Присоединение стран Восточной Европы к советскому блоку – неизбежная необходимость

Вина и покаяние



Заражение бубонной чумой и вивисекция ребёнка персоналом японского отряда 731



Пример европейской колониальной политики в Конго – за невыработку норм добычи каучука работникам и членам их семей, включая малолетних детей, отрубали руки

Пособники нацизма



Латышский добровольческий легион СС – некоторые его представители ещё живы. В советское время они прятались по углам, а теперь получают «заслуженные», по их мнению, почести

Американская Восточная Европа



США никогда не церемонились с другими странами – «нам мало, что ты не против, нам надо чтобы ты был за!». Сверху по часовой стрелки – кадры из Кореи, Вьетнама, Югославии и Ирака

Ядерный апокалипсис

Наше время



Американские военные базы в странах Восточной Европы – вряд ли разумно покупать в районах их размещения землю и объекты недвижимости, цена может резко снизиться...