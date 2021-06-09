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Украина почти выиграла тендер на ремонт вертолётов Ми-25Д для Перу

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Компания «Спецтехноэкспорт» (Украина) почти выиграла тендер на ремонт вертолетов Ми-25Д для Перу. Агентство по закупкам этой южноамериканской страны уже объявило, что украинское предприятие набрало максимальное количество баллов.


Об этом сообщает испаноязычный портал defensa.com.

Если «Спецтехноэкспорт» окончательно признают победителем конкурса, с ней будет подписан контракт стоимостью 1,3 миллиона долларов на выполнение капитального ремонта узлов и деталей вертолетов Ми-25Д, стоящих на вооружении Военно-воздушных сил Перу.

Соперниками по тендеру украинского предприятия стали белорусское и литовское предприятия, которые проиграли из-за менее привлекательных гарантийных сроков. Если украинцы гарантировали бесперебойную работу в течение 1,5 года или 450 часов эксплуатации, то их конкуренты – лишь 1 год или 300 летных часов. В наибольшей степени именно этот фактор помог «Спецтехноэкспорту» набрать максимум баллов.

Несмотря на это, контракт с украинскими победителями конкурса могут и не заключить, так как против такого решения выступает российских холдинг «Вертолеты России», направившие в Перу требование аннулировать результаты тендера. Дело в том, что ни одно из предприятий, участвовавших в конкурсе, не сертифицировано производителем или автором проекта вертолета. Это значит, что они не имеют право осуществлять ремонт и модернизацию данной техники.

Собственно, Украина обладает неким сертификатом, дающим ей право заниматься подобной деятельностью. И хотя документ касается российских вертолетов серии Ми, его выдали в 2019 году не в России, а в Соединенных Штатах.
Использованы фотографии:
https://uk.wikipedia.org/, U.S. Air Force
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20 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:38
    +2
    Украина почти выиграла тендер на ремонт вертолётов Ми-25Д для Перу

    Это как - «почти беременна»...
    Любители настругать с хрена сала...
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 17:42
      +3
      Собственно, Украина обладает неким сертификатом, дающим ей право заниматься подобной деятельностью. И хотя документ касается российских вертолетов серии Ми, его выдали в 2019 году не в России, а в Соединенных Штатах.

      Значит нам пора выдавать сертификаты на ремонт боингов и аэрбасов.
    2. usr01
      usr01 Сегодня, 17:43
      +6
      "почти" - в Одессе не считается.... ;-)
      Вон - Украина :
      - "почти" в Европе...
      - "почти" нэзалэжна...
      - "почти" дэржава...
      - "почти".......
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 18:00
      +2
      Украина наобещала с три короба по гарантии и набрала больше всех балов, но затем пришли Вертолеты России с книжкой "я и бал") и украинская пэрэмога переросла в очередную зраду)
      виноват Папандопуло из Америки, который выдал левый сертификат)
  2. Torins
    Torins Сегодня, 17:41
    +2
    А потом новости о том, что в Перу вертолёт упал перестанут кого либо удивлять, потому что в Украине умеют только деньги делить, ну и воровать ещё.
  3. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 17:41
    +3
    Как говорится, почти, да не совсем.
    Интересно, а почему среди участников тендера не упомянуты те самые "вертолеты россии" ?
    1. VO3A
      VO3A Сегодня, 18:10
      +1
      Кажется украинцы оборзели, если надеются получить контракт! А как же тогда "Русланы" ?.. И не совсем понятен сам контракт. Что собрались ремонтировать перуанцы ? Если вертолёты ремонтируют полным капитальным ремонтом, то каким они боком здесь ? Если мне не изменяет память, после ремонта в России ремпредприятия дают гарантию 2 года ! И двигатель может в этот ремонт не входить ! А вот отремонтировать двигатель ,изготовленный на Украине, отремонтировать там могут...Но это надо делать заранее...до капремонта вертолёта....
    2. Avior
      Avior Сегодня, 18:20
      0
      Перу не пригласило к участию в тендере. У них был какой-то конфликт с Вертолетами России несколько лет назад, когда волокители ремонт их вертолетов по какой-то там причине.
  4. Злобный тролль
    Злобный тролль Сегодня, 17:43
    +2
    Несмотря на это, контракт с украинскими победителями конкурса могут и не заключить, так как против такого решения выступает российских холдинг «Вертолеты России», направившие в Перу требование аннулировать результаты тендера.

    Опять кляты москали гадят, та шо ж ето такое!
  5. Nikon OConor
    Nikon OConor Сегодня, 17:44
    +5
    Собственно не в курсе, как с заказами у "Вертолетов России" (мне кажется свободные мощности отсутствуют), но если есть возможности - то можно отжать у 404 контракт (1.3 млн зеленых для нашего холдинга капля), да даже просто насолить небратьям и то хорошо. Но если нет мощностей, не вижу смысла трепыхаться, пусть возьмут и опять на весь мир жидко обгадятся. Что тоже неплохо))
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 18:08
      0
      Цитата: Nikon OConor
      Собственно не в курсе, как с заказами у "Вертолетов России" (мне кажется свободные мощности отсутствуют), но если есть возможности - то можно отжать у 404 контракт (1.3 млн зеленых для нашего холдинга капля), да даже просто насолить небратьям и то хорошо. Но если нет мощностей, не вижу смысла трепыхаться, пусть возьмут и опять на весь мир жидко обгадятся. Что тоже неплохо))

      Такой же вопрос возник,-про наличие мощностей.Тем более,-свободных(оперативно на наращиваемых).
      Про "лишние" "1,3 млн зелёных" имею иное мнение:-если уж капитализм,-так любая возможность заработать должна вызывать вопросы лишь о том,КАК это сделать,а не А СТОИТ-ЛИ?
      Не сочтите за офтоп,-вижу два варианта:1)про мощности(что тоже печально); 2)сделка прозрачна,-не госконтракт,-левых не поимеешь.Ещё печальнее...Как кому,-а мне достаточно упоминания фамилии гражданина возглавлявшего контору (Сердюков)...
  6. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 17:45
    +2
    без наших коплектующих wassat .....представляю,ЧТО ОНИ им "впарят" с пробой "сделано в СССР"
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:09
      0
      Нет они впарят мэйд ин Юэсэй
  7. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 17:50
    0
    Ну, что сказать...почти конец перуанским вертушкам. Сейчас одарённые там шаловливыми ручками покопаются, а потом скажут, что Ми-25 плохой, часто падают.
  8. Ehmedli
    Ehmedli Сегодня, 17:56
    0
    Лучше модернизировать в ЮАР, чем в Украине.
    Наши (Азербайджанские) МИ-24 пришлось перемонтировать в ЮАР, после ремонта Украины).. в 2008 году.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 18:01
      0
      А почему не в России?
      1. Ehmedli
        Ehmedli Сегодня, 18:19
        0
        Нет договора. Вертолеты были закуплены из числа ВВС Украины. С договором дальнейшего обслуживания вна Украине.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:08
    -1
    Как то странно наши себя ведут,сами не участвуют и другим не дают.Последняя поставка запчастей Вертолетами России осуществлена в 2017 году в мае.Тут какие то политческие пляски присутствуют.
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:11
    0
    Небратья уже ремонтировали болгарским "братушкам" самолёты - летать они больше не будут. Поздравляю перуанцев))
  11. Gato
    Gato Сегодня, 18:23
    0
    И хотя документ касается российских вертолетов серии Ми, его выдали в 2019 году не в России, а в Соединенных Штатах

    А что удивляться, если, например, копирайт на советский фильм "Обыкновенное чудо" принадлежит какой-то хрени с бельгийской регистрацией?