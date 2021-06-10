В Мьянме произошло крушение военно-транспортного самолета

В горах региона Пьин У Лвин, у деревни Анисакан вблизи города Мандалай в Мьянме сегодня утром произошло крушение военно-транспортного самолета. В результате авиакатастрофы погибло около 12 человек.
Об этом сообщает принадлежащий оппозиции Мьянмы портал The Irrawaddy на своей странице в Facebook, ссылаясь на информацию пожарной службы Мандалая.
Всего на борту самолета находилось 16 человек. Портал «Миззима» утверждает, что среди них могли находиться военные офицеры, занимающие большие должности. Это издание сообщает о гибели меньшего количества людей – восьми человек.
Отмечается, что неподалеку от места катастрофы расположена база, принадлежащая Вооруженным силам Мьянмы. Само воздушное судно относилось к Военно-воздушным силам этой азиатской страны. Оно осуществило вылет из аэропорта Нейпьидо. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Есть лишь информация, что полет проходил в неблагоприятных погодных условиях.
Сейчас на месте трагедии проходит поисково-спасательная операция.
В комментариях к этой новости некоторые читатели в Мьянме даже высказывают в соцсетях свою радость по поводу гибели военнослужащих. Вероятно, эти люди являются противниками произошедшего недавно захвата власти в стране армией Мьянмы.