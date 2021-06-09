Военное обозрение
Войти Регистрация

Израильские истребители F-35 прибыли в Европу «для борьбы с Ираном»

72

Впервые с тех пор, как F-35I Adir поступил на вооружение, ВВС Израиля отправили свой самый современный истребитель на маневры за границу. На прошлой неделе шесть «Адиров» прибыли на итальянскую авиабазу Амендола, расположенную в Апулии. Здесь они примут участие в учениях НАТО Falcon Strike 21 вместе с самолётами Италии, Британии и США, хотя фактически преследуют другую цель – «потренироваться в борьбе с Ираном».


Как сообщает Times of Israel, итальянские хозяева будут изображать «агрессора», выставив в качестве «красных» весь арсенал своих самолётов, от AMX до Panavia Tornado и Eurofighter. F-35 будут выступать за другую сторону «конфликта» вместе с топливозаправщиками Boeing KC-767 и Lockheed KC-130J Hercules.

В центре внимания израильских экипажей F-35 – Иран как потенциальный противник. Хотя официально у манёвров Falcon Strike другая цель

- указывается в Times of Israel.

Для этого во время учений будет создана «атмосфера, полная угроз» с помощью большого количества ракетных батарей класса «земля-воздух», сообщил анонимный офицер ВВС Израиля. При этом, согласно официальной информации, основное внимание в мероприятии уделяется взаимодействию «стелс»-истребителей и многонациональной интеграции машин четвертого и пятого поколений.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
72 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 12:52
    +11
    потренироваться в борьбе с Ираном

    У них походу компас не туда показывает, Иран в другой стороне.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:56
      +7
      Цитата: Wedmak
      У них походу компас не туда показывает, Иран в другой стороне.

      У нормальных компас показывает на норд ( север), а у этих куда захочет.
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 13:05
        +10
        А Иран спокойно так подошел уже к рубежу создания ядерных боеприпасов (спасибо штатам, что подтолкнули). Израиль штаты вооружают, такое ощущение, что хотят посмотреть на эффективность применения своего вооружения по телевизору.
        1. dauria
          dauria Сегодня, 13:20
          -2
          Израиль штаты вооружают,

          Да я бы не сказал. Евреи не барахло закупают , а вполне неплохие самолёты. Для себя. Да и тактика у них на высоте , на мякине не проведёшь - скорее наоборот, они арабов дурили вместе с нашими советниками. Ну, а если США им скидки делает ( как там сейчас по модному , "хешбэк" ? laughing ) - так молодцы, пользуются халявными бонусами.
          Страна у них мелковата - так маленькие финны сумели наподдать нашим бомберам аж в 44-м так, что вспоминать стыдно.
          1. alexmach
            alexmach Сегодня, 13:36
            0
            так маленькие финны сумели наподдать нашим бомберам аж в 44-м так, что вспоминать стыдно

            Так там бомберы сами были малость криворуки.
            1. sabakina
              sabakina Сегодня, 13:56
              +2
              Цитата: alexmach
              так маленькие финны сумели наподдать нашим бомберам аж в 44-м так, что вспоминать стыдно

              Так там бомберы сами были малость криворуки.

              Финны нашим в 44-году? Подскажите параллельную реальность, я туда сълЁтаю...
              1. dauria
                dauria Сегодня, 14:55
                +3
                Финны нашим в 44-году? Подскажите параллельную реальность,

                Вот-вот. Не любят наши историки эту историю зимы 44-го .. laughing ..Мало того, что на Хельсинки попадало всего 4 % бомб ( отвернули от цели и сбросили куда попало) , так ещё два раза подряд !!!! хвост из финских бомберов за собой привели на свой освещённый аэродром. И те его добросовестно расфигачили вместе с самолётами. Нельзя с высокомерием к противнику, даже если он босиком и в драном халате воюет.
              2. alexmach
                alexmach Сегодня, 15:04
                +1
                Был там какой-то провал. Финов пытались из войны выбить побыстрее, для этого бомбили Хельсинки, что бы те на уступки пошли, да как-то очень неудачно. А помпезно отрапортавали о разрушенном Хельсинки в хлам. Маршал Голованов единственный маршал СССР не получивший звезду героя за ВОВ. Потом конечно сухопутная операция расставила все точки над и.
          2. Volder
            Volder Сегодня, 13:48
            +2
            Цитата: dauria
            Евреи не барахло закупают, а вполне неплохие самолёты.
            У F-35 выявлено порядка 900 дефектов, которые не устранили до сих пор, около 100 дефектов - критические. Самолёт откровенно сырой, но его всё равно пихают союзникам (попробуй не купи!). Хотя сами США уже отказываются от производства F-35 для себя, отдав предпочтение модернизированному F-15EX.
          3. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 13:57
            +2
            Цитата: dauria
            Страна у них мелковата - так маленькие финны сумели наподдать нашим бомберам аж в 44-м так, что вспоминать стыдно.

            В было, но по другому ....
            21 июня 1944 года началось наступление 7-й советской армии в районе Свири, командование которой наконец обнаружило отсутствие финских войск. Тем не менее более 3 тысяч самолетов 7-й ВА бомбили северный берег Свири, одновременно в течение трех с половиной часов туда же била артиллерия 7-й армии - 1530 орудий и минометов и 312 установок реактивной артиллерии. Финляндия в это время через Швецию запросила условия мира, и 1 сентября Маннергейм посылает письмо Сталину с предложением перемирия, дабы прекратить кровопролитие.
          4. bk316
            bk316 Сегодня, 14:07
            +2
            как там сейчас по модному , "хешбэк" ? laughing

            Нет не так
            по модному бывает хештэг и кешбэк laughing
          5. Фёдор М
            Фёдор М Сегодня, 14:23
            0
            А что хорошего в их самолётах? Кроме хорошей цены конечно
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:36
        +1
        Как у Джека Воробья у того Компас показывал на предмет его желания, так и тут hi
    2. v.tochenn
      v.tochenn Сегодня, 12:56
      +3
      Цитата: Wedmak
      потренироваться в борьбе с Ираном

      У них походу компас не туда показывает, Иран в другой стороне.

      У них компас так настроен, как не крути а на Иран указывает. Они и пишут справа на лево...Евреи... request
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:15
      -1
      Цитата: Wedmak
      потренироваться в борьбе с Ираном

      У них походу компас не туда показывает, Иран в другой стороне.

      Если в Сирии всё наладится и ей удастся создать ПВО на уровне, достаточном для полного контроля своего неба, для Израиля этот маршрут (через Италию) возможно станет основным.
      1. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:30
        0
        Цитата: кредо
        Если в Сирии всё наладится и ей удастся создать ПВО на уровне, достаточном для полного контроля своего неба, для Израиля этот маршрут (через Италию) возможно станет основным.

        маршрут куда?
        1. кредо
          кредо Сегодня, 16:14
          -1
          Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
          ..маршрут куда?

          На Иран, куда ж ещё.
          1. Абзац Эпитафьевич Ы.
            Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 16:18
            0
            Цитата: кредо
            На Иран, куда ж ещё.

            А через Иорданию и Ирак никак?
        2. isv000
          isv000 Сегодня, 17:24
          -1
          К персам...
    4. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 13:29
      +3
      Люди добрые, объясните старику, где гейропа, где матрасники, где макаронники, рисоводы...Еврейская АССР находится на Дальнем Востоке, а летим почему то в Италию...денег нет?
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 13:31
      0
      "Ходы кривые роет
      Подземный умный крот.
      Нормальные герои
      Всегда идут в обход!
      ...Глупцы, героя строя,
      Бросаются вперед.
      Нормальные герои
      всегда наоборот"...
      (Х/ф "Айболит-66").
      По поводу обмена (обстрел инфраструктуры одного государства с территории другого государства) опытом
      "Будете у нас на Колыме — милости просим! — Нет, уж лучше вы к нам"!(Х/ф "Бриллиантовая рука").
    6. Юра
      Юра Сегодня, 13:36
      -1
      Цитата: Wedmak
      потренироваться в борьбе с Ираном

      У них походу компас не туда показывает, Иран в другой стороне.

      Они вообще без компаса, куда палец повернёт, туда и наступают. Если пальцы в дулю сложатся, переходят в глухую оборону.
    7. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:58
      +1
      А С400 турки на учения подтянут, для реальных пусков? Чего переживать, фы35 стЭллс, его не каждый локатор может видеть +Говоря иначе "лишь немногие способны его увидеть не зная что он в воздухе, и невидем вообще "!!!
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 17:27
        0
        фы35 стЭллс, его не каждый локатор может видеть

        Так то в Югославии стэлс из С-125-го завалили, заманив на микроволновку... lol
  2. ВАМ
    ВАМ Сегодня, 12:53
    0
    Ну милые браняться только тешаться. Где Иран и где Италия???
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: ВАМ
      Ну милые браняться только тешаться. Где Иран и где Италия???

      А мы всё грешили на "Ивана Сусанина", что тот может только завести не в ту сторону.
      1. ВАМ
        ВАМ Сегодня, 13:02
        +1
        Чужие лавры не дают спокойно спать. Видимо Сара опять, что то забыла. Толи цепочку, толи ложечку???? Ну а далее занесло в Италию.
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:31
          -1
          Цитата: ВАМ
          Чужие лавры не дают спокойно спать.

          Вы о чём?
        2. Vitaly Gusin
          Vitaly Gusin Сегодня, 15:21
          -1
          Цитата: ВАМ
          Ну а далее занесло в Италию.

          Пилот из Израиля (слева) и пилот из Германии (справа) позируют перед истребителем Eurofighter на авиабазе в Нервенихе, Германия, 20 августа 2020 г.

          Реактивный самолет F-16 ВВС Греции взлетает за израильским F-15 из военного аэропорта Андравида на юге Греции в рамках многонациональных авиационных учений ВВС Греции «INIOCHOS 2021» 19 апреля 2021 г. (ARIS MESSINIS / AFP)

          ВВС Израиля (IAF) действительно ищут новые страны для проведения своих тренировок в Европе и Азии после того, как воздушное пространство Турции было закрыто для военных полетов бывшего союзника.
          Помимо земли, израильские военные самолеты также находятся в особых природных условиях в Бухаресте.
          По мнению военных экспертов, на самом деле в Карпатах есть районы, характеристики которых схожи с некоторыми регионами Ирана.
          1. isv000
            isv000 Сегодня, 17:30
            +1
            Пилот из Израиля (слева) и пилот из Германии (справа) позируют перед истребителем Eurofighter на авиабазе в Нервенихе, Германия, 20 августа 2020 г.

            Где то внизу закрутился Геринг ... wassat
            1. Vitaly Gusin
              Vitaly Gusin Сегодня, 18:03
              +1
              Цитата: isv000
              Где то внизу закрутился Геринг ...

              ВВС России приняли участие в совместных учениях с венесуэльскими войсками под Каракасом в декабре Федерико Парра — AFP / Getty Images

              Носививе Маписа-Нкакула с главой российской дальней авиации Сергеем Кобылашем.

              У каждого Абрама своя программа! lol
            2. Krasnodar
              Krasnodar Сегодня, 18:16
              0
              Цитата: isv000
              Пилот из Израиля (слева) и пилот из Германии (справа) позируют перед истребителем Eurofighter на авиабазе в Нервенихе, Германия, 20 августа 2020 г.

              Где то внизу закрутился Геринг ... wassat

              Кстати, Геринг единственный из Г-квартета (Гиммлер-Гитлер-Гебельс-он), кто не был антисемитом. Что не мешало ему охотиться за экспроприацией принадлежащих евреям произведений искусства laughing
          2. isv000
            isv000 Сегодня, 17:36
            0
            в Карпатах есть районы, характеристики которых схожи с некоторыми регионами Ирана.

            Неужели иудеи всерьёз намерены победить персов? Или они надеются на помощь НАТО и ФША? Сомневаюсь я что полоссатые пойдут умирать, после истории с Кимом... bully
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:55
    +4
    Израильские истребители F-35 прибыли в Европу «для борьбы с Ираном»
    . И что, Иран серьезно вооружается и лёгкой добычей ни для кого не будет.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 13:18
      +3
      Но готовятся они серьезно и обмениваются опытом...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:08
        0
        А враги всегда готовятся, это надо понимать и не маркировать своими обязанностями.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 15:15
          0
          Тут дело такое , если расслабимся нам не сдобровать...
  4. ЗемлеПроходец
    ЗемлеПроходец Сегодня, 13:02
    +2
    Хмм, а как давно Иран стал граничить с западной европой winked
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:38
      -2
      Цитата: ЗемлеПроходец
      Хмм, а как давно Иран стал граничить с западной европой

      Да у израильтян, наверное карты не Меркаторской проекции, а Мийши с Малой Арнаутской.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:03
    -1
    Выдали страшную тайну,итальянское ПВО видит пингвина..А иранское?
  6. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 13:04
    +1
    У Израиля самый большой опыт боевого применения Ф-35. Почти три года.
    И летчики стран НАТО или прилетают в Израиль обучаться тактике,
    или приглашают к себе. Как в этот раз.
    1. PN
      PN Сегодня, 13:14
      -1
      Ну всё правильно, потому как у большинства технически продвинутых стран своя боевая авиация, а не покупная.
    2. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 13:22
      -2
      Цитата: voyaka uh
      У Израиля самый большой опыт боевого применения Ф-35. Почти три года.

      laughing laughing laughing Целая вечность. fellow
      Холле, на ТВД среди стран третьего мира, против босоногих-то... yes А так уже можно успокоиться с кипятком - матрасы благополучно распихали "пингвинов" среди своих присных и решили соскочить с этой темы.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 13:26
        +1
        Нет закупки на 2022 году.
        Но на 2023 Пентагоном заказано 148 самолетов Ф-35 нового Блока 4 ( Lot 15).
        1. Talon
          Talon Сегодня, 15:50
          0
          да и на 2022 есть 48, они просто не стали увеличивать, и оставили все как есть
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:43
      +1
      Цитата: voyaka uh
      И летчики стран НАТО или прилетают в Израиль обучаться тактике,

      Вот теперь понятно стало, все НАТОвцы прилетают учится в Израиль Сирию бомбить.
    4. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:39
      -1
      Цитата: voyaka uh
      У Израиля самый большой опыт боевого применения Ф-35. Почти три года.
      И летчики стран НАТО или прилетают в Израиль обучаться тактике,
      или приглашают к себе. Как в этот раз.

      зачем Вы мешаете людям зубоскалить на тему топографического кретинизма? Помните финальную сцену из эпохалки 90-х?
    5. Маз
      Маз Сегодня, 15:56
      -2
      Цитата: voyaka uh
      У Израиля самый большой опыт боевого применения Ф-35. Почти три года.
      И летчики стран НАТО или прилетают в Израиль обучаться тактике,
      или приглашают к себе. Как в этот раз.

      Если я вас правильно понял ВоякаУх то, на данный момент летчики израильских Хель Овир обучают и делятся опытом боевого применения ф-35 с пилотами НАТО так как три года воюют с Сирией и Ираном. В то же самое время страны НАТО их чиновники и политики откровенно заявляют о том, что их вероятный противник это Россия и сейчас Белорусь в Европе. То есть раньше вы грузин, украин и айзербандов учили убивать русских и постсоветских , а сейчас учите европейцев делать тоже самое. Причем публично и демонстративно. Ну, ВоякаУх, за шо мне вас любить недогениальных? За то что вы готовите их снова убивать русских передовыми техническими методами. А у меня там пацанва служит которую я обучал почти 10 000 человек, я посчитал как то...., а потом обижаетесь - вчера в восточном иерусалиме снова напали арабы на евреев. Не надоело? Сами себе яму роете господа иудеи.
      1. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Сегодня, 16:59
        -2
        Цитата: Маз
        Не надоело?

        Жить в ненавистной стране и получать ненавистные ТЫСЯЧИ ШЕКЕЛЕЙ?
        1. Маз
          Маз Сегодня, 17:56
          0
          Цитата: Vitaly Gusin
          Цитата: Маз
          Не надоело?

          Жить в ненавистной стране и получать ненавистные ТЫСЯЧИ ШЕКЕЛЕЙ?

          Виталик из всех израильтян которые тут на сайте шарахаются выты - самый тупой и неуравновешенный. Так вот запомни про свой израиль, что он даже не вошел вообще в рейтинг стран куда нормальные люди стремятся иммигрировать ...даже рядом не остановился. ниже Костарики , а в рейтинге 56 стран. И каждый гражданин израиля должен мировым банкам лично - по сто тысяч американских баксов , так шо не надо тут блистать глупостью и писать простыни про текущий медом и благодатью израиль с дикими зарплатами и прочим. Приехала сестра жены с мужем два года назад и двумя сыновьями - они похлипше меня, год выдержали и уехали назад в Академгородок славного российского города Новосибирска , и послали твой ох хукакительный израиль на фиг со всеми его якобы офигительными достижениями потому как расизм и дискриминация по религиозному признаку присутвует в полной мере. Сибирь оказывается лучче, чем обетованный дурдом. А у меня тут дочь, и пока она отсюда не уедет, а она уедет эт точно, у неё воля железная, я буду тут хоть шо б тут не писалось, случалось и издевалось. Я русский Виталик, и мне любая трудность после Камчатки, Сахалина, Дальнего востока, центральной Сибири и Средней Азии - по колено, в отличие от вас недогениальных. Так шо курите дальше Виталик, у вас на выходе изумительный бред получается причем постоянно и в независимости от темы.
          объем госдолга на душу населения посмейся Виталик

          1. Япония — $85694,87

          2. Ирландия- $67147,59

          3. Сингапур — $56112,75

          4. Бельгия — $44202,75

          5. США — $42503,98

          6. Канада — $42142,61

          7. Италия — $40461,11

          8. Исландия — $39731,65

          9. Австралия — $38769,98
          10. Соединенное Королевство — $36206,11

          Подробнее на БКС Экспресс:
          https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/infografika-na-zhitelia-kakoi-strany-prikhoditsia-bol-she-vsego-gosdolga
          Подробнее на БКС Экспресс:
          https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/infografika-na-zhitelia-kakoi-strany-prikhoditsia-bol-she-vsego-gosdolga
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:04
    +1
    Цитата: Wedmak
    потренироваться в борьбе с Ираном

    У них походу компас не туда показывает, Иран в другой стороне.

    Так безопаснее. И малозаметны, опять же, для Ирана.
    Вон, сирийцев побомбят из-за угла, а потом всем рассказывают, что борются с Ираном.
  8. Прочее
    Прочее Сегодня, 13:07
    -9
    Пролет самолетов F-35 в Апулии на итальянскую авиабазу Амендола произвел впечатление на знатоков и любителей военной техники. Сирийские военные восхитились эффективностью и возможностями американских F-35.
  9. askort154
    askort154 Сегодня, 13:10
    -2
    ......основное внимание в мероприятии уделяется взаимодействию «стелс»-истребителей и многонациональной интеграции машин четвертого и пятого поколений...

    Как может 4-е поколение взаимодействовать с 5-м, если оно "невидимое" . belay
    1. v.tochenn
      v.tochenn Сегодня, 13:19
      0
      Цитата: askort154
      ......основное внимание в мероприятии уделяется взаимодействию «стелс»-истребителей и многонациональной интеграции машин четвертого и пятого поколений...

      Как может 4-е поколение взаимодействовать с 5-м, если оно "невидимое" . belay

      Незримо. feel
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:21
      +4
      По общему в НАТО протоколу связи Link 16
  10. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 13:17
    +1
    Не хочу приуменьшать обороноспособность Израиля, но...одно дело бомбить соседа, над территорией Ливана или Ирака. И совсем другое полномасштабная война без правил. Иран способен значительно проредить стаю "Пингвинов". А вот готовы ли израильтяне к массовым потерям, это вопрос!
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 13:47
      +2
      Чем Иран может прорядить ? Самые современные истребители там это старые ф-14 и небольшое количество миг-29 старых модификаций . В ПВО есть несколько комплексов с-300 и десятка три торов. Этого мало как то.
      1. Marachuh
        Marachuh Сегодня, 15:02
        +1
        Да. Ну видимо Иран шапкой сбил американский беспилотник на пределе дистанции.
        1. Vitaly Gusin
          Vitaly Gusin Сегодня, 17:32
          -2
          Цитата: Marachuh
          Да. Ну видимо Иран шапкой сбил американский беспилотник на пределе дистанции.

          Global Hawks, разведывательный дрон с размахом крыльев как у Боинга 737, он большой, тяжелый и
          очень медленный по сравнению с боевым самолетом и не обладает стелс технологией, по этому сбить его не представляло никакого труда, точно как и украинский самолет.
        2. Герман 4223
          Герман 4223 Сегодня, 18:01
          0
          Речь не о том что может ли Иран что то сбить. Что то может и сможет. Но значительно прорядить ряды , опытной и хорошо оснащённой военной машины,это врятли. Им лярдиков двадцать тридцать на современную ПВО и ВВС вложить тогда будет шанс с Израилем потягаться.
    2. PontiffSulyvahn
      PontiffSulyvahn Сегодня, 13:50
      +1
      Чем он будет "прореживать"? Самолёты Ирана - доисторический хлам, который никто не поддерживал длительное время, как и комплексы ПВО.
      "Эксперты" могут столько угодно насмехаться над Ф-35, но это сверхсовременный самолёт и стелс против хлама, имеющегося у Ирана, решает однозначно.
      1. Marachuh
        Marachuh Сегодня, 15:05
        0
        Отсталость Иранских систем ПВО это сказки. Иначе Израиль давно бы хозяйничал в небе Ирана. И сбитый Ираном американский беспилотник на максимальной дистанции очередное подтверждение.
        1. PontiffSulyvahn
          PontiffSulyvahn Сегодня, 16:19
          0
          Сразу видно специалиста, который оценивает мощь ПВО по сбитому беспилотнику. Открою тайну - беспилотники не имеют ни средств РЭБ, ни малой заметности, ни скорости. Их достаточно просто сбить и из хлама.
          1. Marachuh
            Marachuh Сегодня, 17:56
            0
            И много вы сбили, раз такой специалист? Открою вам секрет скорость Ф35 ничто для любой системы ПВО, даже древней С75! Про ваш "невидимый" стелс расскажите Сербам и пилоту Ф117. Ещё аргументы будут? laughing
    3. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 15:30
      -2
      Цитата: Marachuh
      А вот готовы ли израильтяне к массовым потерям, это вопрос!

      Что вы имеете ввиду под массовыми потерями?
      Ждать, когда у них появиться ЯО, так это уничтожение государства Израиль и всех его жителей в том числе и мусульман.
      Ответ краткий, НЕТ, не готов
      По этому будут приняты ВСЕ меры, что бы этого не произошло.
    4. isv000
      isv000 Сегодня, 17:44
      +2
      А вот готовы ли израильтяне к массовым потерям, это вопрос!

      Судя по тому что в Газу они так и не сунулись то навряд ли - двух Меркавных факелов за глаза хватило. Памятуя Югославию - стэлс, С-125 и микроволновку то зачесаться у них должно в одном месте... bully
  11. cniza
    cniza Сегодня, 13:17
    +5
    Как сообщает Times of Israel, итальянские хозяева будут изображать «агрессора», выставив в качестве «красных» весь арсенал своих самолётов, от AMX до Panavia Tornado и Eurofighter. F-35 будут выступать за другую сторону «конфликта» вместе с топливозаправщиками Boeing KC-767 и Lockheed KC-130J Hercules.


    Серьезные занятия и сдается мне , что Иран не основная цель...
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:32
      +1
      Один из немногих адекватных комментариев.
      1. Комментарий был удален.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 18:08
      +1
      ПРО в Европе тоже от Ирана. А вообще за такими действиями нужно следить в оба. В Европу прилетели самые опытные пилоты на современных машинах.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 18:17
        0
        Цитата: Герман 4223
        В Европу прилетели самые опытные пилоты на современных машинах.


        Да и будут натаскивать натовцев , а этим все сказано...
  12. Shahno
    Shahno Сегодня, 17:43
    +1
    Цитата: isv000
    в Карпатах есть районы, характеристики которых схожи с некоторыми регионами Ирана.

    Неужели иудеи всерьёз намерены победить персов? Или они надеются на помощь НАТО и ФША? Сомневаюсь я что полоссатые пойдут умирать, после истории с Кимом... bully

    А зачем иудеям побеждать иранцев. Нападут, тогда.. А пока пусть сидят тихо.
  13. Волк
    Волк Сегодня, 18:02
    0
    Пришли еврейи охраньат Папу в Ватикане laughing на самом деле проверка боеспособности Ф35 , италиянци имеются сириозна ВС и ПВО до 4 генерации самолетов . Но страно что не потренировали с Франками ?
    Изучение тактических способов приёма Ф35 ,может быт что возвратется сильно разачоровани ?