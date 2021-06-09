Военное обозрение
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Батальонный комплект бронетехники поступил на вооружение десантно-штурмового соединения ВДВ

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Новый батальонный комплект военной техники поступил на вооружение Новороссийского гвардейского десантно-штумового горного соединения ВДВ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Отмечается, что это уже десятый батальонный комплект боевых машин БМД-4М и БТР МДМ "Ракушка", поступивший на вооружение ВДВ за последние годы.

В данную партию вошли 39 единиц бронетехники, из них 31 БМД-4М и 8 БТР МДМ. Вся техника предназначена для десантно-штурмового батальона из состава Кавказского казачьего полка Новороссийского десантно-штумового горного соединения ВДВ, дислоцированного в Ставрополе. Военнослужащие уже прошли переобучение на новую технику.

Это уже второй батальонный комплект, поступивший в Новороссийское соединение ВДВ. В прошлом году в ноябре месяце около 40 единиц новой бронетехники - боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ были переданы десантно-штурмовому Кубанскому казачьему полку.

Как заявил заместитель командующего ВДВ по вооружению генерал-майор Алексей Рагозин, до конца этого года планируется поставка еще трех батальонных комплектов бронетехники для ВДВ. В какие части поступит техника, он не уточнил.
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8 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:18
    +6
    Ну, успехов десантуре , и чтобы такие факты стали не приятной новостью, а обыденностью! good
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:25
    +2
    Добрая весть, перевооружение идёт, тише чем хотелось бы НАМ, но быстрее чем хотелось СУПОСТАТАМ.
  3. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:53
    +1
    Новая техника всегда хорошо, но сейчас она должна иметь не только противопульную броню, но и какую-то систему защиты от РПГ и ПТУРов.
    1. Marachuh
      Marachuh Сегодня, 15:01
      +2
      Есть определённые противоречия. Нарастить броню нельзя- мешает ограничение по весу и габаритам. Её же десантировать надо. Выход конечно есть- каз, но его нет. А в целом вполне неплохая машинка. Видел на прошлой неделе , как на трале везли в Воронежской обл.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:06
      0
      hi тут вопросов много, ВДВ это скорость и маневренность, системы защиты от птрк и РПГ на данный момент не компактны и опасны для рядом находящейся пехоты, это как броник у пехоты, обычный пехотинец носит полный комплект который уменьшает его подвижность и маневренность, спецы носят пластины и то только на жизненно важных частях туловища, тоже и с каска и, так и с техникой кому защита, кому подвижность, звиняйте за может быть сумбур в мыслях.
    3. Gato
      Gato Сегодня, 15:31
      0
      она должна иметь не только противопульную броню, но и какую-то систему защиты от РПГ и ПТУРов

      Было бы неплохо, но это дополнительный вес. А можно и обойтись, если применять БМД именно как БМД, а не как танк - т.е., для обеспечения тактической мобильности, а не таранных ударов по укрепленным позициям, это как бы и не задача ВДВ. В свое время многие командиры имели поползновения сгрести всю бронетехнику в кучу и использовать ее в качестве маневренной ударной бронегруппы, тем самым лишая пехоту огневой поддержки и маневренности, а саму бронетехнику - надежного пехотного прикрытия.
  4. moreman78
    moreman78 Сегодня, 17:18
    0
    В данную партию вошли 39 единиц бронетехники, из них 31 БМД-4М и 8 БТР МДМ.

    Я не пойму, а на чем тогда батальонный разведвзвод катается - в нем раньше было 2 БМДки, на старых бмд-2 чтоль?
    1. Старый танкист
      Старый танкист Сегодня, 17:26
      0
      Возможно планируют на "Тайфун-ВДВ" посадить.