Военное обозрение
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Украина обнародовала сумму расходов на закупку и модернизацию вооружений на следующий год

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На рассмотрение Верховной Рады подана бюджетная декларация, разработанная украинским правительством при участии Минобороны. Среди множества цифр и показателей Украина обнародовала в этом документе сумму расходов на закупку и модернизацию вооружений на следующий год.


Об этом сообщает «Украинский военный портал».

В декларации указано, что на закупку и модернизацию оружия и военной техники из бюджета Незалежной будет потрачено 11,1 миллиарда гривен, или в переводе на российские рубли примерно 30 миллиардов. Для сравнения, в этом году этот показатель составил 6,8 миллиарда, то есть около 18 миллиардов рублей.

Заметная часть из запланированной суммы расходов будет направлена на развитие Воздушных сил, а также авиации ВМС и Сухопутных войск. Для них документ предусматривает ремонт, модернизацию и закупку 346 единиц техники.

В общей сложности на оборонные расходы в 2022 году Украина намерена потратить 240,9 миллиарда гривен, или более 640 миллиардов рублей.


Летом прошлого года на праздновании Дня государственного флага Украины президент Владимир Зеленский заявил, что военный бюджет достиг своего максимума за всю современную историю страны. Тогда он составил 245,8 миллиарда гривен, или примерно 665 миллиардов рублей.
Использованы фотографии:
Вооруженные силы Украины
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27 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:59
    +4
    Долги по зарплате ВСУ,желательно не гасить!Такое у меня пожелание Украине. good
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 10:22
      -1
      Это уже учетом украинского фактора: "А седьмой я по секрету от атамана выменял вот на эти штанишки". laughing
      1. Николай С.
        Николай С. Сегодня, 10:24
        +4
        В общей сложности на оборонные расходы в 2022 году Украина намерена потратить 240,9 миллиарда гривен, или более 640 миллиардов рублей.
        Т.е. $9 млрд. При бюджете в $30млрд. +Безразмерные расходы на СБУ и МВД, на бесчисленные Правые сектора. Такая доля бюджета на структуры, уничтожающие народ в государстве, не имеет аналогов на Земле за всю историю. Это даже не столько фашизм, сколько непрерывный геноцид. По американским лекалам. Те тоже истребили индейцев.
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 10:31
          0
          .Т.е. $9 млрд

          Эти деньги для всех силовых ведомств Украины.И для полиции и для СБУ и для таможни и для армии и для нац.гвардии и прочая.Просто там так считают бюджет на весь силовой блок.

          Интересная инфа попалась.
          .МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Отечественный бронетранспортер "Бумеранг" может управляться даже с мобильного телефона. Об этом в эфире телеканала РБК заявил генеральный директор ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

          "Этот "Бумеранг" у нас сегодня управляется с мобильного телефона. Может двигаться назад, вперед, поворачивать башню, ствол. Мы видим запас топлива, мы видим температуру масла", - заявил он.

          По его словам, "Бумеранг" - это самый мощный колесный бронетранспортер, который есть сегодня в России.

          "Потенциал, который есть у наших конструкторов, позволяет создавать гражданские машины, в том числе с автоматическими системами управления", - отметил Красовицкий.

          https://tass.ru/armiya-i-opk/11587193
        2. Ясная
          Ясная Сегодня, 10:47
          +1
          Цитата: Николай С.
          В общей сложности на оборонные расходы в 2022 году Украина намерена потратить 240,9 миллиарда гривен, или более 640 миллиардов рублей.
          Т.е. $9 млрд. При бюджете в $30млрд. +Безразмерные расходы на СБУ и МВД, на бесчисленные Правые сектора. Такая доля бюджета на структуры, уничтожающие народ в государстве, не имеет аналогов на Земле за всю историю. Это даже не столько фашизм, сколько непрерывный геноцид. По американским лекалам. Те тоже истребили индейцев.

          Именно так. Но, у нас, в верхах, некоторые еще "анализируют" и верят, что когда же простые украинцы это поймут?
        3. URAL72
          URAL72 Сегодня, 11:21
          +1
          Такая доля бюджета на структуры, уничтожающие народ в государстве, не имеет аналогов на Земле за всю историю"

          Может Вы и правы, но я думаю что имеет. Взять например Израиль в начале, или КНДР периодически. Но думаю примеров больше. Они ведь считают что воюют. Но некоторое снижение говорит о том что наступления на Донбасс не будет. А так да,- социальная политика Украины так или иначе сильно снижает население, многие просто эмигрируют как в славные 90-е. Скоро без всякой войны из 54 млн останется дай бог половина, из них миллионы на заработках...
      2. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 10:27
        +1
        Это с учетом того, что бюджет уже седьмой год не получается привести к балансу. Дефицит с каждым годом все больше.
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 10:38
          +2
          Так вроде как сокращают затраты на оборонные расходы. Или уже нет?

          .Правительство Украины на 40% урезает запланированные в 2022 году расходы на оборону




          .Одобренная Правительством Бюджетная декларация на 2022-2024 годы урезает оборонные расходы в 271 млрд. вместо 449 млрд. предусмотренных Указом Президента от 25 апреля 2019 г. №167/2019.

          Согласно декларации на сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить в 2022 году - не менее 270,7 млрд. грн., 2023 - не менее 299,7 млрд. грн., 2024 - не менее 332,6 млрд. грн.



          . Минфин тогда должен был предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в 2020-м - 368 млрд. грн., из них на Министерство обороны - 210 млрд., в 2021-м соответственно 403,4 и 214,5, а в 2022-м - 449,6 и 232 млрд.

          Однако уже в 2020 году вместо 210 млрд. грн., которые предусматривались бюджетными предложениями на Минобороны было выделено всего 117,5 млрд. грн. (потом бюджет вырос до 118 млрд.), а в 2021 году выделили 117,6 млрд. вместо предлагаемых 214,4 млрд. грн.

          На 2022 г. вместо 449 млрд. на всю оборону и безопасность предлагается выделить 271 млрд., тогда как только в Министерство обороны должны были выделить 232 млрд. грн.


          https://diana-mihailova.livejournal.com/6564239.html
          1. Александр романов
            Александр романов Сегодня, 11:20
            0
            Старик, ты бы посерьёзнее кого то почитал
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg Сегодня, 11:22
              -2
              Цитата: Александр романов
              Старик, ты бы посерьёзнее кого то почитал


              Посерьёзнее это кого?Клоуна Зе что ли?Привиди мне источник посерьёзнее.
            2. OrangeBigg
              OrangeBigg Сегодня, 11:29
              0
              Цитата: Александр романов
              Старик, ты бы посерьёзнее кого то почитал


              Вот что пишут на Цензоре. Такой источник вам подойдёт?
              Одобренная Правительством Бюджетная декларация на 2022-2024 годы урезает оборонные расходы до 271 млрд грн вместо 449 млрд, предусмотренных Указом Президента от 25 апреля 2019 №167 / 2019.
              Согласно декларации, на сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить в 2022 году - не менее 270,7 млрд грн, в 2023 - не менее 299,7 млрд грн, в 2024 - не менее 332,6 млрд грн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ukrmilitary.

              Издание подчеркивает, что это значительно меньше, чем предусмотрено Указом Президента от 25 апреля 2019 №167, которым введено в действие решение СНБО "О предложениях к Бюджетной декларации на 2020 - 2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

              Минфин тогда должен был предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в 2020-м - 368 млрд грн, из них на Министерство обороны - 210 млрд, в 2021-м соответственно 403,4 и 214,5 млрд, а в 2022-м - 449,6 и 232 млрд.

              "Однако уже в 2020 году вместо 210 млрд грн, как предусматривалось бюджетными предложениями на Минобороны было выделено всего 117,5 млрд грн (со временем бюджет вырос до 118 млрд), а в 2021 году выделили 117,6 млрд вместо предлагаемых 214,4 млрд грн", - подчеркивает издание.


              .На 2022 год вместо 449 млрд на всю оборону и безопасность предлагается выделить 271 млрд. Тогда как только на Министерство обороны должны были выделить 232 млрд.

              https://m.censor.net/ru/news/3269221/kabmin_urezaet_zaplanirovannye_rashody_na_oboronu_na_2022_god_byudjetnaya_deklaratsiya
          2. ТермиНахТер
            ТермиНахТер Сегодня, 12:06
            -1
            А откуда брать деньги если экономика умирает? А хохлобаксы печатать не разрешает МВФ, да и не поможет это.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:43
      +1
      Россия может очень легко гасить эти доходы в бюджет Украины для оплаты ВСУ. Не знаю почему мы это не делаем request
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 11:02
        -2
        Цитата: Ясная
        Россия может очень легко гасить эти доходы в бюджет Украины для оплаты ВСУ. Не знаю почему мы это не делаем request


        Смысла в этом нет. Там и так армия не вполне боеспособна.
        . В сети появился интересный документ – отчёт об исследовании морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ, которое проводилось с 1 марта по 25 мая текущего года и охватило около 12 тысяч солдат и офицеров. Документ этот составлен заместителем командующего группировкой ВСУ на Донбассе генерал-майором Владимиром Кидонем.

        Результаты исследования шокируют:

        84% военных не чувствуют своей ответственности за результаты боевых действий; 80% не готовы выполнять реальные боевые задания; 72% низко оценивают свою готовность участия в вооружённых конфликтах; 64% регулярно пьют алкоголь или употребляют наркотики; 63% не уверены в своих товарищах по службе; 53% устали находиться в зоне ООС; 38% отметили негативную оценку своей службы среди гражданского населения; 37% не считают престижной службу в ВСУ.





        .По мнению экс-депутата Верховной рады и бывшего командира карательного добробата «Миротворец» Андрея Тетерука, президент Владимир Зеленский не заинтересован в повышении боеспособности армии, поэтому и урезает её финансирование.

        «Армия не является приоритетом нашего главнокомандующего. Из-за этого мы видим непосредственное его участие во всех процессах, кроме выстраивания сектора безопасности. А всё внимание переключается на второстепенные проекты, не направленные на укрепление ВСУ»,

        – жалуется бывший каратель.

        https://odnarodyna.org/article/ukrainskaya-armiya-degradiruet-i-razlagaetsya
        1. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Сегодня, 12:07
          -2
          Смысла в этом нет. Там и так армия не вполне боеспособна.
          Она и не была боеспособной, ее хватает только для карательных акций. Да и то, как оказалось - не особо.
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 10:50
      0
      Страна в долгах и гaвнe уже выше ушей, как Данилыч изображает, а на старый "добрый" геноцид местных аборигенов потратить это святое...
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 10:55
        +3
        Эти деньги попилят.Там война уже давно стала бизнесом для многих.
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 10:02
    +2
    Украсть сколько запланировали? С этого бы расчеты и начинали...Брать ВНА особо нечего, осталось из бюджета "покушать"...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:06
      +3
      Цитата: Горный стрелок
      Украсть сколько запланировали?

      Судя по тому, сколько запланировали, то явно собрались украсть и драпать
      1. v.tochenn
        v.tochenn Сегодня, 10:23
        +2
        Цитата: Егоза
        Цитата: Горный стрелок
        Украсть сколько запланировали?

        Судя по тому, сколько запланировали, то явно собрались украсть и драпать

        Им еще и нужно учесть в минус "Северный поток -2" из бюджета. а то всё в надежде,
      2. Садовник91
        Садовник91 Сегодня, 10:31
        0
        Цитата: Егоза
        собрались украсть и драпать

        Та пусть драпают скорее, глаза бы не видели. А украденное - запланированное на благополучии простых людей не скажется. Так шо пусть драпают.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:11
    0
    . Среди множества цифр и показателей Украина обнародовала в этом документе сумму расходов на закупку и модернизацию вооружений на следующий год.
    . Что израсходуют, это можно предположить, а вот что в результате закупят .... такими вопросами заниматься прокурорским придется, теоретически, а практически ....
    1. Садовник91
      Садовник91 Сегодня, 10:28
      0
      Цитата: rocket757
      такими вопросами заниматься прокурорским придется,

      Там прокуроры все свои. Судя по громким "делам" им Закон не писан; отмоют, обелят, или накажут невиновных и наградят не участвовавших.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:45
        0
        Так прямо и написал, что это всё теоретически!
        А практически ... у них своя "свадьба" ... хотя из общемировых тенденций, они шибко не выпадают, это стоит признать. Военный заказ это кормушка для многих и много где.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:21
    0
    Модернизировать украинский металолом- нужно. Побелить, покрасить.... На большее-денег нет.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:52
    0
    в 2022 году Украина намерена потратить 240,9 миллиарда гривен, или более 640 миллиардов рублей
    Или около 8 млрд зеленых. Откуда деньги? 250 млн на оружие дали Сша, в следующем году обещают 500, плюс транзит российского газа, плюс с протянутой рукой... Не кучеряво ли живут "воюя" с Россией и реально убивая на Донбассе? Когда настоящие санкции против врага вводить будем без соплей об "украинском народе"?
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:02
      -1
      Согласен. Резать надо по живому. Они уже на столько вдолбили в голову своему народу, что виновата во всем Россия, что пора начать соответствовать. С оглашением принятых мер, а коллективный Запад пусть им компенсирует потери.