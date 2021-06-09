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Суд по делу MH17: показания свидетелей о месте запуска ракеты не совпадают

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На суде в нидерландском городе Гааге по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом гражданском самолете Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» впервые заслушали показания свидетелей запуска ракеты комплекса «Бук» по лайнеру. Допрос вела Международная следственная группа при участии следственного судьи.


Опросили 20 человек, утверждавших, что видели след в небе, оставленный запущенной с земли ракетой. Из этих людей 12 слышали шум или взрыв, а восемь других, помимо звуков, видели летящий боеприпас.

При этом показания свидетелей о месте запуска ракеты, сбившей Boeing, не совпадают. Большинство из них показало на окрестности Снежного. При этом часть очевидцев называла более точное место – около Саур-Могилы, в районе поселка городского типа Первомайского Снежнянского горсовета. И тогда, и сейчас, этот район находился под контролем ДНР.

Но были два свидетеля, утверждавших, что пуск был произведен с позиций ВСУ, которые находились в районе Амвросиевки. Суд по делу MH17 удительным образом (хотя... почему "удивительным", принимая во внимание ангажированность процесса) учитывать их не стал, считая, что это для комплекса слишком далеко, хотя с этой точки ракета вполне могла поразить самолет.

Но самое главное, что суд изучает единственную версию, согласно которой «Боинг» был сбит российским комплексом «Бук» с территории подконтрольной ДНР. Варианты атаки самолета ВВС Украины и удар комплекса ПВО, принадлежащего ВСУ, даже не рассматриваются.

Ситуацию могли бы однозначно прояснить Соединенные Штаты. Американские военные утверждают, что располагают снимками из космоса, где видно место запуска. Они заявляют, что ракета стартовала с территории ДНР, но сам снимок не показывают, ссылаясь на секретность. Типичные доводы из серии "Доказательства у нас есть, но мы вам их представить не можем, так как они секретные".
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63 комментария
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  1. Тит_2
    Тит_2 Вчера, 19:59
    +3
    А суд для кого и судят кого....непонятно. Ну да Россия виновата.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 20:02
      +3
      Западная демократия она такая,ее идеалы противоречивы, если ты не пердолишься в зад, значит ты
      ... гей (в русской транскриптции) laughing
    2. knn54
      knn54 Вчера, 20:21
      0
      По данным людей, которые собирали трупы, значительная часть трупов – "несвежая Т.е пассажиры Боинга были мертвы еще до трагедии.
      1. Canecat
        Canecat Вчера, 21:11
        0
        Это уже не докажешь.
        1. military_cat
          military_cat Вчера, 22:37
          0
          Варианты атаки самолета ВВС Украины и удар комплекса ПВО, принадлежащего ВСУ, даже не рассматриваются.

          А заслушивание свидетелей из Амвросиевки (где находились позиции ВСУ) - это не рассмотрение судом версии о причастности ВСУ?
    3. RealPilot
      RealPilot Вчера, 21:24
      +1
      Но самое главное, что суд изучает единственную версию,

      А это, действительно, самое главное!
      Это не суд...
    4. Tusv
      Tusv Вчера, 22:38
      -1
      Цитата: Тит_2
      А суд для кого и судят кого....непонятно. Ну да Россия виновата.

      Говорил уже, что Донбас и Россия неподсудны ввиду боевых действий, даже если реально сбила гражданский лайнер. С точки зрения ПВО, любой самолет неотвечающий на запрос и вне гражданского коридора это цель, просто цель, которую обязана сбить.
      А про суды. Елы палы. 15 лет назад построен сияющий Мосгорсуд, 5 лет назад, новенький белокаменный Бабушкинский суд и они простаивают. Фигануть бы этим ультралиберастам заочное пожизненное
    5. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 00:08
      0
      Доказательства у нас есть, но мы вам их представить не можем, так как они секретные

      В цивилизованном обществе жентельменам принятно верить на слово?))
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:59
    +9
    доводы из серии "Доказательства у нас есть, но мы вам их представить не можем, так как они секретные
    . О чем можно рассуждать, когда виновных уже назначили и никому из них правда не нужна.
    1. cniza
      cniza Вчера, 20:04
      +1
      В интересное время мы живем , чем все это закончится?
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 20:38
        +6
        Можно реагировать по разному ... самое рациональное, вешать черную метку тем, кто явно наш враг и тормозить их интересы везде, где можно и доступно.
        1. cniza
          cniza Вчера, 20:50
          +2
          Да было бы не плохо , но что то пока не очень наблюдается...
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 21:26
            +1
            К сожалению, много чего не наблюдается, даже из самого необходимого.
      2. Ryaruav
        Ryaruav Вчера, 21:04
        +1
        виктор,это закончится как обычно какими не будь санкциями этому суду наплевать на все главное зарплата
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 21:25
          +4
          Игра в долгую. У нас важных, реальных дел есть, которые надо было сделать ещё вчера! Нам на их судилище, так, со стороны посмотреть и пальцем у виска вертеть.
          А санкции ... ну так сами должны делать всё, что нам надо. Возможности есть, надо почистить управляющий/руководящий, прослойку и заниматься делом, не отвлекаясь на всякую ерунду.
  3. Александр 3
    Александр 3 Вчера, 20:00
    +2
    Интересно ,а когда американцы покажут эти снимки?Для чего вся эта канитель понятно.Сказал А говори Б.
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 20:18
      +4
      Цитата: Александр 3
      когда американцы покажут эти снимки?

      Да даже если без американцев, ГДЕ ДИСПЕТЧЕР, НАПРАВИВШИЙ САМОЛЕТ В ТУ ЗОНУ?!!!
      1. Александр 3
        Александр 3 Вчера, 20:31
        +3
        Ну да ,записи диспетчера должны вестись и сохраняться.
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Вчера, 20:58
        +2
        [quote][ ГДЕ ДИСПЕТЧЕР, НАПРАВИВШИЙ САМОЛЕТ В ТУ ЗОНУ?!!/quote]....как где...уволился задним числом по собственному...эта практика внау была и до 14 года..а после сам чёрт велел...нечему удивляться....внау это выгребная яма...а что косаемо холанцев...ну когда ихние прокуроры и судьи становятся бывшими..то излевают душу в своих мемуарах
      3. частное лицо
        частное лицо Вчера, 21:26
        0
        ГДЕ ДИСПЕТЧЕР, НАПРАВИВШИЙ САМОЛЕТ В ТУ ЗОНУ?!!!

        Так писали тут же на ВО якобы диспетчер то ли умер то ли самоубился короче нет его.
        1. Макс1995
          Макс1995 Вчера, 22:06
          0
          По нашим сми, было минимум уже 2 диспетчера, 2 летчика, что сбивали. Все померли.
          Только порошенко жив, якобы лично по телефону руководил прицеливанием....

          Все бред же...
        2. Avior
          Avior Вчера, 22:35
          -1
          Диспетчера допросили
          Украинский авиадиспетчер Петренко, который, согласно некоторым публикациям, загадочным образом исчез после 17 июля 2014 года, был заслушан в качестве свидетеля в ходе расследования. После этих показаний следственная группа и прокуратура пришли к выводу, что нет серьезных причин для дальнейшего расследования версии с военным самолетом.
      4. палестинец
        палестинец Вчера, 21:44
        +1
        либо пляж либо черви
      5. Tusv
        Tusv Вчера, 23:03
        +1
        Цитата: Егоза
        Да даже если без американцев, ГДЕ ДИСПЕТЧЕР, НАПРАВИВШИЙ САМОЛЕТ В ТУ ЗОНУ?!!!

        Кишка у них тонка отомстить за свою семью, потому и живехонький
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Вчера, 20:51
      +2
      Интересно ,а когда американцы покажут эти снимки
      ....дженерала -негра коуэна надо ждать....тот колбочки умеет показывать...а снимки с космоса плёвое дело....и мики мауса можно нарисовать
  4. cniza
    cniza Вчера, 20:03
    +3
    Типичные доводы из серии "Доказательства у нас есть, но мы вам их представить не можем, так как они секретные".


    Посмотрим , пока это не суд , а судилище...
  5. akarfoxhound
    akarfoxhound Вчера, 20:08
    +12
    Как в анекдоте про суд в той же америке 100 лет назад: судья- а где обвиняемый?
    Господин судья, вы ознакамливайтесь с делом, не отвлекайтесь, а того негра мы уже повесили
  6. Бережливый
    Бережливый Вчера, 20:10
    +4
    Сколько лет голландцы будут нагло фальсифицировать показания очевидцев? Ведь ясно, что правда это не это судилище, а правда нужна только России и республикам! Судей этих объявить в международный розыск, и силой привести на Донбасс, там пусть и выкручиваются , если сумеют!
  7. Мать Тереза
    Мать Тереза Вчера, 20:11
    +3
    Свидетели могут говорить что угодно, факты могут быть предоставлены самые разные, но все равно в конце выступят "эксперты" которые истолкую все это в нужном русле.
  8. Welldone
    Welldone Вчера, 20:20
    +1
    Очередная хайли лайкли..
  9. жарофф
    жарофф Вчера, 20:24
    +1
    А ведь у США нет снимков из космоса.
  10. pytar
    pytar Вчера, 20:24
    -17
    Ситуацию могли бы однозначно прояснить Соединенные Штаты. Американские военные утверждают, что располагают снимками из космоса, где видно место запуска. Они заявляют, что ракета стартовала с территории ДНР, но сам снимок не показывают, ссылаясь на секретность. Типичные доводы из серии "Доказательства у нас есть, но мы вам их представить не можем, так как они секретные".

    Снимки косм. разведки США были показанные оторизированным суда лицам. Показать их публично, американские власти не могут, потому что раскроются секретные характеристики снимачной апаратуре разведывательных спутниках.
    1. Володин
      Володин Вчера, 20:40
      +14
      Цитата: pytar
      Снимки косм. разведки США были показанные оторизированным суда лицам. Показать их публично, американские власти не могут, потому что раскроются секретные характеристики

      Это ж сколько надо выпить, чтобы в это поверить))) Точнее так: это ж как надо любить американского хозяина, чтоб такое заявить...

      А ещё у них есть спутниковые снимки того, как все российские спортсмены в 6:30 утра под звуки пионерской зорьки принимали допинг, и как Петров с Бошировым, насмотревшись на шпили, мазали ручку двери Скрипаля тремя слоями "Новичка", но это опять-таки мегасекретно, так как может "засветить аппаратуру геостационарного спутника"...
      1. pytar
        pytar Вчера, 22:33
        -6
        Точнее так: это ж как надо любить американского хозяина, чтоб такое заявить...

        А вот такое заявляют всегда, когда услышать мнение разное с фициалной линии парт. laughing
        но это опять-таки мегасекретно, так как может "засветить аппаратуру геостационарного спутника"...

        Не апаратурру, а ее характеристику. И не геостационарного, а с ниской и средневысотной орбите.
      2. Avior
        Avior Вчера, 22:43
        +2
        Извините, а вы автор заметки?
        Странно видеть такой пост от вас, лично вы несомненно в курсе, что спутниковые фотографии американцы предъявили специально уполномоченному представителю суда с соответствующим допуском, и их секретность объясняется американцами тем, что это фото со спутников американской СПРН, странно было бы, если бы они оказались не секретными.
        1. Liam
          Liam Вчера, 23:00
          +1
          Я уверен что Россия опозорит американцев и предоставит суду собственные спутниковые снимки на которых отчетливо виден пуск ЗУРс украинской територии или пуск ракеты ВВ с украинского штурмовика или..какая там сейчас официальная версия у МО РФ?
          1. Avior
            Avior Вчера, 23:15
            0
            С этим проблема
            На суде установили, что Зарощенское тоже было под контролем ополченцев
            Обилие непродуманных а то и заведомо нелепых версий вроде полного самолета старых трупов сильно вредит репутации.
    2. Шмель_3
      Шмель_3 Вчера, 20:50
      +6
      pytar (Боян Иванов)
      Что за чушь вы тут несете? Прошло 7 лет! Какая может быть секретность этих снимков? Может вам стоит напомнить о пробирке, которую трясли на заседании ООН? Типа вот вам доказательства.
      1. pytar
        pytar Вчера, 22:33
        -4
        Какая может быть секретность этих снимков?

        Не снимков, а ттх апаратурой развед-спутниках.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 00:03
          0
          Цитата: pytar
          Не снимков, а ттх апаратурой развед-спутниках.

          какие именно ТТХ?!!!
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:54
      0
      Цитата: pytar
      Снимки косм. разведки США были показанные оторизированным суда лицам. Показать их публично, американские власти не могут, потому что раскроются секретные характеристики снимачной апаратуре разведывательных спутниках.

      Характеристики кому надо скорее всего давно известны.
      А далее два варианта:
      1. Публикация их вызовет вопрос: как и зачем спутник
      оказался в нужном месте в нужное время.
      2. Не публикация позволяет держать укров за причинные места.
      1. pytar
        pytar Вчера, 22:37
        -3
        Характеристики кому надо скорее всего давно известны.

        Вы уверенные? Петров и Баширов поковыркали с отвертки? laughing
        Кстати, даже если вы прав, у США законодательство ограничивает показа.
        Публикация их вызовет вопрос: как и зачем спутник оказался в нужном месте в нужное время.

        У США их больше 190. Крутятся покрывая определеные интересные для них зоны в постоянном режиме.
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 00:02
      0
      Цитата: pytar
      потому что раскроются секретные характеристики снимачной апаратуре разведывательных спутниках.

      какие?!!!!
      разрешающая способность?!
      её можно было искусственно занизить
      какие конкретно характеристики раскроются?
  11. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 20:27
    +7
    Я видел пуски "Буков". Там такая колонна дыма стоит, невозможно не заметить... Ну и звук...очень громкий. Трудно не заметить. И не услышать... И что, всего 20 человек на огромной территории что то видели или слышали?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 20:33
      -6
      Всего 20 не испугались дать показания.
      1. Blackgrifon
        Blackgrifon Вчера, 20:42
        -1
        А что им бояться? Воронок не приедет - максимум общественное порицание, а кое-кто еще и поддержит.
        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Вчера, 21:09
          +6
          Цитата: Blackgrifon
          А что им бояться? Воронок не приедет - максимум общественное порицание, а кое-кто еще и поддержит.

          Какое порицание? О чём вы говорите? Они анонимные, их никто не узнает! Либо те, что уже на Западе.

          Дайте мне немного денег, я вам за полдня найду два десятка свидетелей чего угодно! А уж если анонимных - то сколько угодно!

          Этот "суд" просто смешон! Он авторитетен только для западных русофобских политиков, продажных западных СМИ, Майкла Бома и такого же Боена Иванова с ВО. Для всех нормальных людей этот "суд" - позорное продажное лакейское Госдепу судилище со скверной репутацией!
          1. Blackgrifon
            Blackgrifon Вчера, 21:18
            +3
            Цитата: Владимир Машков
            Какое порицание? О чём вы говорите? Они анонимные, их никто не узнает! Либо те, что уже на Западе.

            Тем более, что им боятся? Скорее всего либо левые лица, либо перебежчики.
      2. Tusv
        Tusv Вчера, 22:43
        -1
        Цитата: voyaka uh
        Всего 20 не испугались дать показания.

        Интересно сколько тысяч евробаксов судиозы заплатили для притупления страху
    2. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 21:08
      +2
      Я с самого начала заявлял: смотрите пуск "Бука" на видио и делайте выводы. Такое впечатление, что у населения нет и не было фото-видео аппаратуры - как снять и выложить ролик в интернет какую-то ерунду всегда найдётся тысяча свидетелей...а здесь еле-еле нашли аж 20 клиентов, которые дают "нужные" показания. Если я не ошибаюсь, то дымовой след от ракеты виден до 15-20 минут и только ленивый не смог его заснять...
      1. military_cat
        military_cat Вчера, 21:22
        -4
        Фото дымного следа в деле есть.
        1. aleks neym_2
          aleks neym_2 Вчера, 21:25
          +4
          Одно? А их должно быть множество и с разных ракурсов.
          1. military_cat
            military_cat Вчера, 21:35
            -2
            Фото пуска из Зарощенского (про которое говорят Минобороны РФ и Алмаз-Антей) нет ни одного.
    3. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Вчера, 21:15
      +6
      Там такая колонна дыма стоит, невозможно не заметить
      ......от Града тоже.....единственное что интерестно , ...номер шилдика от ЗУР Бук принадлежал из подразделения пво из под Хмельницка....как грится ..фемитиа ля......
      1. Avior
        Avior Вчера, 22:47
        -1
        . номер шилдика от ЗУР Бук принадлежал из подразделения пво из под Хмельницка

        В книге учета этого подразделения , переданной следствию, зур с таким номером не оказалось
  12. 123456789
    123456789 Вчера, 20:59
    +3
    На суде в нидерландском городе Гааге

    делают все чтобы стать полигоном по испытанию Посейдона laughing
  13. палестинец
    палестинец Вчера, 22:06
    +2
    послушайте эхо москвы..там такое несут.уши вянут
  14. Avior
    Avior Вчера, 22:18
    -1
    Но самое главное, что суд изучает единственную версию, согласно которой «Боинг» был сбит российским комплексом «Бук» с территории подконтрольной ДНР. Варианты атаки самолета ВВС Украины и удар комплекса ПВО, принадлежащего ВСУ, даже не рассматриваются.

    Это утверждение ошибочно. Рассматривались все версии на самом деле

    https://graty.me/online/delo-ob-ubijstve-passazhirov-rejsa-mn17-malajzijskih-avialinij-na-donbasse-den-pyatyj/[quote][/quote]
  15. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 22:25
    +1
    Но самое главное, что суд изучает единственную версию, согласно которой «Боинг» был сбит российским комплексом «Бук» с территории подконтрольной ДНР. Варианты атаки самолета ВВС Украины и удар комплекса ПВО, принадлежащего ВСУ, даже не рассматриваются.
    Так у этого суда почти библейский сюжет: - "Сначала было слово, обвинение, а потом уже суд"!
  16. Che-RT
    Che-RT Вчера, 22:45
    -1
    Подводники не знают как устроены и почему плавают подводные лодки, лётчики не знают как устроены и почему летают самолёты, ракетчики - ракеты. «Размотать» тему MH17 - раз плюнуть, правда, судя по всему, не нашими возможностями. Придётся дождаться когда какая-нибудь очередная «Екатерина II» или какой-нибудь очередной «Пётр I» привезут в Россию немецких или голландских спецов, чтобы те обучили нас неразумных премудростям разным.
  17. zenion
    zenion Вчера, 23:06
    -1
    Неужели эти двое запустили ракету? Так они ещё с 1941 года действуют и слава Богу не состарились. Только непонятно, как осветительной ракетой можно сбить боинг? Или кроме ракетницы у них была ещё ракета в кармане и они её запустили стрелой из лука? Тогда совсем другое дело, у американцев тоже такие ракеты есть. У них в Голлыйвуде, полный подвал таких ракет, значит кто-то из тех актёров, которые постоянно спасают мир по ошибке сбил Боинг.
  18. Артемьев
    Артемьев Вчера, 23:21
    0
    Нужно понимать, что суд в Гааге - это не Басманный суд Москвы, вот поэтому лживые показания не рассматриваются и не принимаются судом. Весь процесс строится на экспертизах, выводах экспертов и документальной фиксации.
  19. rotfuks
    rotfuks Вчера, 23:54
    0
    Технология нагибания целой страны применялась уже 30 лет назад. Если кто забыл, был взрыв лайнера над Локбери. Виноватым назначили полковника Каддафи. Следователи нашли в обломках самолета кусочек пластика размером с почтовую марку. Якобы этот пластик был деталью взрывателя мины проданной швейцарской фирмой спецслужбам Ливии. Многие служили в армии и знают о температурах в эпицентре взрыва. А тут кусочек пластика сохранился и позволил нагнуть Ливию и лидера Ливии. Так что неудивительно что голландские следователи находят в телах летчиков осколки разной конфигурации и в разном количестве. А про номер ракеты продемонстрированный нидерландскими следователями всем новостным каналам вообще не упоминают. И никто не зовет в суд свидетелем украинского лиспетчера того самого рейса. А про летчика Волошина засадившего себе в череп пять пуль из пистолета ПМ вообще никто не упоминает.