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Многоцелевые истребители Су-30СМ усилят Балтийский флот

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Воздушная составляющая Балтийского флота будет усилена, Минобороны приняло решение поставить в Калининградскую область дополнительную партию многоцелевых истребителей Су-30СМ.


Военное ведомство приняло решение усилить Балтийский флот истребителями Су-30СМ. Выбор этих самолетов обусловлен тем, что они способны не только вести воздушный бой, но и поражать сухопутные и морские цели. Какое количество многоцелевых истребителей планируется поставить на Балтику не сообщается, но сроки их поставки будут зависеть от выполнения гособоронзаказа.

Как заявили источники в Минобороны, слова которых приводят "Известия", усиление Западного военного округа объявлено приоритетной задачей на фоне активизации НАТО и проведения масштабных учений у российских границ, а также поступления на вооружение европейских стран новых истребителей, включая F-35.

Калининградскую область с воздуха прикрывает 34-я смешанная авиационная дивизия Балтфлота, на вооружении которой стоят бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27 и всего лишь одна эскадрилья Су-30СМ в составе 4-го гвардейского штурмового авиаполка.

Кроме поставки дополнительной партии Су-30СМ, решение по которым уже принято, прорабатывается вопрос развертывания в Калининградской области береговых комплексов "Бал" и "Бастион". По данному вопросу окончательного решения пока нет.
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26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Олег Авиатор
    Олег Авиатор Сегодня, 12:09
    +2
    Этот район желательно полностью заменить на новую технику. Су24 и Су27 давно изучен и опробованы партнёрами.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 12:15
      +2
      Только почему опять Су-30СМ ? Уже приняли решение о модернизации их в Су-30СМ2, но продолжают поставлять старые версии...
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 12:23
        +1
        Цитата: 1976AG
        Уже приняли решение о модернизации их в Су-30СМ2

        Для этого время нужно, а усиливать флот надо сейчас.Когда СУ-30СМ2 примут на вооружение, будут постепенно модернизировать парк Су-30СМ.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 12:27
          +2
          Их примут на вооружение тогда, когда строить начнут, там все уже отработано, нет ничего нового, улучшенная комплектация Су-30СМ2 давно прошла апробацию на Су-35. Если только эти Су не нового выпуска, то тогда понятно, но если они новые...
          1. фигвам
            фигвам Сегодня, 12:55
            +2
            Цитата: 1976AG
            Их примут на вооружение тогда, когда строить начнут, там все уже отработано, нет ничего нового

            Нет. При внесении изменений в конструкцию самолёта следуют испытания и вот когда они благополучно закончатся самолёт в таком виде будет принят на вооружение, после чего начнётся серийное производство.
            Такая модификация Су-30СМ уже давно испытывается в подмосковном Жуковском.
          2. Marachuh
            Marachuh Сегодня, 13:06
            0
            Да. То же сразу возник вопрос, почему не модернизированные 30е? Или это из наличия других полков?
    2. URAL72
      URAL72 Сегодня, 12:26
      -1
      Этот район желательно полностью заменить на новую технику. "

      Все и везде нужно заменить на новую технику. Только с появлением в России новых носителей ЯО, вероятность войны с НАТО снова устремилась к нулю. Даже если мы завтра выйдем на границы СССР, включая Прибалтику. Но блокада будет по типу Кубинской. Так что пусть шавки лают, а караван идёт.
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 12:31
      +1
      всему свое время) думаю, сейчас закрывают нишу из наличного парка, а со временем обновят)
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:10
    +3
    У меня ворос ,все эти увеличения за счет "перестановки слагаемых,а сумма не меняется",забрали в одном месте ,а там дыра что ли.Или всетаки численность врйск неуклонно растет.Понятно,что не моего ума дело.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 12:16
      +2
      Если в целом по войскам, то численность растет, т.к. иначе не сформировать новые соединения.
    2. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 12:17
      +1
      Не думаю.. в ВМФ техника не новая, Су24 М , к примеру, менять надо
    3. фигвам
      фигвам Сегодня, 12:25
      +1
      Цитата: tralflot1832
      за счет "перестановки слагаемых,а сумма не меняется"

      Из статьи понятно что это будут новые самолёты.
      но сроки их поставки будут зависеть от выполнения гособоронзаказа.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:33
        +1
        С самолетами понятно, но они сами как то не летают?
        1. cniza
          cniza Сегодня, 12:39
          +2
          Уже женщин привлекаем , на параллельной теме...
        2. Рашнэйрфорс
          Рашнэйрфорс Сегодня, 13:05
          +1
          Нет не летают, и к сожалению, их поставят ВМЕСТО су24 а не в дополнение к ним
    4. cniza
      cniza Сегодня, 12:38
      +1
      Цитата: tralflot1832
      У меня ворос ,все эти увеличения за счет "перестановки слагаемых,а сумма не меняется",забрали в одном месте ,а там дыра что ли.Или всетаки численность врйск неуклонно растет.Понятно,что не моего ума дело.


      Вроде новые хотят:

      Какое количество многоцелевых истребителей планируется поставить на Балтику не сообщается, но сроки их поставки будут зависеть от выполнения гособоронзаказа.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:17
    +2
    прорабатывается вопрос развертывания в Калининградской области береговых комплексов "Бал" и "Бастион". По данному вопросу окончательного решения пока нет.

    А чё его прорабатывать? Поставлять надо, какое тут может быть другое решение? Поражает, что до сих пор там всего этого нет!
    1. prior
      prior Сегодня, 12:25
      -4
      Как же без проработки?
      А вдруг партнёры обидятся и не дадут запустить СП-2 ?
      Неужели для Кремля безопасность Калининградской области важнее чем прибыль от продажи газа?!
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 12:35
        +3
        Геополитика, наука тонкая и сложная. Нужно учитывать много факторов. То что это для вас не подьемно, я уже понял. Может вы считаете что НАТО сможет занять Калининград и на этом война закончится?
        1. prior
          prior Сегодня, 12:41
          -3
          То есть, вы подтверждаете, что ради геополитики можно пожертвовать безопасностью региона?
          А что, знатоки геополитики не знают, что переходить на личности - дурной вкус?
          1. URAL72
            URAL72 Сегодня, 12:49
            +1
            вы подтверждаете, что ради геополитики можно пожертвовать безопасностью региона?"

            Нет не подтверждаю. Геополитика включает в себя безопасность как не отделимую часть. Я Вам написал что безопасность Калининграда гарантирует ВСЯ мощь России.

            Как вспоминал капитан корабля СССР которому пришлось гнать натовскую лодку к Лазурному берегу: Франция закрыла акваторию под предлогом учений, капитану передали что не могут гарантировать безопасность корабля, и попросили покинуть район. Он ответил:- мою благодарность гарантирует вся мощь СССР!
  5. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 12:27
    -5
    Если Су30СМ, значит просто перестановка с одного места на другое.
    Да и машинка, прямо скажем, уже сильно не новая. Оно, канешь поновее Су24 или Су27, но всё равно прошлый век. Ими там можно напугать разве что польские МиГи, а против упомянутых Фи35 как-то не очень серьёзно.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 12:40
      +1
      Должен с Вами согласиться, но думаю что новейшие самолёты не стоит размещать у самой границы. Опыт 1941 как бы подсказывает. А есть ещё опыт Беленко и не только. Или вы считаете что уровень морали в современной России выше чем в СССР?
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 12:46
        -3
        Цитата: URAL72
        А есть ещё опыт Беленко и не только

        И что нового для себя в Су30СМ2 могут увидеть наши "партнеры"?
        Древний радар, чтоб посмеяться, как они смеялись, увидев МиГ25?
        Самое интересное там то же самое, что и в старых Су24 и Су27 -это система опознавания.
        А всё остальное уже продавалось за границу, это не секрет.
        Опыт 1941 как бы подсказывает

        Предлагаете всё ценное отодвинуть от границы на 1000 км, а лучше на 2500, чтоб "томогавки " не достали?
        А на остальной территории оставить только пехоту с "калашами" на убой?
        1. alexmach
          alexmach Сегодня, 15:33
          0
          И что нового для себя в Су30СМ2 могут увидеть наши "партнеры"?

          Да не в том дело, что увидят, а в том, что весь Калининград простреливается с натовской территории ствольной артилерией. С другой стороны какая альтернатива? не размещать там войска вообще тоже совсем не вариант. Кроме того самолетам пятого поколения эффективно противостоять смогут только новейшие самолеты.
  6. cniza
    cniza Сегодня, 12:36
    -1
    Кроме поставки дополнительной партии Су-30СМ, решение по которым уже принято, прорабатывается вопрос развертывания в Калининградской области береговых комплексов "Бал" и "Бастион". По данному вопросу окончательного решения пока нет.


    Серьёзные планы , видимо супостаты рот открывают не шуточно...