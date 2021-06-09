Зеленский посетил позиции ВСУ на линии разграничения на Донбассе

Снова на Донбассе. Снова – на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира. Вижу в наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность. На таких патриотах держится оборона

Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз прибыл на линию разграничения в Донбассе. Об этом сообщает офис президента Украины.Согласно сообщению, Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, вернее на подконтрольную Украине ее часть. В рамках этого визита он посетил позиции ВСУ в районе проведения Операции объединенных сил для "общения с бойцами".На своей странице в Twitter Зеленский сделал запись такого содержания:Комментируя обстановку на линии разграничения, украинский президент отметил, что в последние 7-10 дней обстановка на Донбассе "стабилизировалась", но имеют место "провокации".Предыдущая поездка Зеленского на Донбассе прошла 8 апреля этого года. Украинский президент пробыл на Донбассе один день, пообщался с военнослужащими ВСУ и героически пообедал в столовой вместе с солдатами.Кстати, в конце мая позиции ВСУ посетил экс-президент Петр Порошенко, который прямо в окопах раздавал бойцам клубнику.