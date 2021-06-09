Военное обозрение
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Сирийские курды сообщили о ранении троих российских военнослужащих в провинции Хасака

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Трое российских военнослужащих получили ранения в Сирии. По данным курдского издания ANHA, инцидент случился в провинции Ад-Дарбасия провинции Хасака.


По имеющейся информации на данный момент, причиной ранения стал подрыв самодельного взрывного устройства на пути следования российского военного патруля в районе населенного пункта Сури-канех провинции Ад-дарбасия. При взрыве ранения различной степени тяжести получили трое российских военнослужащих. Также сообщается об одном погибшем, но никаких подробностей нет.

По другим сведениям сработала противопехотная мина, а не СВУ.


Косвенно ранения российских военных подтверждает видео снятое в одном из сирийских госпиталей, где присутствуют российские военнослужащие. Они о чем то разговаривают между собой и по телефону, при этом просят не снимать их.

Официальной информации на данный момент нет, Минобороны никак не комментирует появившиеся сообщения о ранении российских военных, а также возможную гибель одного из военнослужащих.

Сирийская провинция Хасака находится на северо-востоке республики.
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33 комментария
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 16:41
    +1
    Живым почёт, погибшим - слава!.. hi
  2. barclay
    barclay Сегодня, 16:43
    +1
    Странный внешний вид наших в брониках и в тельняшках. Это они там так ходят на службе? У них нет нормальной экипировки?
    1. Bradley
      Bradley Сегодня, 16:49
      +4
      Убивает, конечно, внешний вид наших в брониках и в тельняшках. Это они там так ходят на службе?

      Сирия жаркая страна, так что броник на майку и норм, сойдет. Вон, у нас в Петербурге сейчас вообще в футболках ходят, но всё ровно жарко. А тут еще и хабар свой тащить, в +30, а не в +25, как у нас.А бывает и более чем +30.
      1. barclay
        barclay Сегодня, 16:55
        -7
        Видимо, эти все "ратники" не особо отвечают, потребностям в жарком климате. Или это просто раздолбайство ходить в таком виде. Осталось только штаны снять...
        1. Bradley
          Bradley Сегодня, 17:33
          +1
          Видимо, эти все "ратники" не особо отвечают, потребностям в жарком климате. Или это просто раздолбайство ходить в таком виде. Осталось только штаны снять...

          Если ходить в полном обвесе, то далеко не уйдешь, температура тела очень сильно поднимется, сознание потерять легко. А так хоть продувает, хоть как то температуру скидывают. Но тут и другая проблема: если в таком виде долго на солнце стоять, то ожоги обеспечены, ну а если в тени, то норм.
        2. Paranoid50
          Paranoid50 Сегодня, 17:42
          0
          Цитата: barclay
          Осталось только штаны снять...

          Да ребята разберутся как-нить. yes
    2. vladimirvn
      vladimirvn Сегодня, 16:50
      -1
      Цитата: barclay
      Странный внешний вид наших в брониках и в тельняшках. Это они там так ходят на службе? У них нет нормальной экипировки?

      Может быть это ЧВК?
      1. nov_tech.vrn
        nov_tech.vrn Сегодня, 16:54
        0
        Это кино.Немцы в кадр не попали.
    3. HaByxoDaBHocep
      HaByxoDaBHocep Сегодня, 16:57
      +2
      это Ж-12, кто в теме поймет)
    4. perepilka
      perepilka Сегодня, 17:07
      +1
      Они потом ещё пропотевший броник на солнышке сушат. Там реально жарко, даже просто стоишь, потеешь, минералка солёная и опять потеешь, вода с солью, и опять потеешь, эт чуть по северо-восточней.
    5. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 17:47
      0
      Цитата: barclay
      Странный внешний вид наших в брониках и в тельняшках. Это они там так ходят на службе? У них нет нормальной экипировки?

      Просто их гардеробщица в верхней одежде в больницу не пустила. smile
    6. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:54
      0
      Цитата: barclay
      Это они там так ходят на службе? У них нет нормальной экипировки?

      Ну а как там при той жарище ходить ?
  3. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 16:54
    +3
    Блин, хоть бы все живы были и без тяжёлых последствий.
  4. sayeret Matkal
    sayeret Matkal Сегодня, 16:57
    -8
    Сразу видно уровень "экипировки" и особо выделим "защищенную" связь.
    Привет из 2008!
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 17:54
      -1
      Цитата: sayeret Matkal
      Сразу видно уровень "экипировки" и особо выделим "защищенную" связь.
      Привет из 2008!

      Не, для 080808 они слишком однообразно одеты - однотипные броники, однотипный камуфляж. smile
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:58
    -1
    Вид не странный а очень странный,походите в Сочи с голыми плечами и руками в солнечный день,бессоные ночи вам обеспечены.А тут Сирия которая на много южнее.Да это наши ,но время года другое ,не лето.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 17:16
      0
      Климат в Сочи-влажный субтропический,в Сирии-континентальный.
      Зима в Сирии мягкая.Это про Хасаку.,не побережье.
      И не удивлюсь,если растяжку поставили курды.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:31
        0
        У них руки должны покрыться волдырями от солнечных ожегов,после дня на солнце.Сьемки не летом!А дальше думайте.
      2. Мар.Тира
        Мар.Тира Сегодня, 18:04
        0
        Цитата: knn54
        не удивлюсь,если растяжку поставили курды.

        Пентагон же говорил что русских в Сирии ждут проблемы,так что я думаю наше руководство к таким событиям готово.Ведь наш контингент не просто ИГил растер в порошок.Он детище ЦРУ уничтожил.И судя по событиям в Сирии началась минно- диверсионная война.Подрывают все и всех.Жду когда американский конвой подорвут
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:05
      0
      Цитата: tralflot1832
      Вид не странный а очень странный,походите в Сочи с голыми плечами и руками в солнечный день,бессоные ночи вам обеспечены.

      В первое время опасно ходить раздетым, а через полгода уже не страшно. Я два года в Анголе был, то и жары не чувствовал, и почти раздетый ходил ( в шортах и майке ). Как по Тургеневу "Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью."
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:20
        0
        Тоже был в Анголе но первое врямя ходил в рубашке с длинным рукавом.Наши еще не загоревшие,бояться надо пока не почернешь.
  6. perepilka
    perepilka Сегодня, 16:59
    +2
    Ну, если противопехотка, то не наши ставили. Ну, если типа ОЗМки, могла и троих не плохо поцарапать. Хотя у них натяжка обычно, да и сапер впереди
    Не, ну бывает, что первое правило сапера срабатывает.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:59
    0
    Официальной информации на данный момент нет, Минобороны никак не комментирует появившиеся сообщения о ранении российских военных, а также возможную гибель одного из военнослужащих.

    А что оно должно комментировать? Прежде всего надо разобраться, кто это такие: военнослужащие российской армии; люди из России, одетые в военную форму или...(???)
    1. perepilka
      perepilka Сегодня, 17:30
      +1
      Прежде всего надо разобраться, кто это такие:
      Там написано, кто это, а так, среди армейцев в Сирию конкурс. Реальный способ получить опыт БД и карьера в результате. Ну, вот не все хотят тихой и спокойной жизни, а там риск.
  8. Ehmedli
    Ehmedli Сегодня, 17:32
    +4

    НИКАКИЕ КОНЧЕННЫЕ КУРДЫ НЕ МОГУТ ВСТАТЬ НА ПУТИ ДРУЖБЫ РОССИИ И ТУРЦИИ!! КУРДАМИ ПРАВЯТ НЕКОТОРЫЕ СИЛЫ США (НЕ ВСЕ) !!
    НО ОНИ НАМ НЕ ПОМЕХА !!
    Я ЗА ДРУЖБУ И ВОЕННУЮ КРУПОСТЬ ПОД НАЗВАНИЕМ РОССИЯ-ТУРЦИЯ-АЗЕРБАЙДЖАН !!!

    Поддержите меня друзья, пожалуйста, чтоб окреп союз между Россией-Турцией, и Азербайджаном!
    Не хочу большего, всего лишь союз Россия, Турция, и Азербайджан!!
    1. Marachuh
      Marachuh Сегодня, 17:48
      0
      Да мы не против. Вот только вы странно дружите. То самолёт наш сбили, то боевикам оружие поставляете, то Украине беспилотники.... А как султану понравится, если мы курдам пзрк начнём поставлять, танки, боеприпасы?
      1. Ehmedli
        Ehmedli Сегодня, 18:04
        0
        Цитата: Marachuh
        Да мы не против. Вот только вы странно дружите. То самолёт наш сбили, то боевикам оружие поставляете, то Украине беспилотники.... А как султану понравится, если мы курдам пзрк начнём поставлять, танки, боеприпасы?

        Так потому что Вы в Армению "Искандер" поставляете, "ТОР-2КМ" поставляете, 300ед. Т-72 Поставляете, то Курдам Корнет поставляете !! Так в своих глазах бревно не видите, а нам предъявляете ??
        1. Marachuh
          Marachuh Сегодня, 18:18
          0
          А, причём тут Армения? Вы с Арменией в состоянии войны? Мы поставляли так, как они с нами в одкб. Курдам мы ничего не поставляем, не звездите! Т72 и корнетов по миру полно, в т.ч. и у сирийцев. Так, что там насчёт дружбы? Все, желание пропало? И что насчёт су-24?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:07
      +1
      Цитата: Ehmedli
      Поддержите меня друзья, пожалуйста, чтоб окреп союз между Россией-Турцией, и Азербайджаном!
      Не хочу большего, всего лишь союз Россия, Турция, и Азербайджан!!

      Ну а почему бы и нет. Я за.
  9. URAL72
    URAL72 Сегодня, 17:38
    +3
    Даже у нас на Донбассе, при +25 уже разрешают караулу броню не одевать. А на передке броня и каска обязательно, а вот форма любая. Сами покупаем лёгкие маскхалаты, бывает на позиции 6 человек и все в разной расцветке... Можно и в майке или футболке.
  10. Azimuth
    Azimuth Сегодня, 17:43
    +2
    Цитата: HaByxoDaBHocep
    это Ж-12, кто в теме поймет)

    Да тут половина стратегов геймеры, или как там вас.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:57
      0
      Я допустим не в курсе что такое Ж-12 . Объясните пожалуйста .
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:09
      0
      Цитата: Azimuth
      Да тут половина стратегов геймеры, или как там вас.

      А другая половина, как говорят во флоте "Прошла Крым и рым."