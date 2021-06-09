Министерство юстиции преисполнено решимости предпринять конкретные шаги для уменьшения трагических жертв насилия с применением огнестрельного оружия в наших общинах.

С помощью двух нововведений правительство США ограничит доступность огнестрельного оружия для населения страны. Это принятие новых норм типового законодательства и запрет на некоторые устройства для самостоятельной модификации стрелкового оружия, которые сейчас в Америке можно приобретать без регистрации.Такое сообщение сделало информационное агентство Reuters.Американское Министерство юстиции предложило отказаться от аксессуаров, способных преобразовать пистолет в винтовку или карабин. Помимо этого, ведомство разработало типовые законодательные нормы, которые воспрепятствуют попадание огнестрельного оружия в руки граждан, страдающих психическими расстройствами.- заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.Данные меры являются двумя из целой серии, обещанной президентской администрацией Джо Байдена. Это связано с увеличением числа массовых расстрелов в общественных местах в Соединенных Штатах. Согласно информации Архива о насилии с применением огнестрельного оружия США, уже с начала этого года в Америке произошло 254 таких случая.