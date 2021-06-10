ВМС США запустят разработку нового эсминца DDG(X)

USS Zumwalt (DDG-1000) - головной корабль одноименного проекта
ВМС США планируют очередное обновление надводных сил. На этот раз предлагается разработать и довести до серии новый проект эсминца. Новый этап работ по проекту с рабочим названием DDG(X) стартует в следующем году, и его результатом станут окончательный облик корабля, планы по его дальнейшему развитию и планы по серийному строительству.
Накануне старта
Вопрос разработки и строительства нового эсминца для замены существующих кораблей ВМС США обсуждается на протяжении нескольких последних лет. Проект Zumwalt не оправдал возложенных на него надежд, и теперь ВМС планируют создать новый корабль того же класса, лишенный недостатков предшественников. В недавнем прошлом эти обсуждения дошли до реальных шагов, и теперь ожидается запуск нового этапа работ.
На предыдущих этапах программы DDG(X) несколько организаций ВМС изучили имеющийся опыт строительства и эксплуатации кораблей, потребности флота и возможности промышленности. Кроме того, в прошлом году провели несколько экспериментов. По результатам таких исследований были выработаны некоторые рекомендации, которые примут к исполнению на следующих этапах проекта.
Проектный облик эсминца USS Lyndon B. Johnson (DDG 1002) - последнего представителя проекта Zumwalt
В конце мая Пентагон опубликовал проект военного бюджета на следующий 2022 ф.г. В этом документе предусматриваются значительные траты на дальнейшее развитие флота, в т.ч. за счет перспективных проектов. Так, на первый этап разработки программы DDG(X) запросили 79,7 млн долл. За эти деньги структуры из состава ВМС и подрядчики завершат формирование облика корабля, а также определят другие аспекты проекта.
На следующем этапе начнется конкурсная разработка проектов. ВМС хотят получить несколько вариантов корабля, из которых выберут наиболее удачный. Кроме того, не исключается «комбинированный» способ проектирования. В таком случае несколько организаций-конкурсантов представят свои проекты, а флот определит наиболее удачные их составляющие. Затем эти решения объединят в финальной версии проекта.
Сроки выполнения программы пока определены лишь примерно. Проектирование собираются закончить не позднее 2028 г. Тогда же должен появиться первый заказ на строительство. Головной эсминец желают получить в 2032 г., а серия растянется, как минимум, до сороковых годов. Сроки и объемы массового строительства пока не определены.
Пожелания флота
Первые корабли типа DDG(X) войдут в строй только в отдаленном будущем, а служить им предстоит в течение нескольких десятилетий. За это время стратегическая обстановка и потребности флота могут серьезно измениться. По этой причине ВМС требует заложить в новый проект максимально возможный модернизационный потенциал.
Эсминец USS Daniel Inouye (DDG-118), предпоследний корабль Arleigh Burke, переданный ВМС США
Предлагается создать не просто корабль, соответствующий нынешним требованиям, а морскую платформу, способную нести необходимые образцы вооружения и различной аппаратуры. На стадии строительства такой эсминец получит актуальный набор систем и агрегатов, а в ходе последующих модернизаций его можно будет переоснащать, причем этот процесс будет упрощен и ускорен.
Ранее упоминалось, что при разработке такой платформы будет использован опыт проектов Arleigh Burke и Zumwalt. Как именно его применят, и к чему это приведет – неясно. Эсминцы двух актуальных типов значительно отличаются друг от друга, и облик корабля на их базе предугадать достаточно трудно. К примеру, можно предположить, что DDG(X) получит «классические» обводы корпуса и характерную малозаметную надстройку по типу предыдущего проекта.
Предлагается разработать новую интегрированную энергетическую систему с высокими характеристиками. При ее создании могут использоваться технологии, заимствованные из проектов подлодки Columbia, авианосца Gerald R. Ford и эсминца Zumwalt. Такая энергоустановка должна обеспечить высокую скорость хода и экономичность, позволяющую увеличить дальность плавания.
Корабль USS Delbert D. Black (DDG-119) на ходовых испытаниях. В сентябре 2020 г. он был принят в боевой состав
Кроме того, необходимо создать значительный запас мощностей для современного и перспективного бортового оборудования. Современные корабли несут массу радиоэлектронных и вычислительных средств, а также другие потребители энергии. В будущем потребности в электроэнергии только вырастут, что необходимо учесть уже сейчас.
На первом этапе эсминец DDG(X) может получить радиоэлектронное вооружение и другое оснащение, заимствованное у существующих кораблей Arleigh Burke. В дальнейшем будет осуществляться разработка и внедрение новых образцов. При этом ВМС пока не могут сказать, какими будут результаты такой модернизации.
Схожий подход применят и в сфере вооружений. Корабль получит универсальные пусковые установки с возможностью применения всех основных ракетных вооружений ВМС США. Их дополнят новые образцы, которые будут разработаны к моменту появления первых DDG(X). Затем комплекс вооружений будут развивать, сохраняя и наращивая возможности по борьбе с широким кругом целей.
DDG(X) и современный флот
В настоящее время в составе ВМС США имеется 70 эсминцев двух проектов. Подавляющее большинство (68 ед.) составляют корабли типа Arleigh Burke разных серий и модификаций, включая последние. Также несут службу всего два корабля типа Zumwalt. В ближайшее время флоту передадут третий вымпел этого типа.
USS Chaffee (DDG-90) осуществляет пуск ракеты Tomahawk Block V, ноябрь 2020 г.
Строительство эсминцев Arleigh Burke продолжается. Имеются контракты на 13 таких кораблей, из которых 8 находятся на разных стадиях строительства. Несколько дней назад на воду спустили эсминец Jack H. Lukas – 75-й корабль проекта и первый в новой модификации Flight III. Уже начата разработка следующего варианта. Согласно существующим планам, строительство подобных эсминцев будет продолжаться до тридцатых годов. Последним кораблям предстоит уйти со службы только в семидесятых.
В контексте кораблей с ракетным вооружением необходимо также вспомнить крейсера типа Ticonderoga, отличающиеся от эсминцев большим водоизмещением и, соответственно, более крупным боекомплектом и более широкими боевыми возможностями. В строю остаются 22 таких корабля, принятые в состав ВМС в 1986-94 гг. Согласно новым бюджетным предложениям, в 2022-26 гг. половину крейсеров выведут из боевого состава ввиду морального и физического устаревания.
Таким образом, к моменту появления первых кораблей DDG(X) надводные силы ВМС США будут иметь предсказуемый вид. В строю все еще будут оставаться три эсминца типа Zumwalt, а количество активных Arleigh Burke может выйти на уровень 75-80 ед. При этом имеющимся эсминцам придется взять на себя задачи 11 списанных крейсеров, поскольку разработка нового корабля этого класса не планируется.
Крейсер USS Port Royal (CG-73), последний представитель проекта Ticonderoga
Нетрудно понять, какое место должны будут занять новейшие DDG(X). Им предстоит одновременно дополнять наличные эсминцы, а также восполнять потери в виде списываемых крейсеров. Кроме того, с определенного времени новый DDG(X) должен будет сменить в производстве корабли Arleigh Burke. Темпы устаревания последних в будущем определят необходимые объемы и темпы строительства новых кораблей.
Очевидно, что в отдаленном будущем новые DDG(X) постепенно вытеснят устаревшие Arleigh Burke и после этого станут основными эсминцами ВМС США. Однако это произойдет не ранее середины века, когда производство новых кораблей наберет достаточный темп, а старые эсминцы начнут массово списывать. Примечательно, что новейшие Zumwalt никак не повлияют на эти процессы ввиду крайне малого количества.
Планы на будущее
Военно-морские силы являются ключевым компонентом вооруженных сил США, и их развитию уделяется максимально возможное внимание. Прямо сейчас на ранних стадиях находится сразу несколько проектов перспективных кораблей, и вскоре в активную фазу перейдут работы по новому эсминцу DDG(X). Их итогом в начале тридцатых годов станет головной корабль.
Перед ВМС и кораблестроителями стоят достаточно сложные задачи. Им предстоит не только разработать корабль, но и определить пути развития надводного флота на несколько следующих десятилетий. Кроме того, они создадут задел для последующих модернизаций. Впрочем, главной задачей на ближайшее время станет получение необходимого финансирования. Программа DDG(X) вошла в проект военного бюджета, который теперь должен пройти через Конгресс. Одобрят ли законодатели создание нового эсминца – станет известно через несколько месяцев.