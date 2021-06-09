Сирийские курды сообщили о ранении троих российских военнослужащих в провинции Хасака

Трое российских военнослужащих получили ранения в Сирии. По данным курдского издания ANHA, инцидент случился в провинции Ад-Дарбасия провинции Хасака.По имеющейся информации на данный момент, причиной ранения стал подрыв самодельного взрывного устройства на пути следования российского военного патруля в районе населенного пункта Сури-канех провинции Ад-дарбасия. При взрыве ранения различной степени тяжести получили трое российских военнослужащих. Также сообщается об одном погибшем, но никаких подробностей нет.По другим сведениям сработала противопехотная мина, а не СВУ.Косвенно ранения российских военных подтверждает видео снятое в одном из сирийских госпиталей, где присутствуют российские военнослужащие. Они о чем то разговаривают между собой и по телефону, при этом просят не снимать их.Официальной информации на данный момент нет, Минобороны никак не комментирует появившиеся сообщения о ранении российских военных, а также возможную гибель одного из военнослужащих.Сирийская провинция Хасака находится на северо-востоке республики.