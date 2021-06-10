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Подтвердилась информация о гибели военнослужащего ВС РФ на северо-востоке Сирии

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Подтвердилась информация о гибели военнослужащего ВС РФ на северо-востоке Сирии

Нашла своё подтверждение информация о гибели российского военнослужащего в Сирийской Арабской Республике. В сообщениях говорится о том, что бронеавтомобиль российского военного патруля подорвался на мине на северо-востоке страны. Патрулирование, по заявлению Минобороны РФ, выполнялось в сирийской провинции Хасеке.

В сводке говорится, что в результате подрыва один из находившихся в бронеавтомобиле российских военнослужащих погиб, ещё трое получили ранения.

Известно о том, что раненым оказана медицинская помощь в медучреждении.

При этом пока нет данных о том, о подрыве какого конкретно бронеавтомобиля российских войск в Сирии идёт речь. Обычно патрулирование на севере САР контингентом ВС РФ проводится с применением такой техники как «Тигр», «Тайфун», а также с задействованием БТРов.

Это первая потеря российского военного контингента в Сирии в 2021 году.

Нужно отметить, что около двух дней назад в упомянутой провинции Хасеке произошла очередная «встреча» российских и американских военных с фактическим выяснением отношений. На кадрах (представлен в качестве иллюстративного к данному материалу) можно увидеть бронеавтомобили «Тигр» военной полиции РФ.


Тогда обошлось без серьёзных инцидентов.
Использованы фотографии:
Твиттер/Mercenary Community
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33 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:24
    -17
    Заряд мощный коли пробил защиту броне автомобиля, чувствуется рука спеца.
    Конструкторам надобно бы хотя бы динамическую защиту на места вероятного поражения бронеавтомобиля от СВУ приспособить. what
    Подрывы будут продолжаться это очевидно.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 06:33
      +6
      Цитата: Леха с Андроида.
      Конструкторам надобно бы хотя бы динамическую защиту на места вероятного поражения бронеавтомобиля от СВУ приспособить.

      серьёзно ? ДЗ от СВУ ? под днище ?или от фугаса рядом ? иногда лучше жевать...
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:39
        -5
        А что предложите вы?
        Что нибудь реально способное спасти сидящих внутри военно служащих.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 06:42
          +3
          Цитата: Леха с Андроида.
          А что предложите вы?

          Ни один конструктор бронетехники не предложит 100% защиты. request Потери будут всегда.
          1. Леха с Андроида.
            Леха с Андроида. Сегодня, 06:53
            -8
            Будут конечно, но надо их снизить до минимума всеми возможными способами.
            Это подрыв как калька будет использоваться диверсантами и боевиками по накатанной схеме.
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 06:54
              +1
              Цитата: Леха с Андроида.
              Это подрыв как калька будет использоваться диверсантами и боевиками по накатанной схеме.

              Они уже давно накатали схему подрывов в Ираке. request
              1. Леха с Андроида.
                Леха с Андроида. Сегодня, 07:10
                -2
                Все так... но различия между диверсиями в Ираке и Сирии все таки имеются.
                Непонятно кто прикладывает руку what к подрывам... спецназ Турции, США или недобитые игиловцы, курды или местные бандиты.
                В каждом случае надо отдельно разбираться.
              2. Старый танкист
                Старый танкист Сегодня, 07:14
                +1
                Ещё в Афгане, в 80-х.
              3. tihonmarine
                tihonmarine Сегодня, 08:42
                +1
                Цитата: Ингвар 72
                Они уже давно накатали схему подрывов в Ираке.

                Это уже накатали в советское время и в Афгане и в Анголе, а потом уже и в России опробовали. Ни что не ново.
          2. красноярск
            красноярск Сегодня, 08:06
            +4
            Цитата: Ингвар 72
            Потери будут всегда.

            Как говорил мой отец-фронтовик - "На войне не без убитого" увы. Соболезнования родным, скорейшего выздоровления раненым.
            1. Stas157
              Stas157 Сегодня, 08:42
              -4
              Цитата: красноярск
              "На войне не без убитого" увы

              На какой войне? Путин победу дважды объявлял. Не слыхали?

              Хотел бы узнать только. За какое правое дело русский воин голову сложил? За чьи интересы?

              Афган, который все признали ошибкой, хотя бы граничил с СССР. А Сирия где?
              1. красноярск
                красноярск Сегодня, 08:49
                +2
                Цитата: Stas157

                Хотел бы узнать только. За какое правое дело русский воин голову сложил? За чьи интересы?

                Полагаю, что отвечать Вам на этот вопрос не имеет смысла. Все равно, что воду в ступе толочь.
                1. Stas157
                  Stas157 Сегодня, 08:51
                  -2
                  Цитата: красноярск
                  Полагаю, что отвечать на этот вопрос не имеет смысла.

                  Вы совершенно правы. Предположений масса, а однозначного ответа нет.
                  1. красноярск
                    красноярск Сегодня, 09:03
                    +1
                    Цитата: Stas157

                    Вы совершенно правы. Предположений масса, а однозначного ответа нет.

                    Немного не так. Чтобы я ни ответил, Вам это не понравится.
                    1. Stas157
                      Stas157 Сегодня, 09:06
                      -1
                      Цитата: красноярск
                      Немного не так. Чтобы я ни ответил, Вам это не понравится.

                      А вы мне хотите угодить? Ответ принимается.
        2. профессор
          профессор Сегодня, 07:08
          -6
          Цитата: Леха с Андроида.
          А что предложите вы?

          MRAP
          1. Marachuh
            Marachuh Сегодня, 08:18
            +5
            И какой мрап выдержит подрыв 40 кг фугаса?
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:44
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Заряд мощный коли пробил защиту броне автомобиля, чувствуется рука спеца.

      Там и без пробития экипажу достаётся, просто от удара от позвоночника ничего могло не остаться.
  2. Старый танкист
    Старый танкист Сегодня, 06:24
    +4
    Пора уже все "Тигры" в Сирии на "Тайфун-К"4х4 или "Тайфуны-ВДВ" заменить.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 06:51
      +5
      Цитата: Старый танкист
      Пора уже все "Тигры" в Сирии на "Тайфун-К"4х4 или "Тайфуны-ВДВ" заменить.

      Увеличат заряд фугасов, и все.
      1. профессор
        профессор Сегодня, 07:13
        -7
        Цитата: Ингвар 72
        Увеличат заряд фугасов, и все.

        И что "все"? fool Корпус не проломлен, бойцы пристегнуты, ноги не на днище, сиденья гасящие кинетическую энергию взрыва, система пожаротушения, поддержка головы...
        Результат- легкие травму экипажа и десанта.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 07:47
          0
          Цитата: профессор
          Результат- легкие травму экипажа и десанта.

          Профессор - вы по своему опыту о легкости травм говорите? wink При таком взрыве даже при не пробитом корпусе и пристегнутом экипаже(в чем я сомневаюсь), шансов выжить не очень много, от таких то перегрузок.
        2. Злой543
          Злой543 Сегодня, 07:55
          +2
          Профессор, Вы уважаемый хоть раз подрывались?
        3. Marachuh
          Marachuh Сегодня, 08:21
          +3
          Хм...т.е. , если вас пристегнуть, поддержку головы обеспечить, систему пожаротушения установить, а потом придать простое ускорение с перегрузкой хоть 20g вы выживете? Смешно! fool
      2. Старый танкист
        Старый танкист Сегодня, 07:18
        +3
        Чем больше фугас, тем больше проблем с его установкой и особенно маскировкой.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 07:48
          0
          Это да, не спорю. Но в воюющем регионе проблем с ВВ нет.
          1. donavi49
            donavi49 Сегодня, 07:56
            +3
            Американцы показали, что массовый переход на МРАПы существенно снижает количество инцидентов и серьезно повышает накрытие групп на выходе на минирование.

            Одно дело прикопать условно евромешочек в 15-20 кг, совсем другое дело прикапывать от 100 кг.
      3. Pechkin
        Pechkin Сегодня, 07:58
        0
        Увеличат заряд фугасов, и все.
        И что из-за этого не нужно увеличивать минную защиту, повышать выживаемость людей при взрыве с помощью специальных сидений и т.д. Зачем БТР противопульная броня, просто стрельнут из 30-мм и все(у них же оружия там немерено). Так же танк, всегда придумают новый лом для пробития брони или ПТРК. Тогда можно сразу перейти на тачанки с пулеметом.
        "кинулась тачанка полем на Воронеж,
        падали под пулями, как спелая рожь.
        сзади у тачанки надпись "хрен догонишь!"
        спереди тачанки надпись "живым не уйдешь!"
        И отдельно, соболезную родным погибшего.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 08:14
          0
          Цитата: Pechkin
          И что из-за этого не нужно увеличивать минную защиту

          Да нет конечно, нужно. Но где в этой гонке предел, золотая середина? Как показывают современные конфликты, бронетехника уже не справляется со своими задачами, как ранее. Фугасы, ПТУР и т.д.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:45
      +1
      Цитата: Старый танкист
      Пора уже все "Тигры" в Сирии на "Тайфун-К"4х4 или "Тайфуны-ВДВ" заменить.

      Даже тяжёлый танк подрывают.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:30
    +5
    Соболезнование родным погибшего, а раненым скорейшего выздоровления. К сожалению потери там где идет война неизбежны.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:31
    +7
    ***
    Мо́лим Тя́, Преблаги́й Го́споди, помяни́ во Ца́рствии Твое́м правосла́вного во́ина, на бра́ни убие́нного, и приими́ его́ в небе́сный черто́г Тво́й...
    ***
  5. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:01
    +1
    Родным погибшего мои соболезнования, раненым -выздоравливайте мужики! soldier