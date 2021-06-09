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«Руководствуясь целесообразностью и планированием союзников»: Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана

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Министерство обороны Украины приводит официальное заявление по поводу присутствия украинских военных в Афганистане. В заявлении говорится о том, что Украина, «руководствуясь целесообразностью и планированием союзников, вывела свой военный контингент из Афганистана».


Из сообщения военного ведомства США:

Украинский контингент, который принимал участие в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, в период с 1 по 5 июня был выведен из этой страны.

При этом в течение первых нескольких дней украинских военных направляли для отправки домой на один из аэродромов.

Сообщается, что для вывоза был задействован транспортный самолёт Воздушных сил ВСУ Ил-76МД. На его борту на Украину был отправлен 21 военнослужащий ВСУ и спецоборудование.

В Генштабе вооружённых сил Украины говорится о том, что решение о выводе украинских военных из Афганистана было принято на заседании военного ведомства 14 апреля текущего года. Обращает на себя внимание тот факт, что такое решение в Минобороны Украины было принято через несколько недель после заявления Пентагона о выводе войск США.
Чем в последнее время украинские военнослужащие в составе 21 человека занимались на афганской территории? По заявления военного ведомства, деятельность касалась ведения инженерной разведки, разминирования, а также дежурства в составе сводных сил быстрого реагирования.

Примечательно, что даже в отчёте украинского Минобороны о выводе 21 военнослужащего из Афганистана не обошлось без упоминания России.

Из заявления:

Полученный в Афганистане в составе миссии НАТО украинские военнослужащие смогут применить на Родине, в частности, для противодействия вооружённой агрессии РФ в районе проведения ООС.

ООС – Операция объединённых сил, проводимая на Донбассе.
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23 комментария
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  1. котик-русич
    котик-русич Вчера, 20:37
    +4
    Сюзерен ушёл, прислуга последовала за хозяином...
    1. marchcat
      marchcat Вчера, 20:46
      +4
      Табаки за Шерханом.
      1. котик-русич
        котик-русич Вчера, 20:49
        +3
        Цитата: marchcat
        Табаки за Шерханом.
        "А мы идём на север..."
        На Юг, на Запад, на Восток - куда хозяину взбредёт в голову.
        1. Николай С.
          Николай С. Вчера, 22:06
          +2
          Скакуасы и в Афгане попали в котёл.
      2. isv000
        isv000 Вчера, 22:40
        +1
        Табаки за Шерханом.

        Некоторые даже впереди паровоза... wassat
    2. Ясная
      Ясная Вчера, 21:15
      0
      Полученный в Афганистане в составе миссии НАТО украинские военнослужащие смогут применить на Родине, в частности, для противодействия вооружённой агрессии РФ в районе проведения ООС.

      Понятно, что слово "опыт" пропущено, но опыт махать опахалом на Россию, как на США вряд ли им понадобиться.
    3. Теренин
      Теренин Вчера, 21:48
      +2
      Чем в последнее время украинские военнослужащие в составе 21 человека занимались на афганской территории?

      А, это надо спросить у 21.000 афганцев, у которых эти 21 украинец таки успели занять денег winked
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:44
    +5
    «Руководствуясь целесообразностью и планированием союзников»: Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана
    . Ну да, талибы, теперь, вздохнут спокойно ... свершилось.
    1. Victor_B
      Victor_B Вчера, 21:27
      +1
      Ну да, талибы, теперь, вздохнут спокойно ... свершилось.

      Убыл в ППД украинский батальон химзащиты...

      Воздух перестал пахнуть салом и чесноком!
      1. Елена Акинфиева
        Елена Акинфиева Вчера, 21:35
        0
        Тоже об этом сразу вспомнилось laughing
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 21:54
          0
          Во, во, эти ароматы не давали талибам спать спокойно!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:47
    +1
    Грузины вывели своих военных?Их там поболее,870 человек.
  4. Александр 3
    Александр 3 Вчера, 20:50
    +2
    21 по картёжному очко.Очко вывели из Афганистана.
    1. kapitan92
      kapitan92 Вчера, 21:51
      +2
      Цитата: Александр 3
      21 по картёжному очко.Очко вывели из Афганистана.

      Вот ведь , халяву воинам обломали! Сидели на амеровских базах, трескали амеровские сухпаи с колой, получали в валюте. smile
      А теперь в перспективе, окопы где-нибудь на луганщине , макарошки с тушонкой, з/пл в гривнах, да и пулю можно получить. Думаю, "воины" не шибко рады такой перспективе. smile
  5. cniza
    cniza Вчера, 20:53
    +5
    Примечательно, что даже в отчёте украинского Минобороны о выводе 21 военнослужащего из Афганистана не обошлось без упоминания России.


    Не могут они без нас жить...
    1. Балу
      Балу Вчера, 20:56
      +4
      Цитата: cniza
      Примечательно, что даже в отчёте украинского Минобороны о выводе 21 военнослужащего из Афганистана не обошлось без упоминания России.


      Не могут они без нас жить...

      Анекдот про Кличко: купил бутылку сухого вина, а оно жидкое! Кругом обман! laughing
      1. cniza
        cniza Вчера, 20:59
        +3
        Пора ему уже книги издавать , не плохо заработает...
    2. Ясная
      Ясная Вчера, 21:16
      +1
      Цитата: cniza
      Примечательно, что даже в отчёте украинского Минобороны о выводе 21 военнослужащего из Афганистана не обошлось без упоминания России.


      Не могут они без нас жить...

      Или, как бы сказал Кличко: могут, но не без нас lol
  6. Ясная
    Ясная Вчера, 21:22
    +1
    и планированием союзников»: Украина вывела

    Кстати, по какому документу Украина является союзником США?
    Нашла только декларативное, бла-бла, типа
    В основе американо-украинских отношений неизменно должно оставаться взаимная преданность укреплению демократических ценностей.
    1. Елена Акинфиева
      Елена Акинфиева Вчера, 21:37
      -1
      Взаимная преданность laughing Так преданность у собак очень развита.
  7. Azis
    Azis Вчера, 21:37
    +1
    Маркитантки
  8. duschman80-81
    duschman80-81 Вчера, 21:55
    0
    Шакалята побежали за вожаком...
  9. RealPilot
    RealPilot Вчера, 22:33
    -2
    Цитата: cniza
    Примечательно, что даже в отчёте украинского Минобороны о выводе 21 военнослужащего из Афганистана не обошлось без упоминания России.

    Не могут они без нас жить...

    Вот тут Вы правы. Самостийность провалилась с треском!

    Если бы они могли быть по-настоящему независимыми, не бежали бы продаваться с потрохами на Запад, при этом и с нами бы вели себя достойно, на равных...
    То есть независимость для государства - это ответственность и способность жить своей волей и за свой счет в интересах собственного народа.
    Россия после распада СССР мнила Украину такой, но, увы, там не смогли. request