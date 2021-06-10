Генерала Корпуса морской пехоты США сняли с должности из-за гибели девятерых морпехов на учениях

Нет никаких оправданий тому, чтобы не пройти необходимое обучение для всего подразделения. Нет!

30 июля 2020 года у побережья Южной Калифорнии проходили военные учения. Одна из бронемашин Корпуса морской пехоты США затонула, в результате чего погибли девять человек – военнослужащие КМП. Об этом в своё время сообщало «Военное обозрение».Несчастный случай на учениях стал одним из самых масштабных в истории Корпуса морской пехоты за последние годы. Естественно, началось тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.Как удалось установить следователям, экипаж десантно-штурмовой машины остался в темноте и использовал свои мобильные телефоны для того, чтобы найти немаркированный аварийный люк. Также поблизости не было спасательных шлюпок, которые могли бы подобрать морпехов.Генерал-майор Роберт Ф. Кастельви в то время занимал должность командира 1-й дивизии морской пехоты США. Эта дивизия дислоцируется к северу от Сан-Диего, и генерал Кастельви лично занимался вопросами организации учений.Однако чрезвычайное происшествие сначала не помешало Кастельви пойти на повышение практически сразу после гибели девятерых подчиненных. В октябре 2020 года, через несколько месяцев после злополучных учений, командир 1-й дивизии морской пехоты генерал-майор Кастельви был назначен генеральным инспектором Корпуса морской пехоты США, в обязанности которого входит контроль именно боевой подготовки военнослужащих.Кстати, до инцидента Кастельви считался очень перспективным офицером. Он служит в Корпусе морской пехоты США с 1984 года. За это время ему довелось участвовать в операциях в Персидском заливе, включая знаменитую «Бурю в пустыне», и в боевых действиях в Сомали. В 2017 году Кастельви, командовавший экспедиционной бригадой, получил погоны генерал-майора. На посту командира 1-й дивизии морской пехоты Кастельви в июле 2018 года сменил генерала Эрика М.Смита.Однако весной 2021 года всё же началось повторное расследование всех обстоятельств трагедии с морскими пехотинцами. Как показало расследование, Кастельви «несёт определенную ответственность» за недостаточный уровень подготовки личного состава, неудовлетворительное техническое обслуживание десантных машин и низкое качество работы командного состава.В мае 2021 года началась очередная проверка, по результатам которой выяснилось: военнослужащие не получили соответствующих инструкций по эвакуации из десантной машины в случае аварии, подразделение эвакуационные действия не отрабатывало. Также было установлено, что ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса, а тренировка выпала именно на разгар пандемии, всё же не могли повлиять на качество подготовки личного состава и проведение учений.- заявил комендант Корпуса морской пехоты генерал Дэвид Бергер, комментируя действия (или точнее бездействие) своего подчиненного генерала Кастельви.В итоге генерала Кастельви сначала отстранили от занимаемой должности, а в Корпусе морской пехоты сообщили, что сейчас решается вопрос о дальнейшей службе экс-комдива. Как правило, подобные эксцессы играют крайне негативную роль в дальнейшей карьере командира. Вероятно, что Кастельви все же продолжит службу, но о более высоких позициях в Корпусе ему мечтать уже не стоит.Кроме Кастельви, снятого с должности командира дивизии, были уволены с военной службы трое старших офицеров морской пехоты, включая командира 15-го экспедиционного отряда, а семь других военнослужащих получили дисциплинарные взыскания.