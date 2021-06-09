Многоцелевые истребители Су-30СМ усилят Балтийский флот

Воздушная составляющая Балтийского флота будет усилена, Минобороны приняло решение поставить в Калининградскую область дополнительную партию многоцелевых истребителей Су-30СМ.
Военное ведомство приняло решение усилить Балтийский флот истребителями Су-30СМ. Выбор этих самолетов обусловлен тем, что они способны не только вести воздушный бой, но и поражать сухопутные и морские цели. Какое количество многоцелевых истребителей планируется поставить на Балтику не сообщается, но сроки их поставки будут зависеть от выполнения гособоронзаказа.
Как заявили источники в Минобороны, слова которых приводят "Известия", усиление Западного военного округа объявлено приоритетной задачей на фоне активизации НАТО и проведения масштабных учений у российских границ, а также поступления на вооружение европейских стран новых истребителей, включая F-35.
Калининградскую область с воздуха прикрывает 34-я смешанная авиационная дивизия Балтфлота, на вооружении которой стоят бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27 и всего лишь одна эскадрилья Су-30СМ в составе 4-го гвардейского штурмового авиаполка.
Кроме поставки дополнительной партии Су-30СМ, решение по которым уже принято, прорабатывается вопрос развертывания в Калининградской области береговых комплексов "Бал" и "Бастион". По данному вопросу окончательного решения пока нет.