«Защита от всех видов оружия»: ПАК ДА получит новый бортовой комплекс обороны

Создаваемый в России перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) получит передовой комплекс обороны, позволяющий защитить самолет от всех видов оружия.
Как сообщил источник в российском ОПК, при создании самолета большое внимание уделяется его защите от комплексов ПВО/ПРО противника. Поэтому для ПАК ДА разрабатывается совершенно новый бортовой комплекс обороны, основу которого составят средства РЭБ.
Также по словам источника, которые приводит ТАСС, новый стратегический бомбардировщик получит только внутрифюзеляжное оружие, включая ракеты большой дальности. Новое вооружение позволит ему поражать цели не заходя в зону противовоздушной обороны противника.
Ранее сообщалось, что работы по перспективному российскому бомбардировщику идут по графику и без срывов, для самолета разработан новый двигатель. В настоящее время идет сборка сразу нескольких опытных образцов.
Разработкой ПАК ДА занимается КБ Туполева. Новые самолеты должны поступить на вооружение Воздушно-космических сил России в 2027 году. По некоторым данным они заменят устаревающие Ту-95 и будут эксплуатироваться параллельно с Ту-160 и Ту-22М3. По другим - в перспективе заменят все три бомбардировщика.