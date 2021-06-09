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«Защита от всех видов оружия»: ПАК ДА получит новый бортовой комплекс обороны

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Создаваемый в России перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) получит передовой комплекс обороны, позволяющий защитить самолет от всех видов оружия.


Как сообщил источник в российском ОПК, при создании самолета большое внимание уделяется его защите от комплексов ПВО/ПРО противника. Поэтому для ПАК ДА разрабатывается совершенно новый бортовой комплекс обороны, основу которого составят средства РЭБ.

Также по словам источника, которые приводит ТАСС, новый стратегический бомбардировщик получит только внутрифюзеляжное оружие, включая ракеты большой дальности. Новое вооружение позволит ему поражать цели не заходя в зону противовоздушной обороны противника.

Ранее сообщалось, что работы по перспективному российскому бомбардировщику идут по графику и без срывов, для самолета разработан новый двигатель. В настоящее время идет сборка сразу нескольких опытных образцов.

Разработкой ПАК ДА занимается КБ Туполева. Новые самолеты должны поступить на вооружение Воздушно-космических сил России в 2027 году. По некоторым данным они заменят устаревающие Ту-95 и будут эксплуатироваться параллельно с Ту-160 и Ту-22М3. По другим - в перспективе заменят все три бомбардировщика.
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10 комментариев
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  1. Прочее
    Прочее Сегодня, 11:01
    -8
    Работы по перспективному бомбардировщику идут по графику и без срывов. Каждый бомбардировщик будет прикрывать пара Су-57 с четырьмя БПЛА С-70 «Охотник». Точность бомбометания будет традиционно проверяться на Воронеже. Ещё в начала проектирования стало понятно, что перспективный бомбардировщик - анлоговнет. Авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) получит передовой комплекс обороны - как только будут сняты санкции и появится возможность закупать комплектующие. Производство перспективного бомбардировщика можно было бы начать хоть сегодня, но нет сырья и кадров.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 11:29
      0
      Вроде бы весна прошла, давно лето. Обострение должно было пройти само...
  2. Сонмастер
    Сонмастер Сегодня, 11:01
    -4
    Каждый раз читая о ПАК ДА надеюсь что оправдано не спешим с этим делом, в смысле создания.
    Ну что бы НЕ "давай быстренько спустимся и трахнем ту бурёнку",
    А "медленно сойдём и оприходуем всё стадо" good
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 11:07
      -4
      Цитата: Сонмастер
      А "медленно сойдём и оприходуем всё стадо"

      Стадо уже лет тридцать "потихоньку оприходывают", а некоторые, при этом урякают и радостно повизгивают.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:03
    +1
    Да создайте его для начала, а то на обещаниях далеко не улетишь! У нас вон, если судить по обещалкам, уже пара армий имеет на вооружении танк Т14, а в реале этот танк "имеет " тех кто его вымучил, а не создал! !!!!
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 11:14
      0
      laughing ну потому что при работе с Т-14 не допускают срочников и заставляют сдавать сотовые телефоны под расписку,чтобы особо "мудрые" не начали фоткать и видео писать..
  4. markant1970
    markant1970 Сегодня, 11:04
    +7
    Улыбнула фраза:-" от всех видов оружия ". wassat
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 11:14
      0
      wink а что мешает установить продвинутую версию Президента-С ?
  5. yfast
    yfast Сегодня, 11:29
    0
    Надеюсь, от абсолютного оружия защита тоже сработает.
  6. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 11:30
    0
    Цитата: Прочее
    Точность бомбометания будет традиционно проверяться на Воронеже. Ещё в начала проектирования стало понятно, что перспективный бомбардировщик - анлоговнет.


    Пэтро думкой богатеет.