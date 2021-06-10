Пентагон решил реформировать систему профессионального военного образования из-за «растущей угрозы со стороны Китая»

Нам необходимо реформировать систему профессионального военного образования с прицелом на то, что Китай представляет всё большую угрозу для нас и наших союзников.

Министерство обороны США решило провести реформу в системе военного образования в стране. Соответствующее поручение дано главой Пентагона Ллойдом Остином.В военном ведомстве США говорят о том, что система американского военного образования, в том числе высшего, существенно изменилась после 11 сентября 2001 года. Тогда было решено переориентировать учебный процесс в первую очередь на противодействие террористической угрозе. За это время угроз для США, как заявляют чиновники Пентагона, стало значительно больше.По словам Ллойда Остина, военное образование в США необходимо реформировать «с учётом опасности, исходящей от Китая». Отмечено, что необходимо сосредоточиться на подготовке военнослужащих и, в первую очередь, командного состава к противостоянию «приблизительно равному по силе противнику». На данный момент, по словам Остина, в системе подготовки американских военнослужащих в военных учебных заведениях есть перекос в сторону «противодействия небольшим группам боевиков, повстанцев».Отмечается, что профессиональное военное образование должно учитывать все современные вызовы, включая «растущие угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе».На данный момент сформирована экспертная группа, в которую войдут специалисты по Китаю. Экспертная группа должна выработать основу обновлённой учебной программы с учётом американской политики в отношении КНР.Указывается на то, что в новой программе должна учитываться растущая военная мощь Китая, а также его влияние не только в Азиатском регионе, но также в Африке и Латинской Америке.Из сообщения представителя Пентагона: