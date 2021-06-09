«Современный и грозный»: На Украине испытали «морскую» версию бронетранспортёра БТР-4Е для ВМСУ

На Украине продолжаются испытания "морской" версии бронетранспортера БТР-4Е, предназначенного для морской пехоты ВМСУ. Об окончании очередного этапа испытаний сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.Как следует из публикаций украинских СМИ, испытываемый образец бронетранспортера получил дополнительное оборудование для преодоления водных преград, какое не сообщается. Если речь идет о поплавках, то даже с ними корпус машины почти полностью уходит под воду. В декабре прошлого года данную модификацию БТР-4Е испытали недалеко от берега, бронетранспортер благополучно до него добрался.На данном этапе БТР-4Е проверялся на способность преодолевать морские водные преграды и с ходу вступать в бой. Во время испытаний бронетранспортер был десантирован в море со среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко", после чего преодолел значительное расстояние вплавь и имитировал штурмовые действия. Испытания признаны успешными.Министр обороны Украины назвал БТР-4Е "современной, многофункциональной и грозной" машиной, полностью подходящей для выполнения задач морской пехоты ВМСУ.В декабре 2020 года сообщалось, что ХКБМ получил контракт на поставку 60 БТР-4Е в "морской" версии с дополнительными поплавками. Все они пойдут на вооружение морской пехоты ВМС Украины.БТР-4Е разработан ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения". Разработка началась в 2002 году, прототип БТР-4 впервые продемонстрировали в 2006 году. Под обозначением БТР-4Е в июле 2012 года машина была принята на вооружение украинской армии. В 2016 году бронетранспортер испытали на воде. Он предназначен транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.