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На замену «Арли Беркам» и «Тикондерогам»: ВМС США начали разработку нового перспективного эсминца

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Военно-морской флот США намерен в ближайшем будущем получить на вооружение новый эсминец. Как сообщает USNI News, американский флот запустил программу создания нового "ракетного эсминца".


Как пишет издание, после 10 лет начала и остановок различных программ по созданию надводного боевого корабля, ВМС США наконец-то реально запустили программу разработки нового эсминца. По планам ВМС США, строительство нового корабля должно стартовать уже в 2028 финансовом году.

Разработкой и остальными работами, связанными с новым проектом будет заниматься специальный офис, открытый в минувшую пятницу с первоначальным штатом в 16 человек. Они разработают стратегию, проект, планы строительства, испытаний и т.д. и т.п. нового надводного корабля. На 2022 год на программу выделено около 79,7 миллиона долларов. Работа будет вестись в сотрудничестве с верфью Hunting Ingalls Industries и компанией General Dynamics.

О самом проекте нового эсминца пока известно мало. Из требований к нему выделяются два основных - это наличие боевой информационно-управляющей системы Aegis и силовой электрической двигательной установки Zumwalt. При чем наличие электрической двигательной установки считается чуть ли не основным требованием. Кстати, форма корпуса также будет новой.

В будущем перспективный эсминец должен "стать преемником" эсминцев "Арли Берк" и ракетных крейсеров "Тикондерога".
Использованы фотографии:
US Navy
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21 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 13:44
      +3
      Из требований к нему выделяются два основных - это наличие боевой информационно-управляющей системы Aegis и силовой электрической двигательной установки Zumwalt. При чем наличие электрической двигательной установки считается чуть ли не основным требованием.


      В общем это будет по сути новый зумвальт с рестайлингом корпуса))
      приветствуем, и чтобы по цене был еще дороже))
  2. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 13:42
    +8
    Новости закончились, а писать что-то надо. Пошли по второму кругу! sad
    https://topwar.ru/183770-vms-ssha-zapuskajut-ocherednuju-programmu-po-sozdaniju-perspektivnogo-jesminca.html#comment-id-11538926
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 14:05
      -3
      «9 июня 2021 года при выполнении тренировочной задачи над морской акваторией Республики Болгария самолет МиГ-29 из состава болгарских ВВС потерял радиосвязь и исчез с радаров в 0.45»

      Новости не заканчиваются, их просто нужно искать.
  3. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 13:42
    -2
    Кстати, форма корпуса также будет новой.

    Видимо распиаренный "ныряющий" корпус не прошел - ныряет хорошо, выныривает не очень. ))) Ну что, кто хочет сделать ставки на сколько подорожает программа через год-два?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:31
      0
      Присмотритесь на фото,посмотрите как обтянута обшивка корпуса на стрингерах и шпангоутах.Такое впечатление что ему лет 20,судя по корпусу.Дык он СВА не видел.
  4. Комментарий был удален.
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 13:47
    0
    Видать "напугал" эсминец Type 055 "Наньчан"...
  6. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 13:48
    0
    Со их скоростью работы денежного печатного станка каждый год можно списывать бюджет на непонятные игрушки и ненужные глупости..
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:49
    +2
    Сделать его четырехкорпусным, но максимально плоским, способным погружаться на километр, и взлетать на 30 километров. Технология "стеллс " будет обязательна, так никто и никогда не найдет на нем ракеты, торпеды, и орудия, ибо они будут крепиться снаружи к днищу. ...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:57
    +2
    На замену «Арли Беркам» и «Тикондерогам»: ВМС США начали разработку нового перспективного эсминца
    . Нам от того не холодно, не жарко. Всё равно в той сфере, в тех краях, в тех объемах, нам с ними соревноваться не по силам, так что занимаемся своими делами и всё.
    1. Прочее
      Прочее Сегодня, 13:58
      -12
      Цитата: rocket757
      Всё равно в той сфере, в тех краях, в тех объемах, нам с ними соревноваться не по силам, так что занимаемся своими делами и всё.


      "Всё" или "Фсё"?
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 14:09
        +2
        Цитата: Прочее
        Цитата: rocket757
        Всё равно в той сфере, в тех краях, в тех объемах, нам с ними соревноваться не по силам, так что занимаемся своими делами и всё.


        "Всё" или "Фсё"?

        Капрал, слово "усё" переводить надо?
      2. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 14:21
        +2
        Прочее -идете на рекорд по минусам за один день? belay Чего вы вообще хотели сказать своими "комментариями " , а то кроме юродства ничего в них нету? am
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:02
    0
    Это сигнал нам тоже что- нибудь новенькое разработать.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:23
      0
      Павел 57 -мы даже обычный эсминец построить не в состоянии, а выдать нечто новое, революционнное, это вообще фантастика, увы. ....
  10. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 14:13
    +1
    На фото к статье всем известный "утюг" "Замволт". А в статье про замену эсминцев "Арли Берков» и «Тикондерогов» у которых классическая форма. А какой новый эсминец будет, будем посмотреть.
  11. Шкипер
    Шкипер Сегодня, 14:52
    -1
    Амерофилы наверное умирают от разрыва шаблона. А как же Замволт и его всемогущество. Все.....сдулся окончательно как и Фу-22 - под списание.
    А новый эсминец амерам надо будет сразу мехом обшивать.....а то пыжатся догнать Россию в Арктике и слепить арктическую группировку войск....но без утепленных плавающих чеплашек облом получается вот и надо запасаться мехом для будущего эсминца.
    1. Юрий В.А
      Юрий В.А Сегодня, 15:25
      0
      Зато у вас с Арктикой перебор, одна пурга.
  12. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 14:55
    0
    Американцы конечно денег попилят так, как нашим и в самых влажных снах не снилось, но! Серию в 50+ кораблей они вполне способны сделать в среднесрочной перспективе. А вот мы чёт пока чешимся и поштучно рожаем корветы и фрегаты.
  13. Александр97
    Александр97 Сегодня, 14:56
    -1
    На разработку проекта Zumwalt затрачено около 10 млрд долларов. Выделяемые на программу около 79,7 миллиона долларов, говорят об приугасшем желании продвигать революционные проекты.
  14. Kurare
    Kurare Сегодня, 15:44
    0
    Складывается впечатление, что после т.н. "победы в холодной войне" США просто тупо разучились делать "железо". Нашпигуют Ай-Фонами свои новые игрушки - вот тебе и прорывная технология. А вот то, что было создано как противостояние СССР, до сих пор модернизируется и остаётся костяком.
  15. donavi49
    donavi49 Сегодня, 15:46
    +3
    Ну если пришла разнарядка писать про флот, написали бы про MADEX-2021 - там представили два макета корейского национального авианосца, по идущему конкурсу.

    Хюндей прямо вундервафлю собрала. С опциями переделки под финишеры в будущем, отдельной зоной запуска БПЛА и прогрессивной архитектурой.



    Деу же вышли с более дешевым и консервативным проектом.