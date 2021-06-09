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Правительство США ограничит доступность огнестрельного оружия для населения

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С помощью двух нововведений правительство США ограничит доступность огнестрельного оружия для населения страны. Это принятие новых норм типового законодательства и запрет на некоторые устройства для самостоятельной модификации стрелкового оружия, которые сейчас в Америке можно приобретать без регистрации.


Такое сообщение сделало информационное агентство Reuters.

Американское Министерство юстиции предложило отказаться от аксессуаров, способных преобразовать пистолет в винтовку или карабин. Помимо этого, ведомство разработало типовые законодательные нормы, которые воспрепятствуют попадание огнестрельного оружия в руки граждан, страдающих психическими расстройствами.

Министерство юстиции преисполнено решимости предпринять конкретные шаги для уменьшения трагических жертв насилия с применением огнестрельного оружия в наших общинах.

- заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Данные меры являются двумя из целой серии, обещанной президентской администрацией Джо Байдена. Это связано с увеличением числа массовых расстрелов в общественных местах в Соединенных Штатах. Согласно информации Архива о насилии с применением огнестрельного оружия США, уже с начала этого года в Америке произошло 254 таких случая.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/, BigBattles
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33 комментария
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  1. Перейра
    Перейра Сегодня, 12:04
    +6
    Подозреваю - для белого населения.
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 12:17
      0
      воспрепятствуют попадание огнестрельного оружия в руки граждан, страдающих психическими расстройствами.
      По моим понятиям там поголовно страдают расстройствами психики, так то всем надо запретить. Но так как это у них национальное качество. он в список психических отклонений не входит. winked
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 12:20
      +6
      Зато как это подстегнет спрос в ближайшее время!
      Оружие там в ходу всегда...
      В пандемию скупили патроны, америкаские оружейные блогеры жаловались на дефицит.
      После победы Байдена был всплеск продаж стрелкового оружия.


      Сметут именно подобные аксессуары для превращения пистолетов в карабины, бывают еще внешние приспособления для ускорения темпа стрельбы. Они мегапопулярны и весьма удобны, я смотрел в сети на такие комплекты обзоры.
    3. фигвам
      фигвам Сегодня, 12:29
      +5
      3 дня назад...
      Федеральный суд США отменил действовавший в штате Калифорния более 30 лет запрет на владение штурмовым оружием. Как передает NBC News, действовавшее с 1989 года ограничение было признано неконституционным.

      По словам судьи Роджера Бенитеса, данное штатом Калифорния определение винтовок военного образца (а в каждом штате свои юридические формулировки) незаконно лишает законопослушных калифорнийцев оружия, которым разрешено владеть в других штатах. "Подобно швейцарскому армейскому ножу, популярная винтовка AR-15 представляет собой идеальное средство как защиты дома, так и обороны территории страны", - отметил судья.
    4. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 12:35
      +2
      конечно же для белого) для БЛМ разрешения на любые формы насилия не требуются)
      еще лет 10-12 назад во время "черных маршей" в Вашингтоне не советовали белым выходить на улицу и, если уж случилось оказаться на улице, не смотреть черным в глаза, чтобы не провоцировать лишнюю агрессию) вот с тех пор белое население США, во время секса по принуждению, не оборачивается)
    5. Гюнтер
      Гюнтер Сегодня, 12:55
      +5
      Цитата: Автор
      ..воспрепятствуют попадание огнестрельного оружия в руки граждан, страдающих психическими расстройствами.


      на святое замахнулась демократическая гадина, на 2-ю поправку - на право народа сша на вооруженное восстание, упомянутое в тексте декларации независимости, в том случае, если правительство грубо нарушит права реднеков и конституцию.
    6. Улисс
      Улисс Сегодня, 13:00
      +4
      На святое покусились.
      Скоро выборы, там им припомнят.
    7. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 15:00
      0
      Правительство США ограничит доступность огнестрельного оружия для населения

      Это что за дискриминация? Вторая Поправка к Конституции США гарантирует право американцев владеть огнестрельным оружием. Нужно ввести санкции против правительства США в поддержку демократии и свободы американцев! feel
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:06
    0
    С огнем играют демократы,любители оружия в основном республиканцы.Надо бы статистику посмотреть,кто в штатах стреляет направо и налево,не BLMщики случаем!
    1. Alex_You
      Alex_You Сегодня, 12:32
      +2
      А такой статистики нету, так как любителей составлять подобное ждёт анафема laughing
      Хотя могут и латиносы на первом месте быть, это чернявых трогать нельзя laughing
  3. Прочее
    Прочее Сегодня, 12:14
    -20
    Пока будут существовать анонимность в интернете и компьютерные игры - эффекта от ограничения огнестрельного оружия не будет.
    1. Alex_You
      Alex_You Сегодня, 12:29
      +6
      Что за бред? Причем тут анонимность и компьютерные игры? Тем более в США никакой анонимности нет, а пользоваться оружием там ирл проще научиться чем в играх.
      1. Micfoster
        Micfoster Сегодня, 12:50
        +4
        Конечно, пестик по любому дешевле чем телевизор+XBOX!
      2. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 13:26
        +2
        Цитата: Alex_You
        Что за бред? Причем тут анонимность и компьютерные игры?

        Не загоняйтесь, ибо это бот-свежерег - оно скоро отвалится, только чуть подсохнет. yes
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:15
    +2
    Не поможет. Ибо как известно - стреляет не оружие, стреляют люди. А с людской психикой на западе - давно уже баааальшие проблемы.. Ну не будет оружия - пойдут рубить топорами, резать ножами, давить машинами.. Как во Франции например.
    1. Прочее
      Прочее Сегодня, 12:16
      -6
      Зачем вам Франция? Ближе примеров не нашли?
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:18
        0
        Теперь - и у нас волна пошла. Капитализм - он везде одинаково людей морально калечит..
        1. Israel
          Israel Сегодня, 12:24
          +1
          А то в СССР не было подобных инцидентов? Люди то везде одинаковые и могут “обижаться” на мир и если нет доступа к оружию, могут использовать все вплоть до самолетов
          как например таран самолётом Ан-2 дома в Новосибирске и таран самолётом Ан-2 дома в Ворошиловграде.
  5. prior
    prior Сегодня, 12:18
    -1
    "правительство США ограничит доступность огнестрельного оружия для населения страны"

    Это грубейшее нарушение основного права американских граждан, демократического права свободно стрелять в сограждан демократичными пулями.
    1. Прочее
      Прочее Сегодня, 12:36
      -1
      Хорошо, что у нас с этим проблем нет!
      "Житель Сочи Вартан Кочиян застрелил пришедших выселять его семью из дома приставов Андраника Матевосяна и Альберта Агазяна."
      1. Texas
        Texas Сегодня, 18:11
        0
        И правильно сделал
  6. Alex_You
    Alex_You Сегодня, 12:25
    +3
    Люди будут против так как идёт в разрез со второй поправкой конституции США.
    1. dauria
      dauria Сегодня, 12:44
      +6
      так как идёт в разрез со второй поправкой конституции США.

      Вот же дикари эти американцы, конституцию изменить не могут. laughing
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:57
    -3
    Впору не США обсуждать надо,а у нас дела с оружием.Опять ружье,правда не зарегестрированное,застрелены двое судебных приставов в Адлере пришедшие уведомить хозяина незаконно возведннного дома о выселении.Что то не так в нашем королевстве,жизнь человека вообще обесценилась у некоторых.Печально!Собалезную.
  8. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 13:26
    +4
    Французская полиция установила личность мужчины, давшего пощёчину Макрону. Им оказался местный житель Пьер де Бошир.
  9. Avior
    Avior Сегодня, 13:27
    -1
    Со второй позицией понятно, а запрет на преобразование пистолета в карабин каким боком к проблеме?
  10. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 13:33
    +1
    Когда оружие объявлено вне закона, оно есть только у преступников. Но NERF кал. 22 LR всегда в наличии. laughing
    1. Александр97
      Александр97 Сегодня, 14:44
      0
      Безопаснее из пластика на 3-Д принтере напечатать заранее понятное одноразовое изделие, чем внезапно получить в лоб отлетающими с отдачей запчастями различной тяжести и размерности.
      Опять же, если ствол без нарезов - попасть, скорее всего, можно будет только не более 1 метра.
      1. Decimalegio
        Decimalegio Сегодня, 15:45
        +1
        FGC -9 9 mm но всегда в стиле NERF

  11. Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 14:17
    0
    Цитата: vladimirvn
    Французская полиция установила личность мужчины, давшего пощёчину Макрону. Им оказался местный житель Пьер де Бошир.

    )))
    их было двое, второй - Гастон де Бил, выкрикивал лозунг, какой выкрикивали французские средневековые рыцари перед атакой Montjoie Saint Denis!
    в принципе, добрые французкие парни - могли ведь и вилкой в глаз Макруну засадить, без всяких AR-15...
  12. Александр97
    Александр97 Сегодня, 14:33
    0
    То борьба выливалась в запрет "Больших" магазинов, то теперь в запрет обвесов: прицелы, киты, фонарикИ laughing fellow
    На том и борьба уйдёт в очередной свисток!!
    Жаль фирмёжки - малый Бизнес делал из пластика интересные варианты
  13. NF68
    NF68 Сегодня, 16:04
    +1
    Представляю какой вой поднимется
  14. Texas
    Texas Сегодня, 18:06
    0
    Они мог хотеть что угодно, народ это делать не будет. Наши права от бога, а не от государства. Оружие можно спокойно принтовать дома, технология и чертежы в свободном доступе. Ctrlpew.com

    Черные 14% населения, они совершают более 80% преступлений.