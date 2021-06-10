Глава Минобороны Литвы заявил об «асимметричном ответе белорусского режима на санкции ЕС»

Мы видим, как десятки нелегальных мигрантов оказываются на литовской территории, переходя границу со стороны Беларуси. Это асимметричный ответ белорусского режима на санкции Европейского союза. Это гибридные меры Минска.

Москва тогда тоже использовала гибридные принципы в ответ на санкции.

Министр обороны Литвы сделал заявление по поводу угрозы, с которой сталкиваются страны севера Европы. Этой угрозой Арвидас Анушаускас назвал потоки беженцев из Центральной Азии, которые через территорию Прибалтики направляются в Финляндию, Швецию, Данию и Норвегию.Заявление литовского министра обороны обратило на себя внимание в связи с тем, в чей адрес он высказал обвинения по данному поводу.По словам главы литовского оборонного ведомства, в увеличении притока беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана «виновата Беларусь». Из заявления Анушаускаса, сделанного в ходе совещания министров обороны так называемой «Северной группы» европейских стран:По словам министра обороны Литвы «нечто подобное наблюдалось в 2015-2016 годах, когда Россия пыталась дестабилизировать ситуацию в Европейском союзе».Анушаускас:В то же время Анушаускас не сказал о том, почему литовские пограничники оказались не способны перекрыть рубежи республики для десяткой азиатских мигрантов, которые «входили с белорусской территории».В своём выступлении литовский министр совместно с коллегами по «Северной группе» коснулся и вопроса «необходимости коллективного реагирования» на российские учения «Запад 2021». Это стратегические командно-штабные учения ВС РФ и ВС Белоруссии, которые планируется провести в середине сентября текущего года.