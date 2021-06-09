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Глава МИД РФ: Россия не имеет сверхдержавных амбиций

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Россия не имеет сверхдержавных амбиций, хотя некоторые уверены в обратном. У нас также отсутствует тот «мессианский задор», с которым наши партнеры стараются насаждать всем другим странам свои западные «демократические ценности».


Как сообщает агентство РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе «Примаковских чтений».

Навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит.

- считает российский министр иностранных дел.

Лавров также посетовал, что Соединенные Штаты и их союзники не готовы к честному диалогу по вопросам размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что с подобной проблемой при общении с руководством стран Запада сталкивается не только Российская Федерация, но и ряд других стран. Им точно так же не удается добиться открытого обсуждения важных проблем. Фактам Соединенные Штаты и их европейские союзники зачастую предпочитают неоднократно опробованный принцип «хайли лайкли». Из-за этого пропадает всякая вера в возможность разрешения разногласий путем переговоров.

Глава МИД РФ напомнил, что современное мироустройство было организовано странами-победительницами после окончания Второй мировой войны. В Москве об этом не забывают, возражая против любых попыток пересмотра ее итогов.

Незадолго до этого в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что есть вероятность участия Сергей Лаврова в предстоящих женевских переговорах между президентами Соединенных Штатов и России.
Использованы фотографии:
Министерство иностранных дел РФ
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35 комментариев
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  1. VORON538
    VORON538 Сегодня, 15:18
    +6
    Глас вопиющего в пустыне hi
    Запад устроит лишь Россия образца правления горбачева или ельцина.Тогда есть ли смысл договариваться с западом на ИХ условиях?
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 15:27
      +16
      Глава МИД РФ: Россия не имеет сверхдержавных амбиций

      Для этого надо иметь 4 основания:
      1. Иметь передовую мощную экономику с лидирующими показателями промышленного производства.
      2. Ведущее места в научно-техническом развитии в мире.
      3. Культуру завоёвывающая другие страны и которой восхищаются в передовых странах.
      4. Военный аспект, когда сверхдержава диктует свою непреклонную волю во всем земном шаре.
      Я бы добавил еще и привлекательную идею развития это № 5.
      Как мы все понимаем таким был СССР. А капиталистическая страна 3 мира с ядерным оружием, наподобие Пакистана, доедает остатки былого величия. Причем по своей вине.
      1. Например
        Например Сегодня, 15:59
        -10
        Цитата: Гражданский
        Культуру завоёвывающая другие страны и которой восхищаются в передовых странах.

        Передовые страны это какие?
        И в чём "передовитость" этих стран?

        Культура СССР - это что?

        Каждый народ имеет свою культуру. Именно культура отличает один народ от другого.

        Русские, армяне, евреи, татары - у каждого народа своя культура.
        1. Rageee
          Rageee Сегодня, 16:46
          +3
          говорим передовые страны - подразумеваем Запад: Cша, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Южная Корея, Канада,Голландия, Бельгия, Тайвань, Швейцария, те же скандинавские страны и.т.д.
          Эти страны и толкают вперед мировое развитие и научно-технический прогресс! все те технологии, ноу-хау и блага, которыми сегодня пользуются даже рядовые граждане в Европе, Азии, Афркике и.т.д. созданы этими странами и в первую очередь конечно Сша. Что касается культуры..то скажем те же американские фильмы или музыка популярны и востребованы во всем мире, а русское только в постсоветском пространстве..и так во всем. Сша это мировой уровень, тобиш сверхдержава. Россия это региональный уровень (Снг) тобиш региональная держава, но никак и близко не сверхдержава.
          1. dorz
            dorz Сегодня, 17:05
            +1
            Россия не имеет сверхдержавных амбиций ...

            Региональных амбиций тоже не осталось. sad
            1. Rageee
              Rageee Сегодня, 17:17
              +2
              региональные более чем остались, их Россия более чем потянет, проблема в фантомных болях статусности сверхдержавы СССР канувшей в лето)
            2. Silvestr
              Silvestr Сегодня, 18:08
              0
              Цитата: dorz
              Региональных амбиций тоже не осталось

              Не скажите! А Беларусь, Украина, Кавказ, Ср. Азия?
        2. Silvestr
          Silvestr Сегодня, 18:07
          0
          Цитата: Например
          Передовые страны это какие?

          Это те страны, где бюджет наполняется за счёт умных голов и технологий, а не продажей углеводородов
      2. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 16:27
        -6
        Цитата: Гражданский
        А капиталистическая страна 3 мира с ядерным оружием, наподобие Пакистана, доедает остатки былого величия. Причем по своей вине.

        Однако, мещане жгут... fellow laughing
      3. по привычке
        по привычке Сегодня, 17:02
        +2
        Чего- же все разом продали такую привлекательную идею?
        Один батька остался, да и тот ни два, ни полтора.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:37
      +2
      Нужно иметь амбиции, и реализовывать их, это часть стратегии развития страны! Другое дело, какие именно амбиции стране нужны!
      1. кредо
        кредо Сегодня, 16:02
        0
        Цитата: Бережливый
        Нужно иметь амбиции, и реализовывать их, это часть стратегии развития страны! Другое дело, какие именно амбиции стране нужны!

        Тут я с Лавровым полностью согласен и раскрывать свои карты нет никакого резона.
        Другое дело, что англосаксы ни одному слову Лаврова не поверили и будут гнуть свою линию до тех пор пока они не сломают нас или мы (кто-то другой) не сломаем их.
        1. Например
          Например Сегодня, 17:18
          +1
          Лавров сдулся.
          Хотя и сдуваться некуда.

          Сплошное выражение озабоченности.

          Не претендует, не посягает, не возражает.

          А русские оставшиеся на своих родных местах, но за пределами современных границ России вынуждены выживать.

          А Лавров не претендует на объединение всех в одну страну.

          Но Лавров уйдет, а Россия останется.

          Может пора ему?

          На пенсию.
  2. Комментарий был удален.
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 15:21
    +12
    По моему разумению один из важных признаков Сверхдержавы-наличие идеологии.
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 15:45
      +2
      Так по сути можно сказать что идеология есть только у КНР и КНДР у всех остальных гнилое потребительство.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 17:13
        0
        Цитата: Incvizitor
        Так по сути можно сказать что идеология есть только у КНР и КНДР у всех остальных гнилое потребительство.

        Тем не менее та же "американская мечта" - это идеология, хоть и носящая ярко выраженный потребительский характер. А вообще, у США времен холодной войны был весьма привлекательный идеологический наборчик: тут тебе и свободы личности,творчества, самовыражевывания, и демократия, и честные выборы, и возможность личным трудом и умом на порядки улучшить свое благосостояние, при том, что если у тебя получится, то общество будет тебя уважать за это... В общем, понятно, что идеология - это одно, а реальность - совсем другое, но у СССР идеология от реальности оказалась еще дальше...
      2. Silvestr
        Silvestr Сегодня, 18:12
        0
        Цитата: Incvizitor
        КНР и КНДР у всех остальных гнилое потребительство.

        И как остальные отстали от Китая и Кореи? Китай- производство, а умные технологии- у остальных. Назовите прорывные успехи Китая на собственных технологиях?
  4. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 15:22
    +7
    . лава МИД РФ напомнил, что современное мироустройство было организовано странами-победительницами после окончания Второй мировой войны. В Москве об этом не забывают, возражая против любых попыток пересмотра ее итогов.
    да как бэ,
    Мироустройство было организованно странами-победительницами после поражения СССР в 1991м, и в Вашингтоне настойчиво нам напоминают об этом, возражая против наших попыток пересмотра.
  5. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 15:23
    -4
    Как же так? СССР грезил мировой революцией и коммунизмом на планете. А Лавров взял и сдулся до уровня страны на задворках земного шара :)
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:25
      +11
      Лаврову, чтобы сдуться, надо бы сначала надуться. А он никогда, кажись, и не пыжился...
    2. борис эпштейн
      борис эпштейн Сегодня, 17:04
      +3
      Идея мировой революции умерла на корню, когда в 30-х годах Сталин отключил от власти Троцкого и Бухарина. Потом Сталин расформировал 3-й Интернационал и даже изменил Гимн СССР-вместо "Интернационала" Гимном стал "Союз нерушимый республик свободных."
    3. Silvestr
      Silvestr Сегодня, 18:13
      0
      Цитата: Из Томска
      СССР грезил мировой революцией

      и
      Цитата: Из Томска
      Лавров взял и сдулся

      связь?
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:24
    +5
    Глава МИД РФ: Россия не имеет сверхдержавных амбиций

    Чтобы говорить о простых амбициях, нужно отстаивать свой суверенитет не дворовыми репликами, а силовыми адекватными ответами. В мире уважают сильных, а не вставших в очередь на раздачу капиталистических привилегий.
    Чтобы о России говорили, как о сверхдержаве, для начала восстановите промышленный потенциал и благосостояние людей, которые живут хуже американских безработных, и сделайте рубль резервной валютой.
    А то, что Россия не имеет сверхдержавных амбиций, знает всякий. При поднятии государственного флага сверхдержаве (да...просто державе) не играют попурри из оперы «Не псы, моя дорогая».
  7. Пижон
    Пижон Сегодня, 15:28
    +10
    Россия не имеет сверхдержавных амбиций

    Это-то и плохо. Страна, занимающая 1/6 часть суши, протянувшаяся на 11 часовых поясов, просто обязана их иметь, по определению.
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 15:47
      +9
      Вот тоже думаю когда у огромной империи нет имперских амбиций это в лучшем случае стагнация империи а скорее деградация.
  8. yfast
    yfast Сегодня, 15:54
    -1
    Почему не имеет? Мы хотим построить коммунизм во всем мире. А у себя оставить капитализм. Но пока не все хотят.
  9. markant1970
    markant1970 Сегодня, 15:58
    +2
    "Россия не имеет сверхдержавных амбиций".
    А что есть признаки считать её таковой?
  10. cniza
    cniza Сегодня, 16:21
    +1
    У нас также отсутствует тот «мессианский задор», с которым наши партнеры стараются насаждать всем другим странам свои западные «демократические ценности».


    Вот с этим я согласен , а так , мы должны политически обеспечивать своё влияние , в интересующих нас регионах...
    1. север 2
      север 2 Сегодня, 16:59
      -2
      Цитата: cniza
      У нас также отсутствует тот «мессианский задор», с которым наши партнеры стараются насаждать всем другим странам свои западные «демократические ценности».


      Вот с этим я согласен , а так , мы должны политически обеспечивать своё влияние , в интересующих нас регионах...

      Лавров прав. Пока Россия не приобретёт статус Империи , лишь при коем возможна сверхдержавность России, ни какие сверхдержавные амбиции невозможны . Тут не желание быть сверхдержавой , или ею не быть, руководят . Тут руководят законы метафизики . А согласно этим законам метафизики , Россия сверхдержавой способна быть только имея статус Империи . И не зря мироздание этот закон подтвердило тем , что после Романовской Империи была создана Красная Империя СССР , что и было сверхдержавой , как и Романовская Империя . А по сколку сейчас границы Империи отброшены на 400 лет назад и на этих отброшенных русских землях кому не лень те гадят в сторону России и даже там запрещает русский язык и в мученики превращает Православную Церковь Московского Патриархата с паствой , то конечно , такая нынешняя Россия не есть и не может быт сверхдержавой. Какая это сверхдержава , если после всего этого только лишь подтирание собственных слюнок и лишь глубокое озабоченность , хотя бы и Лаврова с его МИДом .
  11. Бомба
    Бомба Сегодня, 16:40
    +5
    Цитата: ROSS 42
    для начала восстановите промышленный потенциал и благосостояние людей, которые живут хуже американских безработных, и сделайте рубль резервной валютой.

    "Нужно еще чуть чуть потерпеть....." =)
  12. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 16:51
    0
    Даже если не считать серьёзными проекты "баз в Судане" и прочие "тартусы", даже если считать игрушками ГЛОНАСС и ЯО, даже если считать несущественным членство в G20, МВФ и Совбезе, остаются Газпром и Роснефть со своими интересами по всему миру. И, вообще, один политик сказал, что "граница России нигде не заканчивается". Или он тоже "неРоссия".
  13. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 17:06
    +3
    Россия не имеет сверхдержавных амбиций, хотя некоторые уверены в обратном.

    Россия при нынешних, вообще никаких амбиций не имеет! Лишь только желание набить карман горстке прихлебателей от власти и свалить туда где партнёры.
  14. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 17:35
    0
    Не имеет, а зря!
  15. Страшный_Л.
    Страшный_Л. Сегодня, 17:53
    0
    Глава МИД РФ: Россия не имеет сверхдержавных амбиций

    Сергей Викторович, вот при всём уважении, лично я - имею! feel
    Хочу, чтобы моя Страна была Сверхдержавой. Вот. soldier
  16. Lontus
    Lontus Сегодня, 18:04
    0
    Зачем калантряну развитие Россим?
    Он посажен следить чтобы развития не было.