз сбивались бы над территорией стран Восточной Европы. Не имея ядерного оружия, СССР применил бы другие типы оружия массового поражения – химическое, бактериологическое. Терять было бы уже нечего.
В общем, и в том и в другом варианте территория стран Восточной Европы с высокой вероятностью превратилась бы в безжизненную зону отчуждения. Тогда какая разница, к какому бы блоку отошли страны Восточной Европы, по крайней мере, для них?
Разница в том, что много раз мир висел на волоске. Получи США дополнительное преимущество в виде передовых баз на территории стран Восточной Европы, и они вполне могли решиться на претворение в жизнь одного из своих планов ядерной войны. И тогда безжизненная Восточная Европа стала бы реальностью.
Таким образом, третий фактор, оправдывающий присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к СССР, а Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии – к советскому блоку, это снижение вероятности третьей мировой войны с применением ядерного оружия, в ходе которой большая часть Восточной Европы была бы уничтожена воюющими сторонами.
Этот буфер, шириной порядка 500 километров, вполне мог стать камнем преткновения в планах американских стратегов, рассчитывающих, сколько бомбардировщиков с атомными бомбами будет сбито, а сколько доберётся до своих целей. Буфер в 500 километров это около часа полёта бомбардировщиков того времени, это полсуток-сутки, на которые танковые клинья СССР будут ближе к берегу пролива Ла-Манш. Это весомый фактор для того, чтобы принять решение о начале или отмене ядерной войны.
Наше время
Вывод, сделанный ранее, о том, что в случае неприсоединения к советскому блоку страны Восточной Европы гарантированно и добровольно присоединились бы к крестовому походу США на Восток, полностью подтверждается их поведением после развала СССР.
Казалось бы, в условиях разрядки живи себе мирно и счастливо, развивай туризм, сотрудничай с разными странами – в начале 90-х годов Россия пошла на беспрецедентные уступки США и странам Запада, но нет, практически все страны Восточной Европы бывшего советского блока быстро и с удовольствием вступили в НАТО.
Была ли в этом реальная необходимость? Нет, один вред. Со всех сторон позиция нейтрала для стран Восточной Европы была бы выгоднее. Представим, что НАТО серьёзно решило напасть на Россию. Есть большие сомнения, что мы сможет устоять, используя только конвенциональные вооружения. В такой ситуации можно считать, что применение как минимум тактического ядерного оружия (ТЯО) практически неизбежно.
И куда полетят первые ядерные заряды?
Уж точно не в США, Британию или во Францию – слишком опасно, а вот американские базы и сконцентрированные перед вторжением войска на территории стран Восточной Европы – вполне удобная, можно сказать, легитимная цель – сами полезли в жернова, добровольно.
Американские военные базы в странах Восточной Европы – вряд ли разумно покупать в районах их размещения землю и объекты недвижимости, цена может резко снизиться...
Допустим обратную ситуацию, Россия решила восстановить СССР в прежних границах и напала на страны, к примеру, Прибалтики. Как долго продлится их захват – час, день? Сомнительно, что в имеющейся реальности даже партизанское движение будет организовано – скорее, появятся новые видеоролики в ТикТоке. Польша продержится чуть дольше, но при любом раскладе в формате конфликта «один на один» силы несопоставимы. И для стран Восточной Европы любой военный конфликт всегда будет «Цугцванг».
Своими силами странам Восточной Европы Россию не остановить, как бы она ни была слаба. Не вступится за них НАТО – к чему тогда все эти «игры в войнушку», только деньги зря тратили? Вступится – и вновь основные боевые действия будут вестись на их территории, с риском применения ядерного оружия обеими сторонами.
Какой тогда смысл вступления НАТО?
Скорее всего, это уже историческая привычка быть «под кем-то», как следствие постоянного нахождения под покровительством великих держав. Жить своим умом трудно, поэтому свобода для большинства стран Восточной Европы просто означает возможность выбора, кому можно продаться подороже. Возникни в США серьёзный экономический кризис, и гонцы сразу побегут в Германию или Пекин – возьмите, пригрейте, научите уму-разуму. А то и о «славянском братстве» вспомнится – придётся срочно памятники восстанавливать, учебники истории переписывать.
Да и на бытовом уровне стремление в НАТО и попытки демонизации России понятны: для военных и чиновников всех мастей это денежные вливания, политикам – лёгкий способ строить карьеру и оправдывать экономические просчёты и хищения. Продали на сторону оружие, склады с остатками взорвали – виновата Россия, конкретно – Петров с Башировым (возникает ощущение, что в РФ уже армия клонов Петровых и Башировых). Проблема в том, что это кратковременные выгоды, а в долгосрочной перспективе всё тот же риск попасть в «ядерные жернова».
А может, стоит завязать с агрессивной риторикой, попробовать жить своим умом и выстраивать отношения с соседями без обвинений и истерик?
Может быть, шанс стать действительно независимыми и нейтральными государствами у стран Восточной Европы ещё есть?