ВМС США запустят разработку нового эсминца DDG(X)

USS Zumwalt (DDG-1000) - головной корабль одноименного проекта

Накануне старта

Проектный облик эсминца USS Lyndon B. Johnson (DDG 1002) - последнего представителя проекта Zumwalt

Пожелания флота

Эсминец USS Daniel Inouye (DDG-118), предпоследний корабль Arleigh Burke, переданный ВМС США

Корабль USS Delbert D. Black (DDG-119) на ходовых испытаниях. В сентябре 2020 г. он был принят в боевой состав

DDG(X) и современный флот

USS Chaffee (DDG-90) осуществляет пуск ракеты Tomahawk Block V, ноябрь 2020 г.

Крейсер USS Port Royal (CG-73), последний представитель проекта Ticonderoga

Планы на будущее