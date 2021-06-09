Новостное агентство ТАСС аннулировало новость о взрыве на борту арендованной ВМС Индии АПЛ «Нерпа» проекта 971

Сообщения "Причиной возвращения в Россию из Индии подлодки "Чакра" стал взрыв на борту - источник", выпущенные в 03:00:01 и 03:00:30 мск, АННУЛИРУЮТСЯ как выпущенные ошибочно

Новостное агентство ТАСС аннулировало новость о причинах преждевременного возвращения индийскими ВМС российской атомной подводной лодки АПЛ К-152 "Нерпа" проекта 971. Как заявили в агентстве, новость выпущена ошибочно.- пишет ТАСС.Сегодня, 9 июня ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК сообщило, что причиной преждевременного возвращения подводной лодки К-152 "Нерпа" проекта 971 стал взрыв, произошедший на борту субмарины весной прошлого года. По данным новостного агентства причиной взрыва стал баллон воздуха высокого давления, находившийся между легким и прочным корпусами.Данная новость была растиражированна российскими СМИ, в том числе и нашим сайтом. "Военное обозрение" приносит своим читателям извинения за представленную недостоверную информацию.В остальном новость о возвращении арендованной субмарины соответствует действительности. АПЛ К-152 "Нерпа", находившаяся в аренде индийских ВМС с 2012 года под названием S72 Chakra, действительно движется в сторону Владивостока. Об этом пишут и индийские и российские СМИ.Поскольку информация о взрыве на борту подлодки оказалась недостоверной, примем за основу сообщения индийских СМИ, заявивших, что причиной преждевременного возвращения АПЛ стали проблемы с ее содержанием, в том числе силовой установки. А в остальном будем дожидаться, когда подлодка в сопровождении отряда российских кораблей ТОФ прибудет во Владивосток и Минобороны выпустит уже официальное сообщение.