Ракетный комплекс MBDA Enforcer. Перспективное оружие для пехоты и авиации

Рекламное фото комплекса MBDA Enforcer
Немецкое отделение международного предприятия MBDA Missile Systems продолжает работы по перспективному переносному ракетному комплексу Enforcer. К настоящему времени выполнено проектирование и проведена часть испытаний. Не так давно начался очередной этап проверок, что приближает момент принятия комплекса на вооружение. Согласно существующим планам, MBDA Enforcer поступит в строевые части Бундесвера в 2024 г.
Для усиления пехоты
Во время боевых действий в Афганистане немецкая армия столкнулась с характерной проблемой. Регулярно возникала необходимость поражения построек или техники противника на дистанциях 1,5-2 км, однако на вооружении пехоты и спецподразделений отсутствовали гранатометы или ракетные комплексы, способные решать такие задачи.
В середине десятых годов эту проблему решили за счет принятия на вооружение гранатомета Wirkmittel 90 иностранной разработки. Это одноразовое изделие способно поражать цели разных типов на дистанциях до 1200 м. Затем Бундесвер запустил программу Leichtes Wirkmittel 1800+ (LWM 1800+), целью которой стало создание собственного комплекса с управляемой ракетой, летящей на 1,8-2 км.
В конце 2019 г. заказчик сравнил несколько представленных на конкурс проектов и выбрал победителя. Им стало изделие с шифром Enforcer от компании MBDA. В декабре был подписан контракт на продолжение опытно-конструкторской работы и последующий запуск серийного производства. Первые партии нового оружия отправятся к заказчику в 2024 г. Существующий контракт оговаривает поставку 850 комплексов, и в дальнейшем могут появиться новые заказы.
В прошлом году компания-разработчик завершила основную часть проектирования и приступила к испытаниям. Отдельные компоненты комплекса протестировали на стендах, после чего начали подготовку к полноценным полигонным испытаниям. К настоящему времени выполнено несколько опытных пусков, в целом прошедших успешно.
Последние новости с испытаний поступили в конце мая. Бундесвер опубликовал пресс-релиз и видеоролик с полигона. В видео показали процессы подготовки к тестовому выстрелу и собственно запуск. Также уточнили информацию о технических особенностях и принципах работы комплекса. Ранее названные планы по принятию изделия Enforcer на вооружение в 2024 г. остаются в силе.
Комплекс Enforcer на тестовой установке
Технические особенности
MBDA Enforcer представляет собой легкий многоцелевой ракетный комплекс, предназначенный для использования пехотой и спецподразделениями. Внешне и по эргономике комплекс похож на различные реактивные гранатометы современной разработки. Он имеет длину 1 м и весит порядка 10-12 кг, что упрощает его переноску в составе снаряжения бойца и не накладывает серьезных ограничений на применение.
Пусковая установка LWM 1800+ выполнена на основе транспортно-пускового контейнера квадратного сечения 110х110 мм. На нем устанавливаются прицельный блок и устройство управления огнем с двумя рукоятками. После выполнения пуска электроника управления без труда переставляется на другой ТПК, и оператор может атаковать новую цель.
В составе комплекса используется управляемая ракета массой менее 7 кг. Это изделие построено по нормальной аэродинамической схеме; на цилиндрическом корпусе помещаются раскладываемые Х-образные крылья и рули. В ходе разработки легкой, но эффективной ракеты пришлось искать и осваивать новые технологии. К примеру, применяется лазерная сварка деталей корпуса, причем компоненты соединяются уже после загрузки заряда двигателя.
Обтекатель ракеты с ГСН внутри ТПК
Ракета для Enforcer оснащена комбинированной оптико-электронной головкой самонаведения с дневным и тепловизионным каналом, работающей по принципу «запустил-забыл». ГСН обеспечивает поражение стационарных и движущихся целей. Предусмотрены режимы применения с захватом цели до и после запуска.
Цель уничтожается компактной и легкой боевой частью с несколькими поражающими эффектами. Заявлена возможность уничтожения живой силы, незащищенной и легкобронированной техники. Малая мощность заряда сокращает возможный сопутствующий ущерб.
Ракета LWM 1800+ комплектуется стартовым и маршевым двигателем на твердом топливе. Стартовый двигатель позволяет производить запуск в замкнутом пространстве без риска травм для оператора и окружающих. Маршевый обеспечивает полет на 2 км, что превышает требования заказчика.
Расширенные возможности
Целью программы Leichtes Wirkmittel 1800+ является создание нового ракетного комплекса для пехоты или иных подразделений. С его помощью планировалось повысить огневую мощь и эффективную дальность огня. Эта задача была решена в рамках первого этапа проекта, и переносной вариант ракетного комплекса успешно доведен до испытаний. Впрочем, тестовые запуски пока осуществляются не с плеча оператора, а с неподвижной установки.
Пуск. Стартовый двигатель выгорел, плоскости раскрыты
Компания MBDA уже предлагает второй вариант комплекса под названием Enforcer Air. Он предназначается для применения на легких вертолетах и беспилотных летательных аппаратах. Такой комплекс включает специальный пилон с креплениями для двух ТПК, а также отдельные блоки прицельной аппаратуры и приборов управления.
Общая масса Enforcer Air с двумя боеприпасами не превышает 30 кг, что сокращает требования к потенциальным носителям. Блоки комплекса могут размещаться наиболее удобным образом без серьезных ограничений. В зависимости от высоты пуска, дальность полета ракеты может остаться на прежнем уровне или увеличиться до 8 км.
Перспективы проекта
Базовый переносной вариант комплекса Enforcer успешно доведен до испытаний и пока показывает себя с лучшей стороны. Бундесвер сохраняет оптимизм и планирует в установленные сроки получить большое количество серийных изделий. Следует ожидать, что такие планы будут выполнены. У компании MBDA все еще достаточно времени для выполнения всех необходимых работ, от простой доводки до исправления вновь выявленных недостатков.
Применение Enforcer Air в представлении художника
Перспективы авиационной модификации пока остаются неясными. Enforcer Air существует только в виде чертежей и рекламных материалов. Как скоро появится и выйдет на испытания опытный образец – неизвестно. По всей видимости, разработка авиационного комплекса перейдет на новый этап после завершения работ по оружию для пехоты. Если базовый Enforcer хорошо зарекомендует себя, то и авиационный Enforcer Air сможет найти своего заказчика.
Проект LWM 1800+ представляет очевидный интерес для Бундесвера, а также для зарубежных армий. Ракетный комплекс нового типа должен заполнить промежуток между одноразовыми гранатометами и полноразмерными противотанковыми системами. От первых Enforcer выгодно отличается дальностью и точностью стрельбы, а преимущества перед ПТРК обусловлены меньшими габаритами и массой. Необходимость такого оружия уже была подтверждена практикой – и именно по этой причине началась его разработка.
Таким образом, в обозримом будущем вооруженные силы Германии получат едва ли не принципиально новое оружие с особыми возможностями, которое сможет положительно повлиять на общий потенциал стрелковых подразделений. В дальнейшем возможно принятие на вооружение и авиационной модификации комплекса. Однако все это произойдет не ранее 2024 г., а пока компании MBDA и Бундесверу предстоит провести весь комплекс необходимых работ.