Израильские истребители F-35 прибыли в Европу «для борьбы с Ираном»

В центре внимания израильских экипажей F-35 – Иран как потенциальный противник. Хотя официально у манёвров Falcon Strike другая цель

Впервые с тех пор, как F-35I Adir поступил на вооружение, ВВС Израиля отправили свой самый современный истребитель на маневры за границу. На прошлой неделе шесть «Адиров» прибыли на итальянскую авиабазу Амендола, расположенную в Апулии. Здесь они примут участие в учениях НАТО Falcon Strike 21 вместе с самолётами Италии, Британии и США, хотя фактически преследуют другую цель – «потренироваться в борьбе с Ираном».Как сообщает Times of Israel, итальянские хозяева будут изображать «агрессора», выставив в качестве «красных» весь арсенал своих самолётов, от AMX до Panavia Tornado и Eurofighter. F-35 будут выступать за другую сторону «конфликта» вместе с топливозаправщиками Boeing KC-767 и Lockheed KC-130J Hercules.- указывается в Times of Israel.Для этого во время учений будет создана «атмосфера, полная угроз» с помощью большого количества ракетных батарей класса «земля-воздух», сообщил анонимный офицер ВВС Израиля. При этом, согласно официальной информации, основное внимание в мероприятии уделяется взаимодействию «стелс»-истребителей и многонациональной интеграции машин четвертого и пятого поколений.