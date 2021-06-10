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Глава Минобороны Литвы заявил об «асимметричном ответе белорусского режима на санкции ЕС»

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Глава Минобороны Литвы заявил об «асимметричном ответе белорусского режима на санкции ЕС»

Министр обороны Литвы сделал заявление по поводу угрозы, с которой сталкиваются страны севера Европы. Этой угрозой Арвидас Анушаускас назвал потоки беженцев из Центральной Азии, которые через территорию Прибалтики направляются в Финляндию, Швецию, Данию и Норвегию.


Заявление литовского министра обороны обратило на себя внимание в связи с тем, в чей адрес он высказал обвинения по данному поводу.

По словам главы литовского оборонного ведомства, в увеличении притока беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана «виновата Беларусь». Из заявления Анушаускаса, сделанного в ходе совещания министров обороны так называемой «Северной группы» европейских стран:

Мы видим, как десятки нелегальных мигрантов оказываются на литовской территории, переходя границу со стороны Беларуси. Это асимметричный ответ белорусского режима на санкции Европейского союза. Это гибридные меры Минска.

По словам министра обороны Литвы «нечто подобное наблюдалось в 2015-2016 годах, когда Россия пыталась дестабилизировать ситуацию в Европейском союзе».

Анушаускас:

Москва тогда тоже использовала гибридные принципы в ответ на санкции.

В то же время Анушаускас не сказал о том, почему литовские пограничники оказались не способны перекрыть рубежи республики для десяткой азиатских мигрантов, которые «входили с белорусской территории».

В своём выступлении литовский министр совместно с коллегами по «Северной группе» коснулся и вопроса «необходимости коллективного реагирования» на российские учения «Запад 2021». Это стратегические командно-штабные учения ВС РФ и ВС Белоруссии, которые планируется провести в середине сентября текущего года.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Арвидас Анушаускас
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12 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 09:00
    +1
    В своём выступлении литовский министр совместно с коллегами по «Северной группе» коснулся и вопроса «необходимости коллективного реагирования» на российские учения «Запад 2021».
    Держите меня семеро!
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 09:07
      +1
      Цитата: Victor_B
      Держите меня семеро!

      Хуже, десятеро или даже двадцатеро (шутка)!
      Мы видим, как десятки нелегальных мигрантов оказываются на литовской территории, переходя границу со стороны Беларуси.
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 09:15
        +1
        А я не понял request , почему об этом говорит министр обороны ?

        У них что , нет пограничной , миграционной службы ?

        Как-то я не помню , чтобы Шойгу высказывался о проблемах миграции , хотя они у нас есть...
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 09:17
          0
          Цитата: ПиК
          А я не понял request , почему об этом говорит министр обороны ?
          У них что , нет пограничной , миграционной службы ?

          Потому что двадцать, нет, тридцать мигрантов это угроза национального масштаба! Тут без МО уже никак. laughing
          1. ПиК
            ПиК Сегодня, 09:20
            0
            Цитата: Владимир_2У
            Потому что двадцать, нет, тридцать мигрантов это угроза национального масштаба! Тут без МО уже никак.


            То , что сотни тысяч прибалтусов ежегодно валят из трибалтии - это его не тревожит...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:14
      0
      Цитата: Victor_B
      Держите меня семеро!

      "Караул наших бьют ! Где ? Да это мне приснилось, когда жена под бок ударила, что бы я не храпел".
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:03
    -1
    Какое то у него позднее зажигание.Это лето будет "веселым"для всех.Белорусия с Россией будет делать то ,что посчитает нужным.
  3. Furious Bambr
    Furious Bambr Сегодня, 09:05
    0
    Круто...А ничего, что мигранты пёрли в Россию тоже со стороны ДУкраины?!
  4. палестинец
    палестинец Сегодня, 09:07
    0
    ну все...началось нытье
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:08
    0
    Что не прибалт при власти, то "кладезь мудрости", "отец прибалтийской демократии", а главное махровый русофоб.
    ...переходя границу со стороны Беларуси. Это асимметричный ответ белорусского режима на санкции Европейского союза
    Естественно. А перед этим Лукашенко прошел обучение по курсу профессионального мастерства у Эрдогана, который экспортирует мигрантов в ЕС и манипулирует этим в своих интересах. Ну, а не вспомнить прибалту Москву это ...
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:11
    0
    По словам главы литовского оборонного ведомства, в увеличении притока беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана «виновата Беларусь».

    Ну что можно подумать о таких как Анушаускас ? Белоруссы не пропускают "беженцев", а литовцы пропускают, но причём тут Белорусь и каким путём они могут попасть в Белорусь, хотя бы на карту глянул это деятель. Н.у не нравятся вам беженцы, верните обратно.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:14
    0
    winked Ну, что ж, Александр Григорьевич, добро пожаловать в Клуб виноватых.