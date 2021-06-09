Пушилин: Украина не намерена выполнять «Минск», поэтому Донбасс строит собственную государственность

Донбасс достиг значительных успехов в построении собственной государственности. Донецк и Луганск смогли в кратчайшие сроки создать с нуля свои властные структуры.
Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с корреспондентом агентства News Front Дмитрием Павленко.
Киев даже изначально не планировал придерживаться взятых на себя обязательств, несмотря на подписанный его представителями документ.
Денис Пушилин считает, что украинские власти в тот момент были готовы подписать любую бумагу, лишь бы избежать полного военного разгрома. Они просто обеспечили себе передышку, чтобы собраться с силами, а подписанный документ попросту игнорировали.
Украина не намерена выполнять «Минск», поэтому Донбасс вынужденно строит собственную государственность. В ЛДНР не стали ждать сложа руки, пока Киев приступит к действиям, которые прописаны в соглашении.
Если бы мы просто ждали, то наши люди просто бы уже умерли от голода, отсутствия работы, отсутствия инфраструктуры и прочего.
- отмечает глава ДНР.
Он обращает внимание, что в мировой истории существует не так много примеров, когда государственные институты были выстроены в такие короткие сроки.
Мы видим свое будущее только с Россией и никак иначе. Мы чувствуем раскрытие потенциала Донбасса только в составе большой великой страны. В этом заключается наше будущее и залог достойной жизни наших потомков.
- заявил Пушилин.