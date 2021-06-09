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«Современный и грозный»: На Украине испытали «морскую» версию бронетранспортёра БТР-4Е для ВМСУ

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На Украине продолжаются испытания "морской" версии бронетранспортера БТР-4Е, предназначенного для морской пехоты ВМСУ. Об окончании очередного этапа испытаний сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.


Как следует из публикаций украинских СМИ, испытываемый образец бронетранспортера получил дополнительное оборудование для преодоления водных преград, какое не сообщается. Если речь идет о поплавках, то даже с ними корпус машины почти полностью уходит под воду. В декабре прошлого года данную модификацию БТР-4Е испытали недалеко от берега, бронетранспортер благополучно до него добрался.

На данном этапе БТР-4Е проверялся на способность преодолевать морские водные преграды и с ходу вступать в бой. Во время испытаний бронетранспортер был десантирован в море со среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко", после чего преодолел значительное расстояние вплавь и имитировал штурмовые действия. Испытания признаны успешными.


Министр обороны Украины назвал БТР-4Е "современной, многофункциональной и грозной" машиной, полностью подходящей для выполнения задач морской пехоты ВМСУ.

В декабре 2020 года сообщалось, что ХКБМ получил контракт на поставку 60 БТР-4Е в "морской" версии с дополнительными поплавками. Все они пойдут на вооружение морской пехоты ВМС Украины.

БТР-4Е разработан ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения". Разработка началась в 2002 году, прототип БТР-4 впервые продемонстрировали в 2006 году. Под обозначением БТР-4Е в июле 2012 года машина была принята на вооружение украинской армии. В 2016 году бронетранспортер испытали на воде. Он предназначен транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.
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32 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:52
    +2
    «Современный и грозный»: На Украине испытали «морскую» версию бронетранспортёра БТР-4Е для ВМСУ
    . Не смешно ...
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 12:59
      0
      что ХКБМ получил контракт на поставку 60 БТР-4Е в "морской" версии с дополнительными поплавками.
      Хоть что то разумное, предприятие спасать нужно, хотя... возможно дали заказ, что бы раздербанить, может я и поспешил на счет разумности. Про саму технику я не говорю, тут говорить не о чем.
    2. Прочее
      Прочее Сегодня, 13:08
      -18
      Команды "Бздеть" еще не было!
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 13:25
        +7
        Цитата: Прочее
        Команды "Бздеть" еще не было!

        Эй, хорош сам себе командовать! Здесь неадекватных и так хватает!
        1. Silver bullet
          Silver bullet Сегодня, 13:31
          +4
          Он по тихому в шальвары, от лютой ненависти, как обычно.
          1. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Сегодня, 17:24
            0
            И вышиванкой, подтерся.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:30
        +1
        Цитата: Прочее
        Команды "Бздеть" еще не было!

        Ну как то так ...
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 14:19
          +2
          Цитата: tihonmarine
          Ну как то так ...

          К сожалению совсем не так, из Украины делают антирусский таран и вооружают (помогают вооружаться) его. Лично мне не нравится в перспектива наблюдать, как русские Украинского происхождения дерутся с русскими Российского происхождения. Желающих погреть на этом руки будет много.
          1. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Сегодня, 17:26
            +1
            А Вы не накручивайте себя. Подумайте и определитесь- с кем вы. Лично мне, плевать- кто и какого происхождения. Если для него Бандера-" херой" то мне с этим уродом, в разные стороны.
            1. aleksejkabanets
              aleksejkabanets Сегодня, 17:33
              0
              Цитата: Андрей Николаевич
              А Вы не накручивайте себя. Подумайте и определитесь- с кем вы. Лично мне, плевать- кто и какого происхождения. Если для него Бандера-" херой" то мне с этим уродом, в разные стороны.

              А если для кое кого Колчак с Красновым и Ильиным герои, то с такими Вам по пути? Телевизор в руках правящего ныне класса сделает врагами любые народы, лишь бы это прибыль приносило.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:10
      +4
      Цитата: rocket757
      «Современный и грозный»: На Украине испытали «морскую» версию бронетранспортёра БТР-4Е для ВМСУ
      . Не смешно ...

      Да, сегодня прочитал, что задолженность по зарплате ВСУ достигла 900 млн.гривен и продолжает расти.
      А ещё ранее "надсмотрщик" ЕС по Украине назидательно посоветовал Зеленскому не заниматься восстановлением местной промышленности без разрешения США и ЕС.

      Испытывать они конечно там могут всё что угодно, но видно ни для того США с ЕС пристёгивали к себе Украину, чтобы она могла своевольничать и производить ту продукцию, на которую не получила разрешение.

      Короче, Украина может производить лишь сырьё и заготовки, а остальное им будут продавать серьезные дяди.
      1. Например
        Например Сегодня, 13:14
        +1
        Цитата: кредо
        Украина может производить лишь сырьё и заготовки

        С какой радости?
        В ЕС есть свои производители и "сырья" и "заготовок".

        Украина должна производить русофобскую истерию. Ничего более.
        Дабы страны ЕС понимали необходимость НАТО и платили взносы.

        Иначе русские придут и всё отберут и всех того... laughing
        Как бы это это-мягче.... в итоге женщины в Европе родят русских ребятишек. laughing
      2. donavi49
        donavi49 Сегодня, 13:36
        +8
        Короче, Украина может производить лишь сырьё и заготовки, а остальное им будут продавать серьезные дяди


        Ну вот морская пехота России пока даже мечтать не может, о машине с кормовой рампой, ПТРК, просторным боевым отделением. Все работает в коробочках брежневской эпохи, которые Арзамас строит на условиях монополиста.


        В то же время, БТР-4 один из немногих реально вполне успешных продуктов с пулом заказчиков.


        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:27
          -1
          В то же время, БТР-4 один из немногих реально вполне успешных продуктов с пулом заказчиков.
          .........ага...в ираке и в малазия....и то обратно пришли...это полное лайно....добавили поплавки....пару очердей с ПК и оверкиль...
      3. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:04
        0
        Над убогими смеяться не принято ... а поскольку над тамошними больше никак не получается, лучше в ту сторону вообще никак.
      4. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:45
        0
        Украина каждый месяц экспортирует таваров на 3 -4 млрд $ ,но чтоб не зарабатывали приходится импортировать практически на такуюже сумму.Держат на коротком поводке.
    4. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 13:33
      0
      Может его и зачислили во флот как малый десантный корабль) капитана назначили, который на суше будет меняться полномочиями с командиром))
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:01
      -1
      Лучше бы написали, что белорусы сами ,с нуля создали свой БТР, и скоро покажут его всему миру! good hi
  2. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:59
    -3
    образец бронетранспортера получил дополнительное оборудование для преодоления водных преград, какое не сообщается. Если речь идет о поплавках, то даже с ними корпус машины почти полностью уходит под воду

    Ну а чё не понятно? Подводная версия.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 13:16
      +1
      Не все так просто. Морпехи ВСУ стоят на юге, под Мариуполем. Чтобы дойти до Российской границы, им нужно форсировать Кальмиус. Речка не большая, в том месте до 100 метров, даже меньше, глубина 6-8м, но есть броды. До реки рукой подать, а там и граница.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 13:17
      0
      Цитата: Tagan
      Ну а чё не понятно? Подводная версия.

      А мне интересно, они его с полной загрузкой испытылали или по правилам эксплуатации, МП ВСУ будет плыть рядом в полной боевой экипировке и с бк, надув свои личные поплавки?
  3. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 13:14
    0
    Ну уже хоть кто-нибудь покажите этим несчастным фото Patria, Вoxer или Бумеранга. А то так и умрут в невежестве. laughing
  4. alexniko77
    alexniko77 Сегодня, 13:15
    +2
    и головную машину обзовут гетьманом сагайдачным...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:33
      -1
      Цитата: alexniko77
      и головную машину обзовут гетьманом сагайдачным...

      Уже назвали.
    2. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 13:39
      -1
      Сайгак Дачный это знатный чёвен! Визитная карточка президента Голобородько. А БТРы назовут Петрухами, т.к. граф Дякула их пиарил до клоуна по свиту белому.
  5. Перейра
    Перейра Сегодня, 13:19
    -2
    Трещины чем замазывают? Герметиком?
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:45
    0
    Цитата: URAL72
    Не все так просто. Морпехи ВСУ стоят на юге, под Мариуполем. Чтобы дойти до Российской границы, им нужно форсировать Кальмиус. Речка не большая, в том месте до 100 метров, даже меньше, глубина 6-8м, но есть броды. До реки рукой подать, а там и граница.

    Да хоть бы 50м набралось(если по трассе в сторону Новоазовска)
  7. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 13:51
    0
    "4Е-мобиль" для е-морпехов из Е-страны с е-склонностями..
  8. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 13:52
    -4
    Терзают меня смутные сомнения: БТР-4Е был предназначен для Ирака, толи Ирана, но ,видать, не прошёл...по этому с большой "помпой" спихивают для ВСУ - там любое дерьмо сгодится?
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 13:56
      -4
      Хорошую машину "Буцефалом" не назовут. Какая то "штуша-кутуша" на колёсах.
  9. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Сегодня, 14:12
    -2
    Довольно серьезная штука. Дальность плавания - до 1500 морских миль (по требованию заказчика комплектуется парусом с телескопической мачтой). Максимальная скорость плавания без полезной нагрузки - 30 узлов. Максимальная автономность - 60 суток. Возможность дрейфа. Режим погружения на глубину до 3м на 20 мин. Воздушная подушка вкупе с пружинным механизмом позволяет преодолевать болотистую местность и минные заграждения шириной до 1км. Сцепленные последовательно бронетранспортеры образуют грозное оружие - морской бронепоезд.
  10. Hexagon
    Hexagon Сегодня, 17:48
    0
    Посмотрел я видео, это вобще нормально что на водилу там сверху вода капает то? Люки по идее, там же сантиметров 20 выше воды крыша, должны же быть закрыты что бы не залило нафик? Оно же местами почти ныряло. Или уже течи пошли.... что в принципе не ново.