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Стратегические бомбардировщики H-6K ВВС Китая на учениях впервые применили модификацию крылатых ракет с дальностью 2500 км

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Модернизированная версия китайского стратегического бомбардировщика H-6K была задействована в маневрах, получивших название «Огненный меч». В ходе этих учений самолёты H-6K ВВС Китая впервые применила по целям новейшие крылатые ракеты воздушного базирования.


По последним данным, речь идёт о последней модернизации стратегических крылатых ракет CJ-10. После процесса модернизации максимальная дальность этой модификации КР составляет 2500 км. Сама КР CJ-10 является производной от советской ракеты Х-55. Эта ракета, как и советская, способна нести ядерную боеголовку. При этом о мощности боеголовки модернизированной версии CJ-10 в тротиловом эквиваленте китайские источники на данный момент не сообщают.

Основной акцент в ВВС Китая делается в данном случае на том, что существенное увеличение дальности крылатой ракеты позволяет стратегическим бомбардировщикам H-6K наносить удары с внушительного расстояния от зоны контроля ПВО противника. Сами бомбардировщики при таком раскладе могут остаться недосягаемыми для противовоздушной обороны.

Ранее в Китае часто поднималась тема о необходимости разработки стратегического бомбардировщика (ракетоносца) нового поколения. Однако, пока эти разработки ведутся (в частности, не преодолена проблема с двигателями), в КНР решили усовершенствовать те самолёты, которые имеются на вооружении.

Руководитель исследовательской группы Хэ Шэнцзян отмечает, что на данном этапе выделяются три основных модернизационных направления H-6K. Первое – повышение дальности боевого применения самолёта. Второе – оптимизация компоновки пространства в кабине, позволяющая экипажу наиболее эффективно использовать функционал управления. Третья – дополнительная информатизация и цифровизация при выполнении операций.
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22 комментария
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  1. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 13:30
    +3
    Если ракета летит 2500 км, то без разницы с какого носителя её запускать, хоть с телеги с лошадью. Главное целеуказание обеспечить.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:52
      +3
      Ведь это наш Ту-16, его лицензионная копия. И до сих пор летает, модернизируется и имеет потенциал...
      Стреляет клонами Х-55. wink

      Все-таки КБ Туполева делало прекрасные машины, красивые и функциональные! Надеюсь, что и продолжит (Ту-160М2 и далее в новое поколение, гражданский рынок авиаперевозок еще возрождать надо...).

      А китайцы из кожи вон лезут, чтобы доказать, что они превзошли учителей, эксплуатируя "улучшенные" копии их самолетов и ракет прошлых поколений. hi
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 15:09
        0
        Цитата: RealPilot
        китайцы из кожи вон лезут, чтобы доказать, что они превзошли учителей

        Оно им надо, чего-то кому-то доказывать?
        Они просто делают то, что умеют. Что не умеют, то покупают, и учатся-учатся-учатся.
        Вот научились делать дальнобойные крылатые ракеты.
        И кстати, в их Н6К от нашего Ту16 остался только планер, да и то, изрядно переделанный.
        А мы даже и так уже не можем, например ни Ан26, ни Ан12 воспроизвести не в состоянии.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 16:08
      0
      Константин,можно по поводу телеги поподробней.
      Видел как то забавный японский мультик( у сослуживца на видеомагнитофоне) лет 40 назад-на Сахалине хорошо брала даже простенькая антенна.
      Но то аниме...
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 16:27
        0
        Цитата: knn54
        Константин,можно по поводу телеги поподробней

        Да лень искать, но даже тут на ВО был сюжет толи из Ливии, толи из Йемена, где босоногие бармалеи запускали найденные на складах авиационные ракеты с самодельных пусковых.
  2. Прочее
    Прочее Сегодня, 13:30
    -15
    В России восхитились мощью последней модернизации стратегических крылатых ракет CJ-10. К такому выводу пришли военные эксперты китайского издания "Хуаньцю шибао". КР CJ-10 значительно превосходит по своим возможностям советские и российские крылатые ракеты.
    1. kot423
      kot423 Сегодня, 13:43
      +4
      Цитата: Прочее
      КР CJ-10 значительно превосходит по своим возможностям советские и российские крылатые ракеты.

      Очередные влажные мечты из 404?
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:54
      +4
      Прочие -"на Топваре восхитились вашей возможностью писать белеберду в каждом сообщении -минусов стало поменьше, но это так только пока что "..... negative
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 13:51
    -8
    Продали китайцам "Калибр" на свою голову...
    1. Hammer
      Hammer Сегодня, 14:16
      +3
      Не несите чепухи. "Калибр" им ни кто не продавал. украинцы в нулевых продали им Х-55. Кстати, и иранцам тоже, сейчас она у них называется "Soumar".
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 15:01
        -3
        Хаммер.Константин и Ко
        Пусть будет Club-N (ЭКСПОРТНЫЙ аналог комплекса «Калибр»).С указанной в статье дальностью
        Есть и в Индии,и (или будет) в Алжире.
        Если бы это был аналог Х-55.поверьте,КНР его бы презентовала бы лет десять(+/- )назад .
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 15:17
          -1
          Цитата: knn54
          поверьте,

          Не, не поверим.
          Китайцы свою ракету сделали в 2004м, когда никаких Калибров ещё и в помине не было.
    2. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 14:17
      +5
      Цитата: knn54
      Продали китайцам "Калибр"

      А" калибр" тут при чем?
      Вроде по русски написано - аналог Х -55.
      Да и продали не мы, а бывшие братья.
      И кстати, 2500 км - это штатная дальность старой-доброй Х-55. Китайцы, выходит, тока-тока осилили.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:54
    0
    Стратегические бомбардировщики H-6K ВВС Китая на учениях впервые применили модификацию крылатых ракет с дальностью 2500 км
    . Тема, ни о чём. У них свои бодание, с кем они там намереваются бодаться, а у нас свои проблемы, задачи и влезать туда иначе, чем продажей нашего оружия НЕЛЬЗЯ!!!
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: rocket757
      У них свои бодание, ...
      , а у нас свои проблемы, задачи и влезать туда иначе, чем продажей нашего оружия НЕЛЬЗЯ!!!

      Да как раз тема о том, что нас там с нашим оружием никто не ждёт, сами делать научились.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:40
        0
        Где-то больше не берут, а где то вполне нормально идёт.
        Надо либо подстраиваться под новые условия, либо создавать благоприятные условия самим .... варианты.
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 14:10
    +4
    Что за "городской сумасшедший" Архип появился на ВО? Лезет ."куда его не просят"... вечно у него "сырья и кадров" не хватает,мешает людям спокойно разговаривать, несёт всякую крень...
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 14:17
      +3
      Он же Гоша, он же Гога, он же Жора - это все дети Лейтенанта Шмидта (на сайте их знают все).
    2. kot423
      kot423 Сегодня, 14:23
      +4
      Цитата: Nikolaevich I
      мешает людям спокойно разговаривать, несёт всякую крень...

      Не обращайте внимания, очередной мриющий, пытающийся загадить любую тему.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:34
    0
    Не знаю как по мне так Китай по опасности выше Америки. Но это моё любительское мнение.
  7. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 16:42
    0
    Необходимо оставшиеся ту 22м3 приспособить под носители х 101/102.имеющихся ту 95/160 явно не достаточно ,да и в эксплуатации ту22 дешевле и радиуса действия на европейском ТВД хватает.
  8. Canecat
    Canecat Сегодня, 17:00
    0
    задействована в маневрах, получивших название «Огненный меч».

    Огненный меч, Прочный щит... у нас одних "Во поле березка... стояла"