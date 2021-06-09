Пушилин: Украина не намерена выполнять «Минск», поэтому Донбасс строит собственную государственность

Если бы мы просто ждали, то наши люди просто бы уже умерли от голода, отсутствия работы, отсутствия инфраструктуры и прочего.

Мы видим свое будущее только с Россией и никак иначе. Мы чувствуем раскрытие потенциала Донбасса только в составе большой великой страны. В этом заключается наше будущее и залог достойной жизни наших потомков.