Военное обозрение
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Стало известно о трудностях, возникших во время стрельб из ЗРК Patriot в Румынии

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Американские военнослужащие впервые задействовали комплексы «Пэтриот» в Румынии. Эти ЗРК ранее были размещены на румынской территории. Напомним, что в румынском Девеселу находится объект американской системы противоракетной обороны. Поставки Patriot в Румынию были в первую очередь обусловлены необходимостью прикрытия этого района (Девеселу).


Военнослужащие американского контингента применили ЗРК Patriot в ходе маневров «Sabre Guardian 2021». Был осуществлён пуск единственной зенитной ракеты. Его осуществили бойцы 5 дивизиона зенитной артиллерии, который является единственным американским формированием в Восточной Европе, имеющим на вооружении ЗРК «Пэтриот».

В восточноевропейской прессе отмечается, что американское военное командование не стало сообщать о том, какая именно ракета использовалась в ходе стрельб по условной воздушной мишени. Предполагается, что это была либо PAC-2, либо PAC-2 GEM-T (модификации MIM-104). О более современной модификации противоракеты PAC-3 MSE речи не идёт.

Сообщается о трудностях, которые возникли во время стрельб из ЗРК Patriot в Румынии. Как выясняется, румынская сторона не смогла полностью оборудовать полигон большой площади для проведения стрельб из системы ПВО-ПРО войск США. Работы в данном направлении ведутся с 2019 года. Румынский полигон пытаются привести к стандарту полигона для стрельб ракетами комплексов «Пэтриот», расположенного на острове Крит (Греция).

Отмечается, что именно в связи с определённым несоответствием румынского полигона требованиям, в ходе учений Sabre Guardian из комплекса Patriot и была выпущена только одна зенитная ракета.

Вместе с тем отмечается, что в ходе учений американцы решили применить армейские самоходные системы ПВО M1097 Avenger с дальностью поражения цели до 5,5 км. Для таких стрельб площадь румынского полигона оказалась вполне подходящей.

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27 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:25
    +2
    Сообщается о трудностях
    . Ну и фиг с ними, это не наши проблемы.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:28
      +4
      Табор, наверное, на место пуска прикочевал.
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 08:38
        +4
        Сообщается о трудностях, которые возникли во время стрельб из ЗРК Patriot в Румынии. Как выясняется, румынская сторона не смогла полностью оборудовать полигон большой площади для проведения стрельб из системы ПВО-ПРО войск США. Работы в данном направлении ведутся с 2019 года. Румынский полигон пытаются привести к стандарту полигона для стрельб ракетами комплексов «Пэтриот», расположенного на острове Крит (Греция).


        Очевидно площади полигона не достаточно ?

        Это ничего yes Пару-тройку городишек снесут и будет - good

        Американских партнёров нужно уважить yes
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 08:59
          +1
          Цитата: ПиК
          Это ничего Пару-тройку городишек снесут и будет -

          Да они США, скоро из всей Румынии полигон сотворят.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:43
        0
        Полосатым надо союзничков порадовать, хоть чем то ... вот по минимуму и сработали.
      3. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 09:01
        0
        Надо было просто мамалыгой, ракеты смазать
  2. prior
    prior Сегодня, 08:25
    0
    Как "вкусно" расставлена американская техника (на фото), расстреливай-не хочу.... good
    Ни тебе обваловки, ни тебе маскировки..... ну просто полигонные мишени.
    Ленятся, видимо, землю копать да сетки натягивать.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 09:05
      0
      старьё сливают со складов,это нормально, мы тоже сливаем. тут важно другое,если заведомо "гумно" поставляют,то значит, никакого боевого применения не предвидится.
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 08:26
    0
    За "Пэтриотом" сразу "Эвенджер" у амеров идёт, очень сильный разброс дальности и возможностей. Это как у нас за С-300 только "Игла" бы шла.
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 08:31
      +2
      У них основа ПВО - это истребители.
      А ЗРК так, вспомогательнье .
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 08:38
        -2
        Цитата: Пиджак в запасе
        У них основа ПВО - это истребители.

        Да эта песня известная, и у нас тоже истребители есть, вот только ударные самолёты у них всё те же истребители, так что на ПВО может и не хватить, уж не говоря о ПРО. hi
        1. parma
          parma Сегодня, 08:55
          +1
          Цитата: Владимир_2У
          Цитата: Пиджак в запасе
          У них основа ПВО - это истребители.

          Да эта песня известная, и у нас тоже истребители есть, вот только ударные самолёты у них всё те же истребители, так что на ПВО может и не хватить, уж не говоря о ПРО. hi

          Открываем любой справочник и понимаем, что одних только f-35 у США чуть ли не больше чем самолётов у ВКС вообще... а ещё есть f-15/16/18/22...
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 09:01
            0
            Цитата: parma
            Открываем любой справочник и понимаем, что одних только f-35 у США чуть ли не больше чем самолётов у ВКС вообще... а ещё есть f-15/16/18/22...

            Да кто спорит, только и без справочника известно что есть ВВС Китая, Северной Кореи и Ирана и всем этим американцам надо что то противопоставлять. Ну и истребители основа ПВО собственно территории США, тоже знаете ли не бросишь.
            1. parma
              parma Сегодня, 09:10
              -2
              Цитата: Владимир_2У
              Цитата: parma
              Открываем любой справочник и понимаем, что одних только f-35 у США чуть ли не больше чем самолётов у ВКС вообще... а ещё есть f-15/16/18/22...

              Да кто спорит, только и без справочника известно что есть ВВС Китая, Северной Кореи и Ирана и всем этим американцам надо что то противопоставлять. Ну и истребители основа ПВО собственно территории США, тоже знаете ли не бросишь.

              Ни одну из стран списка нельзя назвать союзником нашей страны... а у США есть НАТО, Ю.Корея, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и тд, это не всегда надёжные или сильные, но союзники... да и пока что Пентагону вполне хватает сил и средств противостоять всем названным Вами странам в зонах пересечения интересов и даже ещё резервы остаются...
              1. Владимир_2У
                Владимир_2У Сегодня, 09:13
                0
                Цитата: parma
                а у США есть НАТО, Ю.Корея, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и тд, это не всегда надёжные или сильные, но союзники.
                Им всем над как то свою территорию прикрывать, и не все они враги России.
                1. parma
                  parma Сегодня, 09:18
                  -1
                  Цитата: Владимир_2У
                  Цитата: parma
                  а у США есть НАТО, Ю.Корея, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и тд, это не всегда надёжные или сильные, но союзники.
                  Им всем над как то свою территорию прикрывать, и не все они враги России.

                  Нет, даже США не враг... прям принципиальных врагов в мире вообще мало, больше конкурентов... враги в основном лишь региональные (Иран-Израиль-саудиты, Индия/Пакистан и тд)
          2. sabakina
            sabakina Сегодня, 09:07
            +1
            Цитата: parma
            Открываем любой справочник и понимаем, что одних только f-35 у США чуть ли не больше чем самолётов у ВКС вообще... а ещё есть f-15/16/18/22...

  4. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 08:26
    -1
    Подключайте друзив из ВСУ, те знают толк в зенитно-ракетной стрельбе при любом размере полигона, да и полигон им не особо нужен... laughing
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:03
      +2
      Цитата: Зяблицев
      Подключайте друзив из ВСУ, те знают толк в зенитно-ракетной стрельбе при любом размере полигона, да и полигон им не особо нужен..

      Друзи уже подключились, и нещадно начали минусовать. Этим они нам сообщают, что знают о зенитно-ракетной стрельбе не по наслышке, а в Голландии всё до сих пор этого не знают.
  5. Canecat
    Canecat Сегодня, 08:29
    0
    Единственная ракета, единственный двизион... в условную цель и ни кто не пострадал? Да ладно, так не бывает...)))
  6. sabakina
    sabakina Сегодня, 08:30
    -4
    Румынский полигон пытаются привести к стандарту полигона для стрельб ракетами комплексов «Пэтриот», расположенного на острове Крит (Греция)
    Честно говоря, я так и не понял, "кто на ком стоял".
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:34
      -1
      Цитата: sabakina
      Честно говоря, я так и не понял

      Летним утром понимать могут не только лишь все))
  7. wurhgx
    wurhgx Сегодня, 08:40
    0
    Разве это трудности, когда ракета перелетает, вот когда не долетает, вот это трудности sad
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:43
    0
    Румыны не смогли освободить воздушное пространство ,ради американских стрельб.По моему четко понятно.Не хотят терять деньги и американцы не дураки ,поняли что такой фокус может кончится очередным МН-17
  9. perepilka
    perepilka Сегодня, 08:47
    -1
    Нука, напомните, кто из немецких генералов сказал, что в случае вступления в войну Румынии, надобно две лишних дивизии. Если союзники, то их защитить, если противники, то, чтоб не обворовали.
    Не, так то можно купить, но не интересно, старенький С-125 лучше работает, с хорошим расчётом. По саудитам смотрю.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    0
    Понятно, "гранаты другой системы" поэтому пульнули одну ракету, а когда не попали решили больше не стрелять сославшись на размеры полигона. А проколы (неточность, проблемы с пуском) Patriot в Саудовской Аравии тоже были из-за полигона?
  11. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:12
    0
    Румыны виноваты, полигон плохой. А так они бы показали мастер- класс, да вот союзники подкачали.