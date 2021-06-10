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Американская пресса: Скоро в ВВС США появится самолёт, для которого ЗРК С-500 «Прометей» не станет серьёзной проблемой

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Составная часть ЗРК С-400 (иллюстративное фото)



Американские журналисты из The National Interest отличились очередным заявлением, которое основано в первую очередь на измышлениях. Речь идёт о заявлении, которое связано с перспективами новейшего зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей», разработанного в Российской Федерации.

В TNI, ссылаясь на слова начальника американского командования глобальными ударами военно-воздушных сил Тимоти Рэя, говорится о том, что в скором времени в ВВС США появится самолёт, для которого С-500 «Прометей» не станет серьёзной проблемой. В американском журнале утверждается, что таким самолётом станет перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, реализуемый по технологии малой заметности и способный нести термоядерное оружие на своём борту.

Ранее в американской прессе сообщалось, что B-21 Raider должен быть принят на вооружение к 2027 году. Здесь нужно отметить, что к тому времени на вооружении ВС России комплексы ПВО-ПРО С-500 «Прометей» будут стоять уже несколько лет. В этой связи говорить о том, что для B-21 Raider ВВС США ЗРК С-500 не будут серьёзной проблемой, по меньшей мере, странно. Странно хотя бы потому, что пока проблемой для ВВС США является сам B-21 в том плане, что пока он даже не поднимался в небо. Первый его полёт намечен на 2022 год, если, как добавляется, будут «устранены сопутствующие трудности».

Тем не менее, в американскому журнале указано на то, что преодолевать ПВО, выстроенную с использованием ЗРК С-500 B-21 Raider сможет по причине того, что он «обладает модульностью и открытой архитектурой, которые позволят реализовать на его платформе различные инженерные решения».

Основным «преимуществом» B-21 Raider над российскими комплексами С-500 американские журналисты назвали его компьютерную «начинку», которая способна «обрабатывать большие массивы данных за кратчайшее время». Якобы это позволит стратегическому бомбардировщику оставаться неуязвимым для С-500.
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41 комментарий
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:48
    -25
    Берут пример обещаний с прессы России smile
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 06:51
      +3
      Американская пресса: Скоро в ВВС США появится самолёт, для которого ЗРК С-500 «Прометей» не станет серьёзной проблемой
      ммммда... видимо очень низко будет летать...метр-полтора от поверхности...беда прямо.
      1. Например
        Например Сегодня, 07:00
        -1
        Вчера подобный бред писали о л нашем ПАК ДА.
        Мол ему ... всё.
        Его не возьмёт ни какое оружие.

        И мое сомнение данному заявлению попросту удалили с этого сайта.

        "Писатели" отстаивают любой бред написанный ими. wink

        Редакторы видимо вымерли как вид, ежели подобное враньё публикуется и там и тут.

        Откровенное вранье прикрывается словами об информационной войне.

        В результате мы живем в потоках откровенной лжи.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 07:44
          0
          Шо, ОПЯТЬ ! ??
          (с)
        2. Login_Off
          Login_Off Сегодня, 07:57
          -1
          С языка снял.
          Прям бери и заменяй В-21 на ПАК ДА, а С-500 на перспективные системы ПВО!
          1. Например
            Например Сегодня, 08:51
            0
            Получил минусов? wassat

            Это тебя шапками закидали. laughing

            drinks

            Помнишь анекдот
            - грузины лучше чем армяне!
            - ну чем, чем лучше???
            - чем армяне! wassat

            Вот и тут такая же реакция.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:51
      +4
      В таком случае можно сказать "Дай Боже нашему теленку волка сожрать!" Пресса знает все! Просто срочно нужно население успокоить, что "все под контролем и США все равно сильнее всех" И подобных заявлений в прессе будет все больше и больше
      1. Essex62
        Essex62 Сегодня, 08:36
        0
        А у них давно население и не беспокоит сила или слабость сасш. Оно решило нигерам отдаться массово. Вакханалия застарелой вины. Чистильщики обуви только очень встревожены отсутствием клиентуры. wassat
        1. Пленник
          Пленник Сегодня, 08:53
          0
          Пусть черный гуталин поменяют на белый. winked Озолотятся.
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 08:38
      +4
      ЗРК С500 Прометей вообще не проблема для натовских самолетов... если они не будут летать в зоне его поражения у наших границ))
    4. lucul
      lucul Сегодня, 08:46
      +1
      Берут пример обещаний с прессы России

      Какие глупости вы пишите . Всей прессе России до брехни западной прессы - как до Луны .
      Вот например зацените
      в американскому журнале указано на то, что преодолевать ПВО, выстроенную с использованием ЗРК С-500 B-21 Raider сможет по причине того, что он «обладает модульностью и открытой архитектурой, которые позволят реализовать на его платформе различные инженерные решения».

      Т.е летит ему навстречу ЗУР от С-500 , а В-21 ей
      - а я вот весь такой модульный (зацени мой новый розовый лак на литых дисках шасси) , да ещё и с открытой архитектурой .
      - а-а-а в ужасе закричала наша ЗУР и уткнулась носом в землю.
      Это вот так примерно их пресса (и аналитики) представляют будущие столновения .
      Пока у них на ключевых должностях люди не по уровню квалификации находятся , а по уровню толерантности и вере в идеалы ЛГБТ - нам можно спать спокойно.
      Вчера посмотрел ролик на новый Батерфильд , где будет противостояние России и США,нет слов ....
      Хочу сказать ,что общий уровень некомпетентности в США во всех сферах необычайно высок.
      Вот зацените - как пилот F-35 выпрыгивает из кабины и из ПЗРК сбивает настигающий его Су-57,и обратно падает в свой же самолёт ))
  2. denk20
    denk20 Сегодня, 06:49
    +2
    Югославия вроде как показала, что и С-200 видят и сбивают их самолетики. Так там их количественно не хватало.
    1. mvg
      mvg Сегодня, 09:16
      0
      Осталось поставить югам С-200..
      Уроков на каникулы не задали?8
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:53
    +2
    Для В21 серьезной проблемой будут С400, ибо С500 противоракетный и противоспутниковый комплекс!
  4. Machete
    Machete Сегодня, 06:53
    +3
    Если только будут летать где-то за Орбитой МКС.
  5. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 06:54
    +6
    преодолевать ПВО, выстроенную с использованием ЗРК С-500 B-21 Raider сможет по причине того, что он «обладает модульностью и открытой архитектурой, которые позволят реализовать на его платформе различные инженерные решения».

    Вот тут, точно, либо журналюги, либо деятели из 5-гона что-то слишком загнули. Опять, видимо, рубить бабло собрались...Если модульная и открытая архитектура - условие для преодоления ПВО ЗРК С-500, то вот у паровоза тоже открытая и модульная архитектура: что хочешь и куда хочешь навешивай. Но паровозы ведь не летают и, уж, тем более, не преодолевают ПВО.
    1. Ren
      Ren Сегодня, 07:27
      +2
      Цитата: Правдодел
      вот у паровоза тоже открытая и модульная архитектура: что хочешь и куда хочешь навешивай. Но паровозы ведь не летают

      Вот именно, поэтому паровозы способны преодолеть любое ПРО/ПВО.
      Им ни С-400, ни С-500 помехой не является (паровозам), согласны? wink
      1. alstr
        alstr Сегодня, 08:47
        0
        Ну, скажем так. При желании и некоторых условиях и паровоз из С-400 подстрелить можно, но нужно ли?
      2. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 08:58
        +1
        согласны?

        Абсолютно согласен!!! Точно, на паровозе можно убежать от любого ПРО/ПВО. Даже "патриот" амеров стоять и тухнуть будет, с паровозом не справиться...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:56
    +2
    в скором времени в ВВС США появится самолёт, для которого С-500 «Прометей» не станет серьёзной проблемой
    Помнится кричали, что для F-35 российские средства ПВО не страшны, а что в итоге? Вот когда в скором времени появится (если вообще появится) вот тогда и поговорить на эту тему можно. Ну а западные СМИ на то и западные, чтобы постоянно отличаться и не в лучшую сторону.
  7. Torins
    Torins Сегодня, 06:56
    +4
    Что-то они связали не звязанные между собой вещи. Прочитал и ничего не понял lol
  8. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 06:59
    +6
    На словах полосатоухие уже давно всех победили. Невидимки - они ведь условно "невидимки"... Правильнее писать - малозаметные в некоторых диапазонах радиоизлучения. На "метровых" диапазонах самолёт с любым покрытием и любой формы видно. Так что летите, голуби мира... wassat
  9. krops777
    krops777 Сегодня, 07:01
    +5
    Скоро в ВВС США появится самолёт, для которого ЗРК С-500 «Прометей» не станет серьёзной проблемой


    В 1973 году израильские пилоты так же думали про систему "квадрат" пока не столкнулись с ней в реальности.
  10. Babay Atasovich
    Babay Atasovich Сегодня, 07:01
    -1
    Не достроят его правильно Петров и Боширов, им Пентагон денег зажал. А они бесплатно только для Родины трудятся. Не, не воплотить мечты. no
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:22
    0
    Продолжим тему хвастовства,для В 21 который уже ,еще ни разу не взлетев,спокойно пролетает над С 500!По словам одного нашего политика есть разработка С 700.Как там говорят,говорить не мешки таскать! hi
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 07:29
      -1
      Цитата: tralflot1832
      По словам одного нашего политика есть разработка С 700.

      При чем исключительно для Турции, а для нас - С-1700! Но это тс-с-с!!!
  12. Tusv
    Tusv Сегодня, 07:34
    0
    Коротко про ТЗ Пентагона на Райдер. Спирит больно дорого - 2 лярда за борт + модернизация * аще один лярд. Дайте нам бюджетный вариант Спирита. не дороже поллярда. А НИ на Райдер, минимум на 4 лярда навешал
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:11
    +2
    Американская пресса: Скоро в ВВС США появится самолёт, для которого ЗРК С-500 «Прометей» не станет серьёзной проблемой
    . Не попробуешь, не узнаешь.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:38
      +1
      Доброго времени! hi

      Так есть уже пробы , что скажут про начинку Ф-35 и про Югославию и их невидимок...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:47
        +2
        Приветствую soldier
        Денюшки будут потрачены не малые, надо, надо, чем то оправдать .... с "пингвином" дело как то не зашло, будут новую "вундервафлю восхвалять, авось прокатит.
        А писаки щелкоперы напишут и ещё что раз напишут, то, что им укажут. Ничего нового, в общем.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 08:55
          +1
          Ну им с пингвином ещё долго икаться будет , пока только Израиль сумел , как говориться , его перепрошить , что будет с новым - пусть сначала хотелки воплотят...
  14. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 08:23
    +2
    Ну если он так и останется проектом или будет стоять на аэродроме, то да, с500 ему не страшен!
  15. DmSol
    DmSol Сегодня, 08:30
    0
    Зря вы это написали. Сейчас вам русскоязычные эмигранты будут про Медведку рассказывать 
    Цитата: krops777
    Скоро в ВВС США появится самолёт, для которого ЗРК С-500 «Прометей» не станет серьёзной проблемой


    В 1973 году израильские пилоты так же думали про систему "квадрат" пока не столкнулись с ней в реальности.
  16. cniza
    cniza Сегодня, 08:36
    +2

    Основным «преимуществом» B-21 Raider над российскими комплексами С-500 американские журналисты назвали его компьютерную «начинку»,


    А как быть с начинкой Ф-35 , как вы будете перепрыгивать эту проблему?...
  17. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:37
    +1
    Якобы это позволит стратегическому бомбардировщику оставаться неуязвимым для С-500.
    Ключевое слово выделили. Ежелить бы бабка была бы.... ну и так далее. laughing
  18. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 08:44
    0
    Кто его знает, как поведет себя С-500 и B-21. Наш верховный попросил учитывать появление оружия на новых физических принципах в ряде стран.
  19. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:56
    0
    Будет или нет дело темное, но прокукарекать надо. Хотя есть вариант такого аппарат, которому с-500 не очень страшен. Правда он требует некоторой доработки. Пропеллер надо снять. Мало ли.
  20. Евгений И.
    Евгений И. Сегодня, 08:56
    0
    Сразу вспоминается финальный эпизод из "в осаде 2". Где плохиш в ноутбуком и спутниковым телефоном зачвляет:"кирдык пентагону". И тут Сигал из пестика прям в буку пиф-паф. Всë, конец диверсии. Сппсовал крутой компутер перед обычной пулькой.
  21. U-58
    U-58 Сегодня, 08:57
    0
    Ну ясен пень, что настанет время, когда и С-500 устареет. Ему на смену придёт какой- нить С600, 700 и т.д..
    И будет это происходить всегда, пока существуют авиация и ПВО.
    Нормальный ход жизни, так сказать
  22. Макс ПВ
    Макс ПВ Сегодня, 09:01
    0
    Нет, если перспективный В-21 не будет заходить в зону действия С-500, а, например запустит крылатые ракеты с дистанции в тысячу километров или более, то С-500 его не достанет. Прикол в том, что точно также КР может запустить и "старичок" В-52.
    А вот какое отношение к возможностям прорыва ПВО имеет модульность и скорость обработки данных, я с трудом представляю. Точнее вообще не представляю. Особенно "модульность".
  23. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:07
    0
    Это надо такое написать .Модуль B-21 Raider позволяет не боятся ЗРК С-500 ? Так может теперь вообще ПВО надо распилить, у американцев опять есть что то