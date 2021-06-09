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Минобороны анонсировало появление в ВКС РФ первых летчиц-истребителей

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Российское Минобороны анонсировало появление в ВКС летчиц-истребителей. Как заявил статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков, первые девушки, управляющие современными самолетами, появятся в ближайшее время.


По словам замминистра, подготовка девушек ведется в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (КВВАУЛ). Всех их готовят к службе в боевой авиации, но и имеется разделение. Несколько человек готовятся стать летчицами истребительной и штурмовой авиации, но их мало. Основная часть девушек пойдет служить в военно-транспортную авиацию.

В ближайшем будущем в действующих строевых частях мы сможем увидеть первых российских летчиц-истребителей

- рассказал Панков, добавив, что девушки-курсанты проходят подготовку наравне с парнями, никаких поблажек для них не предусмотрено.

Напомним, что первый набор в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков произошел в 2017 году решением министра обороны России Сергея Шойгу. Поступившие на первый курс 16 девушек начали обучение на пилотов военно-транспортной авиации.

В 2019 году девушек допустили к обучению на летчиков оперативно-тактической авиации. Стать истребителями выразили желание три девушки нового набора. В 2020 году одна из девушек-курсантов училища выразила желание пройти обучение по программе Дальней авиации и стать летчиком ДА ВКС РФ.
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89 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 11:31
    +19
    Что, парней в конкурсе на место стало меньше?! Или это модно молодёжно?
    1. Например
      Например Сегодня, 11:35
      +25
      Бабы в летчики, а мужики в род дом.
      Это педерастия.

      Истребитель - это военный лётчик задача которого уничтожать врага. Убивать, говоря русским языком.
      Убивать врага.

      Женщина должна рожать детей.
      Ежели женщины перестанут рожать, то мы вымрем.

      Мужчина - убивает врагов и защищает дом.
      Женщина - рожает детей и продолжает род.

      Кто хочет иначе?

      Насмотрелись голливуда, и понеслась звезда в рай.
      1. Перейра
        Перейра Сегодня, 12:06
        -2
        Может, они стерилизованные. Тогда риска беременности через год после выпуска из училища нет. Опять же, пьют мало. Очень удобно. Главное в ПМС к полётам не допускать.
      2. Нормаль ок
        Нормаль ок Сегодня, 12:30
        -13
        Цитата: Например
        Бабы в летчики, а мужики в род дом.
        Это педерастия.

        Истребитель - это военный лётчик задача которого уничтожать врага. Убивать, говоря русским языком.
        Убивать врага.

        Женщина должна рожать детей.
        Ежели женщины перестанут рожать, то мы вымрем.

        Мужчина - убивает врагов и защищает дом.
        Женщина - рожает детей и продолжает род.

        Кто хочет иначе?

        Насмотрелись голливуда, и понеслась звезда в рай.

        А вы не помните женские авиационные полки во времена ВОВ?
        1. APASUS
          APASUS Сегодня, 16:20
          +6
          Цитата: Нормаль ок
          А вы не помните женские авиационные полки во времена ВОВ?

          Вы путаете женские полки времен ВОВ на ПО-2, с перегрузкой на современном истребителе.Если уж разрешать женщинам за штурвал самолета ,то это должны быть транспортники,заправщики ,медицинские борты или вертолеты не боевого звена
      3. venik
        venik Сегодня, 12:44
        -10
        Цитата: Например
        Мужчина - убивает врагов и защищает дом.
        Женщина - рожает детей и продолжает род.
        Кто хочет иначе?
        Насмотрелись голливуда, и понеслась звезда в рай.

        =======
        Бедные: Марина Раскова, Серафима Амосова, Руфина Гашева, Мария Долина, Надежда Попова и многие другие.....
        Не знали они, что они - "неправильные" женщины.......Ну не было в их времена такого себе "мудрого" и "Напримера", а тог бы он им "подсказал", ГДЕ их место.....! И разъяснил, что их В роддоме и не дальше! ( fool negative )

        Летчицы 586-го истребительного авиационный женского полка имени М. Расковой (в составе 144-й истребительной авиационной дивизии противовоздушной обороны). Будапешт. Май 1945 года.
        1. Ольгович
          Ольгович Сегодня, 14:05
          +6
          Цитата: venik
          Бедные: Марина Раскова, Серафима Амосова, Руфина Гашева, Мария Долина, Надежда Попов

          Они небедные Героини Отечества, безусловно.

          Но тогда это было необходимо стране , да и рожали и без них почти по 4 ребенка на женщину.

          Упомянутые летчицы потомства, практически, не оставили...
      4. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 13:30
        +3
        Цитата: Например
        Женщина должна рожать детей.

        По данным амерского ВМС, который хочет зачем-то довести женский контингент в своих рядах до 25%, на каждую сотню женщин-военнослужащих ежегодно списывают в декрет 20 таких вояк. При этом каждый год понемногу число их растёт, затраты на обучение, содержание, декретные и т.д. тоже. feel
        Может наши таким образом решили демографическую проблему решать? Тоже вариант, в летчики только мужиков с отличным здоровьем берут. lol
    2. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 11:39
      -11
      Наши женщины летали и воевали на истребителях еще в Великую Отечественную, не понятно в чём у вас проблема. Ну допустили в качестве исключения несколько лучших лётчиц, мужества им не занимать.
      1. Например
        Например Сегодня, 11:41
        +30
        Цитата: Эль Чувачино
        Наши женщины летали и воевали на истребителях еще в Великую Отечественную, не понятно...


        Очнись.

        Летали потому как миллионы мужиков погибли.

        Дети на заводах работали. Танки и самолёты строили.

        Это война.

        Сейчас нет войны. Слава Богу.

        Не надо детей на заводы с десяти лет.
        Не надо женщинам заниматься мужским делом.
        1. Эль Чувачино
          Эль Чувачино Сегодня, 11:48
          -14
          Что за истерика? Словно все женщины поголовно решили подсидеть места летчиков? Это было, есть и будет единичным случаем.

          И не нужно рассказывать всем, кому что надо делать, а что не надо. Каждый волен сам выбирать свою судьбу. Они захотели в небо защищать Отечество.

          По-моему вы просто завидуете, что они добились своего и будут летать, а вы сидите на диване.
          1. Например
            Например Сегодня, 12:09
            +11
            Цитата: Эль Чувачино
            И не нужно рассказывать всем, кому что надо делать, а что не надо. Каждый волен сам выбирать свою судьбу.

            Агитация педерастии у нас в стране запрещена.

            Цитата: Эль Чувачино
            По-моему вы просто завидуете, что они добились своего и будут летать, а вы сидите...


            Это Вы советы раздаёте и решаете за других.

            Я говорю о том, что женщина это женщина, а мужчина - это мужчина.

            Тот, кто хочет иначе тот враг нашим устоям.

            Так понятно?

            Нормальная женщина родит ребёнка, и не одного.
            Нормальная женщина будет растить ребенка. Кормить.
            Минимум год женщина будет неспособна летать до родов.
            И минимум год женщина не способна летать после родов.

            Зачем ВКС лётчик который не способен летать по природным причинам?

            Не нужно делать из женщины мужчину.

            Не нужно давать повод.
            1. Эль Чувачино
              Эль Чувачино Сегодня, 12:12
              -14
              Не пойму, у вас пунктик на этом чтоль? Кто о женщинах, а кто о педерастах, каждому своё laughing
            2. JD1979
              JD1979 Сегодня, 12:43
              -7
              Цитата: Например
              Агитация педерастии у нас в стране запрещена.

              Срочно к психологу, у вас в голове каша с тараканами, только сковородку сзади в трусы засунуть не забудьте, ну так на всякий случай если вас ищут))
              Цитата: Например
              Это Вы советы раздаёте и решаете за других.

              Да ну? Судя по тексту выше вы прямо таки императивом определяете что и кому делать))) кому рожать, кому служить, а кто из радужных))) Г -лоГика.
              Вас что девушка-пилот отшила что вы такой разобиженный)))) ну так сильные женщины достаются СИЛЬНЫМ мужчинам - работайте над собой.
          2. Перейра
            Перейра Сегодня, 12:09
            +3
            Слыхал такую историю.
            В 2007 году некая мамзель восхотела стать лётчиком в Бугурусланском летном училище гражданской авиации. Но женщин туда брать было не положено.
            Долго судилась. Суд признал недействующим пункт правил приёма в Бугурусланское летное училище гражданской авиации в части обучения лиц исключительно мужского пола. Когда суд вынес постановление, мамзель передумала туда поступать.
            Кому от всей этой трихомудии стало легче?
        2. Marachuh
          Marachuh Сегодня, 12:41
          -4
          Правильно говоришь, но...В случае войны, парни будут снова гибнуть. А кто будет пополнять ряды пилотов? Современная авиация и управление даже старым су-25, это не ил-2. Одним уравнением Бернулли тут не отделаешься. Да и посмотри на мастерство Капаниной Светланы. В любом правиле есть исключения! Да и не думаю, что будет массовый набор девушек. Они хоть и выносливее, но в военной авиации непросто.
        3. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 12:43
          +6
          Цитата: Например
          Не надо женщинам заниматься мужским делом.

          Особенно в армии, на флоте и в политике.
      2. ccsr
        ccsr Сегодня, 12:03
        +11
        Цитата: Эль Чувачино
        Ну допустили в качестве исключения несколько лучших лётчиц, мужества им не занимать.

        У меня соседка в декретном отпуске второй раз, военный юрист, которая закончила в Москве Военный университет, и думает через два года с лишним вернуться на службу по окончанию декретного отпуска. Не думаю что её возвращение на службу потребует её переучивание, что в случае женщин летчиков невозможно без длительного восстановления навыков.
        И нафига минобороны такой баян, над этим не задумывались, если уж решили привести пример Великой Отечественной, у нас же нет войны?
        В целом мне все это напоминает блажь советского периода, когда у наших цековских деятелей появились много дочерей, и их стали набирать в ВИИЯ, чтобы они там получили погоны и потом куда-нибудь за границу их в посольства отправлять - был такой период в Советской Армии. Итог как всегда плачевный - большинство из них из декретного отпуска уже не возвращались к службе, хотя одну женщину офицера-переводчика я знал, она у нас работала, но недолго правда.
        1. Эль Чувачино
          Эль Чувачино Сегодня, 12:14
          -11
          Цитата: ccsr
          И нафига минобороны такой баян, над этим не задумывались, если уж решили привести пример Великой Отечественной, у нас же нет войны?

          Так обратитесь с этим вопросом в Минобороны?

          Что же вы все тут сокрушаетесь на словах. Считаете неправильным - не сидите и недовольные комментарии строчите с минусами, а обращайтесь в соответсвующие инстанции, аргументируйте позицию и приведите доводы на тему, почему сейчас этих девчонок надо снять с программы, и впредь запретить будущим поступать.

          Иначе получается «а баба-яга против». Вы тут повозмущаетесь и забудете, пока не появится более интересная тема. Так ничего и не поменяется.
          1. ccsr
            ccsr Сегодня, 12:29
            +9
            Цитата: Эль Чувачино
            Так обратитесь с этим вопросом в Минобороны?

            Зачем туда обращаться, если там люди с гражданским мышлением давно правят, им не до боеготовности наших войск, как и не до того, что там внизу творится. Им не понять, как будет начальник штаба авиационного полка учитывать менструальный цикл его подчиненных при составлении месячного плана боевых дежурств, а ведь и это надо будет учесть...
            Цитата: Эль Чувачино
            Считаете неправильным -

            Считаю неправильным, как и большинство служивших офицеров, и они это подтвердят.
            Цитата: Эль Чувачино
            не сидите и недовольные комментарии строчите с минусами, а обращайтесь в соответсвующие инстанции,

            Пенсионеров давно не слушают, а я к ним отношусь много лет. Мало того, я прекрасно знаю, что рыба гниет с головы, и пока во главе минобороны будут гражданские люди, начиная с Иванова и заканчивая Шойгу, таких глупостей нам не избежать. В мое время старались назначать на такие посты профессионалов, а не конъюнктурщиков как Сердюков и его гоп-компания, вот поэтому нас и не слушают. Желаю вам успехов в вашем деле пропаганды эмансипации в вооруженных силах, над которой посмеются многие здравомыслящие люди.
            1. Эль Чувачино
              Эль Чувачино Сегодня, 12:43
              -12
              Цитата: ccsr
              Зачем туда обращаться, если там люди с гражданским мышлением давно правят, им не до боеготовности наших войск, как и не до того, что там внизу творится. Им не понять, как будет начальник штаба авиационного полка учитывать менструальный цикл его подчиненных при составлении месячного плана боевых дежурств, а ведь и это надо будет учесть...

              Так в этом и проблема изначально - вы считаете себя умнее тех, кто в МО.

              Цитата: ccsr
              Пенсионеров давно не слушают, а я к ним отношусь много лет.

              Это тоже нужно учитывать, когда делаете заявления. Мир развивается, обстоятельства меняются, некоторые ваши взгляды перестают быть актуальными - это неизбежно.

              Цитата: ccsr
              Желаю вам успехов в вашем деле пропаганды эмансипации в вооруженных силах, над которой посмеются многие здравомыслящие люди.

              Пропаганда? Вы в своём уме? Я высказываю здесь мнение и не пропагандирую ровным счётом ничего.
      3. ангел-истребитель
        ангел-истребитель Сегодня, 12:22
        +6
        Да, летали в войну на истребителях.
        Только там были поршневые Як-1 и Як-9, а сейчас - реактивные Су-27/30/35, МиГ-29/35.
        Разницу надо объяснять?
        И учтите еще тот факт, что те Советские женщины по комплекции и физиологии были более крупнее и здоровее, нежели нынешние. Потому что питались только натуральными продуктами и экологическая обстановка была намного лучше.
        1. Эль Чувачино
          Эль Чувачино Сегодня, 12:49
          -9
          Цитата: ангел-истребитель
          Разницу надо объяснять?

          Объясните. Можете сразу ей объяснить, думаю ей будет интересно вас послушать.

          Цитата: ангел-истребитель
          Потому что питались только натуральными продуктами и экологическая обстановка была намного лучше

          А мужчин экология не касается? Или меньше влияет?
          1. ангел-истребитель
            ангел-истребитель Сегодня, 13:08
            +5
            Мне интересно будет ее послушать, а точнее посмотреть, как она в свои "лунные дни" что-то подобное попробует "изобразить"...

            Вы поклонник "юсаф"? Значит, знаете какой бардак там творится.
            Экипаж-лгбт "голубого" "Апача" и т.д.
            Я бы еще хотел разобраться, а кто она? Может это мужик переделанный!
            У них это вполне возможно.
            1. Эль Чувачино
              Эль Чувачино Сегодня, 13:21
              -6
              Не поклонник, предпочитаю знать врага в лицо. Эта женщина Мишель Каррен. Летчик-истребитель, участник боевых операций, сейчас член пилотажной группы Thunderbirds.
              1. ангел-истребитель
                ангел-истребитель Сегодня, 13:31
                +2
                Да ради бога!
                Гляну на досуге, что за "девчуля", и какие "подвиги" за ней числятся.
                Но думаю, что там 80% - пиара, и 20%- реала...
        2. Torins
          Torins Сегодня, 12:54
          -2
          Потому что питались только натуральными продуктами и экологическая обстановка была намного лучше.
          А к мужикам это не относится?
      4. loki565
        loki565 Сегодня, 12:27
        +3
        Наши женщины летали и воевали на истребителях еще в Великую Отечественную, не понятно в чём у вас проблема. Ну допустили в качестве исключения несколько лучших лётчиц, мужества им не занимать.

        Еще в СССР были женские команды альпинистов, но после этой трагедии, было принято решение в сложные маршруты в группе не должно быть больше 2 женщин. С летчицами та же проблема.
      5. meandr51
        meandr51 Сегодня, 12:49
        +6
        Это даже во время большой войны было исключением. Среди истребителей женщин было 25. По документам, они сбили 8 машин противника. https://proza.ru/2014/11/25/1831 Все женщины, оставшиеся на линии фронта, были сбиты и погибли. Большая часть выжила, т.к. служила в ПВО в тылу.
        Знаменитый женский ночной полк У-2 был одним из 62 таких полков. Остальные были мужскими. Так что современная новация не имеет прямого военного значения и может играть только роль стимула для мужчин или обычной пропаганды.
    3. фигвам
      фигвам Сегодня, 11:45
      +12
      Нет никакой необходимости и перспектив в женщинах-летчицах.
    4. ВАМ
      ВАМ Сегодня, 11:48
      +4
      Как сказал поэт перо к штыку приравняли. Ну а теперь и вагину.
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 12:08
        +12
        девушки-курсанты проходят подготовку наравне с парнями, никаких поблажек для них не предусмотрено.
        Как и декретного отпуска не будет? belay
        PS: Вот интересно на ВЛК им гинеколога надо проходить? Штаты медслужбы будут расширять? Приказ о прохождении ВЛК отредактировали уже? wink
        1. Silvestr
          Silvestr Сегодня, 17:23
          +2
          Цитата: НИКНН
          Как и декретного отпуска не будет?

          Они рожать не собираются laughing
    5. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 12:24
      -4
      Цитата: Владимир_2У
      Что, парней в конкурсе на место стало меньше?! Или это модно молодёжно?

      В стране нехватка летчиков и с годами она будет усугубляться, если не решать вопрос) Многие уходят в коммерческую авиацию, а из коммерческой - в зарубежную коммерческую)
      Вариант с девушками - не самый лучший, но хоть что-то) хотя, вопрос по стимуляции военных летчиков оставаться на службе нужно решать по другому) как по мне)
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 13:09
        +4
        Цитата: Анахорет
        В стране нехватка летчиков и с годами она будет усугубляться, если не решать вопрос

        Конкурс в лётные училища 8-10 человек на место.
        1. Анахорет
          Анахорет Сегодня, 13:38
          +4
          Есть анекдот на эту тему насчет разницы между конкурсом и готовыми пилотами в рядах ВВС)
          бабка подходит к лотку со свежей рыбой и спрашивает:
          - доченька, рыбка свежая?
          - еще живая, - ей отвечает продавщица
          - ну я как бы тоже еще живая... отвечает бабка))
      2. ccsr
        ccsr Сегодня, 18:10
        0
        Цитата: Анахорет
        В стране нехватка летчиков и с годами она будет усугубляться, если не решать вопрос) Многие уходят в коммерческую авиацию, а из коммерческой - в зарубежную коммерческую)

        Ну так надо повысить зарплату военным летчикам так, чтобы их до самой пенсии со своих должностей не удалось бы выгнать - они бы и за здоровьем следили, и не пытались уйти в другие структуры.
        Цитата: Анахорет
        Вариант с девушками - не самый лучший, но хоть что-то)

        Это наивное предположение - никто не знает как пройдут роды у них, и захочет ли она вообще потом летать. У них всегда семья и дети будут стоять на первом месте, а не служба - так всегда было. Ну и спецслужбы противника тоже могут им "женихов" таких найти, что они "поплывут", а там неизвестно во что все выльется.
        Так что женщин надо брать в армию на такие должности, где нет физических и психологических нагрузок, и занимать вакантные должности женами военнослужащих прежде всего в отдаленных гарнизонах, где нет возможности им трудоустроится, а не в "бабский батальон" минобороны на хлебные должности.
    6. Torins
      Torins Сегодня, 12:50
      -2
      Может они экзамены лучше сдали?
    7. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:34
      +1
      Цитата: Владимир_2У
      Или это модно молодёжно?

      "Толерантность" она такая, и сюда добралась laughing .
    8. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 17:54
      0
      Цитата: Владимир_2У
      Что, парней в конкурсе на место стало меньше?! Или это модно молодёжно?

      Это толерантненько и гламурненько.
  2. Прочее
    Прочее Сегодня, 11:33
    +3
    Если бы статья была про летчиц НАТО - то уже писали бы в комментах про "дырки в обороне" )))
    1. Фёдор М
      Фёдор М Сегодня, 11:38
      +7
      В НАТО и без женщин "дырок" хватает, с их толерантностью laughing
      1. Комментарий был удален.
        1. Фёдор М
          Фёдор М Сегодня, 11:47
          +4
          Как я понимаю, вы как раз та многочисленная "дырка" которых хватает в НАТО
          1. Прочее
            Прочее Сегодня, 11:51
            -6
            нет, я про "дырку" в голове моего оппонента )))
          2. Cowbra
            Cowbra Сегодня, 11:51
            +2
            На ник посмотрите. ОНО - среднего рода. Тут все понятно
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:51
        -1
        Цитата: Фёдор М
        В НАТО и без женщин "дырок" хватает, с их толерантностью

        НАТО и так сплошная дырка.
  3. Комментарий был удален.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:38
    +11
    Папа военный летчик,хотел сына для продолжения династии!Дальше понятно что за девчушки. hi
    1. Алексей Z
      Алексей Z Сегодня, 17:56
      +1
      Наиболее здравый комментарий
  5. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 11:39
    -10
    А почему бы и нет smile
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:40
    +3
    Транспортик, допустим, понятно, но истребитель! Там же нагрузки много выше, хрупкий женский организм на тренажере, и в бою это огромная разница!
    1. Прочее
      Прочее Сегодня, 11:43
      -6
      Выход: брать в ВВС без сисек, чтобы влияние нагрузки было меньше!
      1. пушкарь
        пушкарь Сегодня, 12:24
        +4
        Цитата: Прочее
        Выход: брать в ВВС без сисек, чтобы влияние нагрузки было меньше!

        Ну, а если серьёзно, про опущение матки слышали?
        1. Silvestr
          Silvestr Сегодня, 17:24
          0
          Цитата: пушкарь
          а если серьёзно, про опущение матки слышали?

          Какая связь этой болячки с авиацией?
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 12:30
        +4
        да и противоперегрузочный костюм под сиськи трудно подогнать
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:46
      +5
      Поддержу, ради отчёта типа и у нас девушки летают! А не дай бог реальный бой .Дело не в храбрости а в реальных перегрузках!
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 13:37
        +1
        Цитата: ASAD
        Поддержу, ради отчёта типа и у нас девушки летают! А не дай бог реальный бой .Дело не в храбрости а в реальных перегрузках!

        До реального боя их вряд ли допустят. Но нужно, чтобы и у нас такое "було".
    3. Бшкаус
      Бшкаус Сегодня, 11:51
      +3
      Транспортик, допустим, понятно, но истребитель! Там же нагрузки много выше, хрупкий женский организм на тренажере, и в бою это огромная разница!
      втом то и дело: истребитель- это пилотажные перегрузки, перегрузки- это тяжелая физическая нагрузка. Сюда же добавим разницу между легким спортивным самолетом и тяжелыми эволюциями большой реактивной "дуры". А худощавые личики на которые даже самый маленький размер КМ не подойдет, а ППК и ВКК? миниатюрным барышням он тоже не по фигуре.
      Но что поделать, если они не научились варить щи? Будет потешное женское звено- не более того. Никто серьезно привлекать их к тяжелой работе не будет
      1. dauria
        dauria Сегодня, 12:06
        +6
        Будет потешное женское звено- не более того.


        Плюс огромная головная боль командиру . Мало того , что женщина, так ведь не из "простых", а дочка или подруга дочки. И всё ради чьих-то "хотелок " ?
      2. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 13:01
        -6
        Цитата: Бшкаус
        Транспортик, допустим, понятно, но истребитель! Там же нагрузки много выше, хрупкий женский организм на тренажере, и в бою это огромная разница!
        втом то и дело: истребитель- это пилотажные перегрузки, перегрузки- это тяжелая физическая нагрузка. Сюда же добавим разницу между легким спортивным самолетом и тяжелыми эволюциями большой реактивной "дуры". А худощавые личики на которые даже самый маленький размер КМ не подойдет, а ППК и ВКК? миниатюрным барышням он тоже не по фигуре.
        Но что поделать, если они не научились варить щи? Будет потешное женское звено- не более того. Никто серьезно привлекать их к тяжелой работе не будет


        Кто там у нас больше перегрузок испытывает?
        Боевой летчик на Су-27 или чемпионка мира по высшему пилотажу на Як-52?
        1. vinschu
          vinschu Сегодня, 13:24
          +4
          Полюбопытствуйте длительностью перегрузки "там и там" можете даже испытать , при желании. На Су, на петле, "шторки" у Вас думаю закроются однозначно, а вот на пилотажнике и при 9g возможно будите "как огурец". К сожалению никакой загадки нет. Это родственники больших начальников отнимают, и так не великие ресурсы по обучению, с прицелом пристроить чадо в ГВФ. Противно всё это весьма!
    4. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 11:51
      -7
      Там же нагрузки много выше,


      Читал изследование, что женщины переносят перегрузки лучше мужчин. Истина или нет, не знаю. Во всяком случае не мешает девочкам попробовать себя на истребителе. Так или иначе ето не масовка, а единичные случаи.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 12:28
        +4
        благоглупости все это
      2. пушкарь
        пушкарь Сегодня, 12:30
        +4
        Цитата: Keyser Soze

        Читал изследование, что женщины переносят перегрузки лучше мужчин.

        Ерунду читали. Систематические перегрузки уродуют женский организм, особенно репродуктивные органы, спросите у гинекологов. Просто наши "главкомы" в ногу с мировой модой пытаются шагать.
        1. Бшкаус
          Бшкаус Сегодня, 13:28
          +1
          Систематические перегрузки уродуют женский организм, особенно репродуктивные органы
          уточню: речь об опущении матки и влагалища в т.ч вплоть до выпадания последнего. Регулярные перегрузки способствуют их смещению и опусканию
          1. Silvestr
            Silvestr Сегодня, 17:26
            0
            Цитата: Бшкаус
            Регулярные перегрузки способствуют их смещению и опусканию

            Автора не укажите? Какая корреляция мышц тазового дна и перегрузок?
      3. Бшкаус
        Бшкаус Сегодня, 13:25
        +1
        Читал изследование, что женщины переносят перегрузки лучше мужчин. Истина или нет, не знаю.

        Я на центрифуге очень много повидал людей на перегрузке 9 ед как по 40 сек, так и медленно нарастающие. Но женщин не видел, пока был в отпуске, приезжало две с телевиденья делать программу, крутанули на 3 ед и получили истерику. Все свидетели оплевались высказывая свое мнение
    5. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:53
      +1
      Цитата: Бережливый
      Транспортик, допустим, понятно, но истребитель! Там же нагрузки много выше, хрупкий женский организм на тренажере, и в бою это огромная разница!

      Ничего подобного, я раньше тоже думал про хрупкий организм пока не узнал что у женщин болевой порог в несколько раз выше чем у мужиков. Вот и слабый пол.
      1. ангел-истребитель
        ангел-истребитель Сегодня, 12:26
        +3
        Вам надо статью авторитетного авиационного медика почитать.
        В мартовском журнале "Авиация и Космонавтика" за этот год.
        Все что вы "узнали"- это мягко говоря, неправда.
        Болевой порог- это вообще ни о чем не говорит, это даже не определяющий фактор, якобы превосходства женской физиологии.
  7. sidoroff
    sidoroff Сегодня, 11:46
    0
    Бузова?????
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:29
      +3
      и сбить нахрен в первом же вылете!
  8. HAM
    HAM Сегодня, 11:46
    -6
    Всё таки не "лётчицы", а "лётчики".......боольшая разница.Марина Попович,Светлана Савицкая,да и многие другие разве не пример?А наши спортсменки по высшему пилотажу??
    1. пушкарь
      пушкарь Сегодня, 12:35
      +3
      Цитата: HAM
      Светлана Савицкая,да и многие другие разве не пример?

      Ну, если бы у вас папа был маршалом, командующим видом вооруженных сил...
      1. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 13:03
        -3
        Цитата: пушкарь
        Цитата: HAM
        Светлана Савицкая,да и многие другие разве не пример?

        Ну, если бы у вас папа был маршалом, командующим видом вооруженных сил...


        Кто был папой у Капаниной, Федоренко, Сергеевой, Адабаш, Подгорной, Глазковой и сотен других?
    2. ангел-истребитель
      ангел-истребитель Сегодня, 12:59
      +3
      Действительно,боольшая разница.
      Спортсменки-пилотажницы и боевой строевой летчик, выполняющий боевую задачу.
      В "эти дни" как будем летать и боевую задачу выполнять?
      Или пусть весь мир подождет? Так это вряд ли.
      Кем будем заменять "летуницу" на 1.5-3 года декрета?
      А если второго решит рожать? То это уже 3-6 лет получается.
      И за чей счет, после такого гигантского перерыва в летной работе, будем заново учить летать?
      И кстати, Чемпионка мира по пилотажу Светлана Капанина, категорично высказалась про эту ситуацию. Женщинам не место в боевой авиации, спорт, пилотажка - это да, а боевая авиация- нет. Таково ее мнение.
  9. Gato
    Gato Сегодня, 12:05
    +3
    Средний мужчина физически сильнее средней женщины, легче переносит перегрузки, как правило менее склонен к ежемесячному отъезжанию крыши и с большой вероятностью не уйдет в декрет. Кроме того, мужские мозги генетически лучше приспособлены к ориентированию в трехмерном пространстве в реальном времени
    Но летчики, а особенно истребители - далеко не средние, отбор очень жесткий и желающих пока более чем хватает из числа мужчин, учитывая же стоимость подготовки, набор женщин-летчиц просто экономически не целесообразен.
    Поэтому, лично мое мнение: вся эта движуха в сторону гендерного равенства - не более чем желание понравится мировой общественности, причем за народные деньги.
  10. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 12:11
    +4
    Не ну красиво,современно.. но есть ли в этом смысл с учетом особенностей женской анатомии и физиологии ? Или может у нас парк истребителей так разросся, что не хватает пилотов-мужиков на все ? Ни в коей мере не принижая женские качества , все таки истребительная авиация это заточенная на мужские качества и особенности вещь - достаточно авиации другой , где могут быть применимы женские таланты в куда менее стрессовой обстановке с высочайшими нагрузками и самоотдачей.
    Как вообще на женском организме скажутся неоднократные высокие перегрузки ? Как в этой области будет решаться вопрос с декретом - ведь это полуторогодовая потеря квалификации .. В общем вопросов прилично -но самый главный вопрос - объективно ЗАЧЕМ ?
  11. Dave36
    Dave36 Сегодня, 12:15
    -2
    Ну а что...внучка Шойгу будет летчицей истребителем...Если наши военные летчики будут мечтать летать на гражданских арбузах..то летать будет все равно не кому..ЗП у них никакое...
  12. АлександрI
    АлександрI Сегодня, 12:20
    -4
    Есть такая женщина летчик Светлана Капанина, имеет двух детей и это ей не мешает быть одной из лучших. И ещё вы посмотрите на состояние здоровья нынешней молодежи, где набрать необходимое число без ограничений по здоровью, если не привлекать женщин.
    1. ангел-истребитель
      ангел-истребитель Сегодня, 12:43
      +6
      Да, и это не мешает ей крайне отрицательно относиться к набору девушек в военную авиацию.Она считает, что им там не место! Спорт, пилотажка, даже ГВФ- пожалуйста, а вот боевая авиация- нет. Это ее мнение. Вот такой вот поворот сюжета!
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:15
      +2
      Александр 1, не заметил что у нас нехватка юношей на истребительную авиацию, мы говорим именно про неё.
  13. михаил3
    михаил3 Сегодня, 12:20
    +3
    Женская матка чрезвычайно сильно зависит от законов гидравлики. Все в ней основано на тонких и точных потоках жидкостей. Перегрузки, которые испытывают летчики-истребители, как минимум сделают этих женщин бесплодными. Конечно, бывают исключения, но это именно исключения. Очень людоедская идея. В духе остальных идей способствующих уничтожению странообразующего народа "этой страны". Нисколько не удивлен.
  14. Владимир Машков
    Владимир Машков Сегодня, 12:28
    -6
    В российской/советской авиации всегда были лётчицы. Хотя их и было всегда намного меньше мужчин-лётчиков: всё же профессия мужская и далеко не каждая женщина может освоить её и работать наравне с мужчинами успешно. И нынешнее применение женщин в авиации/космонавтике, конечно, не станет никогда массовым. Но почему обязательно нужно отказывать всем, в том числе - лучшим, наиболее способным и болеющим небом женщинам в небе? Полагаю, это неправильно и снобизм. Тем более, что храбрые девушки рискуют многим: они понимают, что отношение к ним будет особым и пристрастным, они должны будут доказывать постоянно, ежедневно свою годность профессии.
  15. народник
    народник Сегодня, 12:54
    +1
    Есть такая инфекционная болезнь под названием толерастия. Она передается через СМИ воздушно-манипуляционным путём от высшего руководства одной страны к высшему руководству другой страны. Крайне заразна и очень плохо поддаётся лечению.
  16. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 15:11
    +1
    Куда катится планета?
    (c)
  17. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 16:09
    +5
    Уже это проходили. Пришли три на Ан-26, потратили на них несколько лётных смен, чуть полетали и в декрет. Вышли из декрета - капитан, надо сдавать зачёты при перерыве в полётах, лётные навыки потеряны, занимайтесь бумагами, документацией. Опять декрет, вышла майор - занимайтесь бумажками. Вопрос: кто получил пользу от девушек-"лётчиц"? Государство, авиация, эскадрилья? Ведь командировки, наряды никто не отменял, а штатную должность они занимают, то есть служи за себя и за них тоже. "Лётчицам" да, выгодно, это не на гражданке работать, со всеми вытекающими.
  18. iouris
    iouris Сегодня, 16:50
    0
    Лётчиц-истребительниц?
    "Рита": "Высокая температура двигателя. Обороты - на малый газ, посадка на ближайший аэродром."
    Генерал (из кабины самолёта): "Что это за ... в эфире?!"
  19. ALEX_SHTURMAN
    ALEX_SHTURMAN Сегодня, 17:02
    0
    Вот это полный бред!!! Что у нас уже мужчин пилотов мало? Зачем это нам нужно- копирование Западных ценностей?!!!