Реформа СБУ. Украина превращается в СШУ

Ну нет у нас больше ничего

Как реформируют СБУ согласно предложенному законопроекту

«Это важный шаг в реформировании Службы безопасности, когда государство движется вперёд на пути либерализации экономики и упрощения ведения бизнеса на Украине.»

СБУ не сможет сохранить собственную структуру

Короткие итоги

«Послы призывают народных депутатов... принять этот закон... Его введение станет большим шагом вперёд в преобразовании СБУ в современное контрразведывательное агентство, которое работает в соответствии с самыми лучшими международными практиками.»



«Международная консультативная группа с участием представителей ЕС, НАТО и США приветствует законопроект о Службе безопасности Украины, представленный 3 июня. Принятие и тщательная реализация этой законодательной инициативы станут важным шагом на пути Украины к принципам НАТО и ЕС.»