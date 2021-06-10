Украина обнародовала сумму расходов на закупку и модернизацию вооружений на следующий год

На рассмотрение Верховной Рады подана бюджетная декларация, разработанная украинским правительством при участии Минобороны. Среди множества цифр и показателей Украина обнародовала в этом документе сумму расходов на закупку и модернизацию вооружений на следующий год.
Об этом сообщает «Украинский военный портал».
В декларации указано, что на закупку и модернизацию оружия и военной техники из бюджета Незалежной будет потрачено 11,1 миллиарда гривен, или в переводе на российские рубли примерно 30 миллиардов. Для сравнения, в этом году этот показатель составил 6,8 миллиарда, то есть около 18 миллиардов рублей.
Заметная часть из запланированной суммы расходов будет направлена на развитие Воздушных сил, а также авиации ВМС и Сухопутных войск. Для них документ предусматривает ремонт, модернизацию и закупку 346 единиц техники.
В общей сложности на оборонные расходы в 2022 году Украина намерена потратить 240,9 миллиарда гривен, или более 640 миллиардов рублей.
Летом прошлого года на праздновании Дня государственного флага Украины президент Владимир Зеленский заявил, что военный бюджет достиг своего максимума за всю современную историю страны. Тогда он составил 245,8 миллиарда гривен, или примерно 665 миллиардов рублей.