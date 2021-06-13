День единства: Беларусь напомнила Польше о прошлом

«Чёрный» день календаря

«Основывать историческую политику Белоруссии на наследии пакта Сталина и Гитлера совершенно непонятно. Это жест, вписывающийся в российские действия, направленные на реинтерпретацию чрезвычайно сложной истории нашего региона, который серьёзно затруднит для Белоруссии диалог и взаимопонимание с соседними государствами, а также странами Европы.»

«стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделённого против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора.»

«Мягкая сила»

«Карта поляка»

Красная черта

Седьмое июня стало для Польши настоящим «чёрным» днём. Точнее, «чёрных» дней теперь для поляков сразу два. 7 июня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о новом государственном празднике – Дне народного единства. А отмечать его будут ежегодно 17 сентября.В этот день в 1939 году начался известный «Польский поход» Красной армии. Отношение к этому событию у двух стран диаметрально противоположное. В России поход по-прежнему называют «Освободительным», хотя и Украина, и Беларусь уже тридцать лет как не союзные республики СССР.Поляки же считают, что СССР совершил акт агрессии в отношении Польши, поучаствовав в разделе страны вместе с фашистской Германией, отняв так называемые «Всходние кресы», то есть территорию нынешних Западной Украины и Западной Белоруссии. Реакция польских властей на действия Лукашенко была соответствующей.МИД Польши заявил, что он возмущён установлением в РБ нового государственного праздника. В польском дипломатическом ведомстве тут же отметили:В Беларуси же считается, что в сентябре 1939 года началось столь долгожданное воссоединение белорусского народа. Как было заявлено в пресс-службе президента РБ, Польский походЖдали воссоединения действительно многие. Заполучив «Восточные кресы», польские власти начали проводить жестокую национальную политику, ограничивая права белорусов на образование, на участие в политике и даже в религии. Православные храмы в Белоруссии закрывали, а местное население склоняли к переходу в католицизм, угрожая переселением и запретом владения землей.Всё это не могло не вызвать сопротивления – появилось белорусское партизанское движение, опыт которого затем был активно использован и во время фашистской оккупации БССР. Не забудем, что в межвоенный период проводилось ещё и активное переселение польских колонистов во «Всходние кресы», дабы надёжно закрепить эти земли за собой.Наконец, вспомним, что Польша Пилсудского хотела совместно с Третьим рейхом поучаствовать в разделе территории СССР. Планы были громадные – аж с выходом к Чёрному морю. Но исторические карты для Польши сложились по-иному.День национального единства белорусские власти довольно долго держали в своём политическом «рукаве». Проводя многовекторную политику, Лукашенко предпочитал не ссориться с ближайшей соседкой. Упор делался на прагматичное развитие отношений, учитывая, прежде всего, мощный транзитный поток, проходящий через обе страны.Однако Польша ещё со времён развала СССР преследовала совершенно иные цели во взаимоотношениях с соседями. Во-первых, польские власти поставили цель превратить свою страну в регионального лидера с сильным влиянием на сопредельные территории. Во-вторых, Польша взяла курс на интеграцию в ЕС и НАТО, став проводником американской политики в Центральной Европе.В этой стратегии удел Белоруссии – буфер, желательно русофобский, между РФ и Евросоюзом. Польша в первую очередь взяла на вооружение инструмент «мягкой силы» для продвижения своих целей в РБ. В арсенале поддержка определённых СМИ, проведение культурных акций и действия в сфере образования.Один из ярких примеров – телеканал «Белсат». Он вовсю критикует белорусские и российские власти и всячески поддерживает белорусский национализм. Культурные акции – это проведение различных мероприятий, пропагандирующих культурные ценности польского народа.К этому сегменту можно отнести и действия католической церкви в Белоруссии. На поддержку католических общин направляются значительные средства. Они активны и где-то дают фору православной церкви в стране.Сфера образования – вообще особое направление в стратегии «мягкой силы». Польские власти курируют множество программ, позволяющих молодым белорусам получить бесплатное образование в польских университетах.Варшава выделяет деньги частным школам, лицеям на дополнительные курсы, где идёт изучение не только польского языка, но ещё истории и культуры Польши. В стране действует программа имени Кастуся Калиновского, которая способствует белорусской молодёжи бесплатно учиться в польских вузах.Отдельный инструмент «мягкой силы», и, пожалуй, самый действенный – это «карта поляка». Закон о ней действует с 2007 года. Согласно ему, владелец этого документа – представитель польской нации, чья принадлежность признана государством. Удостоверение существенно облегчает жизнь.Так, обладатели карты имеют право получать долгосрочную национальную визу, легально работать в стране без специального разрешения, вести бизнес в Польше так же, как и её граждане.«Картёжникам» доступно бесплатное образование, предоставлена значительная скидка на поездки на железнодорожном транспорте. С 2015 года они могут получить материальную помощь в случае переезда в Польшу: государство оплачивает аренду жилья для репатриантов.Для желающих получить «карту поляка» нужно несколько условий. У соискателя должны быть в роду поляки, то есть нужно предоставить документы, подтверждающие польское происхождение родителей, либо бабушки, деда, двоих прабабушек или прадедушек. На приёме у консула Польши соискатель должен показать владение языком, знание традиций и обычаев.За примерами далеко ходить не надо. Сын моей жены имеет «карту поляка» и учится в Варшаве в политехническом университете, получая вполне приличную стипендию. Да ещё и подрабатывает в свободное от учёбы время. Жена родом из Гродненской области, её мама – полячка.Программа «карта поляка» нацелена во многом на Белоруссию. Дело в том, что в отличие от Украины, в РБ сохранилась значительная польская диаспора. В 1959 году в БССР насчитывалось до полумиллиона поляков, по переписи населения в 2019 году в РБ – около 300 тыс. поляков.За 13 прошедших лет обладателями «карты поляка» стали более 255 тысяч человек. Основные получатели – более 90 % – это граждане Украины и Белоруссии. Однако становятся ли владельцы карт полноценными поляками? Вряд ли.Дело в том, что значительная часть поляков, например, в Беларуси – коренное белорусское население. Считается, что там поляки – это в большей мере белорусы, которые перешли в католичество под нажимом государства, когда «Всходние кресы» пребывали сначала в Речи Посполитой, а в межвоенный период оказались в составе польского государства.Поэтому идентичность у таких поляков рыхлая. Большинство белорусов относятся к «карте» как к удобному инструменту для ведения дел, туризма и получения образования. Белорусская молодёжь быстро инкорпорируется в польское общество. Выучить польский язык не так сложно, а получить качественное образование, да ещё бесплатно – кто от этого откажется. Кроме того, существует перспектива стать гражданами Евросоюза.Белорусские власти до недавнего время во многом закрывали глаза на «мягкую» экспансию соседки. Но после выборов президента в августе 2020 года всё изменилось. Польша отказалась признать победу Лукашенко и поддержала оппозицию. Варшава дала убежище некоторым лидерам протестов и занялась координацией выступлений оппонентов Батьки.В частности, в столице Польши обосновался популярный Telegram-канала Nехта, к которому имеет отношение небезызвестный Роман Протасевич. Польша лоббировала введение санкций против РБ и предлагала создать фонд помощи белорусским протестующим.Вопиющий случай произошёл в конце февраля в Бресте. Частное учреждение «Польская школа», которая обучает местных жителей польскому языку и готовит их к получению «карты поляка», провело концерт в честь «проклятых солдат». К ним отношение в Беларуси однозначное.«Проклятые солдаты» – это остатки Армии Крайовой, которые занимались вооружённым противостоянием советской власти в Польше и Западной Белоруссии ещё с конца Второй мировой войны. «Проклятые» партизанили чуть ли не до начала 1960-х годов, но они отметились не только противодействием местной администрации, но и этническими чистками белорусов на востоке Польши.Зверствами особо отличился один из отрядов во главе с Ромуальдом Райсом по кличке «Бурый». Они захватили население нескольких белорусских деревень и занялись его проверкой на «католичество». Православных сразу же убивали. Преступники казнили несколько десятков белорусов.В 1946 году Райс был пойман и казнён, его действия определили как геноцид. Но в 1995 году польский суд оправдал «Бурого», постановив, что он действовал «».В Польше ежегодно отмечают 1 марта Национальный день «проклятых солдат». Так вот, в Бресте 28 февраля в упомянутом концерте в «Польской школе» принял участие консул Польши Ежи Тимофеюк. Белорусские власти действовали решительно – консула выслали из республики, а в отношении директора школы Анны Панишевой возбудили уголовное дело за героизацию военных преступников.И даже после этой акции Лукашенко выжидал, оставляя в политическом «рукаве» День национального единства. Но после приземления в Минске Романа Протасевича и получения определённых дополнительных сведений Александр Григорьевич всё же принял решение – новому государственному празднику в Беларуси быть.Тем самым Варшаве однозначно показано, что эпоха «мягкой» экспансии в РБ закончилась. А тема «Всходних кресов» закрыта – белорусы в 1939 году именно воссоединились, к чему однозначно стремились. Новый праздник станет важной идеологической точкой для режима Лукашенко.Однако откажутся ли в Польше от продолжения давления на Беларусь? Скорее всего, нет. Создан мощный механизм, который никто не собирается сворачивать. Тем более в Варшаве считают, что время Лукашенко уходит, ему на смену должны прийти совсем другие персоны. А они, без сомнения, отменят все неугодные праздники и иные «реперные точки» враждебного режима.Однако дело в том, что польские власти показательно игнорируют право Беларуси на свой суверенитет. И от этой проблемы не смогут уклониться белорусские власти в будущем, иначе о независимости страны можно будет больше не говорить.