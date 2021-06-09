Стратегические бомбардировщики H-6K ВВС Китая на учениях впервые применили модификацию крылатых ракет с дальностью 2500 км

Модернизированная версия китайского стратегического бомбардировщика H-6K была задействована в маневрах, получивших название «Огненный меч». В ходе этих учений самолёты H-6K ВВС Китая впервые применила по целям новейшие крылатые ракеты воздушного базирования.По последним данным, речь идёт о последней модернизации стратегических крылатых ракет CJ-10. После процесса модернизации максимальная дальность этой модификации КР составляет 2500 км. Сама КР CJ-10 является производной от советской ракеты Х-55. Эта ракета, как и советская, способна нести ядерную боеголовку. При этом о мощности боеголовки модернизированной версии CJ-10 в тротиловом эквиваленте китайские источники на данный момент не сообщают.Основной акцент в ВВС Китая делается в данном случае на том, что существенное увеличение дальности крылатой ракеты позволяет стратегическим бомбардировщикам H-6K наносить удары с внушительного расстояния от зоны контроля ПВО противника. Сами бомбардировщики при таком раскладе могут остаться недосягаемыми для противовоздушной обороны.Ранее в Китае часто поднималась тема о необходимости разработки стратегического бомбардировщика (ракетоносца) нового поколения. Однако, пока эти разработки ведутся (в частности, не преодолена проблема с двигателями), в КНР решили усовершенствовать те самолёты, которые имеются на вооружении.Руководитель исследовательской группы Хэ Шэнцзян отмечает, что на данном этапе выделяются три основных модернизационных направления H-6K. Первое – повышение дальности боевого применения самолёта. Второе – оптимизация компоновки пространства в кабине, позволяющая экипажу наиболее эффективно использовать функционал управления. Третья – дополнительная информатизация и цифровизация при выполнении операций.