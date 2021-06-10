Военное обозрение
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Пентагон решил реформировать систему профессионального военного образования из-за «растущей угрозы со стороны Китая»

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Министерство обороны США решило провести реформу в системе военного образования в стране. Соответствующее поручение дано главой Пентагона Ллойдом Остином.


В военном ведомстве США говорят о том, что система американского военного образования, в том числе высшего, существенно изменилась после 11 сентября 2001 года. Тогда было решено переориентировать учебный процесс в первую очередь на противодействие террористической угрозе. За это время угроз для США, как заявляют чиновники Пентагона, стало значительно больше.

По словам Ллойда Остина, военное образование в США необходимо реформировать «с учётом опасности, исходящей от Китая». Отмечено, что необходимо сосредоточиться на подготовке военнослужащих и, в первую очередь, командного состава к противостоянию «приблизительно равному по силе противнику». На данный момент, по словам Остина, в системе подготовки американских военнослужащих в военных учебных заведениях есть перекос в сторону «противодействия небольшим группам боевиков, повстанцев».

Отмечается, что профессиональное военное образование должно учитывать все современные вызовы, включая «растущие угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе».

На данный момент сформирована экспертная группа, в которую войдут специалисты по Китаю. Экспертная группа должна выработать основу обновлённой учебной программы с учётом американской политики в отношении КНР.

Указывается на то, что в новой программе должна учитываться растущая военная мощь Китая, а также его влияние не только в Азиатском регионе, но также в Африке и Латинской Америке.

Из сообщения представителя Пентагона:

Нам необходимо реформировать систему профессионального военного образования с прицелом на то, что Китай представляет всё большую угрозу для нас и наших союзников.
Использованы фотографии:
Академия Вест-Пойнт (США)
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24 комментария
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 10:34
    +2
    За это время угроз для США, как заявляют чиновники Пентагона, стало значительно больше.

    Откуда больше? Итак весь мир под себя подмяли кроме трех-четырех стран (Россия, Китай, Иран... what какая еще?)
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 10:46
      +3
      На данный момент, по словам Остина, в системе подготовки американских военнослужащих в военных учебных заведениях есть перекос в сторону «противодействия небольшим группам боевиков, повстанцев».
      правильно...теперь,нужно учиться противодействовать.немного большим группам... миллиона по два-три...
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 10:49
        +4
        Цитата: Дедкастарый
        На данный момент, по словам Остина, в системе подготовки американских военнослужащих в военных учебных заведениях есть перекос в сторону «противодействия небольшим группам боевиков, повстанцев».
        правильно...теперь,нужно учиться противодействовать.немного большим группам... миллиона по два-три...

        Это сколько же американскому бойцу надо с собой патронов носить? belay Еще и прицелится надо.
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 11:09
          +2
          Если Китайцам разрешить иметь детей сколько хотят (а уже вот добавили еще одного) И убивать в день по миллиону, то численность их убывать не будет. А если учесть , что по статистике на одного убитого в современной войне расходуется обычно 10 тысяч патронов, а в некоторых случаях и 25 тысяч
          Цитата: Ясная
          Это сколько же американскому бойцу надо с собой патронов носить?
          recourse
          PS: В ведре может уместится где то 1000 патронов 7.62х39 :))
          1. sabakina
            sabakina Сегодня, 11:15
            +1
            Николай, статистика-продажная девка империализма. wink
            1. Например
              Например Сегодня, 11:41
              0
              Янки решили советскую систему обучения взять.

              Судя по фотке.

            2. НИКНН
              НИКНН Сегодня, 11:56
              +1
              Цитата: sabakina
              Николай, статистика-продажная девка империализма. wink

              Даже спорить не буду, тем более когда берется по среднему.
              Я ем капусту, депутат мясо, а по среднему мы голубцы трескаем. wink
          2. Ясная
            Ясная Сегодня, 11:53
            +3
            Цитата: НИКНН
            А если учесть , что по статистике на одного убитого в современной войне расходуется обычно 10 тысяч патронов, а в некоторых случаях и 25 тысяч
            Цитата: Ясная
            Это сколько же американскому бойцу надо с собой патронов носить?

            PS: В ведре может уместится где то 1000 патронов 7.62х39 :))

            О, mai Gott!!! belay

    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 10:47
      +1
      Все очень просто, чем больше американка гадит, тем больше для нее возникает угроз во всем мире)
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 10:52
        +3
        Цитата: Анахорет
        Все очень просто, чем больше американка гадит, тем больше для нее возникает угроз во всем мире)

        Пусть гадит у себя на острове. Выдавливать ее нужно с территории российских интересов.
    3. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 11:20
      +1
      Надо им предложить Табуреточника с его бабьем - боооольшие профессионалы в реформировании Вооруженных Сил! laughing
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 12:53
        0
        Цитата: Зяблицев
        Надо им предложить Табуреточника с его бабьем

        и Шойгу с его генеральшами ?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:38
    +1
    Фото ржака,бревнышко Чубайса,кто в лес кто по дрова.А девчушка случаем корни не с украины,самое главное ладошка вроде у бревна. lol
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 10:47
      0
      Цитата: tralflot1832
      Фото ржака,бревнышко Чубайса,кто в лес кто по дрова.А девчушка случаем корни не с украины,самое главное ладошка вроде у бревна. lol

      с наших просторов тоже хватает таких "фото".
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 10:53
      +1
      Суть реформы ясна, бревно поменяют на связку бамбука равной массы, ибо грядёт китайская угроза! laughing
      А по факту Китай и надеюсь, Россию, всерьёз воспринимают, как СССР.
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 12:06
      0
      С бревном могут быть и такие варианты)
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:42
    0
    Нам необходимо реформировать систему профессионального военного образования с прицелом на то, что Китай представляет всё большую угрозу для нас и наших союзников
    . А что, с их точки, зрения вполне логичный выбор.
    Глупо предполагать,что у них не найдутся те, кто понимает, что в мире происходит.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:58
    0
    Смотрю на фото, и мысль приходит с детства, "хорошая вещь бревно", как она сплачивает народ. Ну прямо штатовцы насмотрелись старых советских фильмов и взяли на вооружение, всей толпой нести бревно. Вот тётенька в армейской форме красиво несёт бревно, нежной правой ручкой, у крайних мужиков аж зубы свело от усилия. У нас тоже любили высокие руководители брёвна носит перед камерой, но вот как "понесёт" и такое бревно Байден, не представляю, но народ должен видеть на ТВ своих героев.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:01
    0
    в военных учебных заведениях есть перекос в сторону «противодействия небольшим группам боевиков, повстанцев»
    Значит судя из выше сказанного с равнозначным противником воевать не собирались, а словесные угрозы пыль в глаза? И вдруг опомнились и поняли, что есть страны с отлично подготовленными солдатами, современной б/техникой, ПВО ..., т.е мощной, современной армией и тоска напала смертная. А как же дальше гегемонить если тебя побить прилюдно могут?
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 11:10
    0
    А они в понятие профобразование изучение китайского языка включают? Тогда будет им чем заняться! Надолго. Потом вторым иностранным русский изучат. Опосля корейский. Фарси тоже. Ничего, языки не очень сложные. К дембелю выучат. wink
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 12:55
      0
      Цитата: Кот Александрович
      А они в понятие профобразование изучение китайского языка включают? Тогда будет им чем заняться! Надолго. Потом вторым иностранным русский изучат. Опосля корейский. Фарси тоже. Ничего, языки не очень сложные. К дембелю выучат. wink

      нужно чтоб у нас НВП в полной мере вернули... АК-вот язык международный.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:15
    0
    Интересно,ВО наконец уделит внимание.СФ в количнстве 20 кораблей и подводных лодок ушел на учения.ТФ в количестве 20 кораблей и подводных лодок развернулся в центральной части Тихого окена ,в 4000 км от родных берегов.А 16 июня близко,не спроста это. good
  8. лысова
    лысова Сегодня, 11:32
    0
    Лебедь, рак и щука ( им ещё Ленина не хватает ).
  9. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 11:40
    0
    в военных учебных заведениях есть перекос в сторону «противодействия небольшим группам боевиков, повстанцев».
    То есть обе темы осилить они не в состоянии? С чем бы это сравнить? Это как ... архитектора научить проектировать железобетонные здания и не осилить проект из кирпича.