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Зачем нужен миф о грамотной царской России

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Зачем нужен миф о грамотной царской России
Плакат: «Свет и знание – народу!»


Получившие образование в СССР граждане со школы знали, что большинство населения царской России было безграмотным, а пришедшие к власти после Великой Октябрьской социалистической революции большевики разработали и провели программу всеобщего образования.
Однако после «перестройки» и победы «демократии» об этом перестали говорить и начали рассказывать детям о «кровавых красных комиссарах», и «России, которую мы потеряли». Среди этих рассказов есть и миф о высоком уровне образования в дореволюционной России.

Как обстояло дело с образованием в царской России


В целом нужно отметить, что в царской России последовательно повышали уровень образования населения. Империи нужны были офицеры, инженеры, архитекторы, учёные, врачи и квалифицированные рабочие. Высшее образование в Российской империи при царе Николае II, вообще, было лучшим в Европе (по числу студентов и качеству). Однако тут стоит отметить, что высшее образование получали в основном представители высших социальных слоев – дети дворян, военных, чиновников, буржуазии, интеллигенции. То есть те, кто получил начальное и среднее образование и мог продолжить обучение.

Быстро рос бюджет Министерства народного просвещения. Кроме того, школы финансировали военные, Синод, земства и города. Успехи в образовании были очевидны: начальных школ в 1896 году было 78 тыс., а в 1914 году уже свыше 119 тыс.; число гимназий (средних учебных заведений) в 1892 году было 239, а в 1914 году – 2300; количество учащихся в 1896 году было 3,8 млн., в 1914 году – 9,7 млн.; количество учителей в 1896 году было 114 тыс., в 1914 году – 280 тыс.; число студентов в 1890 г. – 12,5 тысяч, в 1914 году – 127 тыс.

По данным первой полной переписи населения России 1897 года, в стране было выявлено 22,7 % грамотных (вместе с Финляндией). К 1914 году около трети населения было в той или иной степени грамотно. Но это в среднем. Грамотных было больше в русской Польше, Финляндии, европейской части России, в городах. В Туркестане и на Кавказе неграмотных могло быть до 90 %, низкий уровень был в сельской местности. Также грамотным мог оказаться человек, который мог написать свою фамилию. Низкий уровень образования был у женщин. Значительная часть детей вообще нигде не училась.

Таким образом, образование в царской России развивалось, а в годы правления Николая II весьма быстрыми темпами. Это было связано с необходимостью модернизации страны, общими мировыми тенденциями. Существовали объективные трудности: огромная территория, большое население (тогда мы уступали только Китаю и Индии), слаборазвитые национальные окраины, где ещё недавно существовало рабовладение, господствовали родоплеменные традиции и т.д. Миф о «безнадёжно отсталой», «тёмной» Российской империи и «тюрьме народов» создан врагами России, западниками, среди которых были и революционеры-интернационалисты.


Н. П. Богданов-Бельский. «Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского», 1895 г.

Миф о грамотной царской России


Очевидно, если бы не мировая война, революция и Гражданская война, то уровень образования населения Российской империи также значительно вырос. Однако новые монархисты и сторонники «России, которую мы потеряли», идут дальше и утверждают, что Россия была грамотной уже до 1917 года.

К примеру, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) во время лекции «Февральская революция: что это было?» от 3 сентября 2017 года в Екатеринбурге сообщил:

«В 1920 году новоявленное Министерство просвещения, которое тогда называлось Наркомпрос, решило изучить, какова же грамотность в Совдепии – новой тогда Советской России. И была проведена перепись грамотного населения в этой самой отсталой, безграмотной, темной России. 1920 год – это третий год Гражданской войны. Понимаем, что большинство школ не работает, разруха, платить учителям – всегда огромные проблемы и прочее. Так вот, выяснилось, что подростки с 12 до 16 лет на 86 % грамотны».

Соответственно, делается вывод: эти дети получили образование ещё в царской России.

Что реально показывает перепись 1920 года?

В предварительных результатах переписи вообще не было возрастного разделения. В ней приводится состояние образования: число образовательных учреждений, учащихся (5,9 млн). Также общее число граждан РСФСР и Украины (без областей, где продолжается Гражданская война), оно составляло 131,5 млн человек. В более поздних документах Центрального статистического управления 1922–1923 годов указана грамотность населения по итогам переписи 1920 года – более 37 %. Есть разбивка по возрасту, но не отмеченные епископом Тихоном от 12 до 16 лет, а от 8 до 15 лет. 49 % грамотных детей в возрасте 8–15 лет. При этом стоит помнить, что при переписи 1920 года критерии оценки грамотности были максимально расширены – грамотными считали тех, кто умел читать по слогам и написать свою фамилию на родном или русском языке.

Сколько было детей в то время?

Средние величины современного периода – более трети от населения. Тогда рождаемость была значительно выше, население было намного «моложе». В более точной переписи СССР 1926 года, в которой есть возрастные группы, из 147 млн человек до 19 лет – 71,3 млн. В переписи представлены возрастные группы от 10 до 14 и от 15 до 19 лет. То есть рассчитать, сколько было детей в возрасте 12–16 лет, невозможно. Суммируя две группы, получаем 33,9 млн человек, из которых грамотными были 20,3 млн. Это две трети, и это более широкая возрастная категория, а не 86 %. Причём это данные 1926 года, а не 1920 года.

Таким образом, большевикам досталось тяжёлое наследство. Им пришлось не только создавать сначала всеобщее 4-летнее образование (затем 7 и 10-летнее), но и проводить ликбез среди взрослых и форсированными темпами. Так, через ликбез прошло около 40 млн неграмотных, и к началу 40-х годов грамотность среди населения в возрасте до 50 лет составила свыше 90 %. Проблема неграмотности в стране была практически решена. Большевики смогли сделать то, что не сделали до них цари: совершили качественный скачок, не только догнали, но и обогнали все передовые страны Запада. Русская школа стала лучшей в мире, отсюда все последующие успехи СССР в науке, технике, космосе, атоме, военном деле и т.д. При этом стоит помнить, что лучшие традиции русской классической (дореволюционной) школы были в полной мере унаследованы и советской школой.


Н. Богданов-Бельский. «Воскресное чтение в сельской школе», 1895 г.

«Россия, которую мы потеряли»


Зачем же создали и поддерживают миф о высоком уровне образования в Российской империи?

Вплоть до 80 % образованных. Дело в том, что уже три десятка лет в РФ формируют кастово-сословное общество. Где есть успешные и богатые, для которых Россия – страна возможностей, и все остальные – нищие, бедные и неудачники, якобы не желающие развиваться и заниматься бизнесом. Каста «новых дворян», которых полностью удовлетворяет такое положение дел, когда 90 % всех богатств страны принадлежат 2–3 % населения. Именно для этой касты и формируют миф о «России, которую мы потеряли». Мол, всё было прекрасно, красиво, чинно и благородно. Но пришли «кровавые большевики» и разрушили этот рай.

Факты о том, что Романовы сами привели Россию к катастрофе 1917 года, предпочитают не озвучивать. Как и то, что Февральская революция и разрушение царской России – дело рук не красных комиссаров и красногвардейцев, а тогдашней российской элиты, включая представителей дома Романовых, аристократии, генералитета, высшей бюрократии, Думы, ведущих политических партий. Умалчивают и про тот факт, что большевики спасли историческую Россию от полной гибели и захвата её земель другими державами. Что большевики воссоздали российскую государственность (в виде советской) и это был этап качественного исторического восхождения России, а не тупиковый путь развития.

Поэтому все «реформаторы» с 90-х годов и по настоящее время так последовательно разрушали-оптимизировали советско-русскую школу.

«На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь –
И делай с ним, что хошь!»

Ведь на наших глазах происходит постепенное возвращение в прошлое. Низам будет достаточно уметь пользоваться цифровыми приспособлениями (быть цифровыми идиотами), а классическое и качественное образование останется лишь для «элиты».


Советский плакат: «Все – в библиотеку!»
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23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:16
    +5
    Надо опять касты и сословия на фонарных столбах развешать, чтобы народу жить не мешали.
    1. по привычке
      по привычке Сегодня, 06:37
      +2
      Опять?!! Это где и когда после подобного, рай земной наступал?
      1. Дальний В
        Дальний В Сегодня, 06:50
        -1
        А рая земного вообще никогда и ни после чего не было. Такшта...
      2. Ольгович
        Ольгович Сегодня, 06:58
        +1
        Цитата: по привычке



        Пессимист22 Надо опять касты и сословия на фонарных столбах развешать, чтобы народу жить не мешали.

        Опять?!! Это где и когда после подобного, рай земной наступал?

        что умиляет в этих любителей вешать , так это их святая убежденность в том , что он будет именно вешать, а не болтаться на фонаре.

        Ничему жизнь не учит.... request
    2. Бар1
      Бар1 Сегодня, 07:15
      +1
      Вплоть до 80 % образованных. Дело в том, что уже три десятка лет в РФ формируют кастово-сословное общество. Где есть успешные и богатые, для которых Россия – страна возможностей, и все остальные – нищие, бедные и неудачники, якобы не желающие развиваться и заниматься бизнесом




      да,это так.
    3. Moskovit
      Moskovit Сегодня, 07:21
      0
      Ну идите, развешивайте, или это кто-то за вас делать должен? Вешатели ф.и.г.о.в.ы. Порядок в своем подъезде или дворе навести не могут, зато к стенке на раз отправляют.
  2. СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант Сегодня, 05:35
    +8
    три десятка лет в РФ формируют кастово-сословное общество.
    Именно так,а епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) один из апологетов такого общества.Спят и видят чтобы всё было как до семнадцатого,когда
    всё было прекрасно, красиво, чинно и благородно.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 05:48
      +8
      Основная задача всех церквей была одна и та же: внушать бедным холопам, что для них — нет счастья на земле, оно уготовано для них на небесах, и что каторжный труд на чужого дядю — дело богоугодное.
      Максим Горький.
      1. СЕРЖ ант
        СЕРЖ ант Сегодня, 05:53
        +9
        „Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т. п. Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду. А тех, кто живёт чужим трудом, религия учит благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешёвое оправдание для всего их эксплуататорского существования и продавая по сходной цене билеты на небесное благополучие. Религия есть опиум народа Религия — род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь.“
        В.И.Ленин.
  3. anjey
    anjey Сегодня, 05:59
    +3
    а классическое и качественное образование останется лишь для «элиты».
    Вот только ещё и "за рубежом",в Кэмбриджах да Оксфордах,эта элита (агенты влияния)и сделает окончательно из России колонию Запада,нищию ,безграмотную и отсталую,так что действительно "палка неравенства" о двух концах.И зерно революции посеять на эту почву может легко тот же пресловутый Запад,который ведёт постоянную войну на разрушение российской государственности а без нового Ленина и Партии,Россия тогда уж точно погрузится в Хаос.
  4. Sunstorm
    Sunstorm Сегодня, 06:17
    +3
    "Зачем?" а "Зачем вечный миф о отсталой царской России?" (Господин Самсонов очень верно проводит паралель между Сцилой и Харибдой).
    1) В РИ образование развивалось быстрыми темпами (да конечно для состоятельных, но бедных тоже учили, а то что высшее образованее не нужно 100% населения реальность нынешних дней)
    2) До трети населения в РИ грамотные ( 30% + в огромной аграрной стране и см. пункт 1 образование развивается и кол-во растет)
    3) В РИ идет процесс индустриализации (строительство заводов, ж\д и тд....а ведь многие с пеной у рта будут доказывать что без большевиков нет ни того ни другого).


    Вообщем я за то, что бы помнить о прошлом, а не вешать ярлыки. Каждый вправе сам делать выводы.
  5. профессор
    профессор Сегодня, 06:28
    -2
    Военное обозрение История

    Нет, это не "история". Это агитка КПРФ.

    а классическое и качественное образование останется лишь для «элиты».

    Так было всегда. И при николашке и в совке и сейчас. В столичных престижных ВУЗах учились мажоры, остальные в политехах, универах готовящих серых "специалистов" с никем не признаваемыми в развитом мире дипломами.
    1. Дальний В
      Дальний В Сегодня, 06:58
      0
      Да и фиг с тем, что в столичных вузах учились мажоры. Но "вышка" при Союзе была бесплатной и общедоступной. И без разницы, что капстраны наши дипломы не признавали. Кому от этого было жарко или холодно до 91- го? Страна получала нужных ей специалистов в необходимых количествах, чего сейчас и близко нет (какой отрасли ни коснись - сразу вопрос: "А где кадры брать?! "). Ширее мыслить надо, г-н профессор, глыбже надо.
      1. профессор
        профессор Сегодня, 07:10
        0
        Цитата: Дальний В
        Но "вышка" при Союзе была бесплатной и общедоступной.

        ...и соответственного качества. Поговорим про заочников и вечерников или не будем шокировать молодое поколение? Я даже на дневном отделении выдавал бы диплом лишь каждому 10-му.

        Цитата: Дальний В
        И без разницы, что капстраны наши дипломы не признавали. Кому от этого было жарко или холодно до 91- го?

        Конечно есть разница. Иначе Запорожец как и Порше тоже автомобиль с воздушным охлаждением, а не породия на здравый смысл. laughing

        Цитата: Дальний В
        Страна получала нужных ей специалистов в необходимых количествах, чего сейчас и близко нет (какой отрасли ни коснись - сразу вопрос: "А где кадры брать?! "). Ширее мыслить надо, г-н профессор, глыбже надо.

        Нет не получала. Количество не способно создавать продукт, а качественных специалистов всегда не хватало.
  6. по привычке
    по привычке Сегодня, 06:31
    +1
    Цифровые и.иоты - хороший термин.
  7. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 06:33
    +2
    Полагаться на волю меценатов и филантропов -это значит топтаться на месте.Сейчас капитализм в нашей стране в качестве становления.А значит и людей,желающих поделиться с нуждающимися не так много.Тем более,что многие нувориши сотворили свое богатство не совсем законными методами.Если в стране,где установился давно капитализм,делают в междусобойчиках сборы для нужд,у нас с этим еще долго будет трудно.
    1. СЕРЖ ант
      СЕРЖ ант Сегодня, 06:48
      +2
      Цитата: nikvic46
      многие нувориши сотворили свое богатство не совсем законными методами.

      Как Вы сейчас мягко и политкорректно выразились...
      значит и людей,желающих поделиться с нуждающимися не так много.
      Это так,иначе бы мы не скидывались смсками на лечение детям.Да и капитализмом сложившийся строй трудно назвать,скорее это какая-то дикая смесь капитализма и феодализма в самых уродливых своих проявлениях.
    2. Дальний В
      Дальний В Сегодня, 07:00
      +1
      Если он за 30 лет не установился, то перспектива его становления вообще устремляется к бесконечности. Может, ну ево нафик, а?
  8. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 06:49
    +4
    днако тут стоит отметить, что высшее образование получали в основном представители высших социальных слоев – дети дворян, военных, чиновников, буржуазии, интеллигенции.

    стоит отметить, что это грубая ложь: представители высших слоев составляли меньшинство от студентов ВУЗов России, а в технических ВУЗах-вообще четверть, РАН:

    И в России было САМОЕ доступное вузовское образование для низших слоев: в Англии и Франции процент таковых был на треть меньше.
    Таким образом, большевикам досталось тяжёлое наследство.
    таким образом , это наследство сделали они сами своей ГВ, отбросив и затормозив народное образование на многие годы назад: только через десять лет после ВОРа удалось хотя бы восстановить количество дореволюционных школ.
    и к началу 40-х годов грамотность среди населения в возрасте до 50 лет составила свыше 90 %.
    ага, только "грамотными" считались те , кто с трудом сумел расписаться, а реальный уровень грамотности показало Постановление аж 1957 г ЦК КПСС , где оно яростно... продолжало бороться с неграмотномтью.

    Большевики смогли сделать то, что не сделали до них цари: совершили качественный скачок, не только догнали, но и обогнали все передовые страны Запада.

    в ЧЕМ это "перегнали"? В потреблении еды ( с их невиданными в мире голодовками)? В одежде? В количестве жилья на человека? В свободах ( с их полным отсутсвием свободы выборов, слова, партий, собраний, совести? В продолжительности жизни? В зарплате? belay lol
    Умалчивают и про тот факт, что большевики спасли историческую Россию от полной гибели и захвата её земель другими державами.

    Автору посмотреть в окошко и увидеть, наконец, границы России 17 века созданные именно этими " спасунами" и кучу никогда до ВОРа не сущестовавщих суверенных государств , слепленных ими на теле России. Пожалел волк кобылу: оставил хвост да гриву.
    это был этап качественного исторического восхождения России, а не тупиковый путь развития.
    нетупиковый не заканчивается тупиком 1991г
  9. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 07:02
    0
    Автор пытается скрестить ежа и ужа. Сперва доказывает, что РИ активно развивала образование, потом начинает старую песню о том, что только большевики... Нет, то что большевики решительно боролись с неграмотностью это факт, вот только то что к 40-м годам эту проблему можно было решить и без них автор признавать не хочет.
  10. север 2
    север 2 Сегодня, 07:03
    0
    Поскольку Церковь сама себе присвоила , что она есть посредник между Богом на небесах и человеком на Земле, значить именно Церкви было невыгодно, что человек был бы образованным. Потому что тогда человек может начать сомневаться не столько существованием на небесах Бога , сколько тем, нужен ли посредник между Богом на небесах и человеком на Земле в виде Церкви. Проще говоря, но словам Эмиля Золя :" Цивилизация не достигнет своего совершенства до тех пор, пока последний камень последней церкви не упадёт на голову последнего священника ." Как видите, великий француз ни словом не обмолвился об Боге ,зато очень засомневался надобностью Церкви . Так это веривший в Бога Золя ! А ещё больше Церковь шокировал безбожником обозванный Вольтер ,когда умирающему философу-просветитилю всё таки привели священника . На вопрос священника,- куда после смерти всё таки хотел бы попасть писатель -в ад или в Рай , Вольтер ответил ,- что , конечно , в Раю очень хорошие условия , но за то какая компания в аду соберётся ! Священник после таких слов потерял дар речи и очухавшись разразился на Вольтера проклятиями , хотя Вольтер сказал лишь сущую правду , не отрицая существования ни Бога , ни Рая , ни ада . И даже такая правда Церкви не понравилась ...Так что это за посредник между Богом на небесах и человеком на Земле . если этому посреднику неприемлема правда...А ждал посредник то покаяния,,,
    1. Moskovit
      Moskovit Сегодня, 07:17
      -1
      Что вы к церкви пристали. Вам что батюшки учиться запрещают? Зачем притаскивать агитки из 18 и 19 веков.
  11. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:09
    +1
    а классическое и качественное образование останется лишь для «элиты».
    ...Они доломают, то что осталось и все пойдет по новому. laughing