На замену «Арли Беркам» и «Тикондерогам»: ВМС США начали разработку нового перспективного эсминца

Военно-морской флот США намерен в ближайшем будущем получить на вооружение новый эсминец. Как сообщает USNI News, американский флот запустил программу создания нового "ракетного эсминца".
Как пишет издание, после 10 лет начала и остановок различных программ по созданию надводного боевого корабля, ВМС США наконец-то реально запустили программу разработки нового эсминца. По планам ВМС США, строительство нового корабля должно стартовать уже в 2028 финансовом году.
Разработкой и остальными работами, связанными с новым проектом будет заниматься специальный офис, открытый в минувшую пятницу с первоначальным штатом в 16 человек. Они разработают стратегию, проект, планы строительства, испытаний и т.д. и т.п. нового надводного корабля. На 2022 год на программу выделено около 79,7 миллиона долларов. Работа будет вестись в сотрудничестве с верфью Hunting Ingalls Industries и компанией General Dynamics.
О самом проекте нового эсминца пока известно мало. Из требований к нему выделяются два основных - это наличие боевой информационно-управляющей системы Aegis и силовой электрической двигательной установки Zumwalt. При чем наличие электрической двигательной установки считается чуть ли не основным требованием. Кстати, форма корпуса также будет новой.
В будущем перспективный эсминец должен "стать преемником" эсминцев "Арли Берк" и ракетных крейсеров "Тикондерога".