День единства: Беларусь напомнила Польше о прошлом

«Чёрный» день календаря
Седьмое июня стало для Польши настоящим «чёрным» днём. Точнее, «чёрных» дней теперь для поляков сразу два. 7 июня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о новом государственном празднике – Дне народного единства. А отмечать его будут ежегодно 17 сентября.
В этот день в 1939 году начался известный «Польский поход» Красной армии. Отношение к этому событию у двух стран диаметрально противоположное. В России поход по-прежнему называют «Освободительным», хотя и Украина, и Беларусь уже тридцать лет как не союзные республики СССР.
Поляки же считают, что СССР совершил акт агрессии в отношении Польши, поучаствовав в разделе страны вместе с фашистской Германией, отняв так называемые «Всходние кресы», то есть территорию нынешних Западной Украины и Западной Белоруссии. Реакция польских властей на действия Лукашенко была соответствующей.
МИД Польши заявил, что он возмущён установлением в РБ нового государственного праздника. В польском дипломатическом ведомстве тут же отметили:
«Основывать историческую политику Белоруссии на наследии пакта Сталина и Гитлера совершенно непонятно. Это жест, вписывающийся в российские действия, направленные на реинтерпретацию чрезвычайно сложной истории нашего региона, который серьёзно затруднит для Белоруссии диалог и взаимопонимание с соседними государствами, а также странами Европы.»
В Беларуси же считается, что в сентябре 1939 года началось столь долгожданное воссоединение белорусского народа. Как было заявлено в пресс-службе президента РБ, Польский поход
«стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделённого против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора.»
Ждали воссоединения действительно многие. Заполучив «Восточные кресы», польские власти начали проводить жестокую национальную политику, ограничивая права белорусов на образование, на участие в политике и даже в религии. Православные храмы в Белоруссии закрывали, а местное население склоняли к переходу в католицизм, угрожая переселением и запретом владения землей.
Всё это не могло не вызвать сопротивления – появилось белорусское партизанское движение, опыт которого затем был активно использован и во время фашистской оккупации БССР. Не забудем, что в межвоенный период проводилось ещё и активное переселение польских колонистов во «Всходние кресы», дабы надёжно закрепить эти земли за собой.
Наконец, вспомним, что Польша Пилсудского хотела совместно с Третьим рейхом поучаствовать в разделе территории СССР. Планы были громадные – аж с выходом к Чёрному морю. Но исторические карты для Польши сложились по-иному.
«Мягкая сила»
День национального единства белорусские власти довольно долго держали в своём политическом «рукаве». Проводя многовекторную политику, Лукашенко предпочитал не ссориться с ближайшей соседкой. Упор делался на прагматичное развитие отношений, учитывая, прежде всего, мощный транзитный поток, проходящий через обе страны.
Однако Польша ещё со времён развала СССР преследовала совершенно иные цели во взаимоотношениях с соседями. Во-первых, польские власти поставили цель превратить свою страну в регионального лидера с сильным влиянием на сопредельные территории. Во-вторых, Польша взяла курс на интеграцию в ЕС и НАТО, став проводником американской политики в Центральной Европе.
В этой стратегии удел Белоруссии – буфер, желательно русофобский, между РФ и Евросоюзом. Польша в первую очередь взяла на вооружение инструмент «мягкой силы» для продвижения своих целей в РБ. В арсенале поддержка определённых СМИ, проведение культурных акций и действия в сфере образования.
Один из ярких примеров – телеканал «Белсат». Он вовсю критикует белорусские и российские власти и всячески поддерживает белорусский национализм. Культурные акции – это проведение различных мероприятий, пропагандирующих культурные ценности польского народа.
К этому сегменту можно отнести и действия католической церкви в Белоруссии. На поддержку католических общин направляются значительные средства. Они активны и где-то дают фору православной церкви в стране.
Сфера образования – вообще особое направление в стратегии «мягкой силы». Польские власти курируют множество программ, позволяющих молодым белорусам получить бесплатное образование в польских университетах.
Варшава выделяет деньги частным школам, лицеям на дополнительные курсы, где идёт изучение не только польского языка, но ещё истории и культуры Польши. В стране действует программа имени Кастуся Калиновского, которая способствует белорусской молодёжи бесплатно учиться в польских вузах.
«Карта поляка»
Отдельный инструмент «мягкой силы», и, пожалуй, самый действенный – это «карта поляка». Закон о ней действует с 2007 года. Согласно ему, владелец этого документа – представитель польской нации, чья принадлежность признана государством. Удостоверение существенно облегчает жизнь.
Так, обладатели карты имеют право получать долгосрочную национальную визу, легально работать в стране без специального разрешения, вести бизнес в Польше так же, как и её граждане.
«Картёжникам» доступно бесплатное образование, предоставлена значительная скидка на поездки на железнодорожном транспорте. С 2015 года они могут получить материальную помощь в случае переезда в Польшу: государство оплачивает аренду жилья для репатриантов.
Для желающих получить «карту поляка» нужно несколько условий. У соискателя должны быть в роду поляки, то есть нужно предоставить документы, подтверждающие польское происхождение родителей, либо бабушки, деда, двоих прабабушек или прадедушек. На приёме у консула Польши соискатель должен показать владение языком, знание традиций и обычаев.
За примерами далеко ходить не надо. Сын моей жены имеет «карту поляка» и учится в Варшаве в политехническом университете, получая вполне приличную стипендию. Да ещё и подрабатывает в свободное от учёбы время. Жена родом из Гродненской области, её мама – полячка.
Программа «карта поляка» нацелена во многом на Белоруссию. Дело в том, что в отличие от Украины, в РБ сохранилась значительная польская диаспора. В 1959 году в БССР насчитывалось до полумиллиона поляков, по переписи населения в 2019 году в РБ – около 300 тыс. поляков.
За 13 прошедших лет обладателями «карты поляка» стали более 255 тысяч человек. Основные получатели – более 90 % – это граждане Украины и Белоруссии. Однако становятся ли владельцы карт полноценными поляками? Вряд ли.
Дело в том, что значительная часть поляков, например, в Беларуси – коренное белорусское население. Считается, что там поляки – это в большей мере белорусы, которые перешли в католичество под нажимом государства, когда «Всходние кресы» пребывали сначала в Речи Посполитой, а в межвоенный период оказались в составе польского государства.
Поэтому идентичность у таких поляков рыхлая. Большинство белорусов относятся к «карте» как к удобному инструменту для ведения дел, туризма и получения образования. Белорусская молодёжь быстро инкорпорируется в польское общество. Выучить польский язык не так сложно, а получить качественное образование, да ещё бесплатно – кто от этого откажется. Кроме того, существует перспектива стать гражданами Евросоюза.
Красная черта
Белорусские власти до недавнего время во многом закрывали глаза на «мягкую» экспансию соседки. Но после выборов президента в августе 2020 года всё изменилось. Польша отказалась признать победу Лукашенко и поддержала оппозицию. Варшава дала убежище некоторым лидерам протестов и занялась координацией выступлений оппонентов Батьки.
В частности, в столице Польши обосновался популярный Telegram-канала Nехта, к которому имеет отношение небезызвестный Роман Протасевич. Польша лоббировала введение санкций против РБ и предлагала создать фонд помощи белорусским протестующим.
Вопиющий случай произошёл в конце февраля в Бресте. Частное учреждение «Польская школа», которая обучает местных жителей польскому языку и готовит их к получению «карты поляка», провело концерт в честь «проклятых солдат». К ним отношение в Беларуси однозначное.
«Проклятые солдаты» – это остатки Армии Крайовой, которые занимались вооружённым противостоянием советской власти в Польше и Западной Белоруссии ещё с конца Второй мировой войны. «Проклятые» партизанили чуть ли не до начала 1960-х годов, но они отметились не только противодействием местной администрации, но и этническими чистками белорусов на востоке Польши.
Зверствами особо отличился один из отрядов во главе с Ромуальдом Райсом по кличке «Бурый». Они захватили население нескольких белорусских деревень и занялись его проверкой на «католичество». Православных сразу же убивали. Преступники казнили несколько десятков белорусов.
В 1946 году Райс был пойман и казнён, его действия определили как геноцид. Но в 1995 году польский суд оправдал «Бурого», постановив, что он действовал «в обстоятельствах чрезвычайной необходимости».
В Польше ежегодно отмечают 1 марта Национальный день «проклятых солдат». Так вот, в Бресте 28 февраля в упомянутом концерте в «Польской школе» принял участие консул Польши Ежи Тимофеюк. Белорусские власти действовали решительно – консула выслали из республики, а в отношении директора школы Анны Панишевой возбудили уголовное дело за героизацию военных преступников.
И даже после этой акции Лукашенко выжидал, оставляя в политическом «рукаве» День национального единства. Но после приземления в Минске Романа Протасевича и получения определённых дополнительных сведений Александр Григорьевич всё же принял решение – новому государственному празднику в Беларуси быть.
Тем самым Варшаве однозначно показано, что эпоха «мягкой» экспансии в РБ закончилась. А тема «Всходних кресов» закрыта – белорусы в 1939 году именно воссоединились, к чему однозначно стремились. Новый праздник станет важной идеологической точкой для режима Лукашенко.
Однако откажутся ли в Польше от продолжения давления на Беларусь? Скорее всего, нет. Создан мощный механизм, который никто не собирается сворачивать. Тем более в Варшаве считают, что время Лукашенко уходит, ему на смену должны прийти совсем другие персоны. А они, без сомнения, отменят все неугодные праздники и иные «реперные точки» враждебного режима.
Однако дело в том, что польские власти показательно игнорируют право Беларуси на свой суверенитет. И от этой проблемы не смогут уклониться белорусские власти в будущем, иначе о независимости страны можно будет больше не говорить.