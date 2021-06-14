Зачем нужен миф о грамотной царской России



Плакат: «Свет и знание – народу!»

Как обстояло дело с образованием в царской России



Н. П. Богданов-Бельский. «Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского», 1895 г.

Миф о грамотной царской России

«В 1920 году новоявленное Министерство просвещения, которое тогда называлось Наркомпрос, решило изучить, какова же грамотность в Совдепии – новой тогда Советской России. И была проведена перепись грамотного населения в этой самой отсталой, безграмотной, темной России. 1920 год – это третий год Гражданской войны. Понимаем, что большинство школ не работает, разруха, платить учителям – всегда огромные проблемы и прочее. Так вот, выяснилось, что подростки с 12 до 16 лет на 86 % грамотны».



Н. Богданов-Бельский. «Воскресное чтение в сельской школе», 1895 г.

«Россия, которую мы потеряли»

«На дурака не нужен нож,

Ему с три короба наврешь –

И делай с ним, что хошь!»



Советский плакат: «Все – в библиотеку!»