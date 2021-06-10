Американская пресса: Скоро в ВВС США появится самолёт, для которого ЗРК С-500 «Прометей» не станет серьёзной проблемой

Составная часть ЗРК С-400 (иллюстративное фото)
Американские журналисты из The National Interest отличились очередным заявлением, которое основано в первую очередь на измышлениях. Речь идёт о заявлении, которое связано с перспективами новейшего зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей», разработанного в Российской Федерации.
В TNI, ссылаясь на слова начальника американского командования глобальными ударами военно-воздушных сил Тимоти Рэя, говорится о том, что в скором времени в ВВС США появится самолёт, для которого С-500 «Прометей» не станет серьёзной проблемой. В американском журнале утверждается, что таким самолётом станет перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, реализуемый по технологии малой заметности и способный нести термоядерное оружие на своём борту.
Ранее в американской прессе сообщалось, что B-21 Raider должен быть принят на вооружение к 2027 году. Здесь нужно отметить, что к тому времени на вооружении ВС России комплексы ПВО-ПРО С-500 «Прометей» будут стоять уже несколько лет. В этой связи говорить о том, что для B-21 Raider ВВС США ЗРК С-500 не будут серьёзной проблемой, по меньшей мере, странно. Странно хотя бы потому, что пока проблемой для ВВС США является сам B-21 в том плане, что пока он даже не поднимался в небо. Первый его полёт намечен на 2022 год, если, как добавляется, будут «устранены сопутствующие трудности».
Тем не менее, в американскому журнале указано на то, что преодолевать ПВО, выстроенную с использованием ЗРК С-500 B-21 Raider сможет по причине того, что он «обладает модульностью и открытой архитектурой, которые позволят реализовать на его платформе различные инженерные решения».
Основным «преимуществом» B-21 Raider над российскими комплексами С-500 американские журналисты назвали его компьютерную «начинку», которая способна «обрабатывать большие массивы данных за кратчайшее время». Якобы это позволит стратегическому бомбардировщику оставаться неуязвимым для С-500.