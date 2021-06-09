Минобороны анонсировало появление в ВКС РФ первых летчиц-истребителей

В ближайшем будущем в действующих строевых частях мы сможем увидеть первых российских летчиц-истребителей

Российское Минобороны анонсировало появление в ВКС летчиц-истребителей. Как заявил статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков, первые девушки, управляющие современными самолетами, появятся в ближайшее время.По словам замминистра, подготовка девушек ведется в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (КВВАУЛ). Всех их готовят к службе в боевой авиации , но и имеется разделение. Несколько человек готовятся стать летчицами истребительной и штурмовой авиации, но их мало. Основная часть девушек пойдет служить в военно-транспортную авиацию.- рассказал Панков, добавив, что девушки-курсанты проходят подготовку наравне с парнями, никаких поблажек для них не предусмотрено.Напомним, что первый набор в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков произошел в 2017 году решением министра обороны России Сергея Шойгу. Поступившие на первый курс 16 девушек начали обучение на пилотов военно-транспортной авиации.В 2019 году девушек допустили к обучению на летчиков оперативно-тактической авиации. Стать истребителями выразили желание три девушки нового набора. В 2020 году одна из девушек-курсантов училища выразила желание пройти обучение по программе Дальней авиации и стать летчиком ДА ВКС РФ.