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Японское издание: Россия и США начали борьбу за Среднюю Азию

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Россия и Соединенные Штаты начали соперничество за установление контроля над странами Средней Азии - бывшими республиками СССР. Американцы хотят создать новые военные базы, но Россия им не дает. Об этом пишет японское издание Нихон кэйдзай.


США выводят свой военный контингент из Афганистана, но не намерены терять влияние над данным регионом, пишет издание. С этой целью Вашингтон начал подыскивать место для новых военных баз, с территории которых США могли бы контролировать Афганистан. В то же время Россия, всегда считавшая Среднюю Азию территорией своего влияния, не намерена пускать туда американцев.

По данным издания, Москва, выступающая категорически против появления в данном регионе США, начала наращивать там свое военное присутствие. Ее усилия поддерживает Китай, которому также не нужны военные базы США у своих границ.

На данный момент, пишет автор статьи, Россия уже заручилась поддержкой Киргизии, Таджикистана и Казахстана, которые пообещали не размещать американских военных на своей территории. По законам Узбекистана, который мог бы пойти навстречу США, размещение иностранных военных баз запрещено.

В свою очередь США боятся дальнейшего распространения терроризма и будут настаивать на контроле Афганистана с территории сопредельных государств.

Помочь американцам могли бы переговоры Байдена и Путина, но российский лидер намерен твердо противостоять США на территориях, которые считает своими, т.е. в Белоруссии и Средней Азии.

Среднеазиатские страны боятся распространения боевиков и террористов с территории Афганистана и дестабилизации обстановки, но хотят сохранить хорошие отношения с Россией и Китаем. Поэтому борьба за влияние в этом регионе между Россией и США будет продолжаться.
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16 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:40
    +1
    Еще России нужно вернуть себе Хоккайдо, а то япошоки разошлись не по детски, Курилы хотят! Хотя МО и предупреждал, что курить японцы могут, а на Курилы глаза пусть не щурят. ...
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 16:02
      +6
      еще ни одну страну мира наличие матрасного военного контингента не спасло от
      распространения боевиков и террористов
      1. Marachuh
        Marachuh Сегодня, 17:38
        +2
        А как оно спасёт, если главный террорист находится в Вашингтоне?
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 16:07
      +2
      Цитата: Бережливый
      глаза пусть не щурят. ...

      Японское издание ошиблось. Не начали борьбу, а закончили. Так-то есть ОДКБ если что и наши опорники в Таджикистане и Киргизии. Их ранее выбросили с Манаса, они бросают Афган, но Пакистан отказал им в размещении. Пусть попросят Иран, может примет из милосердия..
    3. Гюнтер
      Гюнтер Сегодня, 16:45
      +3
      Цитата: Бережливый
      Ещё России нужно вернуть себе Хоккайдо....

      согласен, остров - наш, и надо внимательно присмотреться к остальным островам, там где жили айны.
      айны совершенно не похожи на азиатов, даже после столетий геноцида и ассимиляции со стороны яппов.
      что до Средней Азии, то кроме матрасов не меньшую угрозу представляет турция, с пантюркисткой манией реджепердогана.
  2. Torins
    Torins Сегодня, 15:41
    +2
    Америку не открыли, это и так было понятно.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:49
    +1
    В свою очередь США боятся дальнейшего распространения терроризма и будут настаивать на контроле Афганистана с территории сопредельных государств.

    В свете подобных проявлений боязни Россия просто обязана обеспокоиться проникновением терроризма с Северо-Американского континента, и пора бы сделать Кубе предложение о совместном взаимовыгодном сотрудничестве, как и Венесуэле, и ряду других, близких к источнику терроризма стран.
  4. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 15:50
    +5
    Среднеазиатские страны боятся распространения боевиков и террористов с территории Афганистана и дестабилизации обстановки, но хотят сохранить хорошие отношения с Россией и Китаем.

    Казалось бы, немножко включить логику и вопрос решен. Но ведь у нас только США всемирный борец с терроризмом... без них никуда. Правда тут логику придется срочно выключить, т.к. обычно с приходом США терроризм как раз расширяет свои владения.
  5. NF68
    NF68 Сегодня, 15:55
    +1
    Надо полагать что и в самой Средней Азии не много дурачков, готовых шестерить перед звездно-полосатыми. Все уже хорошо усвоили во что это может обернуться.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:57
    +4
    Ну хотябы по честному сказали что мы боремся с США за среднюю Азию.А то я подумал что мы захватываем Среднюю Азию в одно лицо.А Китай сидя в Средней Азии уже по самые уши ни чего не понял от этого японского посыла.И без упоминания Турции ,статья не о чем.
    1. Babay Atasovich
      Babay Atasovich Сегодня, 16:28
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Ну хотябы по честному сказали что мы боремся с США за среднюю Азию.

      Мы их как блох Левша - одной левой, если правой не поймать!!! laughing
  7. cniza
    cniza Сегодня, 15:57
    +2
    Среднеазиатские страны боятся распространения боевиков и террористов с территории Афганистана и дестабилизации обстановки, но хотят сохранить хорошие отношения с Россией и Китаем.


    Узелок там завязывается ещё тот и Китай уже там плотно , пока без баз , а экономически...
  8. knn54
    knn54 Сегодня, 15:58
    0
    Странно.что японцы не упомянули КНР-формат C + С5.
    Правда Китай (пока?) в своих действиях не выходит за рамки баланса интересов, установленных ШОС.
  9. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 16:34
    0
    Россия уже заручилась поддержкой Киргизии, Таджикистана и Казахстана, которые пообещали не размещать американских военных на своей территории. По законам Узбекистана, который мог бы пойти навстречу США, размещение иностранных военных баз запрещено.

    Не понял, за кого борьба-то идёт? Кто ещё в Средней Азии остался?
    Туркменистан? Так Гурбангулы Маликгулыевич Бердымухамедов изоляционист чистой воды и сторонник нейтралитета.
  10. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 16:59
    0
    Япошата эстонцев догнать пытаются? Борьба уже закончилась - США не у дел, у них из союзников там -никого, со всех сторон блокирована азия средняя - там теперь немного турки, много Китай. много Россия... А вот матрасов там нигде вообще - не стояло. и единственный выход на Среднюю Азию через Афган... Сам Афган стал изолирован, и матрасов выкинули оттуда
    1. IS-80_RVGK2
      IS-80_RVGK2 Сегодня, 18:04
      0
      Цитата: Cowbra
      там теперь немного турки, много Китай. много Россия...

      Не вижу особой радости в том что в осколках моей Родины хозяйничают турки и китайцы.