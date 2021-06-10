Российский Су-30СМ впервые сблизился с истребителем F-35A ВВС Италии в небе над Балтийским морем

Подтвердилась информация о том, что в небе над Балтийским морем российский истребитель Су-30СМ «встретил» истребитель F-35A военно-воздушных сил Италии. Итальянский истребитель 5-го поколения американского производства выполнял полёт в формате так называемой «воздушной полиции». Этот формат в структурах НАТО предполагает патрулирование воздушного пространства прибалтийских республики авиацией союзников и защиты воздушных рубежей этих стран.
Ранее сообщалось, что итальянские F-35A прибыли в Эстонию на ротационной основе и разместились на авиационной базе в местечке Эмари. Ранее там были размещены истребители ВВС ФРГ.
Российский истребитель осуществлял полёт параллельным курсом с истребителем «воздушной полиции» ВВС Италии, сблизившись на относительно небольшое расстояние. Продемонстрировав итальянскому лётчику ракетные вооружения, Су-30СМ начал постепенно удаляться от истребителя пятого поколения.
Отмечается, что это первый случай такого сближения Су-30СМ и F-35A в истории.
В министерствах обороны РФ, Италии и стран Балтии эту «встречу», о которой сообщает «Военный обозреватель», в небе над Балтийским морем пока не прокомментировали.
При этом эксперты считают участившееся появление F-35 неподалёку от российских границ действиями НАТО по мониторингу систем противовоздушной обороны. Основная задача может быть связана с тем, могут ли истребители F-35 оставаться незаметными для российских расчётов ПВО в районе Калининградской области.