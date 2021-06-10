Гладиаторы и гладиаторские бои: взгляд в прошлое

Для широкой общественности история Древнего Рима ещё со школьной скамьи ассоциируется с гладиаторами и гладиаторскими боями. Свой отпечаток на понимание сути «института» гладиаторов, бесспорно, наложил Голливуд. Внесли вклад в восприятие гладиаторских поединков и другие направления массовой культуры, включая классические музыкальные произведения. Насколько образы гладиаторов, созданные мастерами киноискусства, писателями и композиторами нового времени, отвечали реальным древнеримским гладиаторам-«меченосцам»?
Гладиаторские бои стали обретать популярность задолго до наступления новой эры. Ещё во втором столетии до Рождества Христова битвы гладиаторов в Риме стали приобретать характер по-настоящему массовых зрелищ. При этом для тогдашней публики такие зрелища, несмотря на их откровенную жестокость, носили оттенок, в первую очередь, забавы. Если сегодня люди позволяют себе отдыхать, например, на стадионах или в концертных залах, то для римлян таким местом отдыха были амфитеатры, где представления были, как говорится, не для слабонервных. Но и среднестатистического римского обывателя 2-тысячелетней давности слабонервным точно не назвать.
Исторический журнал Proshloe рассказывает о гладиаторах, гладиаторских боях и их особенностях: