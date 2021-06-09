Суд по делу MH17: показания свидетелей о месте запуска ракеты не совпадают

На суде в нидерландском городе Гааге по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом гражданском самолете Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» впервые заслушали показания свидетелей запуска ракеты комплекса «Бук» по лайнеру. Допрос вела Международная следственная группа при участии следственного судьи.Опросили 20 человек, утверждавших, что видели след в небе, оставленный запущенной с земли ракетой. Из этих людей 12 слышали шум или взрыв, а восемь других, помимо звуков, видели летящий боеприпас.При этом показания свидетелей о месте запуска ракеты, сбившей Boeing, не совпадают. Большинство из них показало на окрестности Снежного. При этом часть очевидцев называла более точное место – около Саур-Могилы, в районе поселка городского типа Первомайского Снежнянского горсовета. И тогда, и сейчас, этот район находился под контролем ДНР.Но были два свидетеля, утверждавших, что пуск был произведен с позиций ВСУ, которые находились в районе Амвросиевки. Суд по делу MH17 удительным образом (хотя... почему "удивительным", принимая во внимание ангажированность процесса) учитывать их не стал, считая, что это для комплекса слишком далеко, хотя с этой точки ракета вполне могла поразить самолет.Но самое главное, что суд изучает единственную версию, согласно которой «Боинг» был сбит российским комплексом «Бук» с территории подконтрольной ДНР. Варианты атаки самолета ВВС Украины и удар комплекса ПВО, принадлежащего ВСУ, даже не рассматриваются.Ситуацию могли бы однозначно прояснить Соединенные Штаты. Американские военные утверждают, что располагают снимками из космоса, где видно место запуска. Они заявляют, что ракета стартовала с территории ДНР, но сам снимок не показывают, ссылаясь на секретность. Типичные доводы из серии "Доказательства у нас есть, но мы вам их представить не можем, так как они секретные".