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Новостное агентство ТАСС аннулировало новость о взрыве на борту арендованной ВМС Индии АПЛ «Нерпа» проекта 971

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Новостное агентство ТАСС аннулировало новость о взрыве на борту арендованной ВМС Индии АПЛ «Нерпа» проекта 971

Новостное агентство ТАСС аннулировало новость о причинах преждевременного возвращения индийскими ВМС российской атомной подводной лодки АПЛ К-152 "Нерпа" проекта 971. Как заявили в агентстве, новость выпущена ошибочно.


Сообщения "Причиной возвращения в Россию из Индии подлодки "Чакра" стал взрыв на борту - источник", выпущенные в 03:00:01 и 03:00:30 мск, АННУЛИРУЮТСЯ как выпущенные ошибочно

- пишет ТАСС.

Сегодня, 9 июня ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК сообщило, что причиной преждевременного возвращения подводной лодки К-152 "Нерпа" проекта 971 стал взрыв, произошедший на борту субмарины весной прошлого года. По данным новостного агентства причиной взрыва стал баллон воздуха высокого давления, находившийся между легким и прочным корпусами.

Данная новость была растиражированна российскими СМИ, в том числе и нашим сайтом. "Военное обозрение" приносит своим читателям извинения за представленную недостоверную информацию.

В остальном новость о возвращении арендованной субмарины соответствует действительности. АПЛ К-152 "Нерпа", находившаяся в аренде индийских ВМС с 2012 года под названием S72 Chakra, действительно движется в сторону Владивостока. Об этом пишут и индийские и российские СМИ.

Поскольку информация о взрыве на борту подлодки оказалась недостоверной, примем за основу сообщения индийских СМИ, заявивших, что причиной преждевременного возвращения АПЛ стали проблемы с ее содержанием, в том числе силовой установки. А в остальном будем дожидаться, когда подлодка в сопровождении отряда российских кораблей ТОФ прибудет во Владивосток и Минобороны выпустит уже официальное сообщение.
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11 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 15:12
    -1
    "ТАСС уполномочен заявить".
    И нет дыма без огня-"что то" таки. было,пусть даже человеческий фактор.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:31
      +3
      На предыдущей ветке было сообщение:
      bars876 (Константин) Сегодня, 09:31 +11
      Да ни чего у них не взрывалось,долбанули они лодку очень хорошо носом на учениях и ремонтом наши спецы все десять лет занимаються...Строил эту лодку,а знакомые в командировках на обслуживание гоняют,откуда и знаю...

      Так что взрыв - вычеркиваем, а индусы - то такое... bully
      1. Fregate
        Fregate Сегодня, 15:45
        +1
        Цитата: Alex777
        Так что взрыв - вычеркиваем,

        Записываем - хлопок. laughing Хлопнули носом.
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 16:41
      0
      Цитата: knn54
      нет дыма без огня-"

      Всех смутило слово - "раньше срока". А на сколько раньше? В январе 2012 года ее передали ВМС Индии на 10 лет. Вот и считайте. Всего пол года осталось. А Магадан будет передан в 2022 году. Это же ведь не так, мол одну вернули, вторую забрали. Будет процесс снятия вооружения, портретов Митхуна Чакра.борти (борт Чакры laughing ) и пр., перенос его на другую лодку, экипаж должен ознакомиться, что там нового, в чем разница. Брахманы должны изгнать демонов и пр. Естественно это должно быть на Звезде, где дожидается, доремонтируется (обиндиивается laughing ) Магадан. Ладно бы там на несколько лет раньше, а так именно вовремя возвращают и без задержек.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:21
    -2
    Так я не понял: новость ВЫПУЩЕНА ошибочно или содержание новости ошибочно?
    1. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 15:48
      -1
      Цитата: Кот Александрович
      новость ВЫПУЩЕНА ошибочно или содержание новости ошибочно?

      Ошибочно ошиблись, ибо бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями.fellow laughing
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:30
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Так я не понял: новость ВЫПУЩЕНА ошибочно или содержание новости ошибочно?

      ТАСС "соврамши"
  3. Orkraider
    Orkraider Сегодня, 15:25
    +3
    Странные попытки создать новости. Возвращают не преждевременно, а в срок, с небольшим временным запасом для выполнения перехода, осмотра, подписания актов прием-передачи и пр.
  4. Перейра
    Перейра Сегодня, 15:28
    +3
    Были демоны. Но самоликвидировались.
  5. URAL72
    URAL72 Сегодня, 15:31
    0
    Лодку нужно срочно в док,- она вполне себе ничего, ещё послужит России.
  6. val43
    val43 Сегодня, 15:52
    0
    Цитата: Alex777
    Так что взрыв - вычеркиваем, а индусы - то такое...
    Не только индусы. Погуглите "Подводный таран атомного "Кальмара".