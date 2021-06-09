На замену «Арли Беркам» и «Тикондерогам»: ВМС США начали разработку нового перспективного эсминца

Военно-морской флот США намерен в ближайшем будущем получить на вооружение новый эсминец. Как сообщает USNI News, американский флот запустил программу создания нового "ракетного эсминца".Как пишет издание, после 10 лет начала и остановок различных программ по созданию надводного боевого корабля, ВМС США наконец-то реально запустили программу разработки нового эсминца. По планам ВМС США, строительство нового корабля должно стартовать уже в 2028 финансовом году.Разработкой и остальными работами, связанными с новым проектом будет заниматься специальный офис, открытый в минувшую пятницу с первоначальным штатом в 16 человек. Они разработают стратегию, проект, планы строительства, испытаний и т.д. и т.п. нового надводного корабля. На 2022 год на программу выделено около 79,7 миллиона долларов. Работа будет вестись в сотрудничестве с верфью Hunting Ingalls Industries и компанией General Dynamics.О самом проекте нового эсминца пока известно мало. Из требований к нему выделяются два основных - это наличие боевой информационно-управляющей системы Aegis и силовой электрической двигательной установки Zumwalt. При чем наличие электрической двигательной установки считается чуть ли не основным требованием. Кстати, форма корпуса также будет новой.В будущем перспективный эсминец должен "стать преемником" эсминцев "Арли Берк" и ракетных крейсеров "Тикондерога".