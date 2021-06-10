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Российский Су-30СМ впервые сблизился с истребителем F-35A ВВС Италии в небе над Балтийским морем

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Подтвердилась информация о том, что в небе над Балтийским морем российский истребитель Су-30СМ «встретил» истребитель F-35A военно-воздушных сил Италии. Итальянский истребитель 5-го поколения американского производства выполнял полёт в формате так называемой «воздушной полиции». Этот формат в структурах НАТО предполагает патрулирование воздушного пространства прибалтийских республики авиацией союзников и защиты воздушных рубежей этих стран.


Ранее сообщалось, что итальянские F-35A прибыли в Эстонию на ротационной основе и разместились на авиационной базе в местечке Эмари. Ранее там были размещены истребители ВВС ФРГ.

Российский истребитель осуществлял полёт параллельным курсом с истребителем «воздушной полиции» ВВС Италии, сблизившись на относительно небольшое расстояние. Продемонстрировав итальянскому лётчику ракетные вооружения, Су-30СМ начал постепенно удаляться от истребителя пятого поколения.

Отмечается, что это первый случай такого сближения Су-30СМ и F-35A в истории.

Российский Су-30СМ впервые сблизился с истребителем F-35A ВВС Италии в небе над Балтийским морем


В министерствах обороны РФ, Италии и стран Балтии эту «встречу», о которой сообщает «Военный обозреватель», в небе над Балтийским морем пока не прокомментировали.

При этом эксперты считают участившееся появление F-35 неподалёку от российских границ действиями НАТО по мониторингу систем противовоздушной обороны. Основная задача может быть связана с тем, могут ли истребители F-35 оставаться незаметными для российских расчётов ПВО в районе Калининградской области.
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55 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 07:28
    0
    Как по итальянски будет "Это непрофессионально и безответственно!"? laughing

    Кстати, нахожу забавным что Ф-35, в отличие от нашего истребителя, кроме голого пузика и показать то нечего. lol
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:33
      -9
      Продемонстрировав итальянскому лётчику ракетные вооружения, Су-30СМ начал постепенно удаляться от истребителя пятого поколения.

      А средний палец он ему не продемонстрировал? По-моему именно поэтому в Министерствах обороны эту встречу пока не комментируют. Вежливые слова ищут
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 07:42
        +6
        Вспоминается старый "Ералаш", где пацану дали шапку, и убедили, что это шапка-невидимка.
        И он разную дичь творил.
        А потом понял, что его н...обманули. И охренел.
        Вот и этот итальянец охренел, как его нашли
    2. Ren
      Ren Сегодня, 07:34
      +4
      Цитата: Владимир_2У
      Как по итальянски будет "Это непрофессионально и безответственно!"?

      Non è professionale e irresponsabile! hi wassat
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 07:36
        +2
        Цитата: Ren
        Non è professionale e irresponsabile!
        Спасибо, грациа, или как то так. hi

        Я кроме "Ля фромбула ди Гверески пер тутто мио" и не знаю ничего.
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 07:34
      -3
      а им разве с вооружением продавали? lol
    4. DominickS
      DominickS Сегодня, 07:39
      +8
      Кстати, нахожу забавным что Ф-35, в отличие от нашего истребителя, кроме голого пузика и показать то нечего. lol

      У F-35 есть внутренний оружейный отсек.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 08:10
        0
        Цитата: DominickS
        У F-35 есть внутренний оружейный отсек.

        Вот спасибо добрый человек, просветил! (Ирония такая)
    5. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 07:42
      +9
      Если снаружи ничего и нет, то на внутренней подвеске имеются (могут быть):
      - пушка GAU-22/A (220 снарядов);
      - две УР средней дальности AIM-120 C/D AMRAAM или ASRAAM;
      - две УАБ GBU-31 JDAM (по 908 кг) или восемь УАБ SDB, или КР AGM-154 JSOW, или разовые бомбовые кассеты (РБК) CBU-103M105.
    6. mark1
      mark1 Сегодня, 07:42
      0
      Цитата: Владимир_2У
      Как по итальянски будет "Это непрофессионально и безответственно!"?

      Приблизительно так -
      "Порка мадонна ди ум бесто перь бако кастелла де мембрано хемаро инчесо сарвело чец хан дураля!"
    7. Canecat
      Canecat Сегодня, 07:55
      0
      Забавно то, что у 35-го все спрятано в брюхе... это как хвалится автоматом, перед человеком у которого ствол в наплечной кабуре.
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 08:00
        -4
        эксперты считают участившееся появление F-35 неподалёку от российских границ действиями НАТО по мониторингу систем противовоздушной обороны. Основная задача может быть связана с тем, могут ли истребители F-35 оставаться незаметными для российских расчётов ПВО в районе Калининградской области.


        Как видим - "итальянец" был замечен и перехвачен. Пока условнно , истребителем , но в реальной боевой обстановке будут работать наземные и флотские системы ПВО с реальной демонстрацией поражающих свойств ракет ЗРК ...
      2. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 08:11
        0
        Цитата: Canecat
        Забавно то, что у 35-го все спрятано в брюхе... это как хвалится автоматом, перед человеком у которого ствол в наплечной кабуре.

        Ну если бы в кобуре хотя бы такой же автомат, то забавно, а так обычно пестики в кобуре.
    8. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 08:00
      -1
      Цитата: Владимир_2У
      Кстати, нахожу забавным что Ф-35, в отличие от нашего истребителя, кроме голого пузика и показать то нечего.

      ну да...отсеки то с оружием в "голом пузике".
    9. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 08:40
      +2
      могут ли истребители F-35 оставаться незаметными для российских расчётов ПВО в районе Калининградской области.

      Ответ... Могут, если эти Ф35 будут держаться подальше от границ Калининградской области и России в целом)))
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 08:45
        +1
        Цитата: Анахорет
        Ответ... Могут, если эти Ф35 будут держаться подальше от границ Калининградской области и России в целом)))
        Это да.
        Кстати опасно про пингвитосов шутить, тут пингвинолюбы минусят беспощадно, из стелс-режима. laughing
    10. lucul
      lucul Сегодня, 09:00
      -1
      Кстати, нахожу забавным что Ф-35, в отличие от нашего истребителя, кроме голого пузика и показать то нечего

      Не-не-не )))
      Весь цимес в том ,что как наш Су-30СМ этого невидимку обнаружил ,да и ещё и летел рядом с ним )))
      Ведь наши израильские "партнёры" ,тут пяткой себя в грудь стучали, мол F-35 весь из себя такой невидимый ,летает невидимым и над Ираном и над Сирией ))))
    11. Бшкаус
      Бшкаус Сегодня, 09:17
      0
      Кстати, нахожу забавным что Ф-35, в отличие от нашего истребителя, кроме голого пузика и показать то нечего. lol

      Очень странно, что для Вас это забавно. Согласитесь что мы не говорим о мужчине "он кастрат и евнух" лишь по той причине, что "основа жизни господина Пэ-Же" спрятана за ширинкой. Поинтересовальсь бы тем, что у Ф35, ф22 и Су-57 имеются внутренние отсеки для ракет- это кстати полезная штука: заставляет 10 раз крепко подумать перед тем, как подрезать, или принудить к смене курса самолет с "голым брюхом".
  2. mark1
    mark1 Сегодня, 07:33
    -8
    Российский Су-30СМ впервые сблизился с истребителем F-35A ВВС Италии в небе над Балтийским морем

    И наш пилот стукнул его ссаной шваброй по фонарю...
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 07:34
    0
    фото хорошее...летели вместе сокол и утюг lol
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 08:02
      +8
      Цитата: роман66
      фото хорошее...летели вместе сокол и утюг lol

      зато у них министр обороны лучше чем ф-35 выглядит.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 08:04
        +3
        дохленькая, оборона-то
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 08:07
          +7
          Цитата: роман66
          дохленькая, оборона-то

          но ведь лучше чем ф-35 ?
          1. Андрей ВОВ
            Андрей ВОВ Сегодня, 08:20
            +1
            Наша СУШка красивше будет)))) а эту барышню как бы вот эти штучки не разрезали пополам
          2. роман66
            роман66 Сегодня, 08:21
            +2
            всяко изящнеее lol
        2. stas-21127
          stas-21127 Сегодня, 08:50
          0
          Зато стройненькая))))
        3. askort154
          askort154 Сегодня, 08:51
          +1
          роман66 дохленькая, оборона-то

          Вобла ! Даже портупея съехала на задницу. crying
        4. обыватель
          обыватель Сегодня, 09:14
          0
          Цитата: роман66
          дохленькая, оборона-то

          Ну так це на любителя.
      2. Комментарий был удален.
      3. Sentinel-vs
        Sentinel-vs Сегодня, 08:34
        +9
        Хватит постить ерунду!!!



        И на не отредактированном фото - Мария Боски, министр конституционных реформ Италии



        А министром обороны в Италии числится бородатый дядька Лоренцо Гуэрини.
        1. APASUS
          APASUS Сегодня, 08:57
          0
          Цитата: Sentinel-vs
          А министром обороны в Италии числится бородатый дядька Лоренцо Гуэрини.

          1. Дедкастарый
            Дедкастарый Сегодня, 09:15
            0
            Хватит постить ерунду!!!
            то есть,как они над нами издеваются вам всё равно...ИХ трогать нельзя? вы из наты ?
      4. Avior
        Avior Сегодня, 09:21
        0
        прикольная фотка.
        фальшивка, конечно

        К тому же это не министр обороны
  4. askort154
    askort154 Сегодня, 07:47
    -1
    Подтвердилась информация о том, что в небе над Балтийским морем российский истребитель Су-30СМ «встретил» истребитель F-35A военно-воздушных сил Италии.

    Ну да, летел, летел Су - 30 СМ, и случайно увидел "невидимку". belay
    1. loki565
      loki565 Сегодня, 07:56
      +3
      Ну да, летел, летел Су - 30 СМ, и случайно встретил "невидимку"

      Скорее отогнал назойливого пингвина)))
    2. ПиК
      ПиК Сегодня, 08:06
      +2
      Цитата: askort154
      Ну да, летел, летел Су - 30 СМ, и случайно увидел "невидимку".

      Пусть так и будет yes - "случайно".
      1. askort154
        askort154 Сегодня, 08:36
        0
        Пусть так и будет - "случайно".
        Да, не будим расстраивать израильских фанатов "невидимки", что как только "невидимка" появился на наших РЛС, к нему сразу направили дежурный Су. hi
  5. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 07:48
    -3
    Читаю комментарии, и не перестаю удивляться...
    Попытки "остроумно" высказаться по поводу ничтожной новости приводят в трепет.
    1. askort154
      askort154 Сегодня, 08:23
      0
      Bez 310....Читаю комментарии, и не перестаю удивляться...
      Попытки "остроумно" высказаться по поводу ничтожной новости приводят в трепет.

      А вы не удивляйтесь. Когда в статье нечего обсуждать, начинаются "обсуждения" в виде юмора и сарказма. Но некоторым это не видно из-за их повышенной "серьезности". А это наводит на тоску. crying hi
  6. Троль
    Троль Сегодня, 07:52
    -1
    Это демонстрация того, что для нас они не "невидимы" . И именно в этом и есть суть этой встречи.
  7. bar
    bar Сегодня, 07:57
    +2
    Российский Су-30СМ впервые сблизился с истребителем F-35A ВВС Италии в небе над Балтийским морем

    ... и сделал вид, что не заметил его, чтоб не расстраивать laughing
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:59
    +3
    Основная задача может быть связана с тем, могут ли истребители F-35 оставаться незаметными для российских расчётов ПВО в районе Калининградской области.
    Остался?
  9. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 08:16
    -2
    Основная задача может быть связана с тем, могут ли истребители F-35 оставаться незаметными для российских расчётов ПВО в районе Калининградской области.

    Это автор сам придумал, или таких экспердов наслушался?
    Что бы проверить невидимость, "пингвин" должен летать без линзы люнеберга. Т.е. дать возможность нашим радарам просканировать его реальную диаграмму ЭПР в натуральном виде.
    Да за такой подарок любой шпион душу продаст.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:22
    +1
    Российский Су-30СМ впервые сблизился с истребителем F-35A ВВС Италии в небе над Балтийским морем
    . Это что событие, которое стоит обсуждать?
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:50
      0
      У кого то чешется в одном месте и хочется сенсаций...
  11. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 08:26
    -1
    Ф35 смотрится как жертва, против нашего Альфа-самца! Все-таки Сухой делает топовые колесницы!
  12. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 08:28
    0
    как правильно заметил другой пользователь, кроме пушки, оружие находится во внутреннем отсеке. Хотя при желании его можно настроить с внешними нагрузками. Тогда самолет имеет низкую радиолокационную заметность и не невидим для человеческого глаза. Понадобится радужный костюм ХИЩНИКА. Кроме этой красивой фотографии, всегда приятно сравнить 2 живых самолета. Я забыл, я думаю, что профессионалы уважают профи, поэтому шутки в сторону, эти гонщики обменялись предупреждениями на профессиональном уровне.
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:34
    -2
    Основная задача может быть связана с тем, могут ли истребители F-35 оставаться незаметными для российских расчётов ПВО в районе Калининградской области.
    Не могли, не могут и не будут иметь такой возможности. Распиаренный пынгвинь обычное железо. laughing
  14. Golddigger 96
    Golddigger 96 Сегодня, 08:38
    -1
    Все сделано грамотно, сигнатуры записаны и для наземных средств обнаружения и для воздушных. Теперь сей агрегат будет светится аки новогодняя ёлка.
    1. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 09:02
      0
      Если только 35-й не был с линзами люнеберга
  15. Михаил Я2
    Михаил Я2 Сегодня, 08:46
    0
    так у него ракеты, во внутренних отсеках
    Цитата: Владимир_2У
    Как по итальянски будет "Это непрофессионально и безответственно!"? laughing

    Кстати, нахожу забавным что Ф-35, в отличие от нашего истребителя, кроме голого пузика и показать то нечего. lol
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:46
    0
    В министерствах обороны РФ, Италии и стран Балтии эту «встречу», о которой сообщает «Военный обозреватель», в небе над Балтийским морем пока не прокомментировали.

    Как так ? Я думал сейчас крик начнется из всех прибалтийских унитазов,что агрессивный сосед пытался напасть на мирный F-35
  17. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:49
    0
    Судя по видео,итальянцы сами прилетели себя показать.Делайте с нами что хотите,в пределах разумного конечно..Какой Ил у нас был с экскортом СУ 30 СМ?Итальянцы втык от Нато ,не получат?
  18. Golddigger 96
    Golddigger 96 Сегодня, 08:51
    0
    Ну что же за минус спасибо, раз вы хотите шуток то прошу смотреть с 2:59
  19. cniza
    cniza Сегодня, 08:52
    0
    Продемонстрировав итальянскому лётчику ракетные вооружения, Су-30СМ начал постепенно удаляться от истребителя пятого поколения.


    Такое происходит часто , наверное , с Ф-35 первый раз...
  20. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:01
    0
    winked Наверное наш "случайно" наткнулся на f-35. А иначе как? Он же невидимый.