Военное обозрение
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Минобороны развернёт модульные военные городки вдоль строящегося участка БАМа

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Шесть модульных военных городков будет развернуто вдоль строящегося участка Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.


По словам главы военного ведомства, для обеспечения быта военнослужащих железнодорожных войск, привлеченных к реконструкции восточного участка Байкало-Амурской магистрали, будут развернуты шесть модульных городков. По планам военного ведомства все они будут построены в этом году, точных сроков в Минобороны не обозначили.

Шойгу отметил, что военнослужащие, привлеченные к реконструкции БАМа, уже приступили к подготовительным работам.

Как ранее заявил начальник железнодорожных войск ВВО генерал-майор Андрей Козлов, к непосредственным работам на ж.д. путях военнослужащие, по планам командования, должны приступить в начале июля этого года. В настояще время готовятся площадки для развертывания блочных модульных городков, развернуты мобильные банно-прачечные комбинаты, полевые хлебозаводы, к местам работы доставляется и развертывается необходимая техника, идет подготовительный этап.

По имеющимся данным, военнослужащим предстоит построить вторую ветку магистрали от Улака до Февральска длинной 340 км. Модернизация БАМа и Транссиба входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года.

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог, проходящая по территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Общая длина магистрали - 4,3 тыс. км.
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12 комментариев
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:26
    +6
    Что то мне подсказывает, что именно этот участок будет построен в срок и с надлежащим качеством. laughing Вспоминаю ветку "Журавка - Миллерово".
    Отлично сработали.
    1. Marachuh
      Marachuh Сегодня, 11:33
      +2
      Да. Единственные кто делают быстро и качественно это военные строители!
    2. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 11:57
      +1
      Да вообще тенденция по стране. Если работают отряды ВС РФ все делается в срок и с качеством. Может "Общество" из фильма Звездный Десант не такая уж утопия?
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 12:07
      +1
      восточного участка Байкало-Амурской магистрали, будут развернуты шесть модульных городков.

      Желательно на месте этих городков создать полноценные города. Для чего передать в ведомство Минобороны некоторые гражданские министерства. Ну, хуже бы точно не было no
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 12:44
        0
        Цитата: Ясная
        Желательно на месте этих городков создать полноценные города.

        и все из "воркуты" туда переедут... РЖД такие цены дерут,что проще фуру сгонять в Китай. если под БЖДРК воросов нет, но вопросы есть..
      2. unaha
        unaha Сегодня, 13:04
        0
        Во-первых - за каким лешим? После строительства первой версии по всем поселкам сносили бОльшую их часть, поскольку ни экономически, ни по жизни делать там кроме эксплуатации собственно "железки" совершенно нечего.
        Во-вторых - сами поедете? Или жить там должен опять же "кто-то"?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:28
    +2
    К сожалению это надо делать было вчера.МERSK заявило о увеличении грузопотока срочных грузов через Россию в Европу и обратно.Первый тестовый поезд дал экономию по времеи 7 -10 дней по отношению к Суэцу. good С Ж/Д войсками ,как то спокойнее ,сделают в срок.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:45
    +3
    Минобороны развернёт модульные военные городки вдоль строящегося участка БАМа
    . А что, тоже вариант.
    Время романтики и подвигов, осталось где то там, в прошлом, быт работающих должен быть организован на приемлемом уровне, по теперешним меркам.
  4. Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 11:52
    0
    похоже "де фективные менеджеры" так успешно пилят подряды, что пришлось привлекать железнодорожные войск ВВО.
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 12:05
      0
      похоже "де фективные менеджеры" так успешно пилят подряды

      Эти ребята настолько эффективны, что любая отрасль при их управлении живет не больше нескольких лет - пока есть что "оптимизировать". После остается разрушенные здания и площади поросшие травой. Это если на этом месте очередной торговый центр не делают.
      Может пора уже как-то регулировать их деятельность, более эффективными посадками например.
  5. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 12:18
    0
    РЖД ещё и заключённых хочет привлечь к строительству скоро и для них могут городки (лагеря) построить.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:55
      0
      Для них и строят...