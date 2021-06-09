Украина почти выиграла тендер на ремонт вертолётов Ми-25Д для Перу

Компания «Спецтехноэкспорт» (Украина) почти выиграла тендер на ремонт вертолетов Ми-25Д для Перу. Агентство по закупкам этой южноамериканской страны уже объявило, что украинское предприятие набрало максимальное количество баллов.Об этом сообщает испаноязычный портал defensa.com.Если «Спецтехноэкспорт» окончательно признают победителем конкурса, с ней будет подписан контракт стоимостью 1,3 миллиона долларов на выполнение капитального ремонта узлов и деталей вертолетов Ми-25Д, стоящих на вооружении Военно-воздушных сил Перу.Соперниками по тендеру украинского предприятия стали белорусское и литовское предприятия, которые проиграли из-за менее привлекательных гарантийных сроков. Если украинцы гарантировали бесперебойную работу в течение 1,5 года или 450 часов эксплуатации, то их конкуренты – лишь 1 год или 300 летных часов. В наибольшей степени именно этот фактор помог «Спецтехноэкспорту» набрать максимум баллов.Несмотря на это, контракт с украинскими победителями конкурса могут и не заключить, так как против такого решения выступает российских холдинг «Вертолеты России», направившие в Перу требование аннулировать результаты тендера. Дело в том, что ни одно из предприятий, участвовавших в конкурсе, не сертифицировано производителем или автором проекта вертолета. Это значит, что они не имеют право осуществлять ремонт и модернизацию данной техники.Собственно, Украина обладает неким сертификатом, дающим ей право заниматься подобной деятельностью. И хотя документ касается российских вертолетов серии Ми, его выдали в 2019 году не в России, а в Соединенных Штатах.