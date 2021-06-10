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На Украине отреагировали на слова Путина о том, что украинская государственность является порождением советской эпохи

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На Украине отреагировали на интервью, которое в преддверии встречи с Байденом российскому журналисту дал президент Российской Федерации. Вышло так, что фактически всё интервью было посвящено украинской проблематике.


Среди прочего журналист ТК «Россия 1» Павел Зарубин поинтересовался у Владимира Путина, является ли для него возможное вступление Украины в НАТО «красной линией». По словам главы государства, он так не говорил, что журналист прокомментировал так:

Но давали понять...

Владимир Путин ответил словами о том, что каждый понимает высказывания по-своему. При этом российский президент добавил, что НАТО продолжает продвижение инфраструктуры и военных к нашим границам, использует для этого и территорию Украины.

Путин в интервью в очередной раз упомянул и «устные договорённости» западных лидеров с Михаилом Горбачёвым в конце 1980-х. Тогда Горбачёву на фоне решения об объединении Германии «пообещали», что НАТО не будет расширяться на восток.

Путин отметил, что он не хотел бы по тому вопросу употреблять грубые выражения:

Просто наплевали тогда на наши интересы.

На Украине, комментируя заявления Владимира Путина, бурно отреагировали на его слова о том, что украинская государственность является порождением советской эпохи. Украинские эксперты и представители СМИ крайне негативно отнеслись к напоминанию российским президентом исторических реалий о том, что большая часть современных украинских территорий в своё время была в составе единого Российского государства, о процессе воссоединения в середине XVII столетия, о том, что люди, проживавшие на этих территориях, сами именовали себя русскими и православными. Несмотря на наличие подтверждений в большом количестве архивных документов, на Украине продолжают заявлять, что «никакого исторического отношения к России Украина не имела».

Полная версия интервью - на сайте президента страны.
Использованы фотографии:
сайт президента России
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65 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:33
    +16
    Путин не знает про древних укров?
    1. vargo
      vargo Сегодня, 06:35
      +28
      Про древних укров знают не только лишь все. Мало кто может знать)
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 06:52
        0
        Путин в интервью в очередной раз упомянул и «устные договорённости» западных лидеров с Михаилом Горбачёвым в конце 1980-х. Тогда Горбачёву на фоне решения об объединении Германии «пообещали», что НАТО не будет расширяться на восток.

        Было дело yes Развели нас как лохов.

        Но то было и имеем то что имеем, но сейчас этот процесс продолжается - на Украине строятся иностраные базы , которые даже без её членства в НАТО сделают из неё крайне удобный и возможно мощный плацдарм и позиционный район для ударных вооружений США и их сателитов.

        И такому продвижению сил мы снова ничего не противопоставляем , кроме наращивания своей обороны на рубежах.
        Но это контрпродуктивно - подпустить противника , а потом пытаться отбить его нападение.
        1. Например
          Например Сегодня, 07:07
          +5
          украинская государственность является порождением советской эпохи


          Это факт.

          И эстонская, латвийская, литовская, белорусская, молдавская, казахская, узбекская, таджикская, туркменская, киргизская, грузинская, азербайджанская, армянская государственности есть порождение советской эпохи.

          Распилили страну гады с партбилетами в карманах.

          Сталин был сто крат прав когда стрелял чиновников всех мастей.

          Видимо чиновник теряет совесть в какой-то момент. Напрочь. Они становятся чертями.

          Может они подписывают договор с сатаной?
          1. Например
            Например Сегодня, 07:17
            +13
            Украина идет путём прибалтов - русские вне закона.

            Это нацизм.

            Наши чиновники спокойно относились к действиям нацистов в трибалтике и в результате нацизм пошел далее.

            Зеленский объявил русских не коренным народом украины.

            Это нацизм.

            Нацистов нужно уничтожать.

            Нужно вновь освобождать наши земли от нацистов.
          2. ПиК
            ПиК Сегодня, 08:03
            +2
            Цитата: Например
            И эстонская, латвийская, литовская, белорусская, молдавская, казахская, узбекская, таджикская, туркменская, киргизская, грузинская, азербайджанская, армянская государственности есть порождение советской эпохи.

            А ещё ранее , эти земли собирала воедино , лелеяла и оберегала Российская Империя.
            А сам процесс собирания окраинных земель вокруг Единого Центра начался ещё в период Московского княжества.
          3. aybolyt678
            aybolyt678 Сегодня, 08:47
            -1
            Цитата: Например
            Сталин был сто крат прав когда стрелял чиновников всех мастей.

            Китай продолжает традиции Сталина! нам бы сейчас не экономические связи а идеологические развить и восстановить. И начинать надо с введения смертной казни за воровство у государства
          4. владимир1155
            владимир1155 Сегодня, 08:49
            -1
            Цитата: Например
            Сталин был сто крат прав когда стрелял чиновников всех мастей.

            Видимо чиновник теряет совесть в какой-то момент. Напрочь. Они становятся чертями.

            чиновник это как правило опытный интриган, аппаратчик, поставивший свою карьеру выше пользы делу, он непрерывно интригует против кого-нибудь, с кем то объединяется чтобы предать потом , все ради карьеры, вычисляет интрижки, и забывает про правду и совесть, ...... принципы чиновника 1 ничего не предпринимать в интересах людей и дела (ничего не менять, чтобы потом не отвечать) 2 вычислять ту сторону, которая по его мнению победит в аппаратной борьбе и присоединиться к ней, 3 непрерывно прислуживать высшему начальству, а потом свергнуть его из под тишка 4 воровать по возможности всего как можно больше 5 топить конкурентов и тех подчиненных, что что то могут и следовательно могут оказаться лучше умнее и занять его место
        2. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 07:23
          -1
          Цитата: ПиК
          Было дело Развели нас как лохов.

        3. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 08:16
          +3
          Цитата: ПиК
          Было дело Развели нас как лохов.

          Нас с приходом "Горбатого" планомерно к этому вели, действуя на наших низменных инстинктах. Убрали с полок магазинов водку, сигареты, сахар, мыло, мясо - затронув этим все слои населения. Вспомните километровые очереди у магазинов. Привели народ в состояние бешенства, а дальше уже пошло "слово и дело". Подумайте, разве даже сейчас может кто то поверить Чумаку исидеть у телевизора заряжая банку с водой. А в то время народ был более грамотный, но его грамотно РАЗВЕЛИ. И теперь имеем, что имеем и обижаться не на кого. Каждый из нас имеет в шкафу "скелеты того времени", за исключением тех кто родился после этих событий.
          1. ПиК
            ПиК Сегодня, 08:20
            +1
            Цитата: tihonmarine
            Каждый из нас имеет в шкафу "скелеты того времени", за исключением тех кто родился после этих событий.

            Их , разве , "волной 90-х", не накрыло ?
          2. владимир1155
            владимир1155 Сегодня, 08:51
            +1
            Цитата: tihonmarine
            А в то время народ был более грамотный, но его грамотно РАЗВЕЛИ. И теперь имеем, что имеем и обижаться не на кого.

            так и есть
        4. Пленник
          Пленник Сегодня, 08:21
          +1
          what Предлагаете двинуть войска на Запад? Критиковать легко.
          1. aybolyt678
            aybolyt678 Сегодня, 08:53
            +1
            Цитата: Пленник
            Предлагаете двинуть войска на Запад?

            страшнее войск у России есть опыт Социализма. Наработки в идеологии. Этого Запад боится больше всего.
            1. ПиК
              ПиК Сегодня, 08:57
              0
              Цитата: aybolyt678
              страшнее войск у России есть опыт Социализма. Наработки в идеологии.

              Пример социализма , работает и привлекает только на очевидном примере успешно построившего его государства.
              Поэтому , прежде чем "экспортировать" что-то , нужно нам самим развернуться на 180 градусов...
            2. Пленник
              Пленник Сегодня, 08:58
              0
              Этого "опыта Социализма" наши власти боятся сильнее чем на Запад.
    2. Torins
      Torins Сегодня, 06:46
      +4
      Древние У_кры появились не так давно, про них пока даже сами древние У_кры мало что знают laughing
      (почему форум меняет слово У_кры на украинцы???)
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 07:58
        +3
        Цитата: Torins
        (почему форум меняет слово У_кры на украинцы???)

        Потому толерантность называется ! О как ! Пу ти нои ды можно , а древние свидоукры нельзя . Такая толерантность здесь .
        1. Torins
          Torins Сегодня, 08:04
          +5
          Так они сами себя так называют, где тут нарушение толерантности? laughing это как запретить финнов чухами называть))
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 08:37
          0
          Цитата: 30 вис
          Потому толерантность называется ! О как ! Пу ти нои ды можно , а древние свидоукры нельзя . Такая толерантность здесь .

          Я за такие слова уже не одно предупреждение получал. Тут и толерантность и межнациональную вражду могут привесить.
      2. Пленник
        Пленник Сегодня, 08:37
        +1
        Агенты Путина не иначе. laughing Вот укрошумеров на украинцев не меняет.
    3. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 07:29
      +4
      Сейчас лучшие их представители (Дети Лейтенанта Шмидта, у которых из-под пейсов чубы немытые трочат, вождь тумбаюмба и другие яркие представители этого зоопарка) налетят отминусуют, тихэнько сольются и на других ветках всем всё за жизнь расскажут, всё как обычно.
    4. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 08:36
      +1
      ага и первый свод законов на Руси написал не Князь (Георгий) Ярослав Мудрый, и назывался он не "Русская правда", а "Украинская правда", и написал ее Георгий Гонгадзе на деньги Госдепа)))
  2. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 06:34
    +2
    Семь из десяти членов совета директоров Роснефти это граждане стран НАТО.
    1. vargo
      vargo Сегодня, 06:38
      +5
      И? Везде, где мы работаем в сотрудничестве с европейскими компаниями, можно делать подобные фразы. Вот только что это меняет? Это должно как-то категорично что-то значить?
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:45
      +5
      Ну так вспомните что говорил Чубайс... Россия великая нефтегазовая держава и Чубайс гордится этим.
      Поставки природных ресурсов России на Запад в этом его цель, и эта токсичная личность является советником ВВП... очень напрягает такая ситуация.
      Что касается Украины...она как и планировалось идеологом Бжезинским стала тараном англосаксов против России, местные украинцы всего лишь расходный материал для этого.
      НАТО стоит вплотную у наших границ... рано или поздно конфликт в силу непримиримых противоречий капитализма произойдет.
    3. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 06:57
      +3
      Цитата: Из Томска
      Семь из десяти членов совета директоров Роснефти это граждане стран НАТО.

      Так мировая экономика завязана не только на учредителях, но и на инвесторах, - пять из пяти финансовых инвесторов "СП-2", это граждане стран НАТО!
    4. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 07:24
      -4
      Цитата: Из Томска
      Семь из десяти членов совета директоров Роснефти это граждане стран НАТО.

      граждане нато минусуют...отпираются. yes
    5. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 07:30
      -3
      Цитата: Из Томска
      Семь из десяти членов совета директоров Роснефти это граждане стран НАТО.

      Минусуют. Видимо кто-то из НАТО читает...
  3. mark2
    mark2 Сегодня, 06:34
    +5
    Ну все.... в краинской блогосфере и СМИ очередной раз порвутся пуканы. Уж теперь то они просто раздербанять свои учебники истории на цитаты. На этот раз про происхождение великих сказал не абы кто, а САМ, тот кого они бояться и ненавидят, тот на кого молятся, тот кто решает судьбу их дальнейшего существования.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    +2
    негативно отнеслись к напоминанию российским президентом исторических реалий о том, что большая часть современных украинских территорий в своё время были в составе единого Российского государства
    Не удивительна такая реакция тех кто в своих меркантильных интересах забыл настоящую историю и пишет свою. Но история на то и история, чтобы в в конечном счете расставить все точки над I. Поэтому пусть пыжаться, кряхтят, цинично врут, но правда найдет дорогу. Немецкий фашизм победили, а эту бандеровскую мразь придет время и подавно.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:48
      +4
      Цитата: rotmistr60
      а эту бандеровскую мразь придет время и подавно.

      Только не было бы слишком поздно! Сейчас, при том, что определяют "коренные народы" Украины на русских начнется настоящая охота. Открытая. Помню, когда еще при Кравчуке ходили проверяли избирателей, спрашивали и про национальность. И женщина, которая пришла сверять списки, (а я сказала, что русская и вся моя семья русские) посмотрела на меня и спросила: "А Вы не боитесь?" Тогда еще не было такого отношения к русским. Кравчук поостерегся, а вот сейчас развернутся на всю катушку.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 06:51
        +7
        Только не было бы слишком поздно!
        Согласен. Уже второе поколение ненавидящих Россию и все русское подрастает, а у нас политики, депутаты все с придыханием говорят об "украинском народе", который вот если не сегодня, то завтра уж точно скинет бандеровщину. Сам не скинет и это уже понятно.
        1. prior
          prior Сегодня, 08:51
          -2
          Не стоит переживать за украинский народ.
          Национальной чертой украинцев всегда было умение приспособиться к любой власти.
          Была Советская - приспособились к ней и очень неплохо приспособились, приходили фашисты и тут приспособились, повернули националисты в сторону НАТО - тот же самый народ идёт туда и особо не заморачивается.
          Уверен, если Россия придёт на Украину, исторические русские, проживающие на Украине, воспримут это как освобождение. Этнические украинцы приспособятся в очередной раз. Националисты, фашисты и бандеровцы либо сбегут опять в Канаду, либо отсидят срока и будут жить, как ни в чём не бывало.
          И чем скорее это произойдёт - тем лучше для России. По крайней мере в Крым опять пойдёт днепровская вода, Европа утрётся, а НАТО останется на своих прежних базах.... Да и вопрос принадлежности Крыма и крымского золота отпадёт сам собой good
  5. dgonni
    dgonni Сегодня, 06:54
    -6
    Время подлёта ракет с территории Китая составляет те же 7-10 минут!
    А мобильные комплексы они подтянули к Российским границам ещё в 2018 году!
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:56
      0
      Да ну! smile
      Как правило американцы пугают нас китайскими ракетами... цель одна поссорить нас с китайцами.
      1. dgonni
        dgonni Сегодня, 06:58
        -4
        Здесь на ВО в 2018 был уже холивар. И таки и да. Мобильные комплексы стоят у Китая на наших границах!
    2. Avior
      Avior Сегодня, 07:45
      -3
      Время подлёта ракет с территории Китая составляет те же 7-10 минут!

      время подлета куда? к Москве?
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:57
    +5
    Кремль упустил чудесную возможность вернуть назад, из состава ук-роины Российские земли, а говорить можно что угодно, когда нужно было действовать.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:06
      +1
      Цитата: Бережливый
      Кремль упустил чудесную возможность вернуть назад, из состава ук-роины Российские земли, а говорить можно что угодно, когда нужно было действовать.

      Тогда эти елицыны-кравчуки-шушкевичи ничего не решали самостоятельно, они были марионетками США, и выполняли указание "кормящей руки". Вспомните сколько тогда было "советников" США в правительствах новообразованных государств и лимитрофов.
    2. nmaxxen
      nmaxxen Сегодня, 08:14
      +2
      Цитата: Бережливый
      Кремль упустил чудесную возможность вернуть назад, из состава ук-роины Российские земли, а говорить можно что угодно, когда нужно было действовать.

      Лучше поздно чем никогда.
      Но ответственные за упущение возможностей 2014 года должны быть строго и неотвратимо наказаны.
  7. tatra
    tatra Сегодня, 07:15
    -8
    Враги коммунистов после захвата и расчленения ими СССР на их антисоветско-русофобские Государства ,создали свою "альтернативную " историю . У них и захваченные ими республики СССР до Октябрьской революции существовали как отдельные Государства ,а большевики их "оккупировали ", у них и большевики поделили СССР на отдельные Государства ,и это Ленин почти 70 лет после своей смерти развалил СССР .
    1. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 09:13
      0
      Цитата: tatra
      Враги коммунистов после захвата и расчленения ими СССР

      Василий Иваныч, ты сам-то - за большевиков али за коммунистов ? (с)
      П.С.
      Ему была бы рада
      Любая психбригада
      Он сам ей был бы рад
      Аминазинобрат...
      (с)
      1. tatra
        tatra Сегодня, 09:17
        0
        Чем писать глупые ответы ,лучше вообще не отвечайте . Удел врагов коммунистов -трусливо накидывать минусы .
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:21
    +6
    Это ВВП ещё тактично выразился. Украина это вообще историческая и политическая ошибка. Геополитическая недоразвитость, какая то..
    1. ученый
      ученый Сегодня, 07:39
      +3
      Цитата: Андрей Николаевич
      краина это вообще историческая и политическая ошибка.

      Все действия направленные на игнорирование итогов Референдума 1991г. о сохранении СССР являются преступлением не только уровня измены Родине, но и преступлением против человечности. Соглашение СНГ пришедшее на смену СССР не выполняется ни одним пунктом, а значит ни о какой государственности таких стран быть не может в принципе. Им как минимум нужно провести повторный референдум, который должен опровергнуть или подтвердить итоги референдума 91 года.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 08:22
        +3
        "Им"- это кому?...Если Вы не знаете, то в "незалежной" остались единицы людей которые помнят этот референдум или принимали участие в голосовании. В нынешнем состоянии, Украина- обуза для всех и для США и для ЕС. Зачем же нам такое " счастье"? Снова вкладывать огромные ресурсы для помощи "братьям"? Так они нас предадут, при первой же возможности, почувствовав что, окрепли и вычухались. Проверено, историей и веками.
      2. CBR600
        CBR600 Сегодня, 08:46
        0
        Ну хоть один толковый комент. Но...
        ЦК КПСС где-то в 77-м (точно не помню) продали Российский суверенитет. В интервью был важный момент про коренное население. Итак...
        1. Суверенитет. 2. Русские, как коренное население своей страны.
        Какой же я получился нацик. Ццц, ай яй ! Так что там ВВП сказал в интервью по поводу коренной нации- "...напоминает фашистскую Германию". Вот какой делать вывод?
    2. cniza
      cniza Сегодня, 08:31
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Это ВВП ещё тактично выразился. Украина это вообще историческая и политическая ошибка. Геополитическая недоразвитость, какая то..


      Да и за эту ошибку мы ещё долго будем платить...
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 08:37
        0
        Это точно. Но решение надо принимать, жесткое и не наматывать сопли на кулак с криками "мы ж братья". Были, братьями. До 92 года. Конечно жаль, но надо. Это как операция. Или врач "жалеет" больного, или лечит.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 08:39
          0
          Пока мы не договоримся с США , решить эту проблему будет очень проблематично , посмотрим...
          1. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Сегодня, 08:44
            0
            А зачем в этом вопросе, США? Максимум, что они могут- нагадить, в очередной раз. А вот поделить УКрию на несколько частей -каждому по несколько областей, вот это- вполне нормальный выход. ЧАсть- ЕС. ЧАсть- нам. Часть- шататам. И все довольны, а украина- развалена и даже пинуть не сможет. НЕ хочу быть циником, но как показало время, украинцы не способны иметь свою государственность. Прекрасно делают только одно- жрут друг-друга. Пусть продолжают в том же духе.
            1. cniza
              cniza Сегодня, 08:45
              0
              Только для того что бы они поняли , что мы больше шутить и играться не намерены и все...
              1. Андрей Николаевич
                Андрей Николаевич Сегодня, 08:57
                +1
                Точно так. И не иначе. Они хотели "до ЭвропЫ"? Они ее получили. Это я еще не говорю сколько наша экономика потеряла в результате их "Скаканий" на майдане.... Все должно быть проще 6"товар-деньги-товар" и никаких "братьев". Слишком дорого обходятся эти "братья" нашим гражданам.
                1. cniza
                  cniza Сегодня, 09:10
                  +1
                  К сожалению , я повторюсь , но эта ошибка очень дорогая и нам деваться некуда ...
                  1. Андрей Николаевич
                    Андрей Николаевич Сегодня, 09:15
                    0
                    Именно! Точней и не скажешь.
  9. Xlor
    Xlor Сегодня, 07:45
    +5
    Украина - это территория-государство, появившееся на свет в результате грубо сделанного аборта какой-то малообразованной повивальной бабкой...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:59
      +3
      Цитата: Xlor
      Украина - это территория-государство, появившееся на свет в результате грубо сделанного аборта какой-то малообразованной бабкой-повитухой...

      Вот эти Ельцын, Кравчук и Шушкевич и есть необразованные "бабки повитухи" хуторского разлива.
    2. север 2
      север 2 Сегодня, 09:01
      -1
      Цитата: Xlor
      Украина - это территория-государство, появившееся на свет в результате грубо сделанного аборта какой-то малообразованной повивальной бабкой...

      Смотрел вчера это интервью Путина. Президент был бы убедительнее, если бы он нам вчера рассказал , что вот,-"видите , как за первые потуги Прибалтики унижать там живущих русскоязычных людей Россия так Прибалтике гайки закрутила , что той охота в НАТО вступить сразу пропало . Потому что к вступлению в НАТО должен быть пропуск с выполненными русофобскими требованиями Запада. Для этого НАТО и создано было . А если русофобам вовремя и очень жёстко закрутить гайки , так им НАТО уже не нужен , потому что тогда у них уже полные штаны жидкой субстанции , а ещё и кушать им хочется. И сейчас никому эта Прибалтика , как гнездо русофобии в НАТО , пример как надо унижать там живущих русскоязычных людей, подавать не может . Ни об этом мечтающей Украине ,ни Грузии . На оборот . все увидели на примере Прибалтики то , во что Россия превращает тех . кто унижает русских и издевается над русскоязычными людьми. А зачинщик тотальной русофобии бросивший двадцать миллионов русскоязычных людей при им уничтожении СССР Горбачёв , сидит сейчас пожизненно в тюрьме".
      Вот интервью такого бы примерно бы содержания меня убедило бы в том , что Путин всё правильно сделал с русофобами и издевающимся над Россией до сих пор и знает что делать с такими сейчас и дальше .Но вчера в интервью это не прозвучало ... Наоборот . я сомневаюсь что Путин знает что ему делать вообще с этими русофобами издевающимся и над русскими и над русскоязычными и над Русским Миром и над Россией ...
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 07:57
    +3
    Путин в интервью в очередной раз упомянул и «устные договорённости» западных лидеров с Михаилом Горбачёвым в конце 1980-х. Тогда Горбачёву на фоне решения об объединении Германии «пообещали», что НАТО не будет расширяться на восток.

    Ещё до середины 20 столетия, слово руководителей страны было выше чем письменное соглашение. Вспомните устные обещания Сталина, Рузвельта, Черчиля, когда решались глобальные вопросы мирового уровня, только словом руководителя. Но уже в конце 20 столетия, Запад и США нарушили своё "слово". И какая может быть вера этим людям сейчас, когда на каждом шагу обман, перевирание фактов, всё перевернулось с ног на голову. Низко опустился Запад, до уровня третьих стран.
  11. Lontus
    Lontus Сегодня, 08:07
    +2
    Надо было в 2014 году путину про это говорить - тогда процесс интеграции русских земель прошел бы бескровно - как в Крыму.
    Но лучше поздно чем никогда.
    За эту кровавую и бессмысленную задержку в 7 лет должны ответить не только
    компрадорская верхушка рф, но и пропагандоны верещавшие про ХПП.
  12. salat
    salat Сегодня, 08:20
    0
    Даёшь разрыв пуканов fellow
  13. Lontus
    Lontus Сегодня, 08:22
    +4
    Ленин с Лейбой Бронштейном создали "украину".
    Сталин насильно украинизировал по мере сил, невзирая на неприятие местных жителей.
    А неблагодарные истинные уккрры Авакян с Зеленским поливают отцов "украины" грязью и сносят их памятники!!
  14. cniza
    cniza Сегодня, 08:28
    +1
    На Украине, комментируя заявления Владимира Путина, бурно отреагировали на его слова о том, что украинская государственность является порождением советской эпохи.


    Выть будут долго , но это их проблемы со знаниями...
  15. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:14
    +1
    ***
    Въ лѣто 6390.Сѣде Ѡлегъ кнѧжа въ Киевѣ. і реч̑ Ѡлегъ се буди мт҃и градом русьскимъ...
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    Повѣсть врємѧнныхъ лѣтъ.
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