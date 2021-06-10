Военное обозрение
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В Мьянме произошло крушение военно-транспортного самолета

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В горах региона Пьин У Лвин, у деревни Анисакан вблизи города Мандалай в Мьянме сегодня утром произошло крушение военно-транспортного самолета. В результате авиакатастрофы погибло около 12 человек.


Об этом сообщает принадлежащий оппозиции Мьянмы портал The Irrawaddy на своей странице в Facebook, ссылаясь на информацию пожарной службы Мандалая.

Всего на борту самолета находилось 16 человек. Портал «Миззима» утверждает, что среди них могли находиться военные офицеры, занимающие большие должности. Это издание сообщает о гибели меньшего количества людей – восьми человек.

Отмечается, что неподалеку от места катастрофы расположена база, принадлежащая Вооруженным силам Мьянмы. Само воздушное судно относилось к Военно-воздушным силам этой азиатской страны. Оно осуществило вылет из аэропорта Нейпьидо. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Есть лишь информация, что полет проходил в неблагоприятных погодных условиях.

Сейчас на месте трагедии проходит поисково-спасательная операция.

В комментариях к этой новости некоторые читатели в Мьянме даже высказывают в соцсетях свою радость по поводу гибели военнослужащих. Вероятно, эти люди являются противниками произошедшего недавно захвата власти в стране армией Мьянмы.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/theirrawaddy
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4 комментария
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  1. Torins
    Torins Сегодня, 11:37
    0
    Опять против Беларуси санкции введут fool
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:54
      0

      Torins (Вячеслав)
      Сегодня, 11:37
      НОВЫЙ
      +2
      Опять против Беларуси санкции введут fool
      Но направляющей силой была несомненно)) ( или хайли лайкли laughing ) Россия! wink
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:52
    0
    Само воздушное судно относилось к Военно-воздушным силам этой азиатской страны.
    А что за борт? Судя по фото что то небольшое. request
  3. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:29
    +2
    среди них могли находиться военные офицеры


    военные офицеры звучит как "масло масляное"
    Судя по всему АН брякнулся.