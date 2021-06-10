Подтвердилась информация о гибели военнослужащего ВС РФ на северо-востоке Сирии

Нашла своё подтверждение информация о гибели российского военнослужащего в Сирийской Арабской Республике. В сообщениях говорится о том, что бронеавтомобиль российского военного патруля подорвался на мине на северо-востоке страны. Патрулирование, по заявлению Минобороны РФ, выполнялось в сирийской провинции Хасеке.В сводке говорится, что в результате подрыва один из находившихся в бронеавтомобиле российских военнослужащих погиб, ещё трое получили ранения.Известно о том, что раненым оказана медицинская помощь в медучреждении.При этом пока нет данных о том, о подрыве какого конкретно бронеавтомобиля российских войск в Сирии идёт речь. Обычно патрулирование на севере САР контингентом ВС РФ проводится с применением такой техники как «Тигр», «Тайфун», а также с задействованием БТРов.Это первая потеря российского военного контингента в Сирии в 2021 году.Нужно отметить, что около двух дней назад в упомянутой провинции Хасеке произошла очередная «встреча» российских и американских военных с фактическим выяснением отношений. На кадрах (представлен в качестве иллюстративного к данному материалу) можно увидеть бронеавтомобили «Тигр» военной полиции РФ.Тогда обошлось без серьёзных инцидентов.