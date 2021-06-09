Навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит.

Россия не имеет сверхдержавных амбиций, хотя некоторые уверены в обратном. У нас также отсутствует тот «мессианский задор», с которым наши партнеры стараются насаждать всем другим странам свои западные «демократические ценности».Как сообщает агентство РИА Новости , об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе «Примаковских чтений».- считает российский министр иностранных дел.Лавров также посетовал, что Соединенные Штаты и их союзники не готовы к честному диалогу по вопросам размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что с подобной проблемой при общении с руководством стран Запада сталкивается не только Российская Федерация, но и ряд других стран. Им точно так же не удается добиться открытого обсуждения важных проблем. Фактам Соединенные Штаты и их европейские союзники зачастую предпочитают неоднократно опробованный принцип «хайли лайкли». Из-за этого пропадает всякая вера в возможность разрешения разногласий путем переговоров.Глава МИД РФ напомнил, что современное мироустройство было организовано странами-победительницами после окончания Второй мировой войны. В Москве об этом не забывают, возражая против любых попыток пересмотра ее итогов.Незадолго до этого в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что есть вероятность участия Сергей Лаврова в предстоящих женевских переговорах между президентами Соединенных Штатов и России.