Японское издание: Россия и США начали борьбу за Среднюю Азию

Россия и Соединенные Штаты начали соперничество за установление контроля над странами Средней Азии - бывшими республиками СССР. Американцы хотят создать новые военные базы, но Россия им не дает. Об этом пишет японское издание Нихон кэйдзай.США выводят свой военный контингент из Афганистана, но не намерены терять влияние над данным регионом, пишет издание. С этой целью Вашингтон начал подыскивать место для новых военных баз, с территории которых США могли бы контролировать Афганистан. В то же время Россия, всегда считавшая Среднюю Азию территорией своего влияния, не намерена пускать туда американцев.По данным издания, Москва, выступающая категорически против появления в данном регионе США, начала наращивать там свое военное присутствие. Ее усилия поддерживает Китай, которому также не нужны военные базы США у своих границ.На данный момент, пишет автор статьи, Россия уже заручилась поддержкой Киргизии, Таджикистана и Казахстана, которые пообещали не размещать американских военных на своей территории. По законам Узбекистана, который мог бы пойти навстречу США, размещение иностранных военных баз запрещено.В свою очередь США боятся дальнейшего распространения терроризма и будут настаивать на контроле Афганистана с территории сопредельных государств.Помочь американцам могли бы переговоры Байдена и Путина, но российский лидер намерен твердо противостоять США на территориях, которые считает своими, т.е. в Белоруссии и Средней Азии.Среднеазиатские страны боятся распространения боевиков и террористов с территории Афганистана и дестабилизации обстановки, но хотят сохранить хорошие отношения с Россией и Китаем. Поэтому борьба за влияние в этом регионе между Россией и США будет продолжаться.