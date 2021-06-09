«Руководствуясь целесообразностью и планированием союзников»: Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана

Украинский контингент, который принимал участие в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, в период с 1 по 5 июня был выведен из этой страны.

Полученный в Афганистане в составе миссии НАТО украинские военнослужащие смогут применить на Родине, в частности, для противодействия вооружённой агрессии РФ в районе проведения ООС.

Министерство обороны Украины приводит официальное заявление по поводу присутствия украинских военных в Афганистане. В заявлении говорится о том, что Украина, «руководствуясь целесообразностью и планированием союзников, вывела свой военный контингент из Афганистана».Из сообщения военного ведомства США:При этом в течение первых нескольких дней украинских военных направляли для отправки домой на один из аэродромов.Сообщается, что для вывоза был задействован транспортный самолёт Воздушных сил ВСУ Ил-76МД. На его борту на Украину был отправлен 21 военнослужащий ВСУ и спецоборудование.В Генштабе вооружённых сил Украины говорится о том, что решение о выводе украинских военных из Афганистана было принято на заседании военного ведомства 14 апреля текущего года. Обращает на себя внимание тот факт, что такое решение в Минобороны Украины было принято через несколько недель после заявления Пентагона о выводе войск США.Чем в последнее время украинские военнослужащие в составе 21 человека занимались на афганской территории? По заявления военного ведомства, деятельность касалась ведения инженерной разведки, разминирования, а также дежурства в составе сводных сил быстрого реагирования.Примечательно, что даже в отчёте украинского Минобороны о выводе 21 военнослужащего из Афганистана не обошлось без упоминания России.Из заявления:ООС – Операция объединённых сил, проводимая на Донбассе.