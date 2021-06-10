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ВМС США запустят разработку нового эсминца DDG(X)

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USS Zumwalt (DDG-1000) - головной корабль одноименного проекта


ВМС США планируют очередное обновление надводных сил. На этот раз предлагается разработать и довести до серии новый проект эсминца. Новый этап работ по проекту с рабочим названием DDG(X) стартует в следующем году, и его результатом станут окончательный облик корабля, планы по его дальнейшему развитию и планы по серийному строительству.

Накануне старта


Вопрос разработки и строительства нового эсминца для замены существующих кораблей ВМС США обсуждается на протяжении нескольких последних лет. Проект Zumwalt не оправдал возложенных на него надежд, и теперь ВМС планируют создать новый корабль того же класса, лишенный недостатков предшественников. В недавнем прошлом эти обсуждения дошли до реальных шагов, и теперь ожидается запуск нового этапа работ.

На предыдущих этапах программы DDG(X) несколько организаций ВМС изучили имеющийся опыт строительства и эксплуатации кораблей, потребности флота и возможности промышленности. Кроме того, в прошлом году провели несколько экспериментов. По результатам таких исследований были выработаны некоторые рекомендации, которые примут к исполнению на следующих этапах проекта.



Проектный облик эсминца USS Lyndon B. Johnson (DDG 1002) - последнего представителя проекта Zumwalt

В конце мая Пентагон опубликовал проект военного бюджета на следующий 2022 ф.г. В этом документе предусматриваются значительные траты на дальнейшее развитие флота, в т.ч. за счет перспективных проектов. Так, на первый этап разработки программы DDG(X) запросили 79,7 млн долл. За эти деньги структуры из состава ВМС и подрядчики завершат формирование облика корабля, а также определят другие аспекты проекта.

На следующем этапе начнется конкурсная разработка проектов. ВМС хотят получить несколько вариантов корабля, из которых выберут наиболее удачный. Кроме того, не исключается «комбинированный» способ проектирования. В таком случае несколько организаций-конкурсантов представят свои проекты, а флот определит наиболее удачные их составляющие. Затем эти решения объединят в финальной версии проекта.

Сроки выполнения программы пока определены лишь примерно. Проектирование собираются закончить не позднее 2028 г. Тогда же должен появиться первый заказ на строительство. Головной эсминец желают получить в 2032 г., а серия растянется, как минимум, до сороковых годов. Сроки и объемы массового строительства пока не определены.

Пожелания флота


Первые корабли типа DDG(X) войдут в строй только в отдаленном будущем, а служить им предстоит в течение нескольких десятилетий. За это время стратегическая обстановка и потребности флота могут серьезно измениться. По этой причине ВМС требует заложить в новый проект максимально возможный модернизационный потенциал.


Эсминец USS Daniel Inouye (DDG-118), предпоследний корабль Arleigh Burke, переданный ВМС США

Предлагается создать не просто корабль, соответствующий нынешним требованиям, а морскую платформу, способную нести необходимые образцы вооружения и различной аппаратуры. На стадии строительства такой эсминец получит актуальный набор систем и агрегатов, а в ходе последующих модернизаций его можно будет переоснащать, причем этот процесс будет упрощен и ускорен.

Ранее упоминалось, что при разработке такой платформы будет использован опыт проектов Arleigh Burke и Zumwalt. Как именно его применят, и к чему это приведет – неясно. Эсминцы двух актуальных типов значительно отличаются друг от друга, и облик корабля на их базе предугадать достаточно трудно. К примеру, можно предположить, что DDG(X) получит «классические» обводы корпуса и характерную малозаметную надстройку по типу предыдущего проекта.

Предлагается разработать новую интегрированную энергетическую систему с высокими характеристиками. При ее создании могут использоваться технологии, заимствованные из проектов подлодки Columbia, авианосца Gerald R. Ford и эсминца Zumwalt. Такая энергоустановка должна обеспечить высокую скорость хода и экономичность, позволяющую увеличить дальность плавания.


Корабль USS Delbert D. Black (DDG-119) на ходовых испытаниях. В сентябре 2020 г. он был принят в боевой состав

Кроме того, необходимо создать значительный запас мощностей для современного и перспективного бортового оборудования. Современные корабли несут массу радиоэлектронных и вычислительных средств, а также другие потребители энергии. В будущем потребности в электроэнергии только вырастут, что необходимо учесть уже сейчас.

На первом этапе эсминец DDG(X) может получить радиоэлектронное вооружение и другое оснащение, заимствованное у существующих кораблей Arleigh Burke. В дальнейшем будет осуществляться разработка и внедрение новых образцов. При этом ВМС пока не могут сказать, какими будут результаты такой модернизации.

Схожий подход применят и в сфере вооружений. Корабль получит универсальные пусковые установки с возможностью применения всех основных ракетных вооружений ВМС США. Их дополнят новые образцы, которые будут разработаны к моменту появления первых DDG(X). Затем комплекс вооружений будут развивать, сохраняя и наращивая возможности по борьбе с широким кругом целей.

DDG(X) и современный флот


В настоящее время в составе ВМС США имеется 70 эсминцев двух проектов. Подавляющее большинство (68 ед.) составляют корабли типа Arleigh Burke разных серий и модификаций, включая последние. Также несут службу всего два корабля типа Zumwalt. В ближайшее время флоту передадут третий вымпел этого типа.

ВМС США запустят разработку нового эсминца DDG(X)

USS Chaffee (DDG-90) осуществляет пуск ракеты Tomahawk Block V, ноябрь 2020 г.

Строительство эсминцев Arleigh Burke продолжается. Имеются контракты на 13 таких кораблей, из которых 8 находятся на разных стадиях строительства. Несколько дней назад на воду спустили эсминец Jack H. Lukas – 75-й корабль проекта и первый в новой модификации Flight III. Уже начата разработка следующего варианта. Согласно существующим планам, строительство подобных эсминцев будет продолжаться до тридцатых годов. Последним кораблям предстоит уйти со службы только в семидесятых.

В контексте кораблей с ракетным вооружением необходимо также вспомнить крейсера типа Ticonderoga, отличающиеся от эсминцев большим водоизмещением и, соответственно, более крупным боекомплектом и более широкими боевыми возможностями. В строю остаются 22 таких корабля, принятые в состав ВМС в 1986-94 гг. Согласно новым бюджетным предложениям, в 2022-26 гг. половину крейсеров выведут из боевого состава ввиду морального и физического устаревания.

Таким образом, к моменту появления первых кораблей DDG(X) надводные силы ВМС США будут иметь предсказуемый вид. В строю все еще будут оставаться три эсминца типа Zumwalt, а количество активных Arleigh Burke может выйти на уровень 75-80 ед. При этом имеющимся эсминцам придется взять на себя задачи 11 списанных крейсеров, поскольку разработка нового корабля этого класса не планируется.


Крейсер USS Port Royal (CG-73), последний представитель проекта Ticonderoga

Нетрудно понять, какое место должны будут занять новейшие DDG(X). Им предстоит одновременно дополнять наличные эсминцы, а также восполнять потери в виде списываемых крейсеров. Кроме того, с определенного времени новый DDG(X) должен будет сменить в производстве корабли Arleigh Burke. Темпы устаревания последних в будущем определят необходимые объемы и темпы строительства новых кораблей.

Очевидно, что в отдаленном будущем новые DDG(X) постепенно вытеснят устаревшие Arleigh Burke и после этого станут основными эсминцами ВМС США. Однако это произойдет не ранее середины века, когда производство новых кораблей наберет достаточный темп, а старые эсминцы начнут массово списывать. Примечательно, что новейшие Zumwalt никак не повлияют на эти процессы ввиду крайне малого количества.

Планы на будущее


Военно-морские силы являются ключевым компонентом вооруженных сил США, и их развитию уделяется максимально возможное внимание. Прямо сейчас на ранних стадиях находится сразу несколько проектов перспективных кораблей, и вскоре в активную фазу перейдут работы по новому эсминцу DDG(X). Их итогом в начале тридцатых годов станет головной корабль.

Перед ВМС и кораблестроителями стоят достаточно сложные задачи. Им предстоит не только разработать корабль, но и определить пути развития надводного флота на несколько следующих десятилетий. Кроме того, они создадут задел для последующих модернизаций. Впрочем, главной задачей на ближайшее время станет получение необходимого финансирования. Программа DDG(X) вошла в проект военного бюджета, который теперь должен пройти через Конгресс. Одобрят ли законодатели создание нового эсминца – станет известно через несколько месяцев.
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Использованы фотографии:
US Navy
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7 комментариев
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  1. gfghtor
    gfghtor Сегодня, 18:04
    0
    Несколько дней назад на воду спустили эсминец Jack H. Lukas – 75-й корабль проекта и первый в новой модификации Flight III.

    Позавчера спустили на воду
    https://warspot.ru/19805-v-ssha-spustili-na-vodu-esminets-novogo-pokoleniya
  2. NF68
    NF68 Сегодня, 18:07
    -3
    Знатный будет распил.
  3. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 18:08
    -3
    Я так понимаю 80 млн это только на карандаши?! Ждём Замвольт 2.0! Ещё больше электромагнитных пушек, ещё больше углов, ещё дороже, ещё бесполезнее! Только бы наши не додумались копировать.
    1. Сонмастер
      Сонмастер Сегодня, 18:50
      +1
      Не нужно недооценивать противника. Да Zumwalt не удачный опыт, но опыт не напрасный. А потраченные не маленькие денюжки могут окупится в постройке новых кораблей с учётом этого опыта. Пенд-о-сы конечно тратят и распиливают много, но они могут себе позволить печатать свои фантики... до поры до времени.
  4. А. К.
    А. К. Сегодня, 18:30
    0
    Пишут об одном и тоже второй день.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:34
    0
    ВМС США запустят разработку нового эсминца DDG(X)
    . Кто ищет, тот всегда найдёт! Хотя, с некоторых пор, они находят не очень то, что надо. Похоже, они не прошли этап перебора худших вариантов.
  6. donavi49
    donavi49 Сегодня, 18:34
    0
    Лол, вторая статья про этот ДДХ, про который ничего не известно, кроме выделения 80 млн долларов на концепт.

    Хорошие фоточки из Шанхая - 5 новых фрегатов 054, новый УДК или ДКВД заложен, 3 УДК и АВ. Нечего обсуждать. Мегавыставка в Пусане, где представили несколько реально классных проектов, начиная от корейского национального авианосца (2 варианта от Хюндей и Деу по идущему конкурсу CVX), заканчивая новыми боевыми модулями, новой корейской универсальной вертикальной установкой а-ля МК41, новым Макассаром. Конечно это не заслуживает внимания wassat . Лучше еще одну статью про 80млн на концепт написать. wink