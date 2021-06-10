Стало известно о трудностях, возникших во время стрельб из ЗРК Patriot в Румынии

#HappeningNow: @USArmy #Soldiers from 5-7 Air Defense Artillery Regiment fire a Patriot Missile Launcher during the #SaberGuardian 21 DV Day and Live Fire Exercise at Capu Midia, Romania. #DefenderEurope 21 #WeAreNATO pic.twitter.com/WHDmIov9sp — U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) June 9, 2021

Американские военнослужащие впервые задействовали комплексы «Пэтриот» в Румынии. Эти ЗРК ранее были размещены на румынской территории. Напомним, что в румынском Девеселу находится объект американской системы противоракетной обороны. Поставки Patriot в Румынию были в первую очередь обусловлены необходимостью прикрытия этого района (Девеселу).Военнослужащие американского контингента применили ЗРК Patriot в ходе маневров «Sabre Guardian 2021». Был осуществлён пуск единственной зенитной ракеты. Его осуществили бойцы 5 дивизиона зенитной артиллерии, который является единственным американским формированием в Восточной Европе, имеющим на вооружении ЗРК «Пэтриот».В восточноевропейской прессе отмечается, что американское военное командование не стало сообщать о том, какая именно ракета использовалась в ходе стрельб по условной воздушной мишени. Предполагается, что это была либо PAC-2, либо PAC-2 GEM-T (модификации MIM-104). О более современной модификации противоракеты PAC-3 MSE речи не идёт.Сообщается о трудностях, которые возникли во время стрельб из ЗРК Patriot в Румынии. Как выясняется, румынская сторона не смогла полностью оборудовать полигон большой площади для проведения стрельб из системы ПВО-ПРО войск США. Работы в данном направлении ведутся с 2019 года. Румынский полигон пытаются привести к стандарту полигона для стрельб ракетами комплексов «Пэтриот», расположенного на острове Крит (Греция).Отмечается, что именно в связи с определённым несоответствием румынского полигона требованиям, в ходе учений Sabre Guardian из комплекса Patriot и была выпущена только одна зенитная ракета.Вместе с тем отмечается, что в ходе учений американцы решили применить армейские самоходные системы ПВО M1097 Avenger с дальностью поражения цели до 5,5 км. Для таких стрельб площадь румынского полигона оказалась вполне подходящей.