В Ираке обстреляли сразу две американские базы

Под ракетный обстрел попали сразу две базы США: авиационная база, расположенная к северу от Багдада, и военная база в международном аэропорту Багдада.
Три ракеты были запущены по военно-воздушной базе «Балад» в провинции Салахаддин, используемой в первую очередь американской частной военной компанией, а еще одна ракета взорвалась вблизи Багдадского аэропорта, где также базируются американские военные самолеты.
Ракеты попали в наружные ограждения базы, поэтому пострадавших среди персонала базы и разрушений техники нет.
База «Балад» используется частной военной компанией Sallyport Global, которая является подрядчиком американского правительства по выполнению специальных заказов и поручений на территории Ирака.
Ранее база «Балад» использовалась войсками коалиции во главе с Саудовской Аравией, однако затем саудиты передали объект под контроль иракской армии. Теперь на базе размещаются сотрудники американской ЧВК.
Это уже не первый подобный ракетный обстрел. Ранее в Ираке неоднократно подвергались ракетным обстрелам любые военные объекты США и их союзников. Как видим, и замена солдат регулярной армии на наемников частной военной компании не гарантировала прекращение ракетных обстрелов.