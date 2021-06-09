Военное обозрение
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Пушилин: Украина не намерена выполнять «Минск», поэтому Донбасс строит собственную государственность

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Донбасс достиг значительных успехов в построении собственной государственности. Донецк и Луганск смогли в кратчайшие сроки создать с нуля свои властные структуры.


Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с корреспондентом агентства News Front Дмитрием Павленко.

Киев даже изначально не планировал придерживаться взятых на себя обязательств, несмотря на подписанный его представителями документ.

Денис Пушилин считает, что украинские власти в тот момент были готовы подписать любую бумагу, лишь бы избежать полного военного разгрома. Они просто обеспечили себе передышку, чтобы собраться с силами, а подписанный документ попросту игнорировали.

Украина не намерена выполнять «Минск», поэтому Донбасс вынужденно строит собственную государственность. В ЛДНР не стали ждать сложа руки, пока Киев приступит к действиям, которые прописаны в соглашении.

Если бы мы просто ждали, то наши люди просто бы уже умерли от голода, отсутствия работы, отсутствия инфраструктуры и прочего.

- отмечает глава ДНР.

Он обращает внимание, что в мировой истории существует не так много примеров, когда государственные институты были выстроены в такие короткие сроки.

Мы видим свое будущее только с Россией и никак иначе. Мы чувствуем раскрытие потенциала Донбасса только в составе большой великой страны. В этом заключается наше будущее и залог достойной жизни наших потомков.

- заявил Пушилин.
Использованы фотографии:
https://denis-pushilin.ru/
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23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. NF68
    NF68 Сегодня, 16:39
    +4
    Почему бы ДНР и ЛНР не объединиться?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:46
      +1
      В этом году прогнозируется большой спрос на уголь, особенно на антрацит и кокс (не путать!). Если навести порядок с воровством то население можно поднять материально. Хотя о чём это я................. recourse
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:48
      0
      Цитата: NF68
      Почему бы ДНР и ЛНР не объединиться?

      ДНР больше склонен к России, а Луганск еще может и поколебаться
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 16:52
        0
        Цитата: Егоза
        ДНР больше склонен к России, а Луганск еще может и поколебаться

        Русским пора уже перестать колебаться. Демографические проблемы не дают времени на раскачку.
        1. Gato
          Gato Сегодня, 18:10
          +1
          Демографические проблемы не дают времени на раскачку

          Демографические проблемы присоединением ЛДНР не решатся. Их решение лежит даже не знаю в какой плоскости, по крайней мере, не похоже, что в социальной. Чем лучше народ живет, тем меньше он стремится гм.. размножаться. Предлагаю запретить ЛГБТ, контрацепцию и аборты, а студентов три раза в год отправлять на картошку wassat
    3. TerraSandera
      TerraSandera Сегодня, 16:49
      +5
      Потому что идея создания Новороссии, единого государства осталась в мыслях патриотов и лозунгах 2014 года. После подписания минских соглашений , даже самым заядлым оптимистам стало ясно, чего это все стоит. Никому не нужно это государство, поэтому и объединить его не дадут. Кто не понял, изтлилеров, уже покоятся в земле, земля им пухом.
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:50
      +2
      Цитата: NF68
      Почему бы ДНР и ЛНР не объединиться?...

      ...с Россией?
      laughing
      1. NF68
        NF68 Сегодня, 17:02
        +1
        Цитата: ROSS 42
        Цитата: NF68
        Почему бы ДНР и ЛНР не объединиться?...

        ...с Россией?
        laughing


        Пока между собой. Потом постепенно и можно будет и далее сближаться с Россией. Заключить договор о взаимопомощи и тд. и тп. Вполне возможно так оно со временем и будет.
    5. Gato
      Gato Сегодня, 16:54
      +2
      Почему бы ДНР и ЛНР не объединиться

      Объединиться республики смогут только при смертельной угрозе или после присоединения. Вопрос только к кому? РФ не хочет, а Украина не может.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 17:06
        +3
        Цитата: Gato
        РФ не хочет, а Украина не может.

        Нас кто-то спросил? Я всегда за объединение с русскоязычными людьми: одна культура, один менталитет...
        1. Gato
          Gato Сегодня, 18:04
          0
          Нас кто-то спросил?

          Ну а кто и когда кого-то спрашивал? Особенно, если речь идет об абстрактных геополитических интересах, за которыми всегда скрывается конкретный частный шкурный интерес.
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 17:01
    +2
    СЕГОДНЯ в структуре власти практически нет людей, поднимавших протест на Донбассе и готовых брать ответственность за происходящее.Зато представителей местных элит с опытом участия в украинской политике "довоенного образца" выше крыши.
  3. cniza
    cniza Сегодня, 17:02
    0
    Киев даже изначально не планировал придерживаться взятых на себя обязательств, несмотря на подписанный его представителями документ.


    Все это понимали , но надеялись на чудо...
    1. Русь
      Русь Сегодня, 17:07
      +2
      Чудо не случилось....
      1. cniza
        cniza Сегодня, 17:19
        +1
        Угу , а все так ждали его...
  4. Torins
    Torins Сегодня, 17:09
    +3
    Что-то мне подсказывает, что суверенными государствами эти республики не станут. Не дадут.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:18
      -1
      Да, либо мы выйдем к админ границам ЛО и ДО, либо укрохунта выйдет к границе с РФ
      1. Egor-dis
        Egor-dis Сегодня, 17:26
        0
        Цитата: Canecat
        ибо мы выйдем к админ границам ЛО и ДО, либо укрохунта выйдет к границе с РФ

        Хуже будет если поделят. ДНР - к России, а ЛНР опять в укру запихнуть попытаются.
    2. север 2
      север 2 Сегодня, 17:35
      0
      Цитата: Torins
      Что-то мне подсказывает, что суверенными государствами эти республики не станут. Не дадут.

      Вот каждый день репортажи по РТ из всего мира и из этой даже Украины . А из республик Донбасса лишь тогда , и то минут пять, если бендеровцы обстреляет . А как там живут люди и как власть в Донбассе создаёт институции независимых республик , об этом ни слова . Тут, или телевидение руководимая либерастами игнорирует жизнь уже фактически независимых республик Донбасса, независимость которых стреноживает именно Минские договорённости, или либерастное руководство телевидения подчинена либерастам в Кремле и по приказу последних игнорирует жизнь простых людей и элит Донбасса.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:30
    +1
    Да.. Донбасс и другие горячие точки на планете , это пример того, как можно годами издеваться над территориями военными действиями , и как политики создают такие точки намерено.
  6. по привычке
    по привычке Сегодня, 17:35
    +1
    залог достойной жизни наших потомков

    Судя по прессе, Пушилин имеет в виду лично своих потомков.
  7. Avior
    Avior Сегодня, 17:40
    -1
    Донбасс оказался в подвешенном состоянии , и это из интервью Пушилин наглядно видно
    С одной стороны
    . Донбасс строит собственную государственность

    С другой
    видим свое будущее только с Россией и никак иначе. Мы чувствуем раскрытие потенциала Донбасса только в составе большой великой страны

    С третьей стороны- по всем утверждённым СБ ООН соглашениям- в составе Украины.
    Жаль людей, у них так и жизнь пройдёт:((((((
  8. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 18:19
    0
    "Мы видим свое будущее только с Россией и никак иначе. Мы чувствуем раскрытие потенциала Донбасса только в составе большой великой страны. В этом заключается наше будущее и залог достойной жизни наших потомков."
    Это отлично! Обязательно и не замедлительно ,организовать референдум по этому вопросу! Чтобы у России были все юридические основания для принятия республик в свой состав.