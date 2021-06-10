Минобороны развернёт модульные военные городки вдоль строящегося участка БАМа

Шесть модульных военных городков будет развернуто вдоль строящегося участка Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.По словам главы военного ведомства, для обеспечения быта военнослужащих железнодорожных войск, привлеченных к реконструкции восточного участка Байкало-Амурской магистрали, будут развернуты шесть модульных городков. По планам военного ведомства все они будут построены в этом году, точных сроков в Минобороны не обозначили.Шойгу отметил, что военнослужащие, привлеченные к реконструкции БАМа, уже приступили к подготовительным работам.Как ранее заявил начальник железнодорожных войск ВВО генерал-майор Андрей Козлов, к непосредственным работам на ж.д. путях военнослужащие, по планам командования, должны приступить в начале июля этого года. В настояще время готовятся площадки для развертывания блочных модульных городков, развернуты мобильные банно-прачечные комбинаты, полевые хлебозаводы, к местам работы доставляется и развертывается необходимая техника, идет подготовительный этап.По имеющимся данным, военнослужащим предстоит построить вторую ветку магистрали от Улака до Февральска длинной 340 км. Модернизация БАМа и Транссиба входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года.Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог, проходящая по территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Общая длина магистрали - 4,3 тыс. км.