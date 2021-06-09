Военное обозрение
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Армия Люксембурга решила модернизировать парк бронетехники

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Одно из самых маленьких государств Европы гордо именуется Великим герцогством Люксембург. Осколку феодальной раздробленности германских княжеств эпохи Средних веков и Нового времени, Люксембургу, удалось сохранить политический суверенитет и, более того, играть довольно важную роль в европейской политике и экономике. Есть у Великого герцогства и свои вооруженные силы. Их общая численность в 2018 году составляла 802 человека.


На прошлой неделе стало известно о том, что Люксембург выделяет 367 млн евро на замену своего парка бронированных военных машин. На такой шаг правительство герцогства было вынуждено пойти в рамках новой финансовой концепции НАТО, которая предполагает увеличение расходов на совместную оборону. Устав НАТО требует военных расходов на уровне 2% ВВП, а у Люксембурга пока это менее 0,9%.

Министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш заявил о готовности страны приобрести 80 легкобронированных автомобилей, а также покрыть расходы на их эксплуатацию в течение 15-20 лет. Осуществить модернизацию парка бронетехники герцогство планирует к 2025 году.

В настоящее время на вооружении люксембургской армии находится 42 бронемашины Humvee производства американской компании AM General и 48 разведывательных машин Dingo 2 (оснащенных дистанционными боевыми модулями Kongsberg Protector) производства немецкой KMW.

В состав люксембургской армии в настоящее время входят легкий пехотный батальон и две разведывательные роты. Именно эти подразделения и оснащены бронированной техникой: Несмотря на малую численность люксембургской армии, ее сложно назвать выполняющей лишь декоративные функции: Люксембург с 1949 года является членом Североатлантического альянса и участвует практически во всех конфликтах, в которых задействованы войска НАТО. Так, люксембургские подразделения воевали в Корее (пехотная рота), в Афганистане, в Боснии и Герцеговине.


Исходя из военно-политической активности Люксембурга, можно предположить, что новая военная техника будет задействована на следующих направлениях:

1.Операции Североатлантического альянса на Ближнем Востоке и в других регионах планеты, в которых будут участвовать отдельные подразделения люксембургской армии, обычно численностью с отделение или взвод.

2.Ротация смешанных воинских подразделений НАТО в Прибалтике, где несут службу батальоны, комплектуемые практически во всех странах Западной Европы.

3.Совместные учения с другими странами НАТО в Западной и Восточной Европе.

Поскольку Люксембург – страна хоть и маленькая, но богатая, руководство Североатлантического альянса рассчитывает, что она сможет сыграть определенную роль в финансовом обеспечении блока. Например, приобретенную великим герцогством бронетехнику можно будет периодически использовать в целях альянса в той же Прибалтике.

Понятно, что как самостоятельная боевая единица люксембургская армия действовать не будет, но ее и стоит воспринимать лишь в комплексе с французскими, германскими, нидерландскими, бельгийскими вооруженными силами.

Кроме того, Люксембург вынашивает планы создания совместного бельгийско-люксембургского батальона в составе сил НАТО, и в этом случае новая бронетехника также окажется весьма кстати.
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23 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:30
    -2
    Дайте угодаю wink, наверное усиление и модернизация вызвано "агрессией" России против Украины и путешествием наших МСТИТЕЛЕЙ П и Б laughing
    1. Patigorsk2020
      Patigorsk2020 Сегодня, 14:47
      -2
      Вот и мне очень интересно. Против кого они так вооружаются? А может это только для парадов?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:53
        -2
        Смотря что за образцы приобретут
        1. Patigorsk2020
          Patigorsk2020 Сегодня, 14:57
          -2
          Цитата: Ропот 55
          Смотря что за образцы приобретут

          у них нет не морского не воздушно флота. отсуствует тяжелая техника. В основном военные джипы (хамер) и броневики. Какие бы образцы они не купят, им это не поможет и они это прекрасно знают так как численность армии всего 900 человек. Даже штуки нет. Тут только один ответ. Для парада а всё остальное время для поддержания правопорядка внутри страны.
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 15:02
      -3
      Цитата: Ропот 55
      "агрессией" России против Украины и путешествием наших МСТИТЕЛЕЙ П и Б

      попытка П и Б использования бельгийской жрицы любви(изменено цензурой)-наркоманки разными путями... эээ.. для прессы, попытка несанкционированного проникновения в секретную химическую лабораторию Бельгии))
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 16:21
      0
      Сказали 2%,значит 2%.
      Для справки-ВЕЛИКОЕ герцогство Люксембург.
      1. dauria
        dauria Сегодня, 16:47
        -1
        Сказали 2%,значит 2%.

        Не умеют от налогов деньги прятать... Заныкали бы ВВП , рассовали по офшорам . Глядь , и НАТО бы осталось должно великому герцогству Люксембургу. laughing
  2. Torins
    Torins Сегодня, 14:35
    +8
    Страна маленькая но не бедная, могут себе позволить.
    1. Patigorsk2020
      Patigorsk2020 Сегодня, 14:49
      +1
      Цитата: Torins
      Страна маленькая но не бедная, могут себе позволить.

      Регулярные военные силы составляют 900 человек, в их число входит две разведывательные роты, пешеходный батальон. В вооружении расположены минометы, американские броневики, крупнокалиберные пулеметы, транспортная техника. Военно-воздушных сил в армии Люксембурга нет. Годовой бюджет на содержание армии превышает 160 млн долларов.
      1. Torins
        Torins Сегодня, 15:35
        +2
        Ну вот, при такой армии и бюджете прикупить пару броневичков плевое дело))
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:35
    -8
    Вопрос интересный,есть у нас там что нибудь под прицелом? laughing
    1. Patigorsk2020
      Patigorsk2020 Сегодня, 14:54
      -3
      Цитата: tralflot1832
      Вопрос интересный,есть у нас там что нибудь под прицелом?

      они член нато. численность их армии 900 человек) Граничат Бельгия, Франция, Германия. Официальные языки немецкий и французский. Там у них врагов нет. Техника и армия для парада и армию используют аналогом полиции. Для поддержания провопорядка, охрана и так далее.
      1. kot423
        kot423 Сегодня, 15:05
        +4
        Цитата: Patigorsk2020
        Для поддержания провопорядка, охрана и так далее.

        Бред не несите. Для этого у них есть жандармерия > 600чел., + полиция > 200 чел.
        Цитата: Patigorsk2020
        Военно-воздушных сил в армии Люксембурга нет.

        Полубред, т.к. несмотря на отсутствие собственных ВВС, но за ними официально числятся натовские 17 ДРЛО + учебно тренировочные грузовые боинги. Дислокация на базе наты в германии.
  4. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 14:40
    -3
    Зачем им вообще "армия"
    1. Patigorsk2020
      Patigorsk2020 Сегодня, 14:54
      -2
      Цитата: Фёдор М
      Зачем им вообще "армия"

      Для парадов и поддержания провопорядка внутри страны.
    2. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 15:01
      +2
      Цитата: Фёдор М
      Зачем им вообще "армия"

      Да как бэ,
      Вполне подробно все расписано - для участия в совместных операциях НАТО.
      Это типа налог за формальную независимость.
    3. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 15:06
      +2
      Цитата: Фёдор М
      Зачем им вообще "армия"

      Рабочие места в госсекторе
  5. alexniko77
    alexniko77 Сегодня, 14:50
    +2
    судя по размерам войска и ценнику, заказывать будут у Bugatti, с внутренней отделкой от Dior и Montblanc
    1. Patigorsk2020
      Patigorsk2020 Сегодня, 14:59
      -1
      laughing ну учитывая что численность армии 900 человек, нет не танков не самолетов, так смысла не вижу тратится. Бюджет 160 лям в год. Серьезную технику они не купят!
      1. Околоточный
        Околоточный Сегодня, 16:11
        -1
        Годовой бюджет 160 лямов. А потратить на технику хотят 367 лямов. Считать умеете?
    2. Околоточный
      Околоточный Сегодня, 16:11
      -1
      Об этом же подумал, прочитав стоимость закупки))
  6. phair
    phair Сегодня, 14:54
    -5
    Зуд в простате...
  7. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 17:58
    0
    Одно из самых маленьких государств Европы гордо именуется Великим герцогством Люксембург.


    Вообще то ВВП на душу - 113 196 долларов (2019 год) . Первое место в мире. Думаю есть чем гордится.