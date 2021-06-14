Зачем нужен миф о грамотной царской России

Плакат: «Свет и знание – народу!»
Получившие образование в СССР граждане со школы знали, что большинство населения царской России было безграмотным, а пришедшие к власти после Великой Октябрьской социалистической революции большевики разработали и провели программу всеобщего образования.
Однако после «перестройки» и победы «демократии» об этом перестали говорить и начали рассказывать детям о «кровавых красных комиссарах», и «России, которую мы потеряли». Среди этих рассказов есть и миф о высоком уровне образования в дореволюционной России.
Как обстояло дело с образованием в царской России
В целом нужно отметить, что в царской России последовательно повышали уровень образования населения. Империи нужны были офицеры, инженеры, архитекторы, учёные, врачи и квалифицированные рабочие. Высшее образование в Российской империи при царе Николае II, вообще, было лучшим в Европе (по числу студентов и качеству). Однако тут стоит отметить, что высшее образование получали в основном представители высших социальных слоев – дети дворян, военных, чиновников, буржуазии, интеллигенции. То есть те, кто получил начальное и среднее образование и мог продолжить обучение.
Быстро рос бюджет Министерства народного просвещения. Кроме того, школы финансировали военные, Синод, земства и города. Успехи в образовании были очевидны: начальных школ в 1896 году было 78 тыс., а в 1914 году уже свыше 119 тыс.; число гимназий (средних учебных заведений) в 1892 году было 239, а в 1914 году – 2300; количество учащихся в 1896 году было 3,8 млн., в 1914 году – 9,7 млн.; количество учителей в 1896 году было 114 тыс., в 1914 году – 280 тыс.; число студентов в 1890 г. – 12,5 тысяч, в 1914 году – 127 тыс.
По данным первой полной переписи населения России 1897 года, в стране было выявлено 22,7 % грамотных (вместе с Финляндией). К 1914 году около трети населения было в той или иной степени грамотно. Но это в среднем. Грамотных было больше в русской Польше, Финляндии, европейской части России, в городах. В Туркестане и на Кавказе неграмотных могло быть до 90 %, низкий уровень был в сельской местности. Также грамотным мог оказаться человек, который мог написать свою фамилию. Низкий уровень образования был у женщин. Значительная часть детей вообще нигде не училась.
Таким образом, образование в царской России развивалось, а в годы правления Николая II весьма быстрыми темпами. Это было связано с необходимостью модернизации страны, общими мировыми тенденциями. Существовали объективные трудности: огромная территория, большое население (тогда мы уступали только Китаю и Индии), слаборазвитые национальные окраины, где ещё недавно существовало рабовладение, господствовали родоплеменные традиции и т.д. Миф о «безнадёжно отсталой», «тёмной» Российской империи и «тюрьме народов» создан врагами России, западниками, среди которых были и революционеры-интернационалисты.
Н. П. Богданов-Бельский. «Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского», 1895 г.
Миф о грамотной царской России
Очевидно, если бы не мировая война, революция и Гражданская война, то уровень образования населения Российской империи также значительно вырос. Однако новые монархисты и сторонники «России, которую мы потеряли», идут дальше и утверждают, что Россия была грамотной уже до 1917 года.
К примеру, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) во время лекции «Февральская революция: что это было?» от 3 сентября 2017 года в Екатеринбурге сообщил:
«В 1920 году новоявленное Министерство просвещения, которое тогда называлось Наркомпрос, решило изучить, какова же грамотность в Совдепии – новой тогда Советской России. И была проведена перепись грамотного населения в этой самой отсталой, безграмотной, темной России. 1920 год – это третий год Гражданской войны. Понимаем, что большинство школ не работает, разруха, платить учителям – всегда огромные проблемы и прочее. Так вот, выяснилось, что подростки с 12 до 16 лет на 86 % грамотны».
Соответственно, делается вывод: эти дети получили образование ещё в царской России.
Что реально показывает перепись 1920 года?
В предварительных результатах переписи вообще не было возрастного разделения. В ней приводится состояние образования: число образовательных учреждений, учащихся (5,9 млн). Также общее число граждан РСФСР и Украины (без областей, где продолжается Гражданская война), оно составляло 131,5 млн человек. В более поздних документах Центрального статистического управления 1922–1923 годов указана грамотность населения по итогам переписи 1920 года – более 37 %. Есть разбивка по возрасту, но не отмеченные епископом Тихоном от 12 до 16 лет, а от 8 до 15 лет. 49 % грамотных детей в возрасте 8–15 лет. При этом стоит помнить, что при переписи 1920 года критерии оценки грамотности были максимально расширены – грамотными считали тех, кто умел читать по слогам и написать свою фамилию на родном или русском языке.
Сколько было детей в то время?
Средние величины современного периода – более трети от населения. Тогда рождаемость была значительно выше, население было намного «моложе». В более точной переписи СССР 1926 года, в которой есть возрастные группы, из 147 млн человек до 19 лет – 71,3 млн. В переписи представлены возрастные группы от 10 до 14 и от 15 до 19 лет. То есть рассчитать, сколько было детей в возрасте 12–16 лет, невозможно. Суммируя две группы, получаем 33,9 млн человек, из которых грамотными были 20,3 млн. Это две трети, и это более широкая возрастная категория, а не 86 %. Причём это данные 1926 года, а не 1920 года.
Таким образом, большевикам досталось тяжёлое наследство. Им пришлось не только создавать сначала всеобщее 4-летнее образование (затем 7 и 10-летнее), но и проводить ликбез среди взрослых и форсированными темпами. Так, через ликбез прошло около 40 млн неграмотных, и к началу 40-х годов грамотность среди населения в возрасте до 50 лет составила свыше 90 %. Проблема неграмотности в стране была практически решена. Большевики смогли сделать то, что не сделали до них цари: совершили качественный скачок, не только догнали, но и обогнали все передовые страны Запада. Русская школа стала лучшей в мире, отсюда все последующие успехи СССР в науке, технике, космосе, атоме, военном деле и т.д. При этом стоит помнить, что лучшие традиции русской классической (дореволюционной) школы были в полной мере унаследованы и советской школой.
Н. Богданов-Бельский. «Воскресное чтение в сельской школе», 1895 г.
«Россия, которую мы потеряли»
Зачем же создали и поддерживают миф о высоком уровне образования в Российской империи?
Вплоть до 80 % образованных. Дело в том, что уже три десятка лет в РФ формируют кастово-сословное общество. Где есть успешные и богатые, для которых Россия – страна возможностей, и все остальные – нищие, бедные и неудачники, якобы не желающие развиваться и заниматься бизнесом. Каста «новых дворян», которых полностью удовлетворяет такое положение дел, когда 90 % всех богатств страны принадлежат 2–3 % населения. Именно для этой касты и формируют миф о «России, которую мы потеряли». Мол, всё было прекрасно, красиво, чинно и благородно. Но пришли «кровавые большевики» и разрушили этот рай.
Факты о том, что Романовы сами привели Россию к катастрофе 1917 года, предпочитают не озвучивать. Как и то, что Февральская революция и разрушение царской России – дело рук не красных комиссаров и красногвардейцев, а тогдашней российской элиты, включая представителей дома Романовых, аристократии, генералитета, высшей бюрократии, Думы, ведущих политических партий. Умалчивают и про тот факт, что большевики спасли историческую Россию от полной гибели и захвата её земель другими державами. Что большевики воссоздали российскую государственность (в виде советской) и это был этап качественного исторического восхождения России, а не тупиковый путь развития.
Поэтому все «реформаторы» с 90-х годов и по настоящее время так последовательно разрушали-оптимизировали советско-русскую школу.
«На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь –
И делай с ним, что хошь!»
Ему с три короба наврешь –
И делай с ним, что хошь!»
Ведь на наших глазах происходит постепенное возвращение в прошлое. Низам будет достаточно уметь пользоваться цифровыми приспособлениями (быть цифровыми идиотами), а классическое и качественное образование останется лишь для «элиты».
Советский плакат: «Все – в библиотеку!»