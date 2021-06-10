На Украине отреагировали на слова Путина о том, что украинская государственность является порождением советской эпохи

На Украине отреагировали на интервью, которое в преддверии встречи с Байденом российскому журналисту дал президент Российской Федерации. Вышло так, что фактически всё интервью было посвящено украинской проблематике.
Среди прочего журналист ТК «Россия 1» Павел Зарубин поинтересовался у Владимира Путина, является ли для него возможное вступление Украины в НАТО «красной линией». По словам главы государства, он так не говорил, что журналист прокомментировал так:
Но давали понять...
Владимир Путин ответил словами о том, что каждый понимает высказывания по-своему. При этом российский президент добавил, что НАТО продолжает продвижение инфраструктуры и военных к нашим границам, использует для этого и территорию Украины.
Путин в интервью в очередной раз упомянул и «устные договорённости» западных лидеров с Михаилом Горбачёвым в конце 1980-х. Тогда Горбачёву на фоне решения об объединении Германии «пообещали», что НАТО не будет расширяться на восток.
Путин отметил, что он не хотел бы по тому вопросу употреблять грубые выражения:
Просто наплевали тогда на наши интересы.
На Украине, комментируя заявления Владимира Путина, бурно отреагировали на его слова о том, что украинская государственность является порождением советской эпохи. Украинские эксперты и представители СМИ крайне негативно отнеслись к напоминанию российским президентом исторических реалий о том, что большая часть современных украинских территорий в своё время была в составе единого Российского государства, о процессе воссоединения в середине XVII столетия, о том, что люди, проживавшие на этих территориях, сами именовали себя русскими и православными. Несмотря на наличие подтверждений в большом количестве архивных документов, на Украине продолжают заявлять, что «никакого исторического отношения к России Украина не имела».
Полная версия интервью - на сайте президента страны.