Военное обозрение
Войти Регистрация

В Ираке обстреляли сразу две американские базы

12

Под ракетный обстрел попали сразу две базы США: авиационная база, расположенная к северу от Багдада, и военная база в международном аэропорту Багдада.


Три ракеты были запущены по военно-воздушной базе «Балад» в провинции Салахаддин, используемой в первую очередь американской частной военной компанией, а еще одна ракета взорвалась вблизи Багдадского аэропорта, где также базируются американские военные самолеты.

Ракеты попали в наружные ограждения базы, поэтому пострадавших среди персонала базы и разрушений техники нет.

База «Балад» используется частной военной компанией Sallyport Global, которая является подрядчиком американского правительства по выполнению специальных заказов и поручений на территории Ирака.

Ранее база «Балад» использовалась войсками коалиции во главе с Саудовской Аравией, однако затем саудиты передали объект под контроль иракской армии. Теперь на базе размещаются сотрудники американской ЧВК.

Это уже не первый подобный ракетный обстрел. Ранее в Ираке неоднократно подвергались ракетным обстрелам любые военные объекты США и их союзников. Как видим, и замена солдат регулярной армии на наемников частной военной компании не гарантировала прекращение ракетных обстрелов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:06
    +2
    Под ракетный обстрел попали сразу две базы США
    По делу! мерикатосне везде рады)) laughing
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 12:23
      +1
      Блинкин высказал озабоченность по поводу произошедшего?))
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 12:32
        0
        Нет, но Псаки ищет карту чтобы потом найти Ирак. Придется пару дней подождать.
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 12:07
    +5
    Надо бы ХАМАСу в Ирак своих ракетчиков направить... а то что то у них там не ладится.
  3. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 12:07
    +1
    Надо бы больше таких фейерверком: новых и массированных, может тогда туда не захотят ехать сменщики из США.
    Но могут и Украинцев туда на замену запустить, поляков, румынов и прочих друзей демократии - их то не жалко. А вот зад гражданина СШа - это бесценный кусок сала, который нужно беречь.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:08
    +1
    Это их "вежливо" попросили ПОТОРОПИТЬСЯ wink
    1. prior
      prior Сегодня, 12:15
      +2
      Ракетная "просьба" пока не расшифрована: то ли таким образом просят остаться,
      то ли убираться ?! what
      Восток дело тонкое, как говаривал один специалист по Востоку. wink

  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:11
    +2
    Плохо стреляли, нужно вообще использовать дроны -камикадзе, чтобы унечтожать там военщину янкии, и их боевую технику.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:13
    +1
    В Ираке обстреляли сразу две американские базы

    Вот что делает «любовь» к гегемонам и память о пробирке на заседании Совбеза ООН.
  7. oi.h9
    oi.h9 Сегодня, 12:14
    -3
    На Иракский хлам который не долетает, американцы наверное даже пожадничали тратить противоракеты negative
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 12:27
    0
    затем саудиты передали объект под контроль иракской армии. Теперь на базе размещаются сотрудники американской ЧВК.


    Какая армия такой и контроль. А ведь были действительно боевые подразделения: помнится, когда американцы мутили бурю в стакане, в Басре иракский полк неделю дрался против британской дивизии. Если бы не предательство генералов то потери у полосатых могли бы быть соизмеримы с вьетнамскими ... winked
  9. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 12:49
    0
    "Попали в ограждение базы"...
    Чёт слабенько . wassat