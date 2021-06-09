Армия Люксембурга решила модернизировать парк бронетехники

Одно из самых маленьких государств Европы гордо именуется Великим герцогством Люксембург. Осколку феодальной раздробленности германских княжеств эпохи Средних веков и Нового времени, Люксембургу, удалось сохранить политический суверенитет и, более того, играть довольно важную роль в европейской политике и экономике. Есть у Великого герцогства и свои вооруженные силы. Их общая численность в 2018 году составляла 802 человека.На прошлой неделе стало известно о том, что Люксембург выделяет 367 млн евро на замену своего парка бронированных военных машин. На такой шаг правительство герцогства было вынуждено пойти в рамках новой финансовой концепции НАТО, которая предполагает увеличение расходов на совместную оборону. Устав НАТО требует военных расходов на уровне 2% ВВП, а у Люксембурга пока это менее 0,9%.Министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш заявил о готовности страны приобрести 80 легкобронированных автомобилей, а также покрыть расходы на их эксплуатацию в течение 15-20 лет. Осуществить модернизацию парка бронетехники герцогство планирует к 2025 году.В настоящее время на вооружении люксембургской армии находится 42 бронемашины Humvee производства американской компании AM General и 48 разведывательных машин Dingo 2 (оснащенных дистанционными боевыми модулями Kongsberg Protector) производства немецкой KMW.В состав люксембургской армии в настоящее время входят легкий пехотный батальон и две разведывательные роты. Именно эти подразделения и оснащены бронированной техникой: Несмотря на малую численность люксембургской армии, ее сложно назвать выполняющей лишь декоративные функции: Люксембург с 1949 года является членом Североатлантического альянса и участвует практически во всех конфликтах, в которых задействованы войска НАТО. Так, люксембургские подразделения воевали в Корее (пехотная рота), в Афганистане, в Боснии и Герцеговине.Исходя из военно-политической активности Люксембурга, можно предположить, что новая военная техника будет задействована на следующих направлениях:1.Операции Североатлантического альянса на Ближнем Востоке и в других регионах планеты, в которых будут участвовать отдельные подразделения люксембургской армии, обычно численностью с отделение или взвод.2.Ротация смешанных воинских подразделений НАТО в Прибалтике, где несут службу батальоны, комплектуемые практически во всех странах Западной Европы.3.Совместные учения с другими странами НАТО в Западной и Восточной Европе.Поскольку Люксембург – страна хоть и маленькая, но богатая, руководство Североатлантического альянса рассчитывает, что она сможет сыграть определенную роль в финансовом обеспечении блока. Например, приобретенную великим герцогством бронетехнику можно будет периодически использовать в целях альянса в той же Прибалтике.Понятно, что как самостоятельная боевая единица люксембургская армия действовать не будет, но ее и стоит воспринимать лишь в комплексе с французскими, германскими, нидерландскими, бельгийскими вооруженными силами.Кроме того, Люксембург вынашивает планы создания совместного бельгийско-люксембургского батальона в составе сил НАТО, и в этом случае новая бронетехника также окажется весьма кстати.