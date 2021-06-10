Военное обозрение
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Генерала Корпуса морской пехоты США сняли с должности из-за гибели девятерых морпехов на учениях

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30 июля 2020 года у побережья Южной Калифорнии проходили военные учения. Одна из бронемашин Корпуса морской пехоты США затонула, в результате чего погибли девять человек – военнослужащие КМП. Об этом в своё время сообщало «Военное обозрение».


Несчастный случай на учениях стал одним из самых масштабных в истории Корпуса морской пехоты за последние годы. Естественно, началось тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.

Как удалось установить следователям, экипаж десантно-штурмовой машины остался в темноте и использовал свои мобильные телефоны для того, чтобы найти немаркированный аварийный люк. Также поблизости не было спасательных шлюпок, которые могли бы подобрать морпехов.

Генерал-майор Роберт Ф. Кастельви в то время занимал должность командира 1-й дивизии морской пехоты США. Эта дивизия дислоцируется к северу от Сан-Диего, и генерал Кастельви лично занимался вопросами организации учений.

Однако чрезвычайное происшествие сначала не помешало Кастельви пойти на повышение практически сразу после гибели девятерых подчиненных. В октябре 2020 года, через несколько месяцев после злополучных учений, командир 1-й дивизии морской пехоты генерал-майор Кастельви был назначен генеральным инспектором Корпуса морской пехоты США, в обязанности которого входит контроль именно боевой подготовки военнослужащих.

Генерала Корпуса морской пехоты США сняли с должности из-за гибели девятерых морпехов на учениях Кстати, до инцидента Кастельви считался очень перспективным офицером. Он служит в Корпусе морской пехоты США с 1984 года. За это время ему довелось участвовать в операциях в Персидском заливе, включая знаменитую «Бурю в пустыне», и в боевых действиях в Сомали. В 2017 году Кастельви, командовавший экспедиционной бригадой, получил погоны генерал-майора. На посту командира 1-й дивизии морской пехоты Кастельви в июле 2018 года сменил генерала Эрика М.Смита.

Однако весной 2021 года всё же началось повторное расследование всех обстоятельств трагедии с морскими пехотинцами. Как показало расследование, Кастельви «несёт определенную ответственность» за недостаточный уровень подготовки личного состава, неудовлетворительное техническое обслуживание десантных машин и низкое качество работы командного состава.

В мае 2021 года началась очередная проверка, по результатам которой выяснилось: военнослужащие не получили соответствующих инструкций по эвакуации из десантной машины в случае аварии, подразделение эвакуационные действия не отрабатывало. Также было установлено, что ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса, а тренировка выпала именно на разгар пандемии, всё же не могли повлиять на качество подготовки личного состава и проведение учений.

Нет никаких оправданий тому, чтобы не пройти необходимое обучение для всего подразделения. Нет!

- заявил комендант Корпуса морской пехоты генерал Дэвид Бергер, комментируя действия (или точнее бездействие) своего подчиненного генерала Кастельви.

В итоге генерала Кастельви сначала отстранили от занимаемой должности, а в Корпусе морской пехоты сообщили, что сейчас решается вопрос о дальнейшей службе экс-комдива. Как правило, подобные эксцессы играют крайне негативную роль в дальнейшей карьере командира. Вероятно, что Кастельви все же продолжит службу, но о более высоких позициях в Корпусе ему мечтать уже не стоит.

Кроме Кастельви, снятого с должности командира дивизии, были уволены с военной службы трое старших офицеров морской пехоты, включая командира 15-го экспедиционного отряда, а семь других военнослужащих получили дисциплинарные взыскания.
Использованы фотографии:
Twitter / US Marines, Wikipedia / Корпус морской пехоты США
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36 комментариев
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  1. ПиК
    ПиК Сегодня, 09:31
    +2
    Пусть ещё готовят какого-нибудь генерала "на выход".

    Группа десантников-парашютистов армии США на учениях в Прибалтике , при десантировании получила травмы различной степени сложности.

    Отмечается , что причиной инцидента послужил сильный порывистый ветер в районе высадки.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 09:33
      +8
      Если морпехов мне по человечески жаль, то судьба и карьера какого то пин...го генерала Кастельви не интересует от слова вообще!
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:53
        +10
        А мне не жаль ,служба в армии не пансион для благородных девиц.Не знать люк для эвакуации это нонсенс.Неужели в рюкзаке у морпеха нет фонаря,или они загрузились вообще без снаряжения.Виноват командир отделения.К каждому альтернативному офицера не поставишь.Сколько раз говорилось у нас ,танк обходить только спереди.Это так для примера!
      2. alexmach
        alexmach Сегодня, 11:01
        -1
        Вообще-то момент очень показательный. Когда в России отстраняли генерала за нештатные происшествия произошедшие в подчиненных ему войсках?
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 11:08
          +1
          Сплошь и рядом! Он командовал этой частью - у нас бы командира еще и закрыли бы!
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 09:35
      -5
      вот это учения, не армия, а прям китайский цирк)) смертельный номер - значит смерть)))
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:41
      -2
      А медальку за десантирование в "сложных"метеорологических условиях дадут? wassat .
    4. val43
      val43 Сегодня, 09:49
      +9
      Вы с парашютом когда нибудь прыгали?
      1. AUL
        AUL Сегодня, 10:09
        +2
        5 мая 2021 г уже была заметка об этом. Сегодня повторение на ту же тему - видимо, для особо одаренных.
        Редакторы, я за вас краснею...
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:14
        +2
        За чем ,я летать не умею!Фото натовских ног в гипсе порадовало.
    5. prior
      prior Сегодня, 10:11
      +3
      Зато, как правильно наложен гипс, какие чистые и белые бинты, на ногах американских десантников, заглядение! good
      А вот транспорт для эвакуации раненных неуставной. Бойцы сидят, ремни безопасности отсутствуют...
      request
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:43
        0
        Да и педекюра нету,не порядок! wassat
    6. Дмитрий Владимирович
      Дмитрий Владимирович Сегодня, 10:31
      +1
      Цитата: ПиК
      причиной инцидента послужил сильный порывистый ветер в районе высадки


      Причина травмы: падение с парашютом...
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 10:59
        0
        Медаль на товарища Кастельви уже тихо пылится в сейфе МО РФ. Но главное задание никто не отменял: нужно открыть кингстоны на загруженном под завязку УДК. Притом глубина должна быть не менее 2-х км.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:32
    +2
    Кастельви республиканец?Правильно голосовал? wassat
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 09:47
      +2
      Да, я тоже думаю, что он поддерживал Трампа. )))
  3. Revival
    Revival Сегодня, 09:33
    +6
    То есть они не знали наизусть где люк для эвакуации!?
    Или в этом ничего странного?
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 09:50
      +5
      Скорее всего на нем не было надписи об использовании, при утоплении техники. А нанесение надписи, должен был проконтролировать лично комкор.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 09:57
        +4
        Цитата: Canecat
        А нанесение надписи, должен был проконтролировать лично комкор.

        Сразу после персчёта и сдачи стреляных гильз, само собой laughing drinks
        1. perepilka
          perepilka Сегодня, 10:44
          +1
          Чет руками в кучку сгребли, закопали, акт подписали, в АКМ патронник заткули, щелочи налили,шомполом с тряпочкой размазали, шомпол на базу, тряпочка на выходе из ствола, домой прибежал, протёр, прапору показал, в оружейку, в наряд belay
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 10:48
            0
            Цитата: perepilka
            Чет руками в кучку сгребли, закопали, акт подписали, в АКМ патронник заткули
            У американских генералов всё по другому, проверил надпись, пересчитал гильзы почистил М-16 и только потом показал прапорщику! laughing
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 10:04
        +2
        Цитата: Canecat
        Скорее всего на нем не было надписи об использовании, при утоплении техники. А нанесение надписи, должен был проконтролировать лично комкор.

        Для американцев на каждой детали должна быть надпись!!! Только это никакой площади техники не хватит!
        1. perepilka
          perepilka Сегодня, 10:27
          +1
          Прости. Увидел, не мог пройти. Здравия Вам, не постесняюсь, от СА СССР, мы ещё живы. Эта, как в Киеве с ведьмочками, ну вдруг на постой love Не, мы со всем уважением и блезиром
          1. Егоза
            Егоза Сегодня, 10:45
            +1
            Цитата: perepilka
            Здравия Вам, не постесняюсь, от СА СССР, мы ещё живы.

            Спасибо огромное!
            1. perepilka
              perepilka Сегодня, 11:01
              0
              Как пели, как мы пили, Садык, сержантские погоны на фото, Леха, Alex.TV, опять в армию поиграл, списали. А вчера, как торкнуло, дай зайду. Зашёл
        2. sabakina
          sabakina Сегодня, 10:58
          0
          Елена hi Вы когда нибудь читали американские инструкции по использованию...ну, допустим стиральной машины? Без слёз читать невозможно.
          - Нельзя вместе с бельём в стиральную машину ложить домашних животных и маленьких детей.
          1. Alexey RA
            Alexey RA Сегодня, 11:49
            0
            Цитата: sabakina
            Елена hi Вы когда нибудь читали американские инструкции по использованию...ну, допустим стиральной машины? Без слёз читать невозможно.
            - Нельзя вместе с бельём в стиральную машину ложить домашних животных и маленьких детей.

            Дые... если не запрещено - значит формально разрешено. Раз в инструкции не написано "нельзя" - значит можно. А потом всю ответственность за последствия не запрещённых действий сваливают на производителя.
            Вот и приходится производителям предусматривать в инструкциях все случаи. Иначе по судам затаскают.
  4. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 09:54
    0
    30 июля 2020 года
    !!!
    Ребята, вы что с порталом делаете? Какие-то , пропагандирующие зеленую энергетику, новости старых годов... Портал звать как? Новость эту - вот простите. вам - в задницу - офтоп, ты рамблером быть хочешь? Судя по всему - Вадим, да? Глупо
  5. perepilka
    perepilka Сегодня, 10:00
    +1
    После того, как на одном видеоролике американские бойцы, выдернув пустые магазы не вставили полные, а так и продолжали бродить, с открытым, не, максимум с папуасами, если у папуасов АКМ нет.
    Не, ежели чо,то я то к любому как к серьёзному ну, по краю, так к артиллеристам накануне с литрой сгонять и договорится, на счёт частот и ориентиров what А потом, чего откуда и почему...
    Осообливо 152 впечатляет, прощайте горы, типа.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 11:01
      0
      Владимир, это Вы ща кому написали?
      1. perepilka
        perepilka Сегодня, 11:18
        -1
        Вот, нет поверишь, ответил на коммент, а сейчас его найти не могу.стрелочки бы хоть, а то бросает в неведомое, ну, нам не привыкать. Спишут, через год. А не охота.
  6. Artemion3
    Artemion3 Сегодня, 10:04
    -4
    Ахах, у нас бы повысили.
    1. perepilka
      perepilka Сегодня, 11:10
      0
      У вас, не знаю а у нас, за такое, магазин в разгрузку приемником вверх, полный в АК, отступление. Далее Боевой Устав по подготовке и ведению общевойскового боя ВС РФ. В общем, звиздюлей получишь
  7. Александр97
    Александр97 Сегодня, 10:45
    0
    Морпехам США и добравшимся до берега, иногда не везёт...

    https://vk.com/video53272210_145901004
  8. Чарик
    Чарик Сегодня, 11:03
    0
    почти как в России-напуевертил и на повышение пошёл(не только в армии)
  9. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 11:15
    +1
    А..., ну надо было световые маяки в бронемашине установить, стюардессу посадить, чтоб рассказывала что и как. И эти вот собрались с нами воевать? wassat
  10. Комментарий был удален.