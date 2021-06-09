Военное обозрение
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Зеленский посетил позиции ВСУ на линии разграничения на Донбассе

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Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз прибыл на линию разграничения в Донбассе. Об этом сообщает офис президента Украины.


Согласно сообщению, Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, вернее на подконтрольную Украине ее часть. В рамках этого визита он посетил позиции ВСУ в районе проведения Операции объединенных сил для "общения с бойцами".

На своей странице в Twitter Зеленский сделал запись такого содержания:

Снова на Донбассе. Снова – на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира. Вижу в наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность. На таких патриотах держится оборона


Комментируя обстановку на линии разграничения, украинский президент отметил, что в последние 7-10 дней обстановка на Донбассе "стабилизировалась", но имеют место "провокации".

Предыдущая поездка Зеленского на Донбассе прошла 8 апреля этого года. Украинский президент пробыл на Донбассе один день, пообщался с военнослужащими ВСУ и героически пообедал в столовой вместе с солдатами.

Кстати, в конце мая позиции ВСУ посетил экс-президент Петр Порошенко, который прямо в окопах раздавал бойцам клубнику.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/ZelenskyyUa
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37 комментариев
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  1. Герман 4223
    Герман 4223 Вчера, 18:49
    +1
    "Согласно сообщению, Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, вернее на подконтрольную Украине ее часть. "
    Я не лох дубль три laughing
    1. kapitan92
      kapitan92 Вчера, 18:57
      +9
      Цитата: Герман 4223
      Я не лох дубль три

      Дубль два!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 19:06
        +1
        Цитата: kapitan92
        Дубль два!

        Хоть "дубль 22", от этого ничего не изменится. Кто же ему позволит что то менять. Ведь "Минские соглашения" составлял не Порошенко, а госдеп.
        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Вчера, 19:46
          +3
          Эта поездка - неспроста. Ждём-с. Хотя и поднадоело!
          1. Татьяна
            Татьяна Вчера, 20:15
            +3
            ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК Зеленский ПРЕЕМСТВЕННО предыдущему военно-преступному режиму Порошенко посетил место преступления ВСУ и киевской бандеро-хунты, пришедшей к власти в Киеве в результате нелегитимного проамериканского ГОСПЕРЕВОРОТА 2014 года на Майдане в Украине.

            Зеленский - ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК и ему от его преступлений над русским народом не отмазаться!

          2. Ныробский
            Ныробский Вчера, 21:55
            +1
            Цитата: Владимир Машков
            Эта поездка - неспроста. Ждём-с. Хотя и поднадоело!

            Надо думать. Что то лох зачастил на передовую.
            Наверное к встрече "Байден-Путин" (15-16 июня) этот клоун с бандерлогами устроят обострение вооружённого конфликта на Донбассе, дабы усилить переговорные позиции Бидона и дать дополнительный повод для давления на ВВП. winked
      2. ё-моё
        ё-моё Вчера, 23:07
        0
        Каску ему наверняка с пейнтбола подогнали .
    2. oleg-gr
      oleg-gr Вчера, 18:57
      +5
      Вовочка в бронеливчике. Так называет эту картину ведущий Соловьев.
      1. Nikon OConor
        Nikon OConor Вчера, 20:02
        +2
        Вовочку обманули, лучше получить кулю в грудь, чтоб сразу и не мучится. Он же может получить 5.45 в пузо, этот калибр хорошо очень кишки наматывает.
    3. knn54
      knn54 Вчера, 19:20
      +2
      У бойцов "праздник живота".
    4. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 20:06
      +3
      Да видать там ему закладки делают (не удивлюсь, что русские наркодилиры) вот он и мотается туда, как на работу!Каждый квартал! В Киеве то все таки палево, несколько кило кокса поднять! laughing
      1. xorek
        xorek Вчера, 20:21
        +3
        Цитата: Зяблицев
        Да видать там ему закладки делают (не удивлюсь, что русские наркодилиры) вот он и мотается туда, как на работу!Каждый квартал! В Киеве то все таки палево, несколько кило кокса поднять! laughing

        Хорошь смешить Евгений ))))) Скорее всего вы правы ,он (Зелень) туды под балдой катается ,трусоват он ,чтобы в здравом уме и трезвой памяти какться туда ....

        Сейчас конечно уже всех неугодных зачиститли ,но суть вся та же пиар и понты .. negative
        Сериал продолжается ..
    5. Canecat
      Canecat Вчера, 21:05
      0
      Цитата: Герман 4223
      Я не лох дубль три

      Ну а что, в один прекрасный момент он "сгинет" во время очередной провокации. ВСУ в праведном гневе ринутся в атаку по всему фронту. Страна без гаранта. В стране хаос. Для обеспечения стабильности в страну вводят контингент НАТО... скажите бред? Возможно, но вполне реально. Кто знает, какие переговоры ведутся за кулисами, пока клоун на сцене номер работает.
      А если серьезно, будет работа над ошибками, которые им указали в прошлый раз. Я даже не исключаю попадание под обстрел.
  2. xorek
    xorek Вчера, 18:51
    +2
    Пытается успогоить озверевших бандеровцев ? Ну ну Эти черти крови жаждут и денег ..Уже всю вокруг себя разграбили .
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 20:11
      +2
      Вижу в наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность.

      А эти бойцы хоть два слова промычать могли? Или лыка не вязали? Или как Байден сказали многозначительно "Угу!" и сразу Зе понял, что ори имели в виду "спокойствие и уверенность"
      1. xorek
        xorek Вчера, 20:15
        +2
        Цитата: Егоза
        Вижу в наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность.

        А эти бойцы хоть два слова промычать могли? Или лыка не вязали? Или как Байден сказали многозначительно "Угу!" и сразу Зе понял, что ори имели в виду "спокойствие и уверенность"

        По ходу дела самых "идейных" напоили до беспамятства Елена и в палатке уложили подальше ..)))
        А остальные осоловелыми глазами не могли понять ,что за карлик перед ними или это 95 квартал показывают новые серии .. wassat
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 20:14
      +3
      Хорек -Виталий, не неси чепуху, он ноль, марионетка, микроиуда, сотню раз предавший народ Донбасса, потому что это гои, чужие, им можно врать, и попутно обстреливать из крупного калибра. Снайпера там нету хорошего, выбить дух из этого крысеныша!
      1. xorek
        xorek Вчера, 21:14
        0
        Цитата: Бережливый
        Хорек -Виталий, не неси чепуху, он ноль, марионетка, микроиуда, сотню раз предавший народ Донбасса

        Вы меня явно ,не допоняли ..Я с вами согласен и еще мог бы добавить ,но этоуже "великий могучий". hi
        Цитата: Бережливый
        потому что это гои, чужие, им можно врать, и попутно обстреливать из крупного калибра. Снайпера там нету хорошего, выбить дух из этого крысеныша!

        Я боюсь эту тему обсуждать и не нужно меня провоцировать negative Знаю я вашего "брата",по этому делу .. bully
        Каждый народ ,заслуживает ,того лидера которого заслужил ,но всегда дается шанс .чтобы исправить это .. hi Будем ждать ,все идет по плану ..
  3. Александр 3
    Александр 3 Вчера, 19:01
    +4
    Вообще то мог бы посетить народ по другую сторону фронта,если считает что это Украинская территория.Мог бы съездить в Крым и побеседовать с жителями и узнать как им живётся у захватчиков.Думаю после таких посещений ему долго придётся отмываться от плевков. А кино съёмку своих посещений показать всему Миру.
  4. sabakina
    sabakina Вчера, 19:01
    +5
    Зеленский посетил позиции ВСУ на линии разграничения на Донбассе

  5. cniza
    cniza Вчера, 19:02
    +5
    Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз прибыл на линию разграничения в Донбассе. Об этом сообщает офис президента Украины.


    Интересно , ему кто то скажет , что он смешон в этом бронированном лифчике...
  6. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 19:02
    0
    Зеленский посетил позиции ВСУ на линии разграничения на Донбассе
    Сегодня посетил ВСУ, вчера туалет, завтра опят туалет. Всё как и раньше, ничего не меняется.
  7. Комментарий был удален.
  8. RealPilot
    RealPilot Вчера, 19:05
    +3
    Цитата: kapitan92
    Цитата: Герман 4223
    Я не лох дубль три

    Дубль два!


    А "бронелифчик" ему идет! laughing
    Видимо, комедия и клоунада у него в крови. tongue
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 21:12
      +3
      Не смейтесь. Его выбрал " мудрый" украинский народ.
  9. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 19:07
    +2
    Моника опять посетил позиции ВСУ ...
    Ну , писец там бойцы наверное сразу воспряли . wassat
    Такую чучелу увидели ! laughing lol
  10. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 19:12
    +4
    Это ему Байден посоветовал ?
    Хотят из Клоуна сокральную жертву сделать и вселенский вой поднять ?
    1. OloxDbahax
      OloxDbahax Вчера, 19:42
      +1
      Пока изучают походу такой вариант.
  11. палестинец
    палестинец Вчера, 19:14
    +4
    опять бегал в микробронике..пугая себя..журналистов...и всю королевскую рать!!!!))))
  12. Пленник
    Пленник Вчера, 19:32
    +2
    "Снова на Донбассе. Снова – на передовой..." (с) laughing Навеяло. "Ещё одно рождество в окопах" ( Один дома-2). Вот комик!
  13. samarin1969
    samarin1969 Вчера, 19:36
    +1
    Пушилин до "передка" может пешком дойти. Но что-то, в отличие от Захарченко, прогулки в пикселе не жалует. Могли бы с Зеленским по мегафонам провести переговоры "без галстуков".
  14. Дiд Тарас
    Дiд Тарас Вчера, 19:40
    +2
    Лисичанск (подконтрольный Украине) и ему подобные обходит десятой стороной. Иначе придется объяснять людям, почему после освобождения были уничтожены работающие градостроительные предприятия - ДонСода, Проллетарий, ПодземГаз. Почему стоят Швейная, ЭлектоПрибор, РМЗ, НПЗ, АЗОТ и т.д. Почему в украинском городе нет работы ? Фу -ты, про що це я? Слава Украiне !
  15. OloxDbahax
    OloxDbahax Вчера, 19:40
    +3
    А ведь там же его могут ликвидировать снайпера. Но снайпер спец НАТО.
  16. Дiд Тарас
    Дiд Тарас Вчера, 19:44
    +1
    Цитата: Дiд Тарас
    Лисичанск (подконтрольный Украине) и ему подобные обходит десятой стороной. Иначе придется объяснять людям, почему после освобождения были уничтожены ( в полный хлам ) работающие градостроительные предприятия - ДонСода, Проллетарий, ПодземГаз. Почему стоят Швейная, ЭлектоПрибор, РМЗ, НПЗ, АЗОТ и т.д. Почему в украинском городе нет работы ? Фу -ты, про що це я? Слава Украiне !
  17. Xlor
    Xlor Вчера, 20:22
    +1
    Никак у них выборы на носу, что Зеленский отправился в окопы?
  18. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 21:11
    +3
    Он уверен, что был на передовой?
  19. Комментарий был удален.
  20. Pamir
    Pamir Вчера, 22:11
    0
    Защищаемая площадь что у каски,что у бронежилета какие-то легкомысленные.Если еще и слабы на пробитие (что не будет новостью),то вообще как то несерьезно.Где это ноу-хау производится?
  21. Комментарий был удален.
  22. isv000
    isv000 Вчера, 23:50
    0
    Что то зачастил. Бидон не принимает, НАТА не берёт... Фантазия, как к себе привлечь внимание, кончилась. Поехав по стране, как Макрон, можно не обойтись пощёчиной........... wink