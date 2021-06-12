Реформа СБУ. Украина превращается в СШУ

Вчера был в зоопарке. Странное животное – кенгуру. Вроде всё как у других. Но есть маленький нюанс. Главная сила кенгуру не в лапах, зубах или в наличии интеллекта. Главная сила в хвосте. Смотрел я на этих достаточно красивых и оригинально устроенных животных и не понимал мать-природу. За что она так их обидела.
А потом вспомнил о других «кенгуру». Тех, что скакали на киевском майдане несколько лет назад, напялив на голову дуршлаг из ближайшего кафе. Как показало время, у них тоже главная сила оказалась не в наличии ума, а в том самом «хвосте».
Превратить за ничтожный исторический срок цветущую страну в руины, продать всё что можно, разругаться со всеми соседями, разогнать свой собственный народ по разным странам и натравить одних на других – это надо суметь. Кроме кенгуру, по крайней мере на моей памяти, этого сделать никто не мог. И одним из последних «гвоздей в крышку гроба» в этой истории стал законопроект о реформе Службы безопасности Украины.
Проще говоря, закон о полной передаче контроля за Украиной Западу. Незалежность она такая. Надо выполнять то, что требуют. Иначе денег не дадут. Украина незалежна от мнения народа, да и правительства. Аборигенам достаточно полиции и какого-то подобия органов безопасности, для слежки за теми, у кого просыпается мозг. Раб должен быть счастлив от того, что он раб.
Ну нет у нас больше ничего
Прошедшие годы на Украине активно шёл процесс распродажи советского имущества, уничтожения собственной науки, промышленности, образования, истории, даже культуры. Делалось это при помощи силовых структур, и в первую очередь СБУ. Служба безопасности Украины не только отлавливала недовольных, но и сама контролировала, а иногда и создавала радиальные организации из националистов и нацистов.
Фактически большинство так называемых реформ на Украине проведено при активном вмешательстве СБУ. Большинство радикальных акций тоже организованы теми, кто должен обеспечивать безопасность страны. На Украине уже никто не сомневается, что, например, знаменитый радикал Карась является штатным сотрудником СБУ. Как и некоторые известные преступники-не преступники, которые за доказанные совершённые преступления получили в украинских судах... ничего.
Сегодня Украина потеряла экономический интерес для Запада. Огромные вложения, которые требует любая отрасль этой страны для развития современного производства, восстановления разрушенного советского наследия и, наверное, самого главного – научного и образовательного уровня народа, смогут окупиться только в дальней перспективе.
Остался только один интерес – территория. Причём территория как плацдарм для военного давления на Россию. Про подлётное время ракет, при ударе с этой территории, вчера прекрасно объяснил президент Путин. И про реакцию нашей страны на вступление в НАТО Украины тоже объяснил для непонятливых.
На Украине есть множество людей, прекрасно понимающих судьбу своей страны в случае полного подчинения альянсу и США. И эти люди будут бороться с политикой правительства. Не хочется быть пророком, но борьба может перерасти в военное противостояние. Всеобщая гражданская война всех против всех. Это понимают все. В том числе и кураторы Зеленского.
И вот тут-то и понадобится обновлённое СБУ. «Успокоить народ» можно только массовыми репрессиями и ликвидацией противников внутри страны. Представляете миллионы людей, которые побегут с этой территории? Представляете уровень терроризма в украинских сёлах и городах? Представляете уровень опасности мировой войны при наличии такого опасного соседа?
Как реформируют СБУ согласно предложенному законопроекту
Что же мы видим сегодня в предложенном законопроекте № 3196-д «О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины»? Прежде всего, мы видим серьёзные изменения после первого чтения. Напомню, в первом чтении проект закона принят Радой ещё 28 января 2021 года. Предложенный законопроект может быть принят до 23 июля этого года. Помните заявление Зеленского:
«Это важный шаг в реформировании Службы безопасности, когда государство движется вперёд на пути либерализации экономики и упрощения ведения бизнеса на Украине.»
Именно под этим соусом и будут реформировать СБУ. Именно это хочет услышать электорат. Знаменитое «а нас-то за что» срабатывает. Мы не виноваты в разрухе, в смертях украинцев, в уничтожении государства в конечном итоге. Виновата СБУ. Именно сотрудники службы безопасности крышевали тех, кто разрушал. Увы, переформатирование людей уже свершившийся факт. И именно такие настроения сегодня вполне искренне выражает большинство украинцев.
Итак, разберём проект по пунктам.
Первое. СБУ не будет иметь права работать в экономической сфере. Всеми вопросами экономики будет заниматься Бюро экономической безопасности. Таким образом, контроль за экономикой полностью переходит в подконтрольный Западу орган.
Второе. СБУ лишается права делать представления в ЦИК на предмет снятия с выборов политических партий или отдельных кандидатов. Таким образом, Украина получает возможность получить в Раде и даже в президентах кого угодно, вплоть до сотрудников спецслужб иностранных государств.
Третье. СБУ лишается возможности как-то влиять на информационное пространство. Блокировать информационные каналы в целях национальной безопасности становится невозможно. Проще говоря, «мозгами» украинцев теперь могут заниматься владельцы информационных ресурсов. Закрывать каналы теперь смогут только суды.
Четвертое. СБУ не может проводить досудебное расследование. При этом изоляторы временного содержания в СБУ сохраняются. Проще говоря, места для выбивания показаний останутся.
Пятое. Будет создано специальное контрразведывательное подразделение с самыми широкими полномочиями, вплоть до похищения людей в других странах и перемещения их на территорию Украины. Скорее всего, на базе бывшего экономического управления.
Шестое. Аудио- и видеосъёмку СБУ сможет теперь вести только по решению суда. Демократично и есть прекрасный способ организовать систему предупреждения подозреваемых. Даже время на решение суда выделили – 6 часов.
Седьмое. СБУ не сможет заниматься борьбой с коррупцией и организованной преступностью. Эти функции переходят к другим, подконтрольным Западу органам. В этом нет ничего нового. Коррупционеры просто превратятся в лоббистов, как это называется в США и Европе, а организованная преступность – в один из видов бизнеса.
Восьмое. СБУ планируется наделить полномочиями проверять претендентов на важные государственные должности. Так, назначение прокуроров, за исключением генпрокурора, будет проводиться «с учётом выводов проверки СБУ».
Девятое. После реформирования СБУ выводится из подчинения президенту и переподчиняется правительству на правах обычного министерства. Тут понятно всё. Зачем нужно кастрированное управление Зеленскому? Как ФБР Байдену, например.
Я перечислил уже сформулированные пункты будущего закона. В ходе второго чтения вполне возможны какие-то изменения. Просто потому, что СБУ очень не хочет терять такой лакомый кусок, как экономика. Ведь попытки отобрать уже были раньше, но окончились неудачно. Депутаты тоже люди. На которых есть досье...
В целом же мы видим колоссальное ослабление Службы безопасности Украины. Событие ожидаемое и понятное. В стране давно формируются новые, по западному образцу, службы. Причём формируются, даже не скрывая того факта, что все они находятся под колпаком западных спецслужб. В этих условиях атака на СБУ должна была состояться обязательно.
СБУ не сможет сохранить собственную структуру
Кто же победит в этом противостоянии – президент Зеленский и К или Служба безопасности Украины? Увы, западные кураторы прекрасно просчитали украинский менталитет. Желание «тащить всё в хату».
Дело в том, что ещё в 2017 году Окружной административный суд Киева своим решением закрепил право личного состава СБУ не подавать декларации о доходах и имуществе в единый государственный реестр госслужащих. Эта информация была засекречена и не могла попадать в открытые источники. А теперь представьте, что произошло дальше.
Про низшее звено помолчим, главное – высшее звено СБУ. Отцы-командиры кинулись скупать элитную недвижимость за рубежом. Но тут Запад включил следующий ресурс. На Украине сведения засекречены, но в западных странах-то нет! Некоторые из читателей помнят несколько скандалов с публикациями по этой теме в украинских СМИ. Судя по тому, как притихли руководители СБУ, предупреждение было понято правильно.
Уже после этого, в прошлом году руководству СБУ был брошен ещё один кусок. Глава СБУ Иван Баканов отменил акт, который позволял руководству спецслужбы не подавать открытые декларации о доходах в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Красиво? И эффективно.
Из этого вытекает вполне понятный вывод. Противостояния реформе не будет. «Откупные» получены. Значит, реформе быть. И понимать эту реформу нужно однозначно. Президент Зеленский решил усилить собственную власть. Украина движется к диктатуре. Ни к чему другому концентрация власти в одних руках не приводит.
Короткие итоги
Реформа Службы безопасности необходима не столько Украине, сколько Западу. Не зря послы стран «Большой семёрки» на Украине обратились к депутатам Верховной рады с призывом принять законопроект о реформе Службы безопасности Украины. Призыв был повторён и Международной консультативной группой из представителей США, ЕС и НАТО.
«Послы призывают народных депутатов... принять этот закон... Его введение станет большим шагом вперёд в преобразовании СБУ в современное контрразведывательное агентство, которое работает в соответствии с самыми лучшими международными практиками.»
«Международная консультативная группа с участием представителей ЕС, НАТО и США приветствует законопроект о Службе безопасности Украины, представленный 3 июня. Принятие и тщательная реализация этой законодательной инициативы станут важным шагом на пути Украины к принципам НАТО и ЕС.»
«Международная консультативная группа с участием представителей ЕС, НАТО и США приветствует законопроект о Службе безопасности Украины, представленный 3 июня. Принятие и тщательная реализация этой законодательной инициативы станут важным шагом на пути Украины к принципам НАТО и ЕС.»
Неслучайно последние месяцы всё чаще и чаще слышен голос секретаря СНБО Данилова, который рассуждает о вопросах, которые ещё недавно вообще не касались этого органа. Даже Турчинов, не говоря уже о Данилюке, не высовывался в эфиры так часто, как Данилов. И, самое интересное, это уже не вызывает вопросов на Украине. СНБО стал главным органом управления президента Зеленского.
В целом же предложенную реформу следует рассматривать как полную передачу контроля над украинской властью Западу. Незалежность оказалась всего лишь необходимостью исполнять всё, что требует Запад. Лично мне кажется, что реализуется та же концепция, что существует в США.
При внешней силе президентской власти, государственных структур, демократических основ страны, реальная власть в США принадлежит совсем другим людям. Судьба президента Трампа очень показательна в этом плане. Президент США проиграл битву СМИ! Демократия рухнула под напором газет.
Что будет на Украине? Защититься, к примеру, от цветных революций законно нельзя – пропагандистов не прикроешь. СМИ, партии, кандидатов в депутаты и на пост президента, которые будут открыто призывать к бунту и разрушению страны, не снимешь, не закроешь. Даже действующего президента можно изгнать, проведя грамотную информационную атаку через СМИ. Чем не США перед выборами?