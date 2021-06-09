Батальонный комплект бронетехники поступил на вооружение десантно-штурмового соединения ВДВ

Новый батальонный комплект военной техники поступил на вооружение Новороссийского гвардейского десантно-штумового горного соединения ВДВ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Отмечается, что это уже десятый батальонный комплект боевых машин БМД-4М и БТР МДМ "Ракушка", поступивший на вооружение ВДВ за последние годы.В данную партию вошли 39 единиц бронетехники, из них 31 БМД-4М и 8 БТР МДМ. Вся техника предназначена для десантно-штурмового батальона из состава Кавказского казачьего полка Новороссийского десантно-штумового горного соединения ВДВ, дислоцированного в Ставрополе. Военнослужащие уже прошли переобучение на новую технику.Это уже второй батальонный комплект, поступивший в Новороссийское соединение ВДВ. В прошлом году в ноябре месяце около 40 единиц новой бронетехники - боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ были переданы десантно-штурмовому Кубанскому казачьему полку.Как заявил заместитель командующего ВДВ по вооружению генерал-майор Алексей Рагозин, до конца этого года планируется поставка еще трех батальонных комплектов бронетехники для ВДВ. В какие части поступит техника, он не уточнил.